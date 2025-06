Rritni ndikimin tuaj në punë me këtë kornizë 5 hapi

Për të bërë mirë në punë, ju keni nevojë për njerëz në anën tuaj.Njerëzit që ju besojnë, dëgjojnë idetë tuaja, vlerësojnë përvojën tuaj dhe ata që duan të ju ndihmojnë të arrini sukses.





Çdokush mund të dalë me një ide të madhe, një zgjidhje më të mirë ose zgjedhje të ndryshme për të marrë një vendim optimal.





Nëse nuk mund t’i ktheni njerëzit në drejtimin tuaj, nëse nuk mund t’i bindni ata që ta shohin atë në mënyrën tuaj, të gjithë kohën dhe përpjekjet që keni vënë në diçka mund të shkojnë në humbje.





Pse nuk më marrin mua?





Pse nuk do të më dëgjojnë?





Pse duhet të zgjidhni një opsion më të ulët?





Ndikimi jo vetëm që rrit ndikimin tuaj duke ju lejuar të bëni më shumë, duke i bërë të tjerët të mbështesin iniciativat tuaja dhe të miratojnë idetë tuaja mund të ndërtojnë besimin për të provuar metoda jo konvencionale, të eksplorojnë mundësitë unike dhe të sfidojnë status quo-n.





Ndikimi gjithashtu luan një rol kyç në zgjidhjen e konflikteve, menaxhimin e negociatave dhe frymëzimin e të tjerëve për të ndërmarrë veprime. de-escalating tension, duke krijuar situata fitore / fitore dhe ngritjen e të tjerëve duke i inkurajuar ata për të marrë pronësinë e përgjegjësive të tyre janë aftësi shumë të vlefshme që mund të tërheqin vëmendjen nga lart dhe të bëjë që ju të dalë jashtë në punë.





Aftësitë e bindjes kanë një ndikim shumë më të madh mbi sjelljet e të tjerëve sesa struktura formale e pushtetit. Robert B. Cialdini në

Robert B. Cialdini në





Ndërtoni rrugën tuaj për të ndikuar duke përdorur këto 5 praktika:

Tregoni qëllimet tuaja

Kur ju nuk deklaroni qëllimet tuaja në mënyrë eksplicite, të tjerët janë të detyruar të krijojnë një histori rreth saj – kjo është vetëm mënyra se si funksionon mendja njerëzore.





Intencionet janë të padukshme.Ne i supozojmë ato nga sjellja e njerëzve të tjerë.Me fjalë të tjera, ne i krijojmë ato, ne i shpikim ato.Por historitë tona të shpikura për qëllimet e njerëzve të tjerë janë shumë më pak të sakta se sa mendojmë. Douglas Stone në

Douglas Stone në





Intencionet luajnë një rol të madh në mënyrën se si mesazhi juaj është marrë.

Nëse qëllimi juaj është të provoni të tjerët gabim, të dominoni bisedën, të tërhiqni vëmendjen, të manipuloni ose t’i detyroni ata të shohin gjërat në mënyrën tuaj, ata kanë më shumë gjasa të injorojnë mendimin tuaj.





Duke u përpjekur të kënaqësh të tjerët për t’i bërë ata të shohin gjërat në mënyrën tënde nuk do të funksionojë gjithashtu.





Kur shfaqeni me qëllim të bëni pyetje, të bëni sugjerime, të ngritni shqetësime, të sfidoni idetë, ose të gjeni mënyra më të mira për të punuar së bashku dhe për të marrë vendime, të tjerët kanë më shumë gjasa të marrin në konsideratë pikëpamjen tuaj dhe madje mund të vendosin të veprojnë mbi të.





Për të ndikuar të tjerët, mos i lejoni ata të luajnë një lojë parashikimi – deklaroni qartë qëllimin tuaj.





Për shembull, mund të thoni:





Qëllimi im është që të sigurohemi që të mbetemi konkurrues në treg.A mund të diskutojmë mënyra të ndryshme për ta arritur këtë?





Qëllimi im është të gjej zgjidhjen më të mirë të mundshme.Dua të diskutoj se si mund të eksplorojmë opsione të ndryshme para se të arrijmë në një konkluzion.





Qëllimi im është të fitoj më shumë vizibilitet rreth punës sime.A mund të diskutojmë se si mund ta mundësoni këtë për mua si menaxher?





Shprehja e qartë e asaj që dëshironi nga biseda dhe pse po i afroheni të tjerëve i pengon ata të lidhin kuptimin e tyre.Ata kanë më shumë gjasa të jenë kuriozë dhe të hapur ndaj pikëpamjes suaj pasi ta kuptojnë qartë qëllimin tuaj.





Qëllimi është një nga forcat më të fuqishme që ekzistojnë.Ajo që ju mendoni kur bëni një gjë gjithmonë do të përcaktojë rezultatin. Brenna Yovanoff në

Brenna Yovanoff në





Mos u përpiq të manipulosh, të gjykosh, të imponosh ose të flasësh poshtë, mos u përpiq të kënaqësh njerëzit, përdor fuqinë e qëllimit për të lidhur dhe për t’u përshtatur me të tjerët.

Përshtateni stilin tuaj

Mendimet tona janë shumë afër zemrës sonë.Ne besojmë në to.Ne jemi të pasionuar për to.Ne duam që të tjerët t'i pranojnë ato, t'i aplaudojnë ato dhe të tregojnë të njëjtin nivel të eksitim si ne mund të ndjejmë brenda.Por të tjerët nuk mund të ndjejnë atë që ju jeni duke ndjerë.Ata kanë mendimet e tyre, idetë dhe besimet që kanë rëndësi për ta.





Duke ditur se çfarë frymëzon ose motivon të tjerët mund t’ju ndihmojë të lidheni me ta në mënyrë më efektive.





Çfarë i frustron ata?





Çfarë u intereson atyre?





Çfarë i motivon ata?





Çfarë duhet të dëgjojnë dhe çfarë do të kapë vëmendjen e tyre?





Çfarë supozimesh keni bërë për ta që mund të mos jenë të vërteta?





A ju pëlqen të flisni për imazhin e madh apo keni nevojë për shumë detaje?





A u pëlqen të mbahen me të dhëna dhe fakte apo preferojnë të dinë të gjithë historinë?





A i pëlqen të hidhen në zgjidhje ose duan të zhyten thellë në problemin e parë?





Jini të etur për të mësuar për ata që dëshironi të ndikoni në mënyrë që të mund të përshtatni mesazhin tuaj dhe të rregulloni idetë tuaja në një mënyrë që i apelon atyre. Flisni në aspektin e asaj që ata duan. Përqendrohuni në atë që ata kujdesen. Merrni kohë për të bërë pyetje dhe të dëgjoni me kujdes përgjigjet e tyre. Një nga mënyrat më të mira për të ndikuar njerëzit është t'i bëni ata të ndjehen të rëndësishëm. Dëgjimi me kuriozitet dhe me qëllimin për të kuptuar jo vetëm që do të vendosë se ju respektoni mendimin e tyre, por të mësoni për ata që dëshironi të ndikoni do të pikturojë një pamje më të qartë të asaj që ata duan që t'ju lejojë të përshtateni me qëllime





Komunikimi i qartë është thelbësor.Duhet t’i thjeshtojmë gjërat, ta thyejmë në kafshime të lehta për t’u kuptuar dhe ta komunikojmë atë aq qartë sa kristali.Nëse njerëzit nuk e kuptojnë mesazhin tuaj, ju nuk keni shpresë t’i bindni ata.Të jeni të përgatitur kur të filloni përpjekjen tuaj për t’i bindur njerëzit, është e rëndësishme që ju të filloni nga një pozicion i dijes – duke ditur më shumë se ata për veten dhe situatat përreth tyre. Robert Moore

Robert Moore





Njihni audiencën tuaj thellë. apeloni për interes, jo intelekt. Njerëzit janë të shtyrë nga ajo që i përfiton ata. kuptoni se çfarë ka rëndësi për ta dhe poziciononi veten në përputhje me këtë.

Trego vlerën tënde pa u mburrur

Njohuritë tuaja, përvoja dhe ekspertiza nuk mund të ndikojnë tek të tjerët, nëse i mbani të gjitha për veten tuaj. Promovimi i vetes Të tjerët nuk e dinë vlerën tuaj ose vlerën që ju sjellni në tryezë. Sa më pak të tjerët e dinë për aftësitë dhe forcat tuaja, aq më pak do të jenë të prirur të kërkojnë mendimin tuaj ose të marrin fjalët tuaja seriozisht kur ju flisni.





Ndërtimi i besueshmërisë kërkon shfaqjen e vlerave dhe forcave tuaja.Kjo kërkon ndërmarrjen proaktive të hapave për të siguruar që puna juaj të njihet dhe të shihet.Ju nuk keni nevojë të jeni të zhurmshëm ose të mburrem për njohuritë dhe aftësitë tuaja.Mos e fshihni dhe shtoni vlerë nga prapa.

Mos prisni që të tjerët t’ju kërkojnë udhëzime dhe këshilla.Ata nuk mund të dinë se ju keni diçka të vlefshme për të shtuar nëse kurrë nuk flisni. Në vend që të kufizoni kontributin tuaj në një detyrë ose një projekt të caktuar, zgjeroni rrethin tuaj të ndikimit duke ndihmuar të tjerët të ndërtojnë aftësi të vlefshme. Duke ndarë ekspertizën tuaj me shkrim, ju mundësoni të tjerëve të aplikojnë praktikat më të mira, të marrin vendime më të mira dhe të parandalojnë që ata të përsërisin të njëjtat gabime si ju. Në vend që t’u thoni të tjerëve se si të zgjidhin probleme të caktuara, sfidoni ata të mendojnë dhe të gjejnë përgjigjet e tyre.





Ju nuk do të zgjoheni dhe papritmas do të bëheni me ndikim një ditë.Për të blerë të tjerët kërkohet t’i bëni ata të kenë besim tek ju.Lëvizni ngadalë në zemrat e njerëzve të tjerë duke u angazhuar për të vlerësuar krijimin dhe ngritjen e të tjerëve në një mënyrë që e bën të pamundur t’ju injorojë.





Ju zotëroni aftësitë tuaja, aftësitë tuaja, ekspertizën tuaj, vlerat tuaja, sjelljet tuaja, energjinë tuaj personale, kohën tuaj, besnikërinë tuaj. Ju jeni pronari i këtij kapitali njerëzor dhe ju vendosni kur, si dhe ku ta investoni atë. Ju mbani çelësin për krijimin e vlerës. Prandaj, krijoni vlerë, ruani atë vlerë dhe gjithmonë parashikoni vlerë. Udhëtimi nga suksesi në kuptim fillon me ju. Benjamini Kofi Kuansa

Benjamini Kofi Kuansa





Njerëzit nuk marrin këshilla nga ata që nuk i vlerësojnë.Kur përqendroheni në krijimin e vlerës dhe ndërtimin e besueshmërisë, ju ngadalë do të jeni ndikues në gjërat që thoni dhe bëni.Fjalët tuaja do të mbajnë më shumë peshë.

Fitoret e vogla të shënuara

Përpjekja për të bindur të tjerët për idetë tona të mëdha, metodat e pazakonta ose strategjitë e rrezikuara nuk është vetëm e mbipeshë, nuk merr përgjigjen e dëshiruar mund të jetë krejtësisht demotivuese dhe të na detyrojë të mos përpiqemi.





Hapat gjigantë në përpjekjen për të shtyrë të tjerët në pikëpamjen tonë e bëjnë atë gjë shumë më të vështirë.Është si të merrni një goditje në diçka dhe ose të keni sukses në të me ndjenja krenarie, përmbushje dhe vetëvlerësim të lartë ose të dështoni tmerrësisht në të dhe të leni ndjenjën e turpëruar dhe të poshtëruar me një ndjenjë të vetëvlerësimit të ulët.Në një fund ju jeni një goditje e nxehtë, në anën tjetër një humbës.





Kur përpiqeni të ndërtoni ndikim, në vend që të kërceni nga a në z, bëni hapa të vegjël nga b në y. Shpërndajeni gjithçka që po përpiqeni të arrini në hapa të vegjël.





Festo çdo fitore të vogël, çdo fitore në këtë mënyrë.Të jesh i influencuar nuk kërkon përparime të mëdha ose pranim të madh të ideve.Të trajtosh çdo mosmarrëveshje dhe çdo konflikt si një mundësi për të mësuar diçka të re dhe për të përsëritur mbi të.





Ju mund të bëni një kontribut të madh duke ndikuar të tjerët të mendojnë mirë, të diskutojnë mundësitë dhe të zgjedhin opsionin më të mirë të mundshëm, edhe kur nuk përputhet me atë që ju sugjeruat në fillim.





A keni qenë në gjendje të ndihmoni të tjerët të heqin qafe opsionet e këqija nga propozimi?





A e pranuan të tjerët rrezikun që ju thirrët me strategjinë e re?





A keni vënë në dukje mangësitë me një dizajn të caktuar shkaktoi një bisedë shumë interesante?





Këto mund të duken të vogla dhe të parëndësishme në fillim, por fitore të vogla si këto e bëjnë të mundur navigimin dhe kërkimin e përshtatjes në çështje më të mëdha dhe komplekse në të ardhmen.





Kur një fitore e vogël është arritur, forcat janë vënë në lëvizje që favorizojnë një tjetër fitore të vogël.Fitoret e vogla nxisin ndryshime transformuese duke shfrytëzuar avantazhet e vogla në modele që bindin njerëzit se arritjet më të mëdha janë brenda arritjes. Çarls Duhigg

Çarls Duhigg





Mos u dorëzoni plotësisht kur të tjerët nuk i shohin gjërat në mënyrën tuaj. Filloni të vogla. Kërkoni për rripin e argjendtë. Efektet e fitimeve të vogla konsistente përfshihen me kalimin e kohës. Përdorni çdo fitore të vogël për t'ju kujtuar se gjërat më të mëdha dhe më të mira janë brenda arritjes.

Investimi në ndërtimin e marrëdhënieve

Sa më të forta janë marrëdhëniet tuaja të punës, aq më e lehtë është të lidheni, të bashkëpunoni dhe të arrini qëllimet. Marrëdhëniet – të ndërtuara me kalimin e kohës – janë përbërësi thelbësor për të qenë me ndikim në punë.





Njerëzit kanë më shumë gjasa të angazhohen me ju kur ndjejnë një lidhje pozitive të ndërtuar duke përdorur vlera të përbashkëta, besim dhe respekt të ndërsjellë. Ata kanë më shumë gjasa të vlerësojnë mendimet tuaja dhe të ndjekin udhëheqjen tuaj. Por duke bërë këtë merr kohë. Ju nuk mund të detyroheni ose të gënjeni rrugën tuaj në të.





Ndërtoni marrëdhënie të besueshme dhe të qëndrueshme pa pritur të merrni diçka nga të tjerët.

Trego interes në mendimet, idetë dhe besimet e të tjerëve. Ofrojnë mbështetje dhe ndihmë kur ata janë duke luftuar. Përgjigjuni keqkuptimeve hapur dhe me respekt. Vlerësojeni dhe vlerësojeni për punën e tyre të mirë. Jini të sinqertë dhe transparent në marrëdhëniet tuaja. Ndërtoni besim duke qenë të besueshëm dhe duke marrë përgjegjësi. Respektoni kufijtë dhe dallimet në zakonet e punës dhe stilet e komunikimit.





Ndërtoni një ushtri të avokatëve joformalë për punën tuaj duke fituar besim dhe respekt.Krijoni një themel aq të fortë sa që të tjerët të mbështesin përforcon ndikimin tuaj në takimet dhe proceset e marrjes së vendimeve.





Marrëdhëniet personale janë toka pjellore nga e cila rritet çdo përparim, çdo sukses, çdo arritje në jetën reale. Tony Dungy në

Tony Dungy në





Raporti i ndërtimit luan një rol të rëndësishëm në ndikimin në punë.

përmbledhje

Ndikimi në punë luan një rol të madh në bërjen e kontributeve, duke bërë punë që ka rëndësi dhe duke qenë ndikues në rolin tuaj.Të bindësh të tjerët për idetë tuaja, duke i shtyrë mendimet e tyre të shohin gjërat në mënyrën tuaj ose duke i përshtatur ato me qëllime të pranueshme për njëri-tjetrin është një superfuqi që të gjithë duhet të punojnë për të ndërtuar. Një qëllim pozitiv për të punuar së bashku dhe për të bashkëpunuar mund të inkurajojë të tjerët për të kërkuar mendimin tuaj, ndërsa një qëllim negativ mund të çojë në një pushback ose thjesht të injorojë ju. Duke folur në një gjuhë që të tjerët e kuptojnë ose vlerësojnë, është më e mundshme që ata t’ju kushtojnë vëmendje. Për të qenë me ndikim, mësoni rreth audiencës suaj. kuptoni se çfarë dëshirojnë dhe çfarë ka rëndësi për ta. Përshtatni tonin, përmbajtjen dhe stilin e bisedës për t’iu përshtatur pritjeve të tyre. Bëni të lehtë për ta të lidhen dhe të vlerësojnë perspektivën tuaj. Njohuritë, përvoja dhe aftësitë tuaja nuk mund të ndikojnë te të tjerët kur ata nuk e dinë vlerën tuaj ose vlerën që ju sjellni në tryezë. Për t’u njohur dhe parë, ju duhet të promovoni vetë dhe të bëni punën tuaj të dukshme. Mos e fshihni talentin tuaj. Kur përpiqeni të bindni të tjerët, mendoni të mëdha, por inteligjente të vogla. Ndajeni mendimet tuaja në ide të vogla dhe shihni se si mund t'i paraqisni secili në kohën dhe momentin e duhur. Mblidhni reagime, kërkoni hyrje dhe rregulloni mesazhin tuaj për ta bërë të lehtë për të tjerët të dëgjojnë dhe të arrijnë një përfundim të përbashkët. Filloni fitimet e vogla gjatë rrugës. Kontributet e vogla hapin rrugën për gjëra më të mëdha dhe më të mira në të ardhmen duke ndërtuar ndikim në çdo hap të rrugës. Së fundi, të jesh i influencuar është si të vraposh një maratonë, nuk është një sprint. Mos nxito përmes saj. Pushoni dhe lidhuni me njerëzit përgjatë rrugës. Merrni kohë për të ditur më shumë për ta, kërkoni interesa të përbashkëta dhe ndërtoni marrëdhënie të vlefshme.





