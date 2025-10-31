Aembit ievieš identitātes un piekļuves pārvaldību aģentūras AI

Silver Spring, ASV / Merilenda, 2025. gada 30. oktobris / CyberNewsWire /-- šodien paziņoja par Aembit identitātes un piekļuves pārvaldības (IAM) uzsākšanu aģentūras AI, iespēju kopums, kas palīdz organizācijām droši nodrošināt un īstenot piekļuves politiku AI aģentiem, kad tie pāriet uz ražošanu. Aģentūra Aģentūra Izlaišana ievieš Blended Identity, kas definē, kā AI aģenti rīkojas pārbaudīto lietotāju vārdā, un MCP Identity Gateway, kas nodrošina drošu piekļuvi uzņēmuma resursiem, pamatojoties uz identitāti, piekļuves politiku un izpildes laika atribūtiem. Jaunais piedāvājums paplašina Aembit darba slodzes IAM platformu, lai risinātu vienu no steidzamākajiem operatīviem jautājumiem mākslīgā intelekta un mūsdienu IT jomā: kā kontrolēt, uz ko var piekļūt autonomie un lietotāju vadītie AI aģenti, kādos apstākļos un ar kādu atbildību. Gandrīz puse tehnoloģiju vadītāji saka, ka viņi jau pieņem vai pilnībā izvieto aģentu AI, un aptuveni tāda pati daļa sagaida, ka lielākā daļa viņu AI izvietošanas būs autonoma divu gadu laikā, saskaņā ar pētījumu. Šie aģenti iegūst sensitīvus datus, atver biļetes un izpilda kodu mākonī, vietējā un SaaS vidē. EY apsekojums EY apsekojums Tomēr lielākā daļa piekļuves modeļu tika izveidoti cilvēkiem, nevis pašorientētai programmatūrai.Daudzi joprojām paļaujas uz statiskajiem noslēpumiem un kopīgām apliecībām, radot risku un aptverot atbildību. Vēl sliktāk, aģentu darbības bieži tiek paslēptas aiz cilvēka identitātes, padarot gandrīz neiespējamu pārbaudīt katra dalībnieka veiktās darbības. piešķir katram aģentam kriptogrāfiski pārbaudītu identitāti, izsniedz efemēriskos sertifikātus un īsteno politiku izpildes laikā.Sistēma ieraksta katru piekļuves lēmumu un uztur piešķiršanu gan cilvēka vadītās, gan autonomās aģenta darbībās. "Uzņēmumi vēlas pateikt "jā" aģentūras AI, un viņi lūdz Aembit par veidiem, kā droši piešķirt aģentiem piekļuvi datiem un lietojumprogrammām," teica David Goldschlag, Aembit līdzdibinātājs un izpilddirektors. 

"Aembit IAM for Agentic AI sniedz uzņēmumiem tādu pašu kontroles un revīzijas līmeni pār aģentu piekļuvi, ko IAM sistēmas jau sen nodrošina darbiniekiem. Šī versija ievieš divas galvenās Aembit darba slodzes IAM platformas iespējas: \n \n \n Blended Identity, kas dod katram AI aģentam savu pārbaudīto identitāti un, ja nepieciešams, saista to ar cilvēku, ko tas pārstāv. MCP Identity Gateway, kas saņem šo identitātes sertifikātu un kontrolē, kā aģenti savienojas ar rīkiem, izmantojot Model Context Protocol (MCP). portāls autentificē aģentu, īsteno politiku un veic tokenu apmaiņu, lai droši atgūtu nepieciešamās piekļuves atļaujas katram savienotajam resursam - nekad neradot tos aģenta darbspējai. Kopā šī funkcionalitāte ļauj uzņēmumiem piemērot piekļuvi ar vismazākām privilēģijām, nekavējoties atsaukt atļaujas, kad tas ir nepieciešams, un nodrošināt, ka katra AI darbība ir attiecināma un revidējama. Viņi darbojas, pamatojoties uz Aembit izveidoto darba slodzes IAM fondu, kas dinamiski īsteno politiku izpildes laikā, īslaicīgi izsniedz efemēriskos sertifikātus un ieraksta strukturētus notikumus, lai nodrošinātu pilnīgu izsekojamību. "AI aģenti nedzīvo vienā kaudzē vai uzticamības domēnā, " teica Kevin Sapp, Aembit līdzdibinātājs un CTO. "Viņi pārvietojas starp hibrīda vidēm sekundēs. ar Aembit, katram aģentam ir pārbaudīta identitāte, ko mūsu vārti var autentificēt un kontrolēt reālā laikā. Aembit IAM for Agentic AI tagad ir pieejams klientiem, izmantojot tās darba slodzes IAM Platform. organizācijas var uzzināt vairāk, pieprasīt demo vai sākt šodien . Par Aembit Tas nodrošina piekļuvi, pamatojoties uz identitāti, kontekstu un centralizēti pārvaldītu politiku, dodot organizācijām unikālu vietu, kur kontrolēt piekļuves risku no AI aģentiem, automatizēt sertifikātu pārvaldību un paātrināt AI pieņemšanu. Ar Aembit uzņēmumi var droši kontrolēt piekļuvi sensitīviem resursiem visās darba slodzēs, kas darbojas viņu uzņēmumā.