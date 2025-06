この5ステップの枠組みで仕事の影響力を高める

仕事でうまくいくためには、あなたを信頼し、あなたのアイデアに耳を傾け、あなたの経験を大切にし、あなたが成功するのを助けたい人々が必要です。





誰でも素晴らしいアイデア、より良いソリューション、または最適な決定を下すためにさまざまな選択肢を作り出すことができます。





あなたが人々をあなたの方向に変えることができない場合、あなたがそれをあなたの方法で見るように彼らを説得できない場合、あなたが何かに投入したすべての時間と努力は無駄になる可能性があります。





なんで私を受け取らないの?





なぜ彼らは私に耳を傾けないのか。





なぜ劣等な選択肢を選ぶのか。





あなたが仕事で作る影響が直接関連しているため、他者に影響を与える能力は実践し、マスターするための不可欠なスキルです. 影響力は、あなたがより多くを達成することを可能にすることによって、あなたの影響力を増加させるだけでなく、他の人があなたのイニシアチブをサポートし、あなたのアイデアを採用することを可能にし、非伝統的な方法を試し、ユニークな可能性を探索し、現状に挑戦する自信を築くことができます。





影響力はまた、紛争を解決し、交渉を処理し、他者に行動を促す上で重要な役割を果たします。緊張を減らし、勝利/勝利の状況を作り出し、責任を引き継ぐよう他者を励ますことは、上層層層から注意を引くことができ、あなたを仕事で突出させることができる高価なスキルです。





説得力は、公式の権力構造よりも他人の行動に大きな影響を与えます。 ロバート・B・シアルディーニ

これらの5つの実践を使用して影響を与えるために自分の道を構築してください:

あなたの意図を語る

あなたが明確にあなたの意図を述べていないとき、他の人々はそれを周りに物語を作成する必要があります - それは人間の心が働く方法です。





意図は目に見えないものであり、我々は他人の行動からそれらを仮定する。言い換えれば、我々はそれらを作り出し、我々はそれらを発明するが、我々の発明した他人の意図に関する物語は、我々が考えるよりもはるかに頻繁に正確である。 ダグラス・ストーン

意図は、あなたのメッセージがどのように受信されるかにおいて大きな役割を果たします。

あなたの意図は他の人々が間違っていることを証明すること、会話を支配すること、注意を引くこと、操作すること、または彼らをあなたの方法で物事を見るように強制することである場合、彼らはあなたの意見を無視する可能性があります。





他人を喜ばせようとすることは、あなたのやり方ではうまくいかないでしょう。人々はあなたが彼らに優しいからだけにあなたのアイデアを買わないでしょう。





あなたが質問をしたり、提案をしたり、懸念を提起したり、アイデアに挑戦したり、一緒に仕事をしたり、決断をしたりするためのより良い方法を見つけた場合、他の人はあなたの見解を考慮し、それに基づいて行動することを決める可能性があります。





他人に影響を与えるために、彼らが推測ゲームをプレイさせないでください - あなたの意図を明確に述べてください。





たとえば、あなたは言うことができます:





私の目的は、市場で競争力を維持することです. それを実現するためのさまざまな方法について議論できますか?





私の意図は、可能な限り最善の解決策を見つけることです。結論に達する前に、どのようにしてさまざまな選択肢を探索できるかについて議論したいと思います。





私の仕事の周りにより多くの視覚化を得るつもりです. 管理人として私にこれを可能にする方法について話し合えますか?





会話から望むことを明確に述べ、なぜあなたが他の人に近づいているのかは、彼らが自分の意味を付けるのを妨げます。





意図は存在する最も強力な力の1つです あなたが何かをするときの意図は、常に結果を決定します 法律は世界を創造します。 ブレンナ・ヨバノフ

人を操ったり、判断したり、印象したり、話したりしようとしないでください. 人を喜ばせるようにしようとしないでください. 意図の力を用いて、他者とつながり、調和してください。

スタイルを調整

私たちのアイデアは私たちの心に非常に近いものであり、私たちはそれらを信じます。私たちはそれらに情熱を持っています。私たちは他の人々がそれらを受け入れ、拍手し、私たちが内面で感じることができるように同じレベルの興奮を示すことを望んでいます。しかし、他の人々はあなたが感じていることを感じることができません。彼らには自分自身の考え、アイデア、信念があります。





他人をインスピレーションまたは動機づけるものを知ることは、あなたがそれらとより効果的につながるのを助けることができます。





何が彼らを挫折させるのか。





彼らは何を大切にしているのか。





何が彼らを動機づけているのか。





彼らは何を聞く必要があり、何が彼らの注意を引くだろうか。





あなたは彼らについて、真実ではないかもしれない何の仮定をしていますか?





彼らは大きな画像について話すのが好きですか、それとも多くの詳細が必要ですか?





彼らはデータと事実に固執することを好むのか、それとも彼らは全体の物語を知ることを好むのか。





彼らは解決に向かってジャンプするのが好きですか、それとも最初に問題に深く潜り込みたいですか?





あなたが影響を与えたい人々について学びたいので、あなたはあなたのメッセージを適応し、彼らに魅力的な方法であなたのアイデアを調整することができます。彼らが望むことの観点で話してください。彼らが大切にしていることに焦点を当ててください。質問をする時間と彼らの答えに注意深く耳を傾けましょう。人々に影響を与える最良の方法の1つは、彼らが重要と感じさせることです。好奇心と理解の意図を持って聴くことは、あなたが彼らの意見を尊重することを確立するだけでなく、あなたが影響を与えたい人々について学ぶことも、彼らが望むことのより明確なイメージを描くことで、あなたが相互に満足できる目標に合わせることができます。





明確なコミュニケーションは不可欠です。あなたは物事を単純化し、簡単に理解できる噛みつきに分解し、クリスタルのように明確に伝達する必要があります。人々があなたのメッセージを理解していない場合は、あなたは彼らを説得する希望を持っていません。あなたが人々を説得しようとする試みを開始するときに準備してください、あなたは知識の立場から始めることが重要です - 彼らが自分自身やその周囲の状況について知っているよりも多くのことを知っている。 ロバート・ムーア

あなたの聴衆を深く知り、知性ではなく関心に呼びかけ、人々は彼らに何の利益をもたらすかによって動かされます。

Show Your Value Without Bragging(プライドなしであなたの価値を示す)

あなたの知識、経験、専門知識は、あなたがそれらをすべて自分自身に保つことなく、他人に影響を与えることはできません。 自己推進 他の人はあなたの価値やあなたがテーブルに持つ価値を知らない。他の人はあなたのスキルや強みについて知るほど、彼らはあなたの意見を求める傾向が少なく、あなたが話すときにあなたの言葉を真剣に取る傾向があります。





信頼性を構築するには、あなたの価値と強みを示す必要があります。あなたの仕事が認識され、見られるように、積極的にステップをとる必要があります。あなたはあなたの知識とスキルについて騒々しくしたり誇る必要はありません。

他の人があなたに指導とアドバイスを求めるのを待ってはいけません. 彼らはあなたが決して話すことがない場合に、あなたが付け加える価値のある何かを持っていることを知ることができません. あなたのアイデアを議論に貢献し、質問されずに話すためにあなたの番を取る。 あなたの貢献を一つの課題や特定のプロジェクトに制限するのではなく、他の人々が貴重なスキルを構築するのを助けることによって影響の輪を広げてください。 あなたの専門知識を書面で共有することで、あなたは他の人々が最良の実践を適用し、より良い決定を下し、あなたと同じ過ちを繰り返すのを防ぐことができます。 特定の問題を解決する方法を他の人に伝えるのではなく、思考し、自分自身の答えを見つけるように挑戦してください。





あなたは目覚めず、ある日突然影響力を持つようになります。他の人々を購入するには、彼らがあなたを信頼するようになる必要があります。





あなたはスキル、あなたの能力、あなたの専門知識、あなたの価値観、あなたの行動、あなたの個人的なエネルギー、あなたの時間、あなたの忠誠心を持っています。あなたはこの人間の資本の所有者であり、あなたはいつ、どのように、そしてどこに投資するかを決定します。あなたは価値創造の鍵を握っています。 ベンジャミン・コフィ・クアンサ

あなたが価値創造と信頼性を構築することに焦点を当てるとき、あなたはゆっくりとあなたが言うことや行うことにおいて影響力を持つようになります。

目標小勝利

私たちの偉大なアイデア、非伝統的な方法、または危険な戦略を他の人に説得しようとすることは、圧倒的であるだけでなく、望ましい答えを得ないことは、私たちを非難し、試すことさえすることを妨げる可能性があります。





巨大なジャンプは、他の人を私たちの視点に変えようとすることにより、そのことを達成するのがより困難になります。それは何かを一発見し、誇り、満足感、高い自尊心の感覚でそれに成功するか、それに恐ろしく失敗し、低い自尊心の感覚で恥ずかしがり、屈辱を感じるようなものです。





影響力を構築しようとすると、AからZへジャンプする代わりに、BからYへと小さなステップを踏み出して、あなたが達成しようとしていることを小さなステップに分解してください。





このようにして、あらゆる小さな勝利、あらゆる勝利を祝いなさい. 影響力を持つためには、大きな進歩やアイデアの大いなる受け入れを必要としない. あらゆる不一致やあらゆる紛争を、新しいことを学び、それを繰り返す機会として扱いなさい.





あなたは、他の人に正しいことを考え、可能性を議論し、可能な限り最良のオプションを選択するように影響を与え、それが最初にあなたが提案したものと一致していない場合でも、莫大な貢献をすることができます。





あなたは、提案から悪い選択肢を取り除くために他の人々を助けることができましたか?





他の人は、新しい戦略で呼びかけたリスクを認識しましたか?





特定のデザインで欠点を指摘したことは、非常に興味深い会話を引き起こしましたか?





これらは最初は小さく、無意味に見えるかもしれませんが、これらのような小さな勝利は、将来、より大きな複雑な問題で移動し、調和を求めることを可能にします。





小さな勝利が達成されると、もう一つの小さな勝利を好む力が動き出します 小さな勝利は、小さな利点を、より大きな成果が到達範囲内であると人々を説得するパターンに活用することによって、変革的な変化を促します。 チャールズ・ダヒッグ

他の人があなたの方法を見ていないときに完全にあきらめないでください 小さなスタート 銀色のラインナップを探してください 一貫した小さな勝利の効果は時間とともに増加します すべての小さな勝利を使用して、より大きなものとより良いものが到達範囲内であることを思い出してください。

関係構築への投資

あなたの仕事の関係が強くなるほど、接続し、協力し、目標を達成しやすくなります。 関係―時間とともに構築される―は、仕事で影響力を持つために不可欠な成分です。





人々は、共通の価値観、信頼と相互の尊重を使用して構築されたポジティブなつながりを感じたときにあなたと関わる可能性が高くなります。彼らはあなたの意見を評価し、あなたの導きに従う可能性が高くなります。しかし、これを行うには時間が必要です。あなたはそれを強制したり、偽造したりすることはできません。他の人々を操り、あなたを尊重したり、あなたを信頼したり、あなたが短命であることを信頼することもできます。





信頼できる長期的な関係を構築し、他者から何かを得ることを期待することなく。

他人の思考、アイデア、信念に興味を示す。 苦しむときのサポートと助けを提供します。 誤解を素直に、誠実に受け止める。 彼らを評価し、彼らの良い仕事を認める。 あなたのインタラクションで正直で透明です。 信頼性を高め、責任を取ることによって信頼を築く。 仕事の習慣やコミュニケーションスタイルの境界線や違いを尊重する。





信頼と尊敬を獲得することによって、あなたの仕事のために非公式な擁護者の軍隊を構築し、他人がサポートするほど強力な基盤を作成し、会議や意思決定プロセスにおけるあなたの影響力を強化します。





個人的な関係は、あらゆる進歩、あらゆる成功、あらゆる実生活の達成が成長する肥沃な土壌です。 トニー・ダンジー

Building report plays a significant role in being influential at work. Invest in it. 長いゲームをプレイする。

概要

仕事での影響力は、貢献すること、重要な仕事をすること、あなたの役割に影響を与えることにおいて大きな役割を果たします。他の人々をあなたのアイデアに納得させ、彼らの考えをあなたの方法で見るか、相互に合意できる目標にそれらを調節させることは、誰もが作るために働くべき超力です。 意図は、他人があなたをどのように認識するかにおいて重要な役割を果たします。一緒に働き、協力するための肯定的な意図は、他の人々があなたの意見を求めることを奨励することができ、ネガティブな意図は、あなたを押し返すか、単にあなたを無視する可能性があります。 他人が理解する言語や価値のある言語で話すことは、彼らがあなたに注意を払う可能性を高めます。影響力を持つためには、あなたの視聴者について学びましょう。彼らが何を望んでいるか、そして彼らにとって何が重要であるかを理解してください。あなたのトーン、コンテンツ、会話スタイルを彼らの期待に合致させるように調整してください。彼らがあなたの視点を接続し、評価するのを容易にしてください。 あなたの知識、経験、スキルは、あなたの価値やあなたがテーブルに持ってくる価値を知らないときに、他の人に影響を与えることはできません。認識され、見られるためには、あなた自身を意識的に促進し、あなたの仕事を明らかにする必要があります。あなたの才能を隠さないでください。 他人を説得しようとすると、大きく考えるが、賢く小さく考える。自分の考えを小さなアイデアに分解して、それぞれのアイデアを適切なタイミングで提示する方法を見る。フィードバックを集め、入力を検索し、メッセージを調整して、他の人々が聴くのを容易にし、共通の結論に達するようにします。途中で小さな勝利を祝いましょう。小さな貢献は、将来のより大きなものへの道を開くことで、道のあらゆるステップに影響を与えます。 最後に、影響力を持つことはマラソンを走るのと同じで、スプリントではありません。それに焦らないでください. 途中で人々と休憩して接続してください. 彼らについてもっと知り、共通の利益を追求し、貴重な関係を構築するために時間を取ってください. 彼らはあなたが必要とするサポートを得るために長い道を進むでしょう。





