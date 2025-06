Ukwandisa umphumela wakho ku-Work With This 5-Step Framework

Ukwenza kahle ekusebenzeni, unemibuzo abantu emzimbeni yakho. Abantu abalandeli, ukhangela imibuzo yakho, ukhangela imibuzo yakho, futhi abantu abalandeli ukunakekela ukufinyelela.





Wonke umntu angakwazi ukufumana i-idea elihle, isixazululo olungcono, noma izinketho ezahlukile ukwenza isixazululo olungcono. I-part esizayo akuyona umsebenzi, kuyinto ukufumana i-buy-in kusuka kumadoda.





Uma ungenza ukwandisa abantu kummandla yakho, uma ungenza ukunqoba kwabo ukubona indlela yakho, wonke isikhathi kanye namandla owenziwe ngezinye into ungahlukile. Ukunciphisa ukuxhaswa lapho ungathanda ungathanda ungathanda futhi ungathanda ukuphazamiseka, ukuxhaswa kanye nokuvuthwa ngoba uma umqondo wakho uxhumane ngezimo ezithile, kulula ukuxhaswa futhi ukugcina.





Yini akuyona?





Ngiyazi akuyona?





Yini ufuna ukhetho olungaphansi?





I-Influence akuyona kuphela ukwandisa umphumela wakho ngokuvumela ukufinyelela okungaphezulu, ukukhuthaza nabanye ukunakekela izindlela zakho futhi ukuthatha imibuzo akho, ukwandisa ukujabulela izindlela ezingenalutho, ukuhlola izimo ezizodwa kanye nokukhuthaza i-status quo.





I-influence inesibopho esisodwa ekuphenduleni i-conflict, ukuxhumana ne-negotiations kanye nokuvimbela abanye ukuba asebenza. Ukunciphisa ukucindezeleka, ukwakha izimo ze-win / win kanye nokuvimbela abanye ngokuvimbela kubo ukuthatha inkulumo yayo zokusebenza zokusebenza zihlanganisa kakhulu okuyinto zingathola ukubaluleka kwama-high-ups futhi kukuvumela ukujabulela ekusebenzeni.





Izinzuzo zokusebenza izinzuzo zihlanganisa kakhulu kwezimo ezingaphezu kwezinye abantu kunazo kunazo. uRobert B. Cialdini

Izinzuzo zokusebenza izinzuzo zihlanganisa kakhulu kwezimo ezingaphezu kwezinye abantu kunazo kunazo.

uRobert B. Cialdini





Ukwakha indlela yakho yokusabela usebenzisa lezi 5 izindlela:

Thola izidingo zakho

Uma ungenza izidingo zakho ngokuvumelana, abanye zihlanganisa ukuvelisa umlando ngokuvumelana nawe - lokhu nje indlela yokusebenza umqondo we-human.





Izinzuzo zihlanganisa. Sihlanganisa izimo ezingenalutho. Ngokuvamile, sinikeza, sinikeza. Kodwa izindaba zethu ezibonakalayo mayelana nezinzuzo ezingenalutho zihlanganisa ngokushesha kakhulu kunazo. U-Douglas Stone

Izinzuzo zihlanganisa. Sihlanganisa izimo ezingenalutho. Ngokuvamile, sinikeza, sinikeza. Kodwa izindaba zethu ezibonakalayo mayelana nezinzuzo ezingenalutho zihlanganisa ngokushesha kakhulu kunazo.

U-Douglas Stone





Izinzuzo zihlanganisa kakhulu ekusebenziseni umyalezo wakho.

Uma unemibuzo yakho kuyinto ukuhlangabezana nabanye, ukuhlangabezana kwebhizinisi, ukuhlangabezana, noma ukuhlangabezana kubo ukubona izinto ngokuvamile, kubaluleke kakhulu ukuhlangabezana nemibuzo yakho. Uma unemibuzo, imibuzo, noma ukuhlangabezana kanye nokushintshwa imibuzo yabo, angakwazi ukuhlangabezana kunoma ukuhlangabezana indawo yakho.





Ukucubungula abathandayo ukuze babonise izinto indlela yakho akufanele asebenza futhi. Abantu akufanele ukuthenga imidwebo yakho nje ngenxa yokufuna kubo.





Uma uthatha imibuzo yokufaka, ukunika imibuzo, ukhangela imibuzo, ukuhlangabezana imibuzo, noma ukufumana izindlela ezinhle zokuxhumana futhi ukuthatha imibuzo, abantu abanolwazi ukuthatha inkinobho yakho futhi kungenzeka ngisho ukuthatha imiphumela.





Ukuze usebenzise nabanye, akufanele ukudlala umdlalo wokubacindezela-ukubonisa ngokuvamile izidingo zakho.





Ngokwesibonelo, ungacabanga:





Ikhono yami kuyinto ukuqinisekisa ukuthi sinikezela emakethe. Ngaba sinikezela izindlela ezahlukile ukufinyelela?





Imininingwane yami kuyinto ukufumana isixazululo olungcono. Ngingathanda kanjani singathola izindlela ezahlukene ngaphambi kokufinyelela isixazululo.





Imininingwane yami kuyinto ukufinyelela okungaphezulu ngokuvumelana nenkqubo yam. Ungazibazisa kanjani ungakwazi ukwenza lokhu kwami njenge-manager?





Ukubonisa ngokuvamile ukuthi unemibuzo yakho kusuka ku-conversation kanye nemibuzo yakho yokufika nabanye akuvimbela ukuba zihlanganisa igama lakho. Zonke izidingo ziye zihlanganisa futhi zihlanganisa iziphakamiso zakho uma zihlanganisa iziphakamiso zakho ngokuvamile.





Intention iyinhlangano enhle kakhulu kukhona. Yintoni ungathanda lapho uyenze inkinobho uyaziqhathanisa imiphumela. I-Law ikhiqiza emhlabeni. U-Brenna Yovanoff

Intention iyinhlangano enhle kakhulu kukhona. Yintoni ungathanda lapho uyenze inkinobho uyaziqhathanisa imiphumela. I-Law ikhiqiza emhlabeni.

U-Brenna Yovanoff





Ungayifaka, ukuphazamiseka, ukucindezeleka, noma ukucindezeleka. Ungayifaka ukuhlangabezana nabanye. Usebenzisa amandla lokuphendula ukuxhuma nabanye.

Qhagamshelana neStyle yakho

Imibuzo yethu iyatholakala kakhulu emzimbeni yethu. Thina siphinde. Thina siphindeza kubo. Thina siphindeza nabanye ukuthatha kwabo, ukujabulela kwabo futhi zibonise izinga elifanayo lokuphendula njengokuthanda. Kodwa abanye akakwazi ukujabulela ukuthi uzama. Zine izakhiwo zayo, izakhiwo zayo, izakhiwo zayo zihlanganisa kubo.





Ukubacindezeleka okuzenzakalelayo noma ukucindezeleka abanye kungasiza ukuxhumanisa kwabo ngempumelelo.





Yini ukuphazamiseka?





Yini akuyona?





Yintoni i-motivate kwabo?





Yini ufuna ukuyifunda futhi ukuthi uzothola ukujabulela?





Yintoni izimo ziye ziye ziye zihlanganisa kubo ukuthi kungenzeka ukuthi akuyona?





Ingabe ufuna ukuxhumana nge-imeyili enkulu noma unemibuzo emininzi?





Ingabe bangathanda ukujabulela idatha namafakazi, noma bangathanda ukujabulela umlando jikelele?





Ingabe ufuna ukujabulela ukujabulela noma ufuna ukujabulela ububanzi kwebhizinisi lokuqala?





Qiniseka ukufundisa mayelana nabanye ufuna ukucubungula ukuze ungakwazi ukucubungula umbhalo yakho futhi ukucubungula imibuzo yakho ngezindlela ezihambayo kubo. Qiniseka ngokuhambisana nemibuzo yabo. Qiniseka ku-imeyile abafuna. Qiniseka isikhathi ukucubungula imibuzo kanye nokucubungula imibuzo zabo ngokucophelela. Enye yezindlela ezinhle zokucubungula abantu kuyinto ukuqinisekisa ukuthi kukhona. Ukucubungula nge-curiosity kanye ne-intention to understand will not only establish that you respect their opinion, but learning about those you want to influence will also paint a clearer picture of what they want allowing you to align on mutually acceptable goals.





Ukuxhumana okuhlobene kuyimfuneko. Ufuna ukunciphisa izinto, ukucindezeleka ngezinyathelo ezilula ukucindezeleka futhi ukuxhumana okuhlobene njengama-crystalline. Uma abantu akufuna umyalezo wakho, unemibuzo yokucindezela. Qiniseka lapho uqala ukuxhumana abantu, kubalulekile ukuba uqala emzimbeni wokufundisa - ukwazi ngaphezulu kunazo ngokuvumelana nezimo zayo. uRobert Moore

Ukuxhumana okuhlobene kuyimfuneko. Ufuna ukunciphisa izinto, ukucindezeleka ngezinyathelo ezilula ukucindezeleka futhi ukuxhumana okuhlobene njengama-crystalline. Uma abantu akufuna umyalezo wakho, unemibuzo yokucindezela. Qiniseka lapho uqala ukuxhumana abantu, kubalulekile ukuba uqala emzimbeni wokufundisa - ukwazi ngaphezulu kunazo ngokuvumelana nezimo zayo.

uRobert Moore





Yaziwa ububanzi wakho ngokuphezulu. Qhagamshelana ne-interest, akuyona i-intellect. Abantu zihlanganisa ngezinto ezinzima kubo. Qaphela ukuthi kungcono kubo futhi ukuma ngokuvumelana.

Ukubonisa impilo yakho ngaphandle kokubeka

Imininingwane yakho, ukujabulela kanye nokufundisa ayikwazi ukujabulela nabanye uma uzothola yonke into yakho ngaphandle promoting yourself futhi ukwenza umsebenzi wakho kuhlobene. Olandelayo ayikwazi ukubaluleka yakho noma ibhizinisi uzothola ku-table. Okungenani abanye akazi mayelana nezidingo zakho kanye nezinzuzo zakho, okungenani izinzuzo ziye ziye zitholele ucwaningo yakho noma ukuthatha izicathulo zakho ngokuphendula lapho ungazama. Ukubuyekezwa kwebhizinisi yakho noma ukujabulela nokucindezeleka kwebhizinisi yakho akukwazi ukugcina wena ngokuvamile uma unemibuzo kumakhambi yakho nabanye.





Ukwakhiwa kwe-credibility kufuneka ukubonisa amandla wakho. It kufuneka ukuthatha iminyango ngokuphathelene ukuqinisekisa umsebenzi lakho lokubizwa futhi kwatholakala. Ungafuneka ukujabulela noma ukujabulela ulwazi lakho kanye nezingane zakho. Hlola ukujabulela futhi ukwandisa izinga evela emzimbeni. Qinisekisa ngokuvamile ngokuvumelana nesitolo se-front.

Ungathanda nabanye abalandeli ukunakekela izixazululo. Abanikwazi ukwazi ukuthi unayo into emangalisayo ukongeza uma ungaphendula. Thumela i-ideas yakho ekudlulisweni, ukuthatha inkulumo yakho ukujabulela ngaphandle kokufakwa. Ngaphandle kokunciphisa ingozi lakho ku-task noma inkqubo eyodwa, ukwandisa ingozi lakho lokuphendula ngokunceda nabanye ukwakha izinzuzo ezinhle. Ukudlulisa izinzuzo zakho nabanye uzothola imiphumela yakho yokwenza. Ngenxa yokuxhumana kwebhizinisi wakho ngokubhekiselele, ungathumela nabanye ukuhlangabezana nezimo ezinhle, ukuthatha imibuzo ezinhle futhi ukunceda kubo ukuguqulwa kwama-akhawunti akho. Ngaphandle kokubizwa nabanye indlela yokuxhumana nezinkinga ezithile, ukubheka kwabo ukuhlola nokufuna izixazululo zabo. Ukukhuthaza amandla, akukwazi ukuxhaswa.





Ukulandelana nathi. Ukulandelana nathi. Ukulandelana nathi. Ukulandelana nathi. Ukulandelana nathi. Ukulandelana nathi. Ukulandelana nathi. Ukulandelana nathi.





You own skills, your capabilities, your expertise, your values, your behaviors, your personal energy, your time, your loyalty. You are the owner of this human capital, and you decide when, how, and where to invest it. You hold the key to value creation. Ngakho-ke, ukwakha value, ukugcina that value, and always anticipate value. The journey from success to significance begins with you. Benjamini Kofi Quansah

You own skills, your capabilities, your expertise, your values, your behaviors, your personal energy, your time, your loyalty. You are the owner of this human capital, and you decide when, how, and where to invest it. You hold the key to value creation. Ngakho-ke, ukwakha value, ukugcina that value, and always anticipate value. The journey from success to significance begins with you.

Benjamini Kofi Quansah





Uma usihlanganisa ekwenzeni ikhwalithi futhi ukwakha ikhwalithi, uzobonakalisa ngokushesha kwama-do and say. Imininingwane zakho zihlanganisa kakhulu. Uzobonakalisa ngokushesha.

Waze Small Wins

Ukujabulela nabanye izakhiwo zethu ezinkulu, izindlela ezingenalutho, noma izindlela ezingenalutho akuyona kuphela, akufanele ukuphazamiseka okungenani kungenziwa ngokugqithisileyo futhi ukunceda kwethu ngisho ukuhlinzeka.





I-Gigant jumping ekusebenzeni nabanye ku-point of our view makes achieving that thing much harder. It’s like getting one shot at something and either succeeding at it with feelings of pride, fulfillment and high self-worth or failing terribly at it and left feeling embarrassed and humiliated with a sense of low self-esteem. Enye end you’re a hotshot, on the other a loser.





Uma udinga ukwakha umphumela, Ngaphandle kokuphuma kusuka ku-a kuya ku-z, ukuthatha izinyathelo ezincinane kusuka ku-b ku-y. Ukuqhathanisa konke okwenza izinyathelo ezincinane. Ukuhlola ukuthi ungayifaka nabanye nge-a kuya ku-z ngaphandle kokufaka izinyathelo phakathi.





I-Celebrate every small victory, every victory along this way. Ukuguqulwa kwe-influencer ayidinga ukuhlaziywa okuphakeme noma ukuchithwa kwe-ideas. Thola zonke izixazululo kanye ne-conflict njenge-opportunity yokufunda izinto ezintsha kanye nokuvamile.





Ungayifaka kakhulu ngokucindezeleka abathengi ukufikelela ngokufanele, ukuxhumana nezimo kanye nokukhetha okungenani okungenani okungenani, ngisho uma akufanele ngokubambisana nezidingo zakho ekuqaleni.





Uyakwazi ukunceda nabanye ukunceda izinketho ezingenalutho kusuka ku-proposal?





Ingabe abanye babonise ingozi esithathwe nawe nge-strategy entsha?





Ukubonisa imiphumela yakho nge-design eyodwa kubaluleke isivumelwano enhle kakhulu?





Lezi zibonakalayo ezincinane futhi ezincinane ekuqaleni, kodwa iziphumo ezincinane ezivela ku-navigate kanye nokufuna ukuxhaswa kwezinkinga ezinkulu nezinkinga ekugcineni.





Uma umphumela omncane iyatholakala, amandla zihlanganisa ezikhuthaza umphumela omncane. Imiphumela omncane isithuthuthu ukuguqulwa ngokuvimbela izinzuzo amancane kumamathemikhali ezibonisa abantu ukuthi iziphumo ezinkulu zihlanganisa. UCharles Duhigg

Uma umphumela omncane iyatholakala, amandla zihlanganisa ezikhuthaza umphumela omncane. Imiphumela omncane isithuthuthu ukuguqulwa ngokuvimbela izinzuzo amancane kumamathemikhali ezibonisa abantu ukuthi iziphumo ezinkulu zihlanganisa.

UCharles Duhigg





Ungabeka ngokugcwele lapho abanye akuyona izindlela zakho. Qala ezincinane. Hlola i-silver lining. Imiphumela ye-consistent small wins ifakwe ngokushesha. Isetshenziselwa zonke izigidi ezincinane ukujabulisa ukuthi izinto ezinhle futhi ezinhle zihlanganisa.

Ukubuyekezwa ku-Building Relationships

Izixhumanisi akho zokusebenza kakhulu, kuningi kulula ukuxhumanisa, ukuxhumanisa kanye nokuphumelela izidingo. Izinzuzo - ezakhiwa ngesikhathi - kuyinto ingxenye ebalulekile yokufinyelela ekusebenzeni. Ukwakhiwa kwezinhlobonhlobo kungase akuyona abanye ukuthatha i-idea yakho, kodwa kulindiza kwabo ukunika isitimela esiyingqayizivele kanye nesisindo sokufunda okuyinto engabizayo ukufumana.





Abantu kubaluleke ukuxhumana nawe lapho bafuna ukuxhumana okuhle ezakhiwa ngokusebenzisa izindleko ezahlukile, ukhuseleko kanye nokuhlobisa. Bona kubaluleke kakhulu ukucacisa imibuzo yakho nokuhambisana ne-leading yakho. Kodwa lokhu kuthatha isikhathi. Ungatholela noma ukuxuba indlela yakho ku-ke. Ukuxhumana nabanye ukuze kukuthanda wena, ukunakekela wena noma ngisho ukholelwa ukuthi ubomi obuthile. Abanye angase ngempumelelo ukuba uye enhle noma kuphela ukuxuba.





Ukwakha imibuzo enhle futhi enhle ngaphandle kokuphindaphinda ukuba ufike ezinye izinto.

Ukubonisa umqondo, imibuzo kanye nokuxhumana nabanye. Ukunikeza ukweseka futhi ukweseka lapho zihlanganisa. Ukuphendula imibuzo ngokuphathelene futhi ngokushesha. Ukubuyekeza futhi ukubuyekeza kubo ngenxa yokusebenza kahle. Qiniseka ngokuphephile futhi ngokuphephile ekusebenzeni kwakho. Ukubuyekeza ukubuyekeza ngokuvumelana nokuvumelana. Ukubacindezeleka ama-boundaries kanye nemibala emzimbeni yokusebenza kanye nezindlela zokuxhumana.





Ukwakha umkhosi we-advocates ebonakalayo yokusebenza kwakho ngokuvumelana nokuvumelana. Ukwakha isakhiwo esikhulu kakhulu ukuthi abanye akhulumene ukwandisa umphumela wakho kwezivumelwano kanye nezinqubo zokuxhumana.





Izinhlelo zokusebenza zokusebenza zokusebenza zokusebenza zokusebenza zokusebenza zokusebenza zokusebenza zokusebenza zokusebenza zokusebenza zokusebenza zokusebenza zokusebenza. U-Tony Dungy

Izinhlelo zokusebenza zokusebenza zokusebenza zokusebenza zokusebenza zokusebenza zokusebenza zokusebenza zokusebenza zokusebenza zokusebenza zokusebenza zokusebenza zokusebenza.

U-Tony Dungy





Ukwakhiwa kwebhizinisi ibhizinisi ibhizinisi elikhulu ekusebenzeni ekusebenzeni ekusebenzeni. Invest in it. Play a long game.

Ukuhlobisa

Ukusabela ekusebenzeni kwebhizinisi ibhizinisi ibhizinisi, ukwenza umsebenzi obalulekile futhi ukuchithwa kwebhizinisi lakho. Ukuxhumana nabanye nge-ideas yakho, ukuchithwa kwezinhlobonhlobo ze-mind to see things your way, noma ukucindezeleka ku izixazululo ezithakazelisayo, kuyinto amandla elikhulu ukuthi wonke umuntu kufanele isebenze. I-Intent ithatha umphumela enkulu ekusebenziseni indlela yabasebenzi. Umphumela wokusebenza kanye nokuxhumana kunokukhuthaza nabanye ukuthatha umqondo wakho, kanti umphumela we-negative ingakusiza ekukhuthaza noma ukunciphisa wena. Ukuqala ngokuqondile nge-Intent. Kuboniswa ngokuqondile ngokuvumelana nenkinga elihambisana nenkinga elihambisana. Ukusabela ngezilimi ukuthi abanye akufuna noma akubaluleke, kubaluleke kakhulu ukuba bafikele nawe. Ukuze kubaluleke, ufunde mayelana ne-publisher yakho. Kubuyekele ukuthi bafuna nawo futhi lokho kubaluleke kubo. Hlola umnqumo wakho, umnqumo kanye ne-style yokuxhumana ukuze zihlobene nezidingo zabo. Yenza kulula ukuba zihlobene futhi zihlobene i-perspective yakho. Imininingwane yakho, ukujabulela kanye nezingane angakwazi ukucubungula nabanye uma abacwaningi akufunde izinga lakho noma izinga elitholela ekubeni. Ukuze kuhlolwe futhi bakwazi ukujabulela, kufanele ukuncintisana ngokuvamile futhi ukwandisa umsebenzi lakho. Ungacindezela izidakamizwa zakho. Ukukhuthaza kusukela ekupheleni, ukunikezela izidakamizwa kanye ukunceda nabanye ukwakha izidakamizwa ezinhle. Uma ufuna ukujabulela nabanye, ucabanga enkulu, kodwa okungenani amancane. Hlola imibuzo yakho eminyakeni amancane futhi ukhangela indlela ungakwazi ukunikezela ngamunye ngexesha lokufanele. Thola imibuzo, thola i-inputs futhi ukuguqula umbhalo yakho ukuze kube lula nabanye ukujabulela kanye nokufinyelela ku-conclusion eqinile. Wabelane imizuzu amancane emzimbeni. Izinzuzo amancane zibonisa indlela izinto ezinkulu futhi ezingcono emkhakheni ngokwakha umphumela ngalinye iminyango. Okokuqala, ukufumana umphumela kuyinto efana ne-marathon, akuyona i-sprint. Amasithathu. Hlola futhi uxhumane nabantu ngokuhamba. Khetha isikhathi yokufundisa mayelana kwabo, ukufuna izinzuzo ezivamile futhi ukwakha izilinganiso ezinhle. Bona elide ekubeni ukweseka ukweseka.





Lesi sihloko lithunyelwe ngempumeleloNgiyaNgena ngemvumeikhayanoma lapha ukuze uthole izihloko ezininzi.