Aumenta tu influencia en el trabajo con este marco de 5 pasos

Para hacer bien en el trabajo, necesitas personas a tu lado. personas que confían en ti, escuchen tus ideas, valoran tu experiencia y aquellos que quieren ayudarte a tener éxito.





Cualquiera puede llegar con una gran idea, una mejor solución o diferentes opciones para tomar una decisión óptima.La parte difícil no es hacer el trabajo, es obtener la compra de otros.





Si no puedes mover a la gente en tu dirección, si no puedes persuadirlos a verlo a tu manera, todo el tiempo y esfuerzo que has invertido en algo puede irse en desperdicio.No conseguir el alineamiento que buscas también puede dejarte sentir frustrado, enojado y enojado porque una vez que tu mente está atrapada en una cierta posibilidad, es difícil borrarla y dejarla ir.





¿Por qué no me consiguen?





¿Por qué no me escucharán?





¿Por qué elegir una opción inferior?





La capacidad de influir en los demás es una habilidad esencial para practicar y dominar porque el impacto que creas en el trabajo está directamente ligado a él.La influencia no solo aumenta tu impacto al permitir que hagas más, haciendo que otros apoyen tus iniciativas y adopten tus ideas puede construir la confianza para probar métodos no convencionales, explorar posibilidades únicas y desafiar el status quo.





La influencia también desempeña un papel clave en la resolución de conflictos, el manejo de negociaciones e inspiración a otros para tomar medidas.La desescalada de la tensión, la creación de situaciones ganadoras/ganadoras y la elevación de otros al alentarlos a asumir sus responsabilidades son habilidades altamente valoradas que pueden atraer la atención de los superiores y hacer que se destaque en el trabajo.





Las habilidades de persuasión ejercen una influencia mucho mayor sobre el comportamiento de los demás que la estructura de poder formal. por Robert B. Cialdini

Las habilidades de persuasión ejercen una influencia mucho mayor sobre el comportamiento de los demás que la estructura de poder formal.

por Robert B. Cialdini





Construya tu propio camino para influir utilizando estas 5 prácticas:

Explica tus intenciones

Cuando usted no declara explícitamente sus intenciones, otros están obligados a crear una historia en torno a ella - eso es exactamente cómo funciona la mente humana.





Las intenciones son invisibles.Las asumimos a partir del comportamiento de otras personas.En otras palabras, las construimos, las inventamos.Pero nuestras historias inventadas sobre las intenciones de otras personas son precisas mucho menos a menudo de lo que pensamos. por Douglas Stone

Las intenciones son invisibles.Las asumimos a partir del comportamiento de otras personas.En otras palabras, las construimos, las inventamos.Pero nuestras historias inventadas sobre las intenciones de otras personas son precisas mucho menos a menudo de lo que pensamos.

por Douglas Stone





Las intenciones juegan un papel importante en cómo se recibe tu mensaje.

Si tu intención es demostrar que los demás están equivocados, dominar la conversación, llamar la atención, manipularlos o forzarlos a ver las cosas a tu manera, es más probable que ignoren tu opinión.





Tratar de complacer a los demás para que vean las cosas de tu manera no funcionará también.





Cuando aparezca con la intención de hacer preguntas, hacer sugerencias, plantear preocupaciones, desafiar ideas, o encontrar mejores maneras de trabajar juntos y tomar decisiones, otros son más propensos a considerar su punto de vista e incluso pueden decidir actuar sobre él.





Para influir en los demás, no dejes que jueguen un juego de adivinación: exponga claramente tu intención.





Por ejemplo, puedes decir:





Mi intención es asegurarnos de que permanezcamos competitivos en el mercado. ¿Podemos discutir diferentes formas de lograrlo?





Mi intención es encontrar la mejor solución posible.Quiero discutir cómo podemos explorar diferentes opciones antes de llegar a una conclusión.





Mi intención es obtener más visibilidad en torno a mi trabajo. ¿Podemos discutir cómo puedes permitir esto para mí como gerente?





Explicar explícitamente lo que desea de la conversación y por qué se está acercando a los demás les impide añadir su propio significado.





La intención es una de las fuerzas más poderosas que hay. lo que quieres decir cuando haces una cosa siempre determinará el resultado. por Brenna Yovanoff

La intención es una de las fuerzas más poderosas que hay. lo que quieres decir cuando haces una cosa siempre determinará el resultado.

por Brenna Yovanoff





No trates de manipular, juzgar, impresionar o discutir.No trates de agradar a la gente.Use el poder de la intención para conectar y alinearse con los demás.

Adapta tu estilo

Nuestras ideas están muy cerca de nuestro corazón.Nosotros creemos en ellas.Nos apasionamos de ellas.Nosotros queremos que otros las acepten, las aplauden y muestren el mismo nivel de emoción que nosotros podemos sentir internamente.Pero otros no pueden sentir lo que usted está sintiendo.Tienen sus propios pensamientos, ideas y creencias que importan a ellos.





Saber lo que inspira o motiva a los demás puede ayudarle a conectarse con ellos de manera más efectiva.





¿Qué les frustra?





¿Qué les importa?





¿Qué los motiva?





¿Qué necesitan escuchar y qué atraerá su atención?





¿Qué suposiciones has hecho sobre ellos que pueden no ser ciertas?





¿Le gusta hablar de la gran imagen o necesita un montón de detalles?





¿Le gustan los datos y los hechos o prefiere conocer toda la historia?





¿Le gusta saltar a la solución o quiere sumergirse profundamente en el problema primero?





Esté ansioso por aprender acerca de quienes quieres influir para que puedas adaptar tu mensaje y ajustar tus ideas de una manera que les apele. Habla en términos de lo que quieren. Concéntrate en lo que les importa. Tómate el tiempo para hacer preguntas y escuchar cuidadosamente sus respuestas. Una de las mejores maneras de influir a las personas es hacerles sentirse importantes. Escuchar con curiosidad y con la intención de entender no solo establecerá que respetas su opinión, sino que aprender acerca de aquellos que quieres influir también pintará una imagen más clara de lo que quieren que te permita alinearte con objetivos mutuamente aceptables.





La comunicación clara es vital.Tienes que simplificar las cosas, descomponerlas en mordeduras fáciles de entender y comunicarlas tan claramente como cristal.Si la gente no entiende tu mensaje, no tienes esperanza de persuadirlos.Tienes que estar preparado cuando empieces tu intento de persuadir a la gente, es importante que empieces desde una posición de saber – sabiendo más de lo que saben sobre sí mismos y sus situaciones circundantes. por Robert Moore

La comunicación clara es vital.Tienes que simplificar las cosas, descomponerlas en mordeduras fáciles de entender y comunicarlas tan claramente como cristal.Si la gente no entiende tu mensaje, no tienes esperanza de persuadirlos.Tienes que estar preparado cuando empieces tu intento de persuadir a la gente, es importante que empieces desde una posición de saber – sabiendo más de lo que saben sobre sí mismos y sus situaciones circundantes.

por Robert Moore





Conozca a su audiencia profundamente. Apele al interés, no al intelecto. Las personas están impulsadas por lo que les beneficia. Entender lo que les importa y posicionarse en consecuencia.

Mostrar su valor sin enorgullecer

Tu conocimiento, experiencia y experiencia no pueden influir en los demás si lo tienes todo para ti mismo. Promocionarse a sí mismo Y hacer que tu trabajo sea visible.Otros no conocen tu valor o el valor que traes a la mesa.Cuanto menos otros saben sobre tus habilidades y fortalezas, menos tendrán la tendencia a buscar tu opinión o tomar tus palabras en serio cuando hables.Ser un experto en tu dominio o el entusiasmo y la motivación sobre tu trabajo no puede hacerte influyente cuando careces de credibilidad con tu equipo y otros.





Construir credibilidad requiere mostrar su valor y fuerza. Requiere tomar medidas proactivamente para asegurarse de que su trabajo sea reconocido y visto. No necesita ser ruidoso o orgulloso de su conocimiento y habilidades. Deja de ocultar y agregar valor desde atrás. Hazte visible tomando el asiento delantera.

No esperes a que los demás te pidan orientación y consejo.No pueden saber que tienes algo valioso que añadir si nunca hablas.Contribuye tus ideas a las discusiones, toma tu turno para hablar sin ser preguntado. En lugar de limitar su contribución a una tarea o a un proyecto determinado, amplíe su círculo de influencia ayudando a otros a construir habilidades valiosas. Al compartir su experiencia por escrito, permite a otros aplicar las mejores prácticas, tomar mejores decisiones y evitar que repitan los mismos errores que usted. En lugar de decirle a los demás cómo resolver ciertos problemas, desafíquenlos a pensar y encontrar sus propias respuestas.





No te despertarás y de repente te convertirás en influyente un día. Hacer que los demás te compren requiere que confíe en ti. Lentamente haz tu camino al corazón de otras personas comprometéndose a valorar la creación y elevar a otros de una manera que haga imposible ignorarte.





Usted posee habilidades, sus capacidades, su experiencia, sus valores, sus comportamientos, su energía personal, su tiempo, su lealtad. Usted es el propietario de este capital humano, y usted decide cuándo, cómo y dónde invertirlo. Usted posee la clave para la creación de valor. Por lo tanto, crear valor, preservar ese valor y siempre anticipar valor. El viaje del éxito al significado comienza con usted. por Benjamín Kofi Quansah

Usted posee habilidades, sus capacidades, su experiencia, sus valores, sus comportamientos, su energía personal, su tiempo, su lealtad. Usted es el propietario de este capital humano, y usted decide cuándo, cómo y dónde invertirlo. Usted posee la clave para la creación de valor. Por lo tanto, crear valor, preservar ese valor y siempre anticipar valor. El viaje del éxito al significado comienza con usted.

por Benjamín Kofi Quansah





La gente no toma consejos de aquellos que no valoran.Cuando te enfocas en la creación de valor y la creación de credibilidad, poco a poco serás influyente en las cosas que dices y haces.

Objetivo: Pequeñas victorias

Tratar de convencer a otros de nuestras grandes ideas, métodos no convencionales o estrategias arriesgadas no solo es abrumador, no obtener la respuesta deseada puede ser desmotivador y desalentarnos incluso de intentarlo.





Los saltos gigantescos en el intento de llevar a otros a nuestro punto de vista hacen que lograr esa cosa sea mucho más difícil.Es como tomar un tiro en algo y tener éxito en ello con sentimientos de orgullo, cumplimiento y alta autoestima o fracasar terriblemente en ello y dejarse sentir avergonzado y humillado con un sentido de baja autoestima.





Cuando trates de construir influencia, en lugar de saltar de a a z, toma pequeños pasos de b a través de y. Descomponga todo lo que estás tratando de lograr en pequeños pasos. Identifica cómo puedes llevar a otros con ti en este viaje de a a z sin saltar los pasos entre ellos.





Celebra cada pequeña victoria, cada victoria a lo largo de este camino.Ser influyente no requiere grandes avances o gran aceptación de ideas.Tratar cada desacuerdo y cada conflicto como una oportunidad para aprender algo nuevo e iterarlo.





Puedes hacer una contribución enorme influyendo a otros a pensar bien, discutir posibilidades y elegir la mejor opción posible, incluso cuando no se alinea con lo que sugirió al principio.





¿Habías podido ayudar a otros a deshacerse de las malas opciones de la propuesta?





¿Otros reconocieron el riesgo que planteó con la nueva estrategia?





¿El hecho de señalar los defectos con un diseño determinado desencadenó una conversación muy interesante?





Estos pueden parecer pequeños e insignificantes al principio, pero pequeñas victorias como estas hacen posible navegar y buscar alineamiento en cuestiones más grandes y complejas en el futuro.





Una vez que se ha logrado una pequeña victoria, se ponen en movimiento fuerzas que favorecen otra pequeña victoria.Las pequeñas victorias alimentan cambios transformadores al aprovechar pequeñas ventajas en patrones que convencen a la gente de que los logros más grandes están a su alcance. por Charles Duhigg

Una vez que se ha logrado una pequeña victoria, se ponen en movimiento fuerzas que favorecen otra pequeña victoria.Las pequeñas victorias alimentan cambios transformadores al aprovechar pequeñas ventajas en patrones que convencen a la gente de que los logros más grandes están a su alcance.

por Charles Duhigg





No desista por completo cuando los demás no vean las cosas a su manera. Comience pequeño. Busque el revestimiento de plata. Efectos de las pequeñas victorias consistentes se agrupan con el tiempo. Utilice cada pequeña victoria para recordarse que las cosas más grandes y mejores están a su alcance.

Invertir en la construcción de relaciones

Cuanto más fuertes son tus relaciones laborales, más fácil es conectarse, colaborar y alcanzar metas. Las relaciones – construidas con el tiempo – son el ingrediente esencial para ser influyentes en el trabajo. Las relaciones de construcción pueden no obligar a otros a aceptar tu idea, pero definitivamente les animará a darte un tiro justo y un oído escuchador que de otra manera es difícil de conseguir.





Las personas son más propensas a involucrarse con usted cuando sienten una conexión positiva construida utilizando valores compartidos, confianza y respeto mutuo. Son más propensas a valorar sus opiniones y seguir su liderazgo. Pero hacer esto toma tiempo. No se puede forzar o falsificar su camino en él. Manipular a otros para que te gusten, respetarte o incluso confiar en ti es de corta vida. Otros pueden finalmente averiguar si eres genuino o simplemente falsificarlo.





Construir relaciones de confianza y de larga duración sin la expectativa de obtener algo de los demás.

Mostrar interés en los pensamientos, ideas y creencias de los demás. Ofrecer apoyo y ayuda cuando están luchando. Resolver los malentendidos de manera abierta y respetuosa. Apreciar y reconocer por su buen trabajo. Sea honesto y transparente en sus interacciones. Construye la confianza al ser confiable y asumir la responsabilidad. Respetar los límites y las diferencias en los hábitos de trabajo y los estilos de comunicación.





Construye un ejército de defensores informales para su trabajo ganando confianza y respeto.Crear una base tan fuerte que otros apoyen amplifica su influencia en las reuniones y los procesos de toma de decisiones.





Las relaciones personales son el suelo fértil del cual crece todo avance, todo éxito, todo logro en la vida real. por Tony Dungy

Las relaciones personales son el suelo fértil del cual crece todo avance, todo éxito, todo logro en la vida real.

por Tony Dungy





El informe de construcción juega un papel importante en ser influyente en el trabajo. Invierta en él. Juega un juego largo.

Resumen

La influencia en el trabajo juega un gran papel en hacer contribuciones, hacer el trabajo que importa y ser impactante en su papel. convencer a los demás de sus ideas, impulsar su pensamiento para ver las cosas a su manera o alinearlas con objetivos mutuamente aceptables es un superpoder que todos deben trabajar para construir. La intención juega un papel importante en la forma en que los demás te perciben.Una intención positiva de trabajar juntos y colaborar puede animar a otros a buscar tu opinión, mientras que una intención negativa puede conducir a un retroceso o simplemente ignorarte. Hablar en un idioma que otros entienden o valoran hace que sean más propensos a prestar atención a usted. Para ser influyentes, aprenda sobre su audiencia. Entender lo que desean y lo que les importa. Adaptar su tono, contenido y estilo de conversación para que coincidan con sus expectativas. Haga que sea fácil para ellos conectarse y valorar su perspectiva. Tu conocimiento, experiencia y habilidades no pueden influir en los demás cuando no conocen tu valor o el valor que traes a la mesa. Para ser reconocido y visto, tienes que promoverte conscientemente y hacer visible tu trabajo. No ocultes tu talento. Cuando trates de persuadir a los demás, piensa grande, pero inteligente pequeño. Divida tus pensamientos en pequeñas ideas y ve cómo puedes presentar cada uno en el momento y momento adecuados. Reúne el feedback, busca las entradas y ajusta tu mensaje para que sea fácil para los demás escuchar y llegar a una conclusión común. Celebra las pequeñas victorias a lo largo del camino. Las pequeñas contribuciones abren el camino a cosas más grandes y mejores en el futuro al construir influencia cada paso del camino. Finalmente, ser influyente es como correr una maratón, no es un sprint. No te apresures a atravesarlo. Pausa y conecte con las personas a lo largo del camino. Toma el tiempo para saber más sobre ellas, buscar intereses comunes y construir relaciones valiosas.





Esta historia ha sido publicada anteriormenteAquíSeguirme enLinkedinO aquí para más historias.