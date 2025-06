Увеличьте свое влияние на работе с помощью этой пятиступенчатой структуры

Чтобы хорошо работать, вам нужны люди на вашей стороне.Люди, которые доверяют вам, слушают ваши идеи, ценят ваш опыт и те, кто хочет помочь вам добиться успеха.





Anyone can come up with a great idea, a better solution or different choices to make an optimal decision. The hard part isn’t doing the work, it’s getting buy-in from others.





Если вы не можете повернуть людей в вашем направлении, если вы не можете убедить их видеть это по-своему, все время и усилия, которые вы вложили в что-то, могут уйти впустую.





Почему они меня не получают?





Почему они не будут меня слушать?





Почему они выбирают более низкий вариант?





Влияние не только увеличивает ваше влияние, позволяя вам сделать больше, заставляя других поддержать ваши инициативы и принять ваши идеи может построить уверенность, чтобы попробовать нетрадиционные методы, исследовать уникальные возможности и бросить вызов статус-кво.





Влияние также играет ключевую роль в разрешении конфликтов, ведении переговоров и вдохновлении других к действию. Деэскалация напряженности, создание выигрышных / выигрышных ситуаций и повышение других, побуждая их взять на себя ответственность за свои обязанности, являются высоко оцененными навыками, которые могут привлечь внимание от высших и сделать вас выделяться на работе.





Умения убеждать оказывают гораздо большее влияние на поведение других людей, чем формальная структура власти. Роберт Б. Циалдини

Умения убеждать оказывают гораздо большее влияние на поведение других людей, чем формальная структура власти.

Роберт Б. Циалдини





Постройте свой собственный путь влияния, используя эти 5 практик:

Укажите свои намерения

Когда вы не заявляете о своих намерениях явно, другие вынуждены создать вокруг этого историю — именно так работает человеческий разум.





Intentions are invisible. We assume them from other people’s behavior. In other words, we make them up, we invent them. But our invented stories about other people’s intentions are accurate much less often than we think. Дуглас Стоун

Намерения невидимы.Мы принимаем их из поведения других людей.Иными словами, мы создаем их, мы изобретаем их.Но наши изобретенные истории о намерениях других людей точны намного реже, чем мы думаем.

Дуглас Стоун





Намерения играют большую роль в том, как ваше сообщение получается.

Если ваше намерение - доказать другим, что они ошибаются, доминировать в разговоре, привлечь внимание, манипулировать или заставить их видеть вещи по-своему, они с большей вероятностью будут игнорировать ваше мнение.





Попытка угодить другим, чтобы они видели вещи вашим образом, тоже не сработает.Люди не будут покупать ваши идеи просто потому, что вы хороши для них.





Когда вы появляетесь с намерением задавать вопросы, делать предложения, вызывать опасения, бросать вызов идеям или находить лучшие способы совместной работы и принятия решений, другие с большей вероятностью будут рассматривать вашу точку зрения и могут даже решить действовать на нее.





Чтобы повлиять на других, не позволяйте им играть в угадывательную игру — четко укажите свое намерение.





Например, вы можете сказать:





Мое намерение заключается в том, чтобы мы оставались конкурентоспособными на рынке.Можем ли мы обсудить различные способы достижения этого?





Я хочу обсудить, как мы можем исследовать различные варианты, прежде чем прийти к выводу.





Мое намерение заключается в том, чтобы получить больше видимости вокруг моей работы.Можно ли обсудить, как вы можете сделать это для меня в качестве менеджера?





Явное заявление о том, чего вы хотите от разговора и почему вы приближаетесь к другим, мешает им прикреплять свой собственный смысл.





Намерение — одна из самых могущественных сил.То, что вы имеете в виду, когда делаете что-то, всегда будет определять результат. Бренна Йованофф

Намерение — одна из самых могущественных сил.То, что вы имеете в виду, когда делаете что-то, всегда будет определять результат.

Бренна Йованофф





Не пытайтесь манипулировать, судить, впечатлять или разговаривать.Не пытайтесь понравиться людям.Используйте силу намерения, чтобы соединиться и наладить отношения с другими.

Адаптируйте свой стиль

Наши идеи очень близки к нашему сердцу.Мы верим в них.Мы увлечены ими.Мы хотим, чтобы другие принимали их, аплодировали им и демонстрировали тот же уровень возбуждения, который мы можем чувствовать внутри.Но другие не могут чувствовать то, что вы чувствуете.У них есть свои собственные мысли, идеи и убеждения, которые имеют значение для них.





Знание того, что вдохновляет или мотивирует других, может помочь вам более эффективно связаться с ними.





Что их разочаровывает?





О чем они заботятся?





Что их мотивирует?





Что они должны услышать и что будет привлекать их внимание?





Какие предположения вы сделали о них, которые могут не быть правдой?





Они любят говорить о большой картине или нуждаются в большом количестве деталей?





Любят ли они придерживаться данных и фактов или предпочитают знать всю историю?





Любят ли они прыгать к решению или хотят сначала погрузиться глубоко в проблему?





Стремитесь узнать о тех, кого вы хотите повлиять, чтобы вы могли адаптировать свое сообщение и настроить свои идеи таким образом, чтобы это привлекало их. Говорите с точки зрения того, что они хотят. Сосредоточьтесь на том, что им важно. Уделите время, чтобы задавать вопросы и внимательно слушать их ответы. Один из лучших способов повлиять на людей - это заставить их чувствовать себя важными. Слушая с любопытством и с намерением понять, вы не только установите, что вы уважаете их мнение, но и узнаете о тех, кого вы хотите повлиять, также нарисуете более четкую картину того, что они хотят, что позволяет вам соответствовать взаимно приемлемым целям.





Ясное общение жизненно важно. Вы должны упростить вещи, разбить его на простые для понимания укусы и передать его так же ясно, как кристалл. Если люди не понимают ваше сообщение, у вас нет надежды убедить их. Будьте готовы, когда вы начнете свою попытку убедить людей, важно, чтобы вы начали с позиции знания - зная больше, чем они знают о себе и их окружающих ситуациях. ― Robert Moore

Ясное общение жизненно важно. Вы должны упростить вещи, разбить его на простые для понимания укусы и передать его так же ясно, как кристалл. Если люди не понимают ваше сообщение, у вас нет надежды убедить их. Будьте готовы, когда вы начнете свою попытку убедить людей, важно, чтобы вы начали с позиции знания - зная больше, чем они знают о себе и их окружающих ситуациях.

― Robert Moore





Знайте свою аудиторию глубоко. Обращайтесь к интересам, а не к интеллекту. Люди движутся тем, что им выгодно. Поймите, что для них важно и позиционируйте себя соответственно.

Showcase your value without bragging

Ваши знания, опыт и опыт не могут повлиять на других, если вы сохраните все для себя. promoting yourself и сделать вашу работу видимой. Другие не знают вашу ценность или ценность, которую вы приносите к столу. Чем меньше другие знают о ваших навыках и сильных сторонах, тем меньше они будут склонны искать ваше мнение или принимать ваши слова всерьез, когда вы говорите.





Строительство доверия требует демонстрации вашей ценности и сил. Это требует активного принятия мер, чтобы ваша работа была признана и видна. Вы не должны быть шумными или хвалиться своими знаниями и навыками. Перестаньте скрывать и добавлять ценность сзади.

Не ждите, пока другие попросят вас о руководстве и советах.Они не могут знать, что у вас есть что-то ценное, чтобы добавить, если вы никогда не говорите. Вместо того чтобы ограничивать свой вклад в одну задачу или конкретный проект, расширяйте свой круг влияния, помогая другим строить ценные навыки. Поделившись своим опытом в письменной форме, вы позволяете другим людям применять лучшие практики, принимать лучшие решения и предотвращать повторение тех же ошибок, что и вы. Вместо того, чтобы рассказывать другим, как решать определенные проблемы, бросьте им вызов, чтобы они думали и находили свои собственные ответы.





You won’t wake up and suddenly become influential one day. Getting others buy-in requires getting them to trust you. Slowly make your way to other people’s hearts by committing to value creation and lifting others up in a way that makes it impossible to ignore you.





У вас есть навыки, ваши способности, ваш опыт, ваши ценности, ваше поведение, ваша личная энергия, ваше время, ваша лояльность. Вы являетесь владельцем этого человеческого капитала, и вы решаете, когда, как и где инвестировать его. Вы держите ключ к созданию ценности. Поэтому, создавайте ценность, сохраняйте эту ценность и всегда ожидайте ценность. Путешествие от успеха к значению начинается с вас. Бенджамин Кофи Кванса

У вас есть навыки, ваши способности, ваш опыт, ваши ценности, ваше поведение, ваша личная энергия, ваше время, ваша лояльность. Вы являетесь владельцем этого человеческого капитала, и вы решаете, когда, как и где инвестировать его. Вы держите ключ к созданию ценности. Поэтому, создавайте ценность, сохраняйте эту ценность и всегда ожидайте ценность. Путешествие от успеха к значению начинается с вас.

Бенджамин Кофи Кванса





People don’t take advice from those they don’t value. When you focus on value creation and building credibility, you’ll slowly be influential in things you say and do. Your words will carry more weightage. You’ll be taken seriously.

Целевая небольшая победа

Попытка убедить других в наших больших идеях, нетрадиционных методах или рискованных стратегиях не только преобладает, не получая желаемого ответа, может быть прямо демотивирующим и сдерживать нас от даже попыток.





Гигантские прыжки в попытке подтолкнуть других к нашей точке зрения делает достижение этого гораздо сложнее.Это как получить один выстрел в что-то и либо добиться успеха в нем с чувством гордости, удовлетворения и высокой самооценки или ужасно провалиться в этом и оставить чувство стыда и унижения с чувством низкой самооценки.





Когда вы пытаетесь создать влияние, вместо того, чтобы прыгать от a до z, сделайте небольшие шаги от b до y. Разложите все, что вы пытаетесь достичь, на небольшие шаги.





Празднуйте каждую маленькую победу, каждую победу в этом направлении.Становиться влиятельным не требует больших прорывов или большого принятия идей.Обратитесь к каждому разногласию и каждому конфликту как к возможности узнать что-то новое и повторить его.





Вы можете внести огромный вклад, повлияв на других, чтобы они думали правильно, обсуждали возможности и выбирали лучший возможный вариант, даже если он не соответствует тому, что вы предложили сначала.





Смогли ли вы помочь другим избавиться от плохих вариантов из предложения?





Признали ли другие риски, вызванные новой стратегией?





Разве ваше указание на недостатки с определенным дизайном вызвало очень интересный разговор?





These may seem small and insignificant at first, but small wins like these make it possible to navigate and seek alignment on bigger and complex issues in the future.





Малые победы способствуют трансформационным изменениям, используя крошечные преимущества в шаблоны, которые убеждают людей в том, что большие достижения находятся в их распоряжении. Чарльз Духиг

Малые победы способствуют трансформационным изменениям, используя крошечные преимущества в шаблоны, которые убеждают людей в том, что большие достижения находятся в их распоряжении.

Чарльз Духиг





Не сдавайтесь полностью, когда другие не видят вещи вашим образом. Начните с малого. Посмотрите на серебряную оболочку. Эффекты последовательных небольших побед со временем увеличиваются. Используйте каждую маленькую победу, чтобы напомнить себе, что большие и лучшие вещи находятся в вашем распоряжении.

Инвестировать в строительство отношений

Чем сильнее ваши трудовые отношения, тем легче связаться, сотрудничать и достигать целей.Взаимоотношения — построенные со временем — являются важным ингредиентом для того, чтобы быть влиятельным на работе.





Люди с большей вероятностью будут взаимодействовать с вами, когда они почувствуют положительную связь, построенную с использованием общих ценностей, доверия и взаимного уважения. Они с большей вероятностью ценят ваши мнения и следуют вашему руководству. Но делать это требует времени. Вы не можете заставить или подделать свой путь в него. Манипулирование другими, чтобы понравиться вам, уважать вас или даже доверять вам, является непродолжительным. Другие могут в конечном итоге выяснить, если вы были настоящими или просто подделывали его.





Постройте доверительные и долгосрочные отношения без ожидания чего-то от других.

Проявляйте интерес к чужим мыслям, идеям и убеждениям. Offer support and help when they are struggling. Address misunderstandings openly and respectfully. Оцените и признайте их за хорошую работу. Будьте честны и прозрачны в своих взаимодействиях. Постройте доверие, будучи надежным и принимая на себя ответственность. Уважайте границы и различия в рабочих привычках и стилях общения.





Создайте армию неформальных сторонников для вашей работы, завоевывая доверие и уважение.Создайте фундамент настолько сильный, что поддержка других усиливает ваше влияние в встречах и процессах принятия решений.





Личные отношения – это плодородная почва, из которой растет всякое продвижение, всякий успех, всякое достижение в реальной жизни. Тони Дунги

Личные отношения – это плодородная почва, из которой растет всякое продвижение, всякий успех, всякое достижение в реальной жизни.

Тони Дунги





Building rapport plays a significant role in being influential at work. Invest in it. Play a long game.

Summary

Влияние на работе играет большую роль в внесении вклада, выполнении работы, которая имеет значение, и оказании влияния в вашей роли.Убеждая других в ваших идеях, подталкивая их мышление, чтобы видеть вещи по-своему или приспосабливая их к взаимоприемлемым целям, это сверхдержава, которую каждый должен работать, чтобы построить. Положительное намерение работать вместе и сотрудничать может побудить других искать ваше мнение, в то время как отрицательное намерение может привести к отступлению или просто игнорировать вас. Говоря на языке, который другие понимают или ценят, они с большей вероятностью обращают на вас внимание. Чтобы быть влиятельным, узнайте о своей аудитории. Поймите, чего они хотят и что для них важно. Адаптируйте свой тон, контент и стиль разговора, чтобы соответствовать их ожиданиям. Ваши знания, опыт и навыки не могут повлиять на других, когда они не знают вашу ценность или ценность, которую вы приносите к столу. Чтобы быть признанным и виденным, вы должны сознательно продвигать себя и сделать свою работу видимой. Не скрывайте свой талант. Когда вы пытаетесь убедить других, думайте большие, но умные маленькие. Разложите свои мысли на маленькие идеи и посмотрите, как вы можете представить каждого в нужное время и в нужное время. Соберите обратную связь, ищите входы и настройте свое сообщение, чтобы другим было легко выслушать и прийти к общему выводу. Празднуйте небольшие победы по пути. Finally, becoming influential is like running a marathon, it’s not a sprint. Don’t rush through it. Pause and connect with people along the way. Take time to know more about them, seek common interests and build valuable relationships. They will go a long way in getting the support you need.





