I-Aembit ikhiqiza ukulawula I-Identity kunye ne-Access ku-Agentic AI

I-Aembit I-Identity and Access Management (IAM) ye-Agentic AI, isakhiwo se-capabilities esiza kusiza izinhlelo zokusiza ukufinyelela kanye nokulawula izinhlelo zokusebenza zokusebenza kwe-AI agents ngokushesha ku-production. I-Blended Identity, eyakhelwe kanjani ama-agents ze-AI zokusebenza kumakhasimende abacebile, kanye ne-MCP Identity Gateway, okuyinto ivumela ukufinyelela okungagunyaziwe kumadivayisi yebhizinisi ngokuvumelana ne-identity, i-access policy, ne-runtime attributes. I-offering entsha ivula i-Aembit Workload IAM Platform ukuze isixazulule ingxaki engaphezu kwe-operational ye-artificial intelligence ne-modern IT: indlela yokulawula ukuthi ama-agents e-AI e-autonomous ne-user-driven angakwazi ukufinyelela, ngaphansi kwezimo, futhi nge-accountability. Umthengi we-AI uye ngokushesha kubangelwa ingxenye ebalulekile yebhizinisi. Cishe ingxenye yama-tech executive zibonisa ukuthi zihlola noma zithunyelwe ngokuphelele kwe-agent AI, futhi cishe ingxenye efanayo izibuyekeza ukuthi iningi kwezinto zabo ze-AI zithunyelwe ngokuzimela ngaphakathi kweminyaka emibili, ngokuvumelana ne-Agent AI. Lezi zebhizinisi zithintela idatha sensitive, ukuletha amabhizinisi, futhi zithintela ikhodi phakathi kwe-cloud, ku-on-premises, kanye ne-SaaS izimo. Nangona kunjalo, ama-access models ziyakhiwa abantu, akuyona i-self-directed software. Abaningi zihlanganisa kuma-static secrets ne-shared credentials, okuvelisa ingozi kanye nokuvimbela ukuxhumana. Ngaphezu kwalokho, izindlela zokusebenza ze-agents zihlanganisa emzimbeni we-human, okwenza kungcono kakhulu ukuhlola izindlela zokusebenza zokusebenza kwezinye ama-actors. Umphumela wokuphumula isixazululo phakathi kwesivinini sokuthumela kwe-AI kanye nokukwazi kwezinhlangano ukuhlinzeka ngokucindezeleka. inikeza ngamunye ama-agent idivayisi ebonakalayo, inikeza iziqinisekiso ezingenalutho, futhi inikeza i-policy ngexesha lokusebenza. I-system ibhokisi zonke izixazululo zokusebenza kanye nokuthintela ukuxhumana phakathi kwezimo ze-human-driven ne-autonomous agent. "Iziqu ze-AI ze-agents, futhi zitholela i-Aembit izindlela zokuthumela ama-agents ukufinyelela idatha nezicelo," wathi uDavid Goldschlag, co-founder ne-CEO ye-Aembit. "I-Aembit IAM for Agentic AI inikeza amabhizinisi elilodwa yokulawula kanye nokulawula ukufinyelela kwama-agent ukuthi izinhlelo ze-IAM zithunyelwe abasebenzi ngosuku. Isisombululo yethu ivumela amabhizinisi ukwandisa izivakashi zabo ze-AI ngaphandle kokwandisa ingozi yayo kanye nenkinga." I-release inikeza izici ezimbili ze-Aembit Workload IAM Platform: I-Blended Identity, okuyinto inikeza ngamunye ama-agent ye-AI idilesi yayo ebonakalayo futhi, lapho kufuneka, iveza ku-humane ebonakalayo. Lokhu kusungeza idilesi elilodwa, elawulwa kumaziko ngamunye we-agent futhi ivumela i-Aembit ukunikeza idilesi ebonakalayo ebonakalayo le-context ehlanganisiwe. I-MCP Identity Gateway, ebonakalayo le-identity credential kanye nokulawula kanjani ama-agents ukuxhuma ku-tools ngokusebenzisa i-Model Context Protocol (MCP). I-gateway ikhiqiza i-agent, ukulawula i-policy, futhi isebenze i-token exchange ukuze zithole ngokuphephile ama-access amalungelo ebonakalayo kumadivayisi eyodwa ebonakalayo - ngaphandle kokuvimbela ku-agent runtime. Ngezinye, lokhu umsebenzi inikeza izimboni ukulawula ukufinyelela okungabizi-privilege, ukuguqulwa izigidi ngokushesha lapho kufuneka, futhi ukuqinisekisa ukuthi zonke izimo ze-AI zihlanganisa futhi zihlanganisa. Thola ku-Aembit's Workload IAM foundation, okuyinto ivimbele isinyathelo ngokushesha lokuphendula, zithumela izibalo ephemeral ngokushesha, futhi zihlanganisa iziganeko zokusakhiwo ukuze zihlanganisa ngokuphelele. I-Aembit yasungulwa i-IAM for Agentic AI ngokusebenzisa ukuxhumana nezinhlangano ezinkulu zebhizinisi, izinhlangano zomthetho kanye nezinhlangano zokusebenza ze-AI ezintsha ezisebenzise i-AI ukuze zokusebenza kanye nezinsizakalo zokusebenza. "I-AI-agents akuyona ngaphakathi kwe-stack noma i-trust domain," wathi Kevin Sapp, co-founder kanye ne-CTO ye-Aembit. "Wathola phakathi kwezingane ze-hybrid emizuzu emizuzu. Nge-Aembit, zonke ama-agents zihlanganisa idatha ebonakalayo ukuthi i-gateway yethu ingathola kanye nokulawula ngexesha elifanayo. Kuyinto indlela izimboni zithumela ama-agents i-access ebonakalayo ekusebenziseni, ngaphandle kokubuyekeza ukuthi akuyona noma into eyenza." I-Aembit IAM for Agentic AI iyatholakala kumakhasimende usebenzisa i-Workload IAM Platform. Amakhasimende angakwazi ukufunda okwengeziwe, ukhangela i-demo, noma ukuqala manje . aembit.io mayelana Aembit I-Identity and Access Management Platform ye-Agentic AI ne-workloads. I-Identity Management Platform inikeza ukufinyelela ku-Identity, i-Context, ne-Centrally Managed Policies, okunikezela ama-Organizations indawo eyodwa yokulawula ingozi yokufinyelela kusuka ku-AI Agents, ukulawula okuzenzakalelayo yokufinyelela kanye nokushesha ukusetshenziswa kwe-AI. Nge-Aembit, amabhizinisi angakwazi ukulawula ukufinyelela kwamakhemikhali amancane kuzo zonke izindleko zokusebenza ezisebenzayo. Lesi sihloko lithunyelwe njenge-press release ka-Cybernewswire ngaphansi kwe-Business Blogging Program ye-HackerNoon. Yenza i-Research yakho ngaphambi kokwenza isixazululo se-financial.