Aembit Introduces Identity and Access Management for Agentic AI エージェントのアイデンティティとアクセス管理

シルバー・スプリング、米国/メリーランド、2025年10月30日/CyberNewsWire/-- Aembit Identity and Access Management (IAM) for Agentic AI は、AI エージェントが生産に移行するにつれて、組織が安全にアクセスポリシーを提供し、実施するのを助ける機能のセットです。 このリリースでは、AIエージェントが検証されたユーザーを代表してどのように行動するかを定義するBlended Identityと、アイデンティ、アクセスポリシー、およびランタイム属性に基づいてエンタープライズリソースへの安全なアクセスを確保するMCP Identity Gatewayを導入します。 この新しいオファーは、Aembit Workload IAMプラットフォームを拡張し、人工知能と近代ITの最も緊急な運用上の問題の1つを解決する:自律型およびユーザー駆動型AIエージェントが何にアクセスできるか、どのような条件下で、どのような責任を負うかを制御する方法です。 テクノロジー幹部のほぼ半数は、すでにエージェントAIを採用または完全に展開しているとし、ほぼ同じ割合で、AI展開の大半が2年以内に自動化されることを期待している。 これらのエージェントは、機密データを取得し、チケットを開いて、クラウド、オンプレミス、およびSaaS環境でコードを実行します。 しかし、ほとんどのアクセスモデルは、自己指向のソフトウェアではなく、人々のために作られたものであり、多くの人々は依然として静的秘密や共有認証に頼り、リスクを生み出し、責任を隠蔽しています。 さらに悪いことに、エージェントの行動はしばしば人間のアイデンティティの裏に隠されており、それぞれのアクターが行った行動を監査することはほぼ不可能です。 各エージェントに暗号確認されたアイデンティティを割り当て、エフェミリアル認証を発行し、ランタイムでポリシーを執行する。 エージェント活動を他のワークロードを管理する同じ集中的なポリシー制御計画の下に置くことで、Aembitは、企業がコントロール、監査およびコンプライアンスを維持しながら、AIを規模で展開することを可能にします。

「企業はエージェントAIに「はい」と言いたいし、エージェントがデータやアプリケーションに安全にアクセスできる方法をAembitに求めている」とAembitの共同創設者兼CEOであるDavid Goldschlag氏は述べた。

「Aembit IAM for Agentic AI は、IAM システムが長い間従業員に提供してきたエージェントアクセスのコントロールと監査のレベルを企業に提供します。 このリリースでは、Aembit Workload IAM プラットフォームの 2 つのコア機能を導入します。

Blended Identityは、すべてのAIエージェントに独自の検証されたアイデンティティを付与し、必要に応じて、それを代表する人間に結びつけるものであり、これは各エージェントのアクションのための単一の追跡可能なアイデンティティを確立し、Aembitがその組み合わせた文脈を反映する安全な認証を発行することを可能にします。 MCP Identity Gatewayは、そのアイデンティティ認証を受信し、モデルコンテキスト・プロトコル(MCP)を通じてエージェントがツールにどのように接続するかを制御します。 この機能は、企業が最小特権アクセスを適用し、必要なときに直ちに許可を取り消し、すべてのAIアクションが割り当てられ、監査可能であることを保証することを可能にします。 彼らはAembitの既存のWorkload IAM財団に基づいて機能し、ランタイムでポリシーをダイナミックに適用し、タイムリーな認証を発行し、完全な追跡性のための構造化されたイベントを記録します。 Aembit は、大手企業、政府機関、および革新的なエージェント AI スタートアップと協力して、オペレーティングおよびセキュリティワークロードのために AI を展開する IAM for Agentic AI を開発しました。

「AIエージェントは一つのスタックまたは信頼ドメイン内に住んでいません」とAembitの共同創設者兼CTOであるKevin Sapp氏は述べました。「彼らはハイブリッド環境間を数秒で移動します。Aembitでは、各エージェントは、私たちのゲートウェイがリアルタイムで認証し、制御できる検証されたアイデンティを持ちます。 Aembit IAM for Agentic AI は現在、ワークロード IAM プラットフォームを使用して顧客が利用できます。

AEMBITについて これは、アイデンティティ、文脈、および中央管理ポリシーに基づくアクセスを強化し、AIエージェントからのアクセスリスクを制御し、資格管理を自動化し、AIの採用を加速させるユニークな場所を組織に与えます。 Aembit を使用すると、企業は、ビジネスを動かすすべてのワークロードを通じて、敏感なリソースへのアクセスを自信を持って制御できます。