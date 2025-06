Aumente sua influência no trabalho com este quadro de 5 passos

Para fazer bem no trabalho, você precisa de pessoas ao seu lado, pessoas que confiam em você, ouçam suas ideias, valorizam sua experiência e aqueles que querem ajudá-lo a ter sucesso.





Qualquer um pode ter uma ótima ideia, uma solução melhor ou opções diferentes para tomar uma decisão ideal.A parte difícil não é fazer o trabalho, é comprar de outros.





Se você não pode mover as pessoas em sua direção, se você não pode convencê-las a vê-lo de sua maneira, todo o tempo e esforço que você colocou em algo pode ser desperdiçado.Não obter o alinhamento que você procura também pode deixá-lo se sentindo frustrado, zangado e irritado porque uma vez que sua mente está presa em uma certa possibilidade, é difícil apagá-lo e deixá-lo ir.





Por que eles não me pegam?





Por que eles não vão me ouvir?





Por que escolher uma opção inferior?





A capacidade de influenciar os outros é uma habilidade essencial para praticar e dominar porque o impacto que você cria no trabalho está diretamente ligado a ele.A influência não só aumenta seu impacto, permitindo que você faça mais, fazendo com que os outros apoiem suas iniciativas e adotem suas ideias pode construir a confiança para tentar métodos não convencionais, explorar possibilidades únicas e desafiar o status quo.





A influência também desempenha um papel fundamental na resolução de conflitos, na gestão de negociações e na inspiração de outros para agir.Desescalar a tensão, criar situações vencedoras/vencedoras e elevar os outros, encorajando-os a assumir as suas responsabilidades, são habilidades altamente valorizadas que podem atrair a atenção dos mais altos e fazer você se destacar no trabalho.





As habilidades de persuasão exercem uma influência muito maior sobre os comportamentos dos outros do que a estrutura formal de poder. - Robert B. Cialdini

Construa seu próprio caminho para influenciar usando essas 5 práticas:

Diga suas intenções

Quando você não declara suas intenções explicitamente, outros são obrigados a criar uma história em torno disso - é assim que a mente humana funciona.





As intenções são invisíveis.Nós as assumimos a partir do comportamento de outras pessoas.Em outras palavras, nós as inventamos, nós as inventamos.Mas nossas histórias inventadas sobre as intenções de outras pessoas são precisas muito menos frequentemente do que pensamos. - Douglas Stone

As intenções desempenham um papel importante na forma como sua mensagem é recebida.

Se sua intenção é provar que os outros estão errados, dominar a conversa, chamar a atenção, manipulá-los ou forçá-los a ver as coisas da sua maneira, eles são mais propensos a ignorar sua opinião.





Tentar agradar os outros para fazê-los ver as coisas do seu jeito também não vai funcionar.As pessoas não vão comprar em suas ideias apenas porque você é bom para eles.





Quando você aparece com a intenção de fazer perguntas, fazer sugestões, levantar preocupações, desafiar ideias ou encontrar melhores maneiras de trabalhar juntos e tomar decisões, outros são mais propensos a considerar seu ponto de vista e podem até decidir agir sobre ele.





Para influenciar os outros, não deixe que eles jogem um jogo de adivinhação – diga claramente sua intenção.





Por exemplo, você pode dizer:





Minha intenção é garantir que permanecemos competitivos no mercado.Podemos discutir diferentes maneiras de alcançá-lo?





Minha intenção é encontrar a melhor solução possível.Quero discutir como podemos explorar diferentes opções antes de chegar a uma conclusão.





Minha intenção é obter mais visibilidade em torno do meu trabalho.Podemos discutir como você pode permitir isso para mim como gerente?





Expressar explicitamente o que você deseja da conversa e por que você está se aproximando dos outros impede que eles apontem seu próprio significado.





A intenção é uma das forças mais poderosas que existe.O que você quer dizer quando você faz uma coisa sempre determinará o resultado. Direção Brenna Yovanoff

Não tente manipular, julgar, impressionar ou discutir.Não tente agradar as pessoas.Use o poder da intenção para se conectar e se alinhar com os outros.

Adapte o seu estilo

Nossas ideias estão muito próximas do nosso coração. Nós acreditamos nelas. Somos apaixonados por elas. Queremos que os outros as aceitem, as aplaudam e mostrem o mesmo nível de excitação que podemos sentir internamente. Mas os outros não podem sentir o que você está sentindo. Eles têm seus próprios pensamentos, ideias e crenças que importam para eles.





Saber o que inspira ou motiva os outros pode ajudá-lo a se conectar com eles de forma mais eficaz.





O que os frustra?





What do they care about?





O que os motiva?





O que eles precisam ouvir e o que vai capturar sua atenção?





Que suposições você fez sobre eles que podem não ser verdadeiras?





Eles gostam de falar sobre o grande quadro ou precisam de muitos detalhes?





Eles gostam de aderir a dados e fatos ou preferem conhecer toda a história?





Eles gostam de saltar para resolver ou querem mergulhar profundamente no problema primeiro?





Seja ansioso para aprender sobre aqueles que você quer influenciar para que você possa adaptar sua mensagem e ajustar suas ideias de uma forma que lhes apele. Fale em termos do que eles querem. Concentre-se no que eles se importam. Tome tempo para fazer perguntas e ouvir cuidadosamente suas respostas. Uma das melhores maneiras de influenciar as pessoas é fazê-las se sentir importantes. Ouvir com curiosidade e com a intenção de entender não só estabelecerá que você respeita sua opinião, mas aprender sobre aqueles que você quer influenciar também irá pintar uma imagem mais clara do que eles querem, permitindo que você se alinhe com objetivos mutuamente aceitáveis.





A comunicação clara é vital.Você tem que simplificar as coisas, quebrá-las em mordidas fáceis de entender e comunicá-las tão claramente como cristal.Se as pessoas não entendem sua mensagem, você não tem esperança de persuadi-las.Seja preparado quando você começar sua tentativa de persuadir as pessoas, é importante que você comece de uma posição de saber - sabendo mais do que eles sabem sobre si mesmos e suas situações circundantes. por Robert Moore

Conheça o seu público profundamente. Apele ao interesse, não ao intelecto. As pessoas são impulsionadas pelo que lhes beneficia. Entenda o que importa para elas e posicione-se em conformidade.

Mostre seu valor sem se orgulhar

Seu conhecimento, experiência e experiência não podem influenciar os outros se você mantém tudo para si mesmo. Promover a si mesmo e tornar seu trabalho visível. Outros não sabem o seu valor ou o valor que você traz à mesa. Quanto menos os outros sabem sobre suas habilidades e pontos fortes, menos eles estarão inclinados a procurar sua opinião ou levar suas palavras a sério quando você falar.





Construir credibilidade requer mostrar seu valor e força. requer tomar medidas proativas para garantir que seu trabalho seja reconhecido e visto. Você não precisa ser barulhento ou se orgulhar de seus conhecimentos e habilidades. Pare de esconder e adicionar valor de trás. Faça-se visível tomando o assento da frente.

Não espere que os outros lhe peçam orientação e conselhos.Eles não podem saber que você tem algo valioso a acrescentar se você nunca falar.Contribua suas ideias para discussões, dê a sua vez para falar sem ser perguntado. Em vez de limitar sua contribuição a uma determinada tarefa ou projeto, expandir seu círculo de influência, ajudando os outros a construir habilidades valiosas. Ao compartilhar sua experiência por escrito, você permite que outras pessoas apliquem as melhores práticas, tomem melhores decisões e as impeçam de repetir os mesmos erros que você. Em vez de dizer aos outros como resolver certos problemas, desafie-os a pensar e encontrar suas próprias respostas.





Você não vai acordar e de repente se tornar influente um dia. obter outros buy-in requer que eles confiem em você. Lentamente fazer o seu caminho para os corações das outras pessoas, comprometendo-se a valorizar a criação e elevar os outros de uma forma que torna impossível ignorar você.





Você possui habilidades, suas capacidades, sua experiência, seus valores, seus comportamentos, sua energia pessoal, seu tempo, sua lealdade. Você é o proprietário deste capital humano, e você decide quando, como e onde investir. Você detém a chave para a criação de valor. Portanto, crie valor, preserve esse valor e sempre antecipe valor. A jornada do sucesso ao significado começa com você. Benjamim Kofi Quansah

As pessoas não tomam conselhos daqueles que não valorizam.Quando você se concentra na criação de valor e na construção de credibilidade, você vai lentamente ser influente nas coisas que você diz e faz.

Objetivo: Pequenas vitórias

Tentar convencer os outros de nossas grandes ideias, métodos não convencionais ou estratégias arriscadas não é apenas esmagador, não obter a resposta desejada pode ser completamente desmotivador e nos desencorajar de até mesmo tentar.





Os saltos gigantescos na tentativa de enganar os outros para o nosso ponto de vista tornam a realização dessa coisa muito mais difícil. É como dar um tiro em algo e ter sucesso com sentimentos de orgulho, realização e alta auto-estima ou falhar terrível em fazê-lo e deixar sentir-se envergonhado e humilhado com um senso de baixa auto-estima.





Ao tentar construir influência, em vez de pular de a para z, dê pequenos passos de b para y. Divida o que você está tentando alcançar em pequenos passos. Identifique como você pode levar os outros com você nesta jornada de a para z sem pular os passos entre eles.





Celebre cada pequena vitória, cada vitória ao longo deste caminho. Tornar-se influente não requer grandes avanços ou grande aceitação de ideias. Trate cada desacordo e cada conflito como uma oportunidade para aprender algo novo e repetir sobre ele.





Você pode fazer uma enorme contribuição influenciando os outros a pensar corretamente, discutir possibilidades e escolher a melhor opção possível, mesmo quando não se alinha com o que você sugeriu no início.





Você foi capaz de ajudar os outros a se livrar das opções ruins da proposta?





Outros reconheceram o risco que você chamou com a nova estratégia?





Seu apontar para as falhas com um determinado design desencadeou uma conversa muito interessante?





Estes podem parecer pequenos e insignificantes no início, mas pequenas vitórias como estas tornam possível navegar e procurar alinhamento em questões maiores e complexas no futuro.





Uma vez que uma pequena vitória foi alcançada, forças são colocadas em movimento que favorecem outra pequena vitória. por Charles Duhigg

Não desista completamente quando os outros não vêem as coisas do seu jeito. Comece pequeno. Procure o revestimento de prata. Efeitos de pequenas vitórias consistentes se multiplicam ao longo do tempo. Use cada pequena vitória para lembrar-se de que as coisas maiores e melhores estão ao seu alcance.

Investir na construção de relacionamentos

Quanto mais fortes forem suas relações de trabalho, mais fácil será se conectar, colaborar e alcançar metas. Relações – construídas ao longo do tempo – são o ingrediente essencial para ser influente no trabalho.





As pessoas são mais propensas a se envolver com você quando sentem uma conexão positiva construída usando valores compartilhados, confiança e respeito mútuo. Eles são mais propensos a valorizar suas opiniões e seguir sua liderança. Mas fazer isso leva tempo. Você não pode forçar ou falsificar seu caminho nele. Manipular os outros para gostar de você, respeitar você ou até mesmo confiar em você é de curta duração. Outros podem finalmente descobrir se você era genuíno ou apenas falsificá-lo.





Construa relacionamentos confiáveis e duradouros sem a expectativa de obter algo dos outros.

Mostre interesse nos pensamentos, ideias e crenças dos outros. Ofereça apoio e ajuda quando estiverem lutando. Resolva os mal-entendidos de forma aberta e respeitosa. Valorize e reconheça o seu bom trabalho. Seja honesto e transparente em suas interações. Construa confiança sendo confiável e assumindo responsabilidade. Respeite os limites e as diferenças nos hábitos de trabalho e estilos de comunicação.





Construa um exército de advogados informais para o seu trabalho ganhando confiança e respeito.Criar uma base tão forte que os outros apoiem amplifica a sua influência em reuniões e processos de tomada de decisão.





As relações pessoais são o solo fértil a partir do qual cresce todo o progresso, todo o sucesso, toda a conquista na vida real. Direção Tony Dungy

O relatório de construção desempenha um papel significativo em ser influente no trabalho.Investe nele.Joga um jogo longo.

Resumo

A influência no trabalho desempenha um grande papel em fazer contribuições, fazer trabalho que importa e ser impactante em seu papel. convencer os outros de suas ideias, influenciar seu pensamento para ver as coisas do seu jeito ou alinhá-las com objetivos mutuamente aceitáveis é uma superpotência que todos devem trabalhar para construir. A intenção desempenha um papel importante na forma como os outros o percebem. Uma intenção positiva de trabalhar juntos e colaborar pode incentivar os outros a buscar sua opinião, enquanto uma intenção negativa pode levar a um empurrão ou simplesmente ignorá-lo. Falar em uma língua que os outros entendam ou valorizam torna mais provável que eles prestem atenção a você. Para ser influente, aprenda sobre seu público. Entenda o que eles desejam e o que importa para eles. Adapte seu tom, conteúdo e estilo de conversação para corresponder às suas expectativas. Faça com que eles possam se conectar e valorizar sua perspectiva. Seu conhecimento, experiência e habilidades não podem influenciar os outros quando eles não sabem o seu valor ou o valor que você traz para a mesa. Para ser reconhecido e visto, você tem que se promover conscientemente e fazer seu trabalho visível. Não esconda seu talento. Ao tentar convencer os outros, pense grande, mas inteligente pequeno. Divida seus pensamentos em pequenas ideias e veja como você pode apresentar cada um no momento certo. Recolha feedback, procure entradas e ajuste sua mensagem para tornar mais fácil para os outros ouvir e chegar a uma conclusão comum. Celebre pequenas vitórias ao longo do caminho. Pequenas contribuições abrem o caminho para coisas maiores e melhores no futuro, construindo influência a cada passo do caminho. Finalmente, tornar-se influente é como correr uma maratona, não é um sprint. Não se apresse por isso. Pausa e conecte-se com as pessoas ao longo do caminho. Tome tempo para saber mais sobre elas, buscar interesses comuns e construir relacionamentos valiosos. Eles irão um longo caminho em obter o apoio que você precisa.





