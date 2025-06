ការបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពរបស់អ្នកនៅលើការងារជាមួយគម្រោង 5 ជំហាននេះ

ប្រសិនបើអ្នកអាចធ្វើបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងការងាររបស់អ្នក, អ្នកត្រូវមានមនុស្សដែលមានអារម្មណ៍ក្នុងអ្នក, អ្នកដែលមានអារម្មណ៍ក្នុងគំនិតរបស់អ្នក, អ្នកដែលមានអារម្មណ៍ក្នុងបទពិសោធន៍របស់អ្នកនិងអ្នកដែលចង់ជួយអ្នកជោគជ័យ។





ទោះបីជាអ្នកគ្រប់គ្នាអាចរកបាននូវគំនិតដ៏អស្ចារ្យឬដំណោះស្រាយល្អប្រសើរជាងមុនឬជម្រើសផ្សេងគ្នានៅក្នុងការធ្វើតេស្តដែលល្អបំផុត។ ផ្នែករឹងមាំនេះគឺមិនធ្វើការងារនោះទេប៉ុន្តែវាជាការទទួលបានការទិញពីអ្នកផ្សេងទៀត។





If you can’t sway people in your direction, if you can’t persuade them to see it your way, all the time and effort you have put into something can go to waste. Not getting the alignment you seek can also leave you feeling frustrated, angry and annoyed because once your mind is stuck on a certain possibility, it’s hard to erase it and let it go.





ហេតុអ្វីដែលពួកគេមិនទទួលបានខ្ញុំ?





ហេតុអ្វីដែលពួកគេត្រូវបានអរគុណដល់ខ្ញុំ?





ហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវជ្រើសរើសជម្រើសខ្ពស់ជាងនេះ?





ការអនុវត្តរបស់អ្នកមិនមែនគ្រាន់តែបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពរបស់អ្នកដោយអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើបានច្រើនជាងមុនទេប៉ុន្តែការអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីគាំទ្រការចាប់ផ្តើមរបស់អ្នកនិងទទួលយកគំនិតរបស់អ្នកអាចបង្កើតសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើតេស្តវិធីដែលមិនធម្មតានៃការធ្វើតេស្តការស្រាវជ្រាវប្រសិទ្ធិភាពតែមួយគត់និងការសាកល្បងសកម្មភាព។





ការកាត់បន្ថយអារម្មណ៍, ការបង្កើតប្រសិទ្ធភាពនិងការបង្កើតប្រសិទ្ធភាពរបស់អ្នកដោយការបង្កើនភាពខុសគ្នានិងការបង្កើនភាពខុសគ្នានិងការបង្កើនភាពខុសគ្នានិងការបង្កើនភាពខុសគ្នានិងការបង្កើនភាពខុសគ្នានិងការបង្កើនភាពខុសគ្នានិងការបង្កើនភាពខុសគ្នានិងការបង្កើនភាពខុសគ្នានិងការបង្កើនភាពខុសគ្នានិងការបង្កើនភាពខុសគ្នានិងការកាត់បន្ថយភាពខុសគ្នានិងការកាត់បន្ថយភាពខុសគ្នានិងការកាត់បន្ថយភាពខុសគ្នានិងការកាត់បន្ថយភាពខុសគ្នានិងការកាត់បន្ថយភាពខុសគ្នានិងការកាត់បន្ថ





Persuasion skills exert a far greater influence over others’ behaviors than formal power structure do. លោក Robert B. Cialdini

សមត្ថភាពសាកល្បងមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ជាងការសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បង។

លោក Robert B. Cialdini





ការបង្កើតផ្លូវរបស់អ្នកដើម្បីមានប្រសិទ្ធិភាពដោយប្រើការអនុវត្តនេះ 5 គោលបំណង:

State your intentions

នៅពេលដែលអ្នកមិនបាននិយាយអំពីគោលដៅរបស់អ្នកដោយពិសេសអ្នកផ្សេងទៀតនឹងបង្កើតប្រវត្តិសាស្រ្តនៅជុំវិញវា - ដូច្នេះជារបៀបដែលអារម្មណ៍របស់មនុស្សធ្វើការ។





គោលបំណងគឺជាការគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ យើងទទួលបានគោលបំណងរបស់ពួកគេពីការអនុវត្តរបស់មនុស្សផ្សេងទៀត។ ដូច្នេះយើងបានបង្កើតគោលបំណងរបស់ពួកគេ, យើងបានបង្កើតគោលបំណងរបស់ពួកគេ។ ប៉ុន្តែគំនិតរបស់យើងអំពីគោលបំណងរបស់មនុស្សផ្សេងទៀតគឺពិតប្រាកដយ៉ាងហោចណាស់ជាងយើងគិត។ លោក Douglas Stone

គោលបំណងគឺជាការគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ យើងទទួលបានគោលបំណងរបស់ពួកគេពីការអនុវត្តរបស់មនុស្សផ្សេងទៀត។ ដូច្នេះយើងបានបង្កើតគោលបំណងរបស់ពួកគេ, យើងបានបង្កើតគោលបំណងរបស់ពួកគេ។ ប៉ុន្តែគំនិតរបស់យើងអំពីគោលបំណងរបស់មនុស្សផ្សេងទៀតគឺពិតប្រាកដយ៉ាងហោចណាស់ជាងយើងគិត។

លោក Douglas Stone





គោលនយោបាយរបស់អ្នកមានកំណត់សំខាន់ក្នុងការទទួលបានសេចក្តីអធិប្បាយរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើគោលបំណងរបស់អ្នកគឺដើម្បីបង្ហាញឱ្យមនុស្សផ្សេងទៀតមានអត្ថប្រយោជន៍, ការគ្រប់គ្រងការពិភាក្សារបស់អ្នក, ការបង្កើនអារម្មណ៍, ការធ្វើតេស្តឬការធ្វើតេស្តរបស់ពួកគេក្នុងការមើលអ្វីដែលអ្នកចង់មើល, ពួកគេមានប្រសិទ្ធិភាពច្រើនជាងនេះដើម្បីបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមានការជឿទុកចិត្ត, ការជឿទុកចិត្ត, ឬការជួញដូរនិងការភ្ញាក់ផ្អើលប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ពួកគេ, ពួកគេអាចបាត់បង់ផ្អែមជាងការស្រាវជ្រាវអារម្មណ៍របស់អ្នក។





ការព្យាយាមឱ្យអ្នកជឿទុកចិត្តដើម្បីធ្វើឱ្យពួកគេមើលឃើញអ្វីដែលអ្នកធ្វើដូច្នេះនឹងមិនធ្វើបានផងដែរ។ មនុស្សនឹងមិនទិញនៅក្នុងគំនិតរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះដោយសារតែអ្នកស្រស់ស្អាតដល់ពួកគេ។





When you show up with the intent to ask questions, make suggestions, raise concerns, challenge ideas, or find better ways to work together and make decisions, others are more likely to consider your point of view and may even decide to act on it.





ប្រសិនបើអ្នកចង់អនុវត្តដល់មនុស្សផ្សេងទៀត, មិនអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេលេងហ្គេមចង់បានទេ - សូមបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីគោលដៅរបស់អ្នក។





ដូច្នេះអ្នកអាចនិយាយថា:





គោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺដើម្បីធានាឱ្យយើងមានការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារ។ យើងអាចពិភាក្សាអំពីវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីទទួលបានវាទេ?





ខ្ញុំមានគោលបំណងក្នុងការរកឃើញដំណោះស្រាយល្អបំផុតដែលអាចធ្វើបាន។ ខ្ញុំចង់និយាយអំពីរបៀបដែលយើងអាចស្រាវជ្រាវជម្រើសផ្សេងគ្នាមុនពេលដែលបានមកដល់បញ្ចប់។





My intent is to get more visibility around my work. Can we discuss how you can enable this for me as a manager?





ការបង្ហាញពីអ្វីដែលអ្នកចង់បានពីការសរសេរនិងអ្វីដែលអ្នកកំពុងចូលទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតបានជួយឱ្យពួកគេមិនសរសេរគំនិតរបស់ពួកគេ។ ពួកគេមានប្រសិនបើមានអារម្មណ៍និងការចាប់ផ្តើមទៅនឹងអារម្មណ៍របស់អ្នកបន្ទាប់ពីពួកគេបានដឹងពីគោលបំណងរបស់អ្នកយ៉ាងច្បាស់។





គោលបំណងគឺជាសមត្ថភាពដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពបំផុតដែលមាន។ អ្វីដែលអ្នកចង់និយាយនៅពេលដែលអ្នកធ្វើអ្វីនឹងកំណត់ផលប៉ះពាល់។ គោលបំណងបានបង្កើតពិភពលោក។ លោក Brenna Yovanoff

Intention is one of the most powerful forces there is. What you mean when you do a thing will always determine the outcome. The law creates the world.

លោក Brenna Yovanoff





មិនធ្វើតេស្តពីការធ្វើតេស្តពីការធ្វើតេស្តពីការធ្វើតេស្តពីការធ្វើតេស្តពីការធ្វើតេស្តពីការធ្វើតេស្តពីការធ្វើតេស្តពីការធ្វើតេស្តពីការធ្វើតេស្តពីការធ្វើតេស្តពីការធ្វើតេស្តពីការធ្វើតេស្តពីការធ្វើតេស្តពីការធ្វើតេស្តពីការធ្វើតេស្តពីការធ្វើតេស្តពីការធ្វើតេស្តពីការធ្វើតេស្តពីការធ្វើតេស្តពីការធ្វើតេស្តពីការធ្វើតេស្តពីការធ្វើតេស្តពីការធ្វើតេស្ត។

Adapt your style

យើងមានអារម្មណ៍អំពីពួកគេ។ យើងចង់ឱ្យមនុស្សផ្សេងទៀតទទួលយកពួកគេនិងបង្ហាញនូវអារម្មណ៍ដូចគ្នាដែលយើងអាចទទួលបាននៅខាងក្នុង។ ប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតមិនអាចមានអារម្មណ៍អំពីអ្វីដែលអ្នកមាន។ ពួកគេមានគំនិតគោលបំណងនិងអារម្មណ៍របស់ពួកគេដែលមានគោលបំណងសម្រាប់ពួកគេ។





ការយល់ដឹងអំពីអ្វីដែលបង្កើនអារម្មណ៍ឬបង្កើនអត្ថប្រយោជន៍ដល់មនុស្សផ្សេងទៀតអាចជួយអ្នកបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគេយ៉ាងប្រសើរជាងមុន។





តើអ្វីដែលបានបាត់បង់ពួកគេ?





អ្វីដែលពួកគេមានអារម្មណ៍?





What motivates them?





អ្វីដែលពួកគេត្រូវបានគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍និងអ្វីដែលពួកគេត្រូវបានគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍?





អ្វីដែលអ្នកបានធ្វើអំពីពួកគេដែលអាចមិនត្រឹមត្រូវ?





តើពួកគេចង់និយាយអំពីរូបថតធំឬត្រូវការលក្ខណៈពិសេសជាច្រើន?





តើពួកគេចង់ចូលទៅក្នុងទិន្នន័យនិងទិន្នន័យឬពួកគេចង់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្រ្តទាំងអស់?





តើអ្នកចង់លេងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឬចង់កើនឡើងនៅក្នុងបញ្ហាជាលើកដំបូង?





Be eager to learn about those you want to influence so that you can adapt your message and adjust your ideas in a way that appeals to them. Talk in terms of what they want. Focus on what they care about. Take time to ask questions and carefully listen to their answers. One of the best ways to influence people is to make them feel important. Listening with curiosity and with the intent to understand will not only establish that you respect their opinion, but learning about those you want to influence will also paint a clearer picture of what they want enabling you to align on mutually agreeable goals.





អ្នកត្រូវតែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រ លោក Robert Moore

អ្នកត្រូវតែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រ

លោក Robert Moore





សូមអរគុណអ្នក។ សូមអរគុណអ្នក។ សូមអរគុណអ្នក។ សូមអរគុណអ្នក។ សូមអរគុណអ្នក។ សូមអរគុណអ្នក។ សូមអរគុណអ្នក។ សូមអរគុណអ្នក។ សូមអរគុណអ្នក។ សូមអរគុណអ្នក។

ការបង្ហាញគុណភាពរបស់អ្នកដោយគ្មានការលំបាក

Your knowledge, experience and expertise can’t influence others if you keep it all to yourself without promoting yourself and making your work visible. Others don’t know your worth or the value you bring to the table. The less others know about your skills and strengths, the less they’ll be inclined to seek your opinion or take your words seriously when you do speak up. Being an expert in your domain or enthusiasm and motivation about your job can’t make you influential when you lack credibility with your team and others.





ការសាងសង់គុណភាពត្រូវការបង្ហាញគុណភាពនិងសមត្ថភាពរបស់អ្នក។ វាមានតម្រូវការដើម្បីទទួលបានដំណោះស្រាយប្រសិទ្ធិភាពដើម្បីធានាថាការងាររបស់អ្នកត្រូវបានគេស្គាល់និងមើលឃើញ។ អ្នកមិនចាំបាច់មានភាពខុសគ្នានៅឬជំរុញអំពីបទពិសោធន៍និងបទពិសោធន៍របស់អ្នក។ កាត់បន្ថយការបង្វិលនិងបន្ថែមគុណភាពពីបន្ទាប់មក។ ធ្វើឱ្យអ្នកមើលឃើញដោយទទួលបានកន្លែងខាងមុខ។

អ្នកមិនអាចដឹងថាអ្នកមានអ្វីដែលមានគុណសម្បត្តិដើម្បីបន្ថែមប្រសិនបើអ្នកមិនបាននិយាយទេ។ ការផ្លាស់ប្តូរគំនិតរបស់អ្នកក្នុងការពិភាក្សារបស់អ្នក។ ការផ្លាស់ប្តូរគំនិតរបស់អ្នកក្នុងការពិភាក្សារបស់អ្នក។ ការផ្លាស់ប្តូរគំនិតរបស់អ្នកក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគំនិតរបស់អ្នក។ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកចង់កាត់បន្ថយការផ្តល់ជូនរបស់អ្នកទៅនូវការងារមួយឬគម្រោងមួយគ្នានៅពេលដែលអ្នកចង់កាត់បន្ថយអារម្មណ៍របស់អ្នកដោយការជួយអ្នកផ្សេងទៀតបង្កើតសមត្ថភាពដែលមានគុណភាព។ ការផ្លាស់ប្តូរសមត្ថភាពរបស់អ្នកដល់អ្នកផ្សេងទៀតនឹងបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពដែលអ្នកបង្កើត។ There are many ways to showcase value and documentation is one of them. By sharing your expertise in writing, you enable others to apply the best practices, make better decisions and prevent them from repeating the same mistakes as you do. Instead of telling others how to solve certain problems, challenge them to think and find their own answers. Promote empowerment, not dependency.





អ្នកនឹងមិនអរគុណយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនឹងក្លាយជាអ្នកដែលមានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងមួយថ្ងៃ។ ការទទួលបានអតិថិជនផ្សេងទៀតត្រូវតែធ្វើឱ្យពួកគេជឿទុកចិត្តអ្នក។ សូមរហ័សធ្វើដំណើររបស់អ្នកទៅកាន់អារម្មណ៍របស់មនុស្សផ្សេងទៀតដោយធ្វើឱ្យពួកគេមានគុណភាពក្នុងការបង្កើតនិងបង្កើនអតិថិជនផ្សេងទៀតក្នុងវិធីដែលធ្វើឱ្យវាមិនអាចបាត់បង់អ្នកទេ។





You own skills, your capabilities, your expertise, your values, your behaviors, your personal energy, your time, your loyalty. You’re the owner of this human capital, and you decide when, how, and where to invest it. You hold the key to value creation. Therefore, create value, preserve that value, and always anticipate value. The journey from success to significance begins with you. លោក Benjamín Kofi Quansah

អ្នកមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈអ្នកមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈអ្នកមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈអ្នកមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈអ្នកមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈអ្នកមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈអ្នកមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈអ្នកមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈអ្នកមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈអ្នកមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈអ្នកមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈអ្នកមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈអ្នកមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈអ្នកមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈអ្នកមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈអ្នកមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈអ្នកមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈអ្នកមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

លោក Benjamín Kofi Quansah





People don’t take advice from those they don’t value. When you focus on value creation and building credibility, you’ll slowly be influential in things you say and do. Your words will carry more weightage. You’ll be taken seriously.

ការឈ្នះតូច

Trying to convince others of our big ideas, unconventional methods, or risky strategies is not only overwhelming, not getting the desired response can be downright demotivating and discourage us from even trying.





Giant leaps in trying to sway others to our point of view makes accomplishing that thing much harder. It’s like getting one shot at something and either succeeding at it with feelings of pride, fulfilment and high self-worth or failing terribly at it and left feeling embarrassed and humiliated with a sense of low self-esteem. On the one end you’re a hotshot, on the other a loser.





When trying to build influence, instead of jumping from a to z, take small steps from b through y. Break down whatever you’re trying to accomplish into small steps. Identify how you can take others with you on this journey from a to z without skipping the steps in between.





Celebrate every small win, every victory along this way. Becoming influential doesn’t require major breakthroughs or grand acceptance of ideas. Treat every disagreement and every conflict as an opportunity to learn something new and iterate upon it.





You can make a tremendous contribution by influencing others to think right, discuss possibilities and choose the best possible option, even when it doesn’t align with what you suggested at first.





តើអ្នកអាចជួយអ្នកផ្សេងទៀតចេញពីលក្ខណៈពិសេសគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក?





តើអ្នកផ្សេងទៀតបានយល់ដឹងអំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលអ្នកបានប្រកាសជាមួយគម្រោងថ្មីនេះទេ?





តើការបង្ហាញរបស់អ្នកអំពីបញ្ហានៃការរចនាសម្ព័ន្ធមួយគត់បានបង្កើតការពិភាក្សាដ៏អស្ចារ្យ?





វាត្រូវបានគេស្គាល់ថាវាជាការតូចនិងមិនមែនជាសំខាន់ក្នុងការចាប់ផ្តើមប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការឈ្នះតូចដូចជាវាអាចធ្វើឱ្យវាអាចដំណើរការនិងស្វែងរកការត្រួតពិនិត្យនៅលើបញ្ហាធំជាងគេនិងមានភាពងាយស្រួលក្នុងអនាគត។





នៅពេលដែលការឈ្នះតូចមួយត្រូវបានធ្វើឡើង, សមត្ថភាពត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលជំរុញការឈ្នះតូចមួយទៀត។ ការឈ្នះតូចមួយត្រូវបានផ្ដល់នូវការផ្លាស់ប្តូរដោយការប្រើប្រាស់អត្ថប្រយោជន៍តូចមួយទៅក្នុងគំរូដែលជឿទុកចិត្តមនុស្សថាការឈ្នះតូចមួយគឺនៅលើសរើស។ លោក Charles Duhigg

នៅពេលដែលការឈ្នះតូចមួយត្រូវបានធ្វើឡើង, សមត្ថភាពត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលជំរុញការឈ្នះតូចមួយទៀត។ ការឈ្នះតូចមួយត្រូវបានផ្ដល់នូវការផ្លាស់ប្តូរដោយការប្រើប្រាស់អត្ថប្រយោជន៍តូចមួយទៅក្នុងគំរូដែលជឿទុកចិត្តមនុស្សថាការឈ្នះតូចមួយគឺនៅលើសរើស។

លោក Charles Duhigg





Don’t give up completely when others don’t see things your way. Start small. Look for the silver lining. Effects of consistent small wins compound over time. Use every small win to remind yourself that bigger and better things are within reach.

Invest in building relationships

ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមានអារម្មណ៍។





មនុស្សមានអារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ក្នុងការចូលរួមជាមួយអ្នកនៅពេលដែលពួកគេមានអារម្មណ៍អំពីការតភ្ជាប់ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពដែលបានបង្កើតឡើងដោយប្រើគុណសម្បត្តិដែលពួកគេរួមបញ្ចូលចិត្តនិងការគាំទ្រគ្នា។ ពួកគេមានអារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ក្នុងការអានអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នកនិងតាមដានតាមដានរបស់អ្នក។ ប៉ុន្តែធ្វើដូច្នេះត្រូវការពេលវេលា។ អ្នកមិនអាចកាត់បន្ថយឬបាត់បន្ថយដំណើរការរបស់អ្នកទៅក្នុងវា។ ការបាត់បន្ថយអារម្មណ៍របស់អ្នក, ការអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នកឬជឿទុកចិត្តអ្នកគឺមានជីវិតរយៈពេលខ្លី។ អ្នកផ្សេងទៀតអាចរកឃើញថាអ្នកពិតប្រាកដឬគ្រាន់តែបានបាត់បន្ថយវា។





ការសាងសង់ទំនាក់ទំនងរឹងមាំនិងរឹងមាំដោយគ្មានការគិតថ្លៃដើម្បីទទួលបានអ្វីគ្រប់យ៉ាងពីមនុស្សផ្សេងទៀត។

Show interest in others thoughts, ideas and beliefs. សូមផ្តល់នូវការគាំទ្រនិងការជួយនៅពេលដែលពួកគេមានជោគជ័យ។ ការបាត់បន្ថយការយល់ដឹងគ្មានការយល់ដឹងយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងស្រឡាញ់។ សូមអរគុណនិងអរគុណដល់ពួកគេសម្រាប់ការងារល្អរបស់ពួកគេ។ Be honest and transparent in your interactions. ការបង្កើតសេចក្តីអធិប្បាយដោយធ្វើឱ្យមានសុវត្ថិភាពនិងទទួលស្គាល់។ សូមអរគុណសម្បត្តិនិងការផ្សេងគ្នានៃរបៀបធ្វើការនិងរចនាសម្ព័ន្ធទំនាក់ទំនង។





ការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើការរបស់អ្នកដោយការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍និងអត្ថប្រយោជន៍។ ការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលយ៉ាងខ្លាំងណាស់ដែលការគាំទ្ររបស់មនុស្សផ្សេងទៀតអាចបង្កើនប្រយោជន៍របស់អ្នកនៅក្នុងដំណើរការដោះស្រាយនិងការដោះស្រាយ។





ការទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាកន្លែងដែលការអភិវឌ្ឍទាំងអស់, ការជោគជ័យទាំងអស់, ការកើនឡើងទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតពិតប្រាកដបានកើនឡើង។ លោក Tony Dungy

ការទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាកន្លែងដែលការអភិវឌ្ឍទាំងអស់, ការជោគជ័យទាំងអស់, ការកើនឡើងទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតពិតប្រាកដបានកើនឡើង។

― Tony Dungy





Building rapport plays a significant role in being influential at work. Invest in it. Play a long game.

រូបភាព

ការអនុវត្តនៅលើការងារមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្តូរការងារដែលមានគុណភាពនិងមានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងគោលបំណងរបស់អ្នក។ ការជឿទុកចិត្តមនុស្សផ្សេងទៀតទៅនឹងគំនិតរបស់អ្នក, ការជឿទុកចិត្តគំនិតរបស់ពួកគេដើម្បីមើលអ្វីទៅជាវិធីរបស់អ្នកឬការផ្លាស់ប្តូរពួកគេទៅនឹងគោលបំណងដែលសមរម្យទាំងពីរគឺជាសមត្ថភាពខ្ពស់ដែលមនុស្សទាំងអស់គួរតែធ្វើការដើម្បីបង្កើត។ គោលបំណងមានកំណត់សំខាន់ក្នុងរបៀបដែលមនុស្សផ្សេងទៀតទទួលបានអ្នក។ គោលបំណងមានប្រសិទ្ធិភាពដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នានិងធ្វើការរួមបញ្ចូលអាចជំរុញអ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីស្វែងរកគោលបំណងរបស់អ្នកនៅពេលដែលគោលបំណងមានប្រសិទ្ធិភាពអាចនាំទៅឱ្យអ្នកឆ្លងកាត់បន្ថយឬបាត់បន្ថយអ្នក។ សូមចាប់ផ្តើមដោយគោលបំណង។ គោលបំណងនេះអាចត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងវិធីដែលសមរម្យជាមួយគោលបំណងទាំងអស់។ Speaking in a language that others understand or value makes it more likely for them to pay attention to you. To be influential, learn about your audience. Understand what they desire and what matters to them. Adapt your tone, content and conversational style to match their expectations. Make it easy for them to connect and value your perspective. គំនិតនិងបទពិសោធន៍របស់អ្នកមិនអាចអនុវត្តដល់មនុស្សផ្សេងទៀតនៅពេលដែលពួកគេមិនដឹងអំពីតម្លៃរបស់អ្នកឬតម្លៃដែលអ្នកផ្តល់ទៅក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល។ ដើម្បីត្រូវបានគេស្គាល់និងមើលឃើញអ្នកគួរតែធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដោយខ្លួនឯងនិងធ្វើឱ្យការងាររបស់អ្នកអាចមើលឃើញ។ មិនចែកចាយប្រសិនបើអ្នកមានសមត្ថភាពរបស់អ្នក។ គោលបំណងពីផ្ទៃខាងលិចដើម្បីផ្លាស់ប្តូរការរៀននិងជួយអ្នកផ្សេងទៀតបង្កើតសមត្ថភាពដែលមានតម្លៃ។ When trying to persuade others, think big, but smart small. Break down your thoughts into small ideas and see how you can put forward each one at the right time and moment. Gather feedback, seek inputs and tweak your message to make it easy for others to listen and reach a common conclusion. Celebrate small wins along the way. Small contributions pave the path to bigger and better things in the future by building influence every step of the way. ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការក្លាយជាប្រសិទ្ធិភាពគឺដូចជាការដំណើរការម៉ារ៉ែត្រមិនមែនជាដំណើរការអេឡិចត្រូនិ។ មិនឆាប់រហ័សទេ។ កាត់បន្ថយនិងទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សនៅលើដំណើរការ។ ទទួលយកពេលវេលាដើម្បីដឹងអំពីពួកគេបន្ថែមទៀតស្វែងរកអារម្មណ៍រួមគ្នានិងបង្កើតទំនាក់ទំនងដែលមានគុណភាព។ ពួកគេនឹងដំណើរការរយៈពេលយូរក្នុងការទទួលបានការគាំទ្រដែលអ្នកត្រូវការ។





អត្ថបទនេះត្រូវបានបោះពុម្ពមុនពេលនេះទីនេះសូមអរគុណខ្ញុំនៅលើLinkedIn or here for more stories.