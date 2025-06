Verhoog uw invloed op het werk met dit 5-staps kader

Om goed te doen op het werk, heb je mensen aan je zijde nodig. mensen die je vertrouwen, luisteren naar je ideeën, waardeer je ervaring en degenen die je willen helpen slagen.





Iedereen kan een geweldig idee, een betere oplossing of verschillende keuzes bedenken om een optimale beslissing te nemen.





Als je mensen niet in je richting kunt dwingen, als je ze niet kunt overtuigen om het op je manier te zien, kan al de tijd en inspanning die je in iets hebt gestoken verspillen.





Waarom krijgen ze mij niet?





Waarom luisteren ze niet naar mij?





Waarom kiezen voor een lagere optie?





Het vermogen om anderen te beïnvloeden is een essentiële vaardigheid om te oefenen en te beheersen, omdat de impact die je op het werk creëert er rechtstreeks mee verbonden is. invloed verhoogt niet alleen je impact door je in staat te stellen meer te doen, het krijgen van anderen om je initiatieven te ondersteunen en je ideeën te adopteren, kan het vertrouwen opbouwen om onconventionele methoden te proberen, unieke mogelijkheden te verkennen en de status quo uit te dagen.





Beïnvloeding speelt ook een sleutelrol bij het oplossen van conflicten, het omgaan met onderhandelingen en anderen inspireren om actie te ondernemen.De-escalatie van spanning, het creëren van win/win situaties en het verheffen van anderen door hen aan te moedigen om het eigendom van hun verantwoordelijkheden te nemen, zijn zeer gewaardeerde vaardigheden die de aandacht van hogerop kunnen trekken en je op het werk kunnen onderscheiden.





Overtuigingsvaardigheden hebben een veel grotere invloed op het gedrag van anderen dan de formele machtsstructuur. door Robert B. Cialdini

Bouw je eigen pad naar invloed met behulp van deze 5 praktijken:

Geef je intenties

Wanneer je je intenties niet expliciet aangeeft, zijn anderen verplicht om een verhaal eromheen te creëren - dat is precies hoe de menselijke geest werkt.





Intenties zijn onzichtbaar.We nemen ze op uit het gedrag van andere mensen.In andere woorden, we maken ze op, we verzonnen ze.Maar onze verhalen over de intenties van andere mensen zijn veel minder vaak accuraat dan we denken. met Douglas Stone

Intenties spelen een grote rol in hoe je boodschap wordt ontvangen.

Als je bedoeling is om anderen verkeerd te bewijzen, het gesprek te domineren, aandacht te trekken, hen te manipuleren of te dwingen om dingen op je manier te zien, zijn ze waarschijnlijker om je mening te negeren.





Probeer anderen te behagen om ze dingen op je manier te laten zien, zal ook niet werken.





Wanneer u zich voordoet met de intentie om vragen te stellen, suggesties te doen, bezorgdheid te doen, ideeën uit te dagen of betere manieren te vinden om samen te werken en beslissingen te nemen, zijn anderen waarschijnlijker om uw standpunt te overwegen en kunnen ze zelfs beslissen om daarop te handelen.





Om anderen te beïnvloeden, laat ze niet een gokspel spelen - wees duidelijk over je intentie.





Je kunt bijvoorbeeld zeggen:





Mijn intentie is om ervoor te zorgen dat we concurrerend blijven op de markt.





Ik wil bespreken hoe we verschillende opties kunnen verkennen voordat we tot een conclusie komen.





Mijn intentie is om meer zichtbaarheid te krijgen rond mijn werk. Kunnen we bespreken hoe u dit voor mij als manager kunt mogelijk maken?





Uitdrukkelijk aangeven wat je wilt van het gesprek en waarom je anderen benadert, voorkomt dat ze hun eigen betekenis toevoegen.





Intentie is een van de krachtigste krachten die er is.Wat je bedoelt als je iets doet, zal altijd het resultaat bepalen. door Brenna Yovanoff

Probeer niet te manipuleren, te oordelen, indruk te maken of te praten.Probeer niet mensen te behagen.Bruik de kracht van intentie om te verbinden en in lijn te komen met anderen.

Aanpassen van je stijl

Onze ideeën zijn heel dicht bij ons hart.We geloven erin.We zijn gepassioneerd over hen.We willen dat anderen ze accepteren, applauderen en hetzelfde niveau van opwinding tonen als we intern kunnen voelen.Maar anderen kunnen niet voelen wat je voelt.Ze hebben hun eigen gedachten, ideeën en overtuigingen die voor hen belangrijk zijn.





Weten wat anderen inspireert of motiveert, kan je helpen om effectiever met hen te verbinden.





Wat frustreert hen?





Waar zorgen ze om?





Wat motiveert hen?





Wat hebben ze nodig om te horen en wat zal hun aandacht vangen?





Welke veronderstellingen heb je over hen gemaakt die misschien niet waar zijn?





Praat ze graag over het grote plaatje of hebben ze veel details nodig?





Houden ze van data en feiten of willen ze het liefst het hele verhaal kennen?





Houden ze ervan om te springen naar het oplossen of willen ze eerst diep in het probleem duiken?





Wees enthousiast om te leren over degenen die je wilt beïnvloeden, zodat je je boodschap kunt aanpassen en je ideeën kunt aanpassen op een manier die hen aantrekkelijk maakt. Praat in termen van wat ze willen. Focus op wat ze van belang zijn. Neem de tijd om vragen te stellen en zorgvuldig te luisteren naar hun antwoorden. Een van de beste manieren om mensen te beïnvloeden is om ze belangrijk te laten voelen. luisteren met nieuwsgierigheid en met de bedoeling om te begrijpen zal niet alleen vaststellen dat je hun mening respecteert, maar leren over degenen die je wilt beïnvloeden zal ook een duidelijker beeld schilderen van wat ze willen waardoor je je kunt afstemmen op wederzijds aanvaardbare doelen.





Duidelijke communicatie is essentieel.Je moet dingen vereenvoudigen, het in gemakkelijk te begrijpen bijten breken en het zo helder communiceren als kristal.Als mensen je boodschap niet begrijpen, heb je geen hoop om ze te overtuigen.Wees voorbereid wanneer je je probeert mensen te overtuigen, het is belangrijk dat je begint met een positie van weten - meer weten dan ze over zichzelf en hun omringende situaties doen. door Robert Moore

Ken je publiek diep. beroep op interesse, niet intellect. Mensen worden gedreven door wat hen ten goede komt. Begrijp wat voor hen belangrijk is en plaats jezelf dienovereenkomstig.

Toon je waarde zonder te roemen

Je kennis, ervaring en expertise kunnen anderen niet beïnvloeden als je het allemaal voor jezelf bewaart. promoting yourself Hoe minder anderen weten over je vaardigheden en sterke punten, hoe minder ze geneigd zullen zijn om je mening te zoeken of je woorden serieus te nemen wanneer je spreekt.





Het bouwen van geloofwaardigheid vereist het tonen van uw waarde en kracht. Het vereist proactief stappen te nemen om ervoor te zorgen dat uw werk wordt erkend en gezien. U hoeft niet lawaaierig te zijn of te roemen over uw kennis en vaardigheden. Stop verbergen en waarde toe te voegen van achteren. Maak jezelf zichtbaar door de voorste plaats te nemen.

Wacht niet tot anderen je om begeleiding en advies vragen.Ze kunnen niet weten dat je iets waardevols hebt om toe te voegen als je nooit spreekt. In plaats van je bijdrage te beperken tot één taak of een bepaald project, breid je cirkel van invloed uit door anderen te helpen waardevolle vaardigheden op te bouwen. Door uw expertise schriftelijk te delen, stelt u anderen in staat om de beste praktijken toe te passen, betere beslissingen te nemen en te voorkomen dat ze dezelfde fouten herhalen als u. In plaats van anderen te vertellen hoe je bepaalde problemen moet oplossen, daag ze uit om te denken en hun eigen antwoorden te vinden.





Je zult niet wakker worden en plotseling invloedrijk worden op een dag. het krijgen van andere buy-in vereist dat ze je vertrouwen. langzaam maak je weg naar de harten van andere mensen door zich te verbinden tot waarde schepping en anderen op te tillen op een manier die het onmogelijk maakt om je te negeren.





Je hebt vaardigheden, je capaciteiten, je expertise, je waarden, je gedrag, je persoonlijke energie, je tijd, je loyaliteit. Je bent de eigenaar van dit menselijk kapitaal en je bepaalt wanneer, hoe en waar je het moet investeren. Je hebt de sleutel tot waardeschepping. – Benjamin Kofi Quansah

Mensen nemen geen advies van mensen die ze niet waarderen.Als je je richt op het creëren van waarde en het opbouwen van geloofwaardigheid, zul je langzaam invloed hebben op dingen die je zegt en doet.Je woorden zullen meer gewicht dragen.Je zult serieus genomen worden.

Kleine doelwinst

Proberen anderen te overtuigen van onze grote ideeën, onconventionele methoden of riskante strategieën is niet alleen overweldigend, het niet krijgen van de gewenste reactie kan rechtstreeks demotiveren en ontmoedigen ons zelfs te proberen.





Giant sprongen in het proberen om anderen naar ons gezichtspunt te dwingen maakt het bereiken van dat ding veel moeilijker.Het is alsof je een schot op iets krijgt en hetzij erin slaagt met gevoelens van trots, vervulling en hoge eigenwaarde, of dat je er vreselijk mislukt en je verlegen en vernederd voelt met een gevoel van laag zelfbeeld.





Als je probeert om invloed op te bouwen, in plaats van te springen van a naar z, neem kleine stappen van b naar y. Verbreek wat je probeert te bereiken in kleine stappen.





Vier elke kleine overwinning, elke overwinning op deze manier. invloedrijk worden vereist geen grote doorbraken of grote acceptatie van ideeën.





Je kunt een enorme bijdrage leveren door anderen te beïnvloeden om goed te denken, mogelijkheden te bespreken en de best mogelijke optie te kiezen, zelfs als het niet overeenkomt met wat je aanvankelijk hebt voorgesteld.





Werd u in staat om anderen te helpen zich te ontdoen van de slechte opties uit het voorstel?





Hebben anderen de risico’s erkend die u met de nieuwe strategie aankondigde?





Heeft uw wijzen op gebreken met een bepaald ontwerp een zeer interessant gesprek veroorzaakt?





Deze kunnen in het begin klein en onbeduidend lijken, maar kleine overwinningen zoals deze maken het mogelijk om in de toekomst te navigeren en afstemming te zoeken op grotere en complexe kwesties.





Eenmaal een kleine overwinning is bereikt, worden krachten in beweging gesteld die een andere kleine overwinning bevorderen. van Charles Duhigg

Geef niet helemaal op wanneer anderen de dingen niet op je manier zien. Begin klein. Zoek naar de zilveren lining. Effecten van consistente kleine overwinningen worden in de loop van de tijd vermenigvuldigd. Gebruik elke kleine overwinning om jezelf eraan te herinneren dat grotere en betere dingen binnen handbereik zijn.

Investeren in het opbouwen van relaties

Hoe sterker je relaties zijn, hoe gemakkelijker het is om te verbinden, samen te werken en doelen te bereiken. relaties – gebouwd in de loop van de tijd – is het essentiële ingrediënt om invloedrijk te zijn op het werk.





Mensen zijn waarschijnlijker om met je in contact te komen wanneer ze een positieve verbinding voelen die is gebouwd met gebruikmaking van gedeelde waarden, vertrouwen en wederzijds respect. Ze zijn waarschijnlijker om je meningen te waarderen en je leiding te volgen. Maar dit neemt tijd in beslag. Je kunt niet je weg erin dwingen of vervalsen. Anderen manipuleren om je leuk te vinden, je te respecteren of zelfs te vertrouwen dat je kortleeft. Anderen kunnen uiteindelijk uitzoeken of je echt bent of het gewoon vervalst.





Bouw betrouwbare en langdurige relaties zonder de verwachting om iets van anderen te krijgen.

Toon interesse in de gedachten, ideeën en overtuigingen van anderen. Bied hen steun en hulp wanneer ze worstelen. Misverstanden openlijk en respectvol aanpakken. Respecteer en erken hen voor hun goede werk. Wees eerlijk en transparant in je interacties. Vertrouwen opbouwen door betrouwbaar te zijn en verantwoording te nemen. Respecteer grenzen en verschillen in werkgewoonten en communicatiestijlen.





Bouw een leger van informele advocaten voor uw werk door vertrouwen en respect te winnen.Bouw een basis zo sterk dat andere ondersteuning uw invloed versterkt in vergaderingen en besluitvormingsprocessen.





Persoonlijke relaties zijn de vruchtbare grond waaruit alle vooruitgang, alle succes, alle prestaties in het echte leven groeit. met Tony Dungy

Building rapport speelt een belangrijke rol bij het beïnvloeden op het werk. Investeer erin.

Samenvatting

Beïnvloeding op het werk speelt een grote rol bij het leveren van bijdragen, het doen van werk dat belangrijk is en het beïnvloeden van je rol.Het overtuigen van anderen van je ideeën, het beïnvloeden van hun denken om dingen op je manier te zien of het afstemmen op wederzijds acceptabele doelen is een superkracht die iedereen moet werken om te bouwen. Een positieve intentie om samen te werken en samen te werken kan anderen aanmoedigen om uw mening te zoeken, terwijl een negatieve intentie kan leiden tot een pushback of gewoon negeren. Spreken in een taal die anderen begrijpen of waarderen maakt het waarschijnlijker voor hen om aandacht te besteden aan u. Om invloedrijk te zijn, leer over uw publiek. Begrijp wat ze willen en wat voor hen belangrijk is. Pas uw toon, inhoud en gespreksstijl aan op hun verwachtingen. Maak het gemakkelijk voor hen om verbinding te maken en uw perspectief te waarderen. Je kennis, ervaring en vaardigheden kunnen anderen niet beïnvloeden als ze je waarde of de waarde die je aan de tafel brengt niet kennen. Om erkend en gezien te worden, moet je jezelf bewust promoten en je werk zichtbaar maken. Verberg je talent niet.Leid van voren, deel leren en help anderen waardevolle vaardigheden op te bouwen. Als je probeert anderen te overtuigen, denk dan groot, maar slim klein. Verdeel je gedachten in kleine ideeën en zie hoe je ze op het juiste moment en op het juiste moment kunt presenteren. Verzamel feedback, zoek inputs en tweak je boodschap om het voor anderen gemakkelijk te maken om te luisteren en een gemeenschappelijke conclusie te bereiken. Vier kleine overwinningen langs de weg. Kleine bijdragen paven de weg naar grotere en betere dingen in de toekomst door elke stap van de weg invloed op te bouwen. Ten slotte, invloedrijk worden is als een marathon rennen, het is geen sprint. Haast het niet door. Pauzeer en verbinding maken met mensen langs de weg. Neem de tijd om meer over hen te weten te komen, te zoeken naar gemeenschappelijke interesses en waardevolle relaties op te bouwen.





Dit verhaal werd eerder gepubliceerd