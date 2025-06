Növelje hatását a munkahelyen ezzel az 5 lépéses keretrendszerrel

Ahhoz, hogy jól teljesítsd a munkádat, szükséged van azokra, akik melletted állnak, akik bíznak benned, figyelnek az ötleteidre, értékelik a tapasztalataidat, és akik segítenek abban, hogy sikeres legyél.





Bárki találhat ki egy nagyszerű ötletet, egy jobb megoldást vagy különböző lehetőségeket, hogy optimális döntést hozzon.





Ha nem tudod meggyőzni az embereket, hogy lássák az utat, az összes időt és erőfeszítést, amit valahova fektettél, elveszítheted. nem kapod meg azt az egyensúlyt, amit keresel, akkor is frusztráltnak, dühösnek és bosszantónak érzi magát, mert ha az elméd egy bizonyos lehetőséghez ragaszkodik, nehéz törölni és elengedni.





Miért nem kapnak engem?





Miért nem hallgatnak rám?





Miért válassza az alsóbbrendű opciót?





A mások befolyásolásának képessége elengedhetetlen készség a gyakorláshoz és a mesterhez, mert a munkahelyi hatás közvetlenül kapcsolódik hozzá.A befolyás nemcsak növeli a hatását, lehetővé téve, hogy többet érjen el, mások támogatják a kezdeményezéseit és elfogadják az ötleteit, növelhetik a bizalmat, hogy kipróbálják a nem hagyományos módszereket, felfedezzék az egyedi lehetőségeket és kihívják a status quo-t.





A befolyás szintén kulcsszerepet játszik a konfliktusok megoldásában, a tárgyalások kezelésében és mások cselekvésre való ösztönzésében.A feszültség deeskalálása, a győztes / győztes helyzetek megteremtése és mások felemelkedése a felelősségük birtoklásának ösztönzése révén nagyon értékes készségek, amelyek felhívhatják a magasabb pozíciók figyelmét, és kiemelkedhetnek a munkában.





A meggyőző képességek sokkal nagyobb hatást gyakorolnak mások viselkedésére, mint a formális hatalmi struktúrák. Főoldal > Robert B. Cialdini

Építsd meg a saját utadat a befolyásoláshoz ezekkel az 5 gyakorlatokkal:

Mondja el szándékait

Amikor nem mondod ki kifejezetten a szándékait, mások kötelesek létrehozni egy történetet körülötte - ez csak az emberi elme működik.





A szándékok láthatatlanok. Más szavakkal, felépítjük őket, feltaláljuk őket. De a mások szándékairól kitalált történeteink sokkal ritkábban pontosak, mint gondolnánk. — Douglas Stone

A szándék nagy szerepet játszik abban, hogyan fogadják az üzenetedet.

Ha az a szándékod, hogy bebizonyítsd, hogy mások tévednek, uralják a beszélgetést, felhívják a figyelmet, manipulálják vagy kényszerítik őket arra, hogy a dolgokat a te módodban lássák, akkor nagyobb valószínűséggel figyelmen kívül hagyják a véleményedet.





Próbáld meg kedvelni másokat, hogy lássák a dolgokat a te módodban nem fog működni.Az emberek nem fognak vásárolni az ötleteidet csak azért, mert kedves vagy hozzájuk.





Amikor felbukkan azzal a szándékkal, hogy kérdéseket tegyen fel, javaslatokat tegyen, aggodalmakat emeljen, ötleteket vitatjon, vagy jobb módszereket találjon együttműködésre és döntések meghozatalára, mások nagyobb valószínűséggel fontolóra veszik a nézőpontját, és még úgy is dönthetnek, hogy cselekednek rajta.





Ahhoz, hogy másokat befolyásolhasson, ne hagyja, hogy találgatási játékot játsszanak - világosan jelezze szándékát.





Például azt mondhatod:





My intent is to ensure we stay competitive in the market. Can we discuss different ways to achieve it?





My intent is to find the best possible solution. I want to discuss how we can explore different options before reaching a conclusion.





Az én szándékom az, hogy több láthatóságot szerezzek a munkám körül. Megvitathatjuk, hogyan tudod ezt lehetővé tenni nekem, mint menedzser?





Ha kifejezetten kimondod, hogy mit akarsz a beszélgetésből, és miért közeledsz másokhoz, megakadályozza őket abban, hogy saját jelentésüket csatolják.





A szándék az egyik legerősebb erő, ami létezik.Amit gondolsz, amikor csinálsz valamit, mindig meghatározza az eredményt. Főszerepben Brenna Yovanoff

Ne próbálja manipulálni, megítélni, lenyűgözni vagy lefelé beszélni.Ne próbálja meg tetszeni az embereknek.Használja a szándék erejét, hogy kapcsolatba lépjen és összehangolja másokkal.

Alkalmazza stílusát

Az ötleteink nagyon közel állnak a szívünkhöz. Mi hiszünk bennük. Mi szenvedélyesen foglalkozunk velük. Azt akarjuk, hogy mások elfogadják őket, tapsoljanak és ugyanolyan lelkesedést mutassanak, mint ahogyan belsőleg érezhetjük. De mások nem érzik azt, amit érzel.





Tudva, hogy mi inspirálja vagy motiválja másokat, segíthet hatékonyabban kapcsolatba lépni velük.





Mi frusztrálja őket?





Mi érdekli őket?





Mi motiválja őket?





What they need to hear and what will capture their attention?





Milyen feltételezéseket tettél róluk, amelyek nem lehetnek igazak?





Szeretsz beszélni a nagy képről, vagy rengeteg részletre van szükséged?





Szeretnek ragaszkodni az adatokhoz és a tényekhez, vagy inkább az egész történetet ismerik?





Szeretnek a megoldásra ugrani, vagy először mélyen bele akarnak süllyedni a problémába?





Legyen szívesen tanulni azokról, akiket befolyásolni akarsz, hogy alkalmazkodhass az üzenetedhez és módosíthasd ötleteidet oly módon, hogy vonzó legyen számukra. Beszélj arról, amit akarnak. Fókuszálj arra, hogy mit érdekel. Vegyél időt arra, hogy kérdéseket tegyél fel, és figyelmesen hallgasd meg a válaszokat. Az egyik legjobb módja annak, hogy befolyásolhasd az embereket, hogy fontosnak érezzék magukat. A kíváncsisággal és a megértés szándékával való hallgatás nemcsak azt fogja megállapítani, hogy tiszteletben tartod a véleményüket, hanem a befolyásolni kívánt személyekről való tanulás is világosabb képet készít arról, hogy mit akarnak, ami lehetővé teszi, hogy kölcsönösen





A tiszta kommunikáció létfontosságú. Meg kell egyszerűsítened a dolgokat, le kell bontanod könnyen érthető harapásokra, és olyan világosan kell kommunikálnod, mint a kristály. Ha az emberek nem értik az üzenetedet, nincs reményed meggyőzni őket. Legyél felkészülve, amikor megpróbálod meggyőzni az embereket, fontos, hogy a tudás pozíciójából indulj - többet tudsz magadról és a körülöttük lévő helyzetekről. Róbert Moore

Ismerd meg a közönségedet mélyen. Fellebbezz az érdeklődésre, nem az értelemre. Az embereket az irányítja, ami előnyös számukra.

Mutassa meg értékét dicséret nélkül

Tudásod, tapasztalatod és szakértelmed nem befolyásolhatja másokat, ha mindent magadnak tartasz anélkül, hogy Önálló promóció Mások nem ismerik az Ön értékét vagy az asztalra hozott értékét. Minél kevesebbet tudnak a készségeiről és erősségeiről, annál kevésbé hajlamosak arra, hogy megkeressék a véleményét, vagy komolyan vegyék a szavait, amikor beszélsz.





Az építési hitelesség megköveteli, hogy bemutassa az értékét és erejét. Ez megköveteli, hogy proaktívan lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy a munka elismert és látható. Nem kell, hogy zajos vagy dicsekedjen a tudás és készségek.

Ne várd meg, hogy mások útmutatást és tanácsot kérjenek tőled. Nem tudják, hogy van valami értékes hozzáadnod, ha soha nem beszélsz. Hozzájárulj ötleteidhez a megbeszélésekhez, fordulj, hogy szólj fel anélkül, hogy megkérdeznének. Instead of limiting your contribution to one task or a certain project, expand your circle of influence by helping others build valuable skills. Passing your skills to others will multiply the impact you create. There are many ways to showcase value and documentation is one of them. By sharing your expertise in writing, you enable others to apply the best practices, make better decisions and prevent them from repeating the same mistakes as you do. Ahelyett, hogy megmondanád másoknak, hogyan oldjanak meg bizonyos problémákat, kihívd őket, hogy gondolkodjanak és megtalálják a saját válaszukat.





You won’t wake up and suddenly become influential one day. Getting others buy-in requires getting them to trust you. Slowly make your way to other people’s hearts by committing to value creation and lifting others up in a way that makes it impossible to ignore you.





Ön rendelkezik készségekkel, képességeivel, szakértelmével, értékeivel, viselkedésével, személyes energiájával, idejével, hűségével. Ön a tulajdonosa ennek az emberi tőkének, és eldönti, mikor, hogyan és hol fektesse be. Ön tartja a kulcsot az értékteremtéshez. Ezért hozzon létre értéket, őrizze meg azt az értéket, és mindig előrejelezze az értéket. Főszerepben Benjamin Kofi Quansah

Az emberek nem vesznek tanácsot azoktól, akiket nem értékelnek. Amikor az értékteremtésre és a hitelesség felépítésére összpontosítasz, lassan befolyásolod a mondott és tett dolgokat.

Célzott kis győzelem

Megpróbálni meggyőzni másokat a nagy ötleteinkről, a nem hagyományos módszerekről vagy a kockázatos stratégiákról nemcsak elnyomó, nem kapjuk meg a kívánt választ, ez teljesen demotiváló lehet, és elriaszt minket attól, hogy megpróbáljuk.





Az óriási ugrások, amikor megpróbálunk másokat a nézőpontunkra hajtani, sokkal nehezebbé teszik ezt a dolgot. Olyan, mintha egy lövést kapnánk valamire, és vagy a büszkeség, a teljesítés és a magas önértékelés érzésével sikerülne, vagy szörnyűen kudarcot vallana, és szégyent és megalázást érezne az alacsony önbecsülés érzésével.





Amikor megpróbál befolyást kifejleszteni, ahelyett, hogy az a-tól a-ig ugrana, tegyen kis lépéseket a b-től a y-ig.





Ünnepelj minden kis győzelmet, minden győzelmet ezen az úton. A befolyásolás nem igényel nagy áttöréseket vagy az ötletek nagy elfogadását. Minden nézeteltérést és minden konfliktusot úgy kezeld, mint egy lehetőséget, hogy megtanulj valami újat, és ismételje meg.





Hatalmas hozzájárulást tehet, ha másokat befolyásol, hogy helyesen gondolkodjanak, megvitassák a lehetőségeket, és válasszák ki a lehető legjobb lehetőséget, még akkor is, ha ez nem egyezik meg azzal, amit először javasolt.





Képes volt segíteni másoknak, hogy megszabaduljanak a rossz lehetőségektől a javaslatból?





Did others acknowledge the risk you called out with the new strategy?





A hibák kiemelése egy bizonyos tervezéssel nagyon érdekes beszélgetést váltott ki?





Ezek kezdetben kicsinek és jelentéktelennek tűnhetnek, de az ilyen kis győzelmek lehetővé teszik a navigációt és a nagyobb és összetettebb kérdések összehangolását a jövőben.





Egy kis győzelem után olyan erők lépnek fel, amelyek egy másik kis győzelmet támogatnak.A kis győzelmek átalakító változásokat hajtanak végre azáltal, hogy apró előnyöket hasznosítanak olyan mintákká, amelyek meggyőzik az embereket arról, hogy a nagyobb eredmények elérhetők. Főoldal > Charles Duhigg

Ne adja fel teljesen, amikor mások nem látják a dolgokat a maga módján. Kezdje kicsi. Keresse meg az ezüst borítékot. A következetes kis győzelmek hatásai idővel összeadódnak. Használjon minden kis győzelmet, hogy emlékeztesse magát arra, hogy a nagyobb és jobb dolgok elérhetők.

Befektetés a kapcsolatépítésbe

Minél erősebbek a munkahelyi kapcsolatok, annál könnyebb a kapcsolat, az együttműködés és a célok elérése. A kapcsolatok – az idő múlásával felépítve – az alapvető összetevő a munkahelyi befolyásoláshoz.





People are more likely to engage with you when they feel a positive connection built using shared values, trust and mutual respect. They are more likely to value your opinions and follow your lead. But doing this takes time. You can’t force or fake your way into it. Manipulating others to like you, respect you or even trust you is short-lived. Others can eventually make out if you were genuine or just faking it.





Építsen megbízható és tartós kapcsolatokat anélkül, hogy elvárná, hogy másoktól kapjon valamit.

Érdeklődjön mások gondolatairól, gondolatairól és hiedelmeiről. Támogatást és segítséget nyújt, amikor küzd. Address misunderstandings openly and respectfully. Megbecsüljük és elismerjük a jó munkájukat. Légy őszinte és átlátható a kapcsolataidban. Építsen bizalmat megbízhatósággal és elszámoltathatósággal. Tiszteletben tartja a munkamódszerek és a kommunikációs stílusok határait és eltéréseit.





Építsen egy hadsereget informális támogatókat a munkájához a bizalom és a tisztelet megszerzésével.Olyan erős alapot hozzon létre, hogy mások támogatják a találkozókon és a döntéshozatali folyamatokban gyakorolt befolyását.





A személyes kapcsolatok a termékeny talaj, amelyből minden előrelépés, minden siker, minden valós teljesítmény nő. Főoldal > Tony Dungy

Building rapport plays a significant role in being influential at work. Invest in it. Play a long game.

Összefoglaló

A munkahelyi befolyásolás nagy szerepet játszik abban, hogy hozzájáruljon, olyan munkát végezzen, amely számít, és befolyásolja a szerepét.A mások meggyőzése az ötleteire, a gondolkodásuk meggyőzése, hogy a dolgokat a maga módján lássák, vagy a kölcsönösen elfogadható célokhoz igazítsák őket egy szuperhatalom, amelyet mindenkinek meg kell dolgoznia. A pozitív szándék, hogy együtt dolgozzanak és együttműködjenek, arra ösztönözheti másokat, hogy keressék a véleményét, míg a negatív szándék visszahúzódáshoz vezethet, vagy csak figyelmen kívül hagyhatja Önt. Olyan nyelven beszélve, amelyet mások megértenek vagy értékelnek, nagyobb valószínűséggel figyelnek rád. Ahhoz, hogy befolyásosak legyenek, tanuljanak a közönségéről. Értsék meg, mit akarnak és mi számít számukra. Alkalmazza hangját, tartalmát és beszélgetési stílusát, hogy megfeleljen az elvárásainak. Tegye könnyűvé számukra a kapcsolatot és értékelje a perspektívát. Your knowledge, experience and skills can’t influence others when they don’t know your worth or the value you bring to the table. To be recognized and seen, you have to consciously promote yourself and make your work visible. Don’t hide your talent. Lead from the front, share learnings and help others build valuable skills. Amikor megpróbálsz meggyőzni másokat, gondolj nagyra, de okos kicsire. Vágd le a gondolataidat kis ötletekre, és nézd meg, hogyan tudsz mindegyiket a megfelelő időben és pillanatban előterjeszteni. Gyűjtsd össze a visszajelzéseket, keress beáramlást és módosítsd az üzenetedet, hogy mások könnyen meghallgassák és közös következtetésre jussanak. Ünnepeld meg az út mentén a kis győzelmeket. Kis hozzájárulások nyitják meg az utat a nagyobb és jobb dolgok felé a jövőben azáltal, hogy befolyást építenek az út minden lépésén. Végül, a befolyásoltság olyan, mint egy maratoni futás, ez nem egy sprint. Ne rohanjon rajta. Pihenjen és kapcsolódjon az emberekkel az út mentén. Vegyél időt, hogy többet tudj róluk, keress közös érdekeket és építs értékes kapcsolatokat. Hosszú utat fognak megtenni a szükséges támogatás megszerzésében.





