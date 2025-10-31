Aembit zavádí řízení identity a přístupu pro agenturní AI

Silver Spring, USA/ Maryland, 30. října 2025/CyberNewsWire/-- Společnost dnes oznámila spuštění Aembit Identity and Access Management (IAM) pro agenturní AI, sadu schopností, které pomáhají organizacím bezpečně poskytovat a prosazovat přístupové politiky pro agenty AI, jakmile se přestěhují do výroby. Aembitová Aembitová Uvádí Blended Identity, který definuje, jak agenti umělé inteligence jednají jménem ověřených uživatelů, a MCP Identity Gateway, který zajišťuje bezpečný přístup k podnikovým zdrojům na základě identity, přístupové politiky a atributů běhu. Nová nabídka rozšiřuje platformu Aembit Workload IAM tak, aby řešila jednu z nejnaléhavějších operačních otázek v oblasti umělé inteligence a moderní IT: jak ovládat, k čemu mohou mít přístup autonomní a uživatelsky orientované agenti AI, za jakých podmínek a s jakou odpovědností. Téměř polovina technologických manažerů říká, že již přijímají nebo plně nasazují agentickou AI, a přibližně stejný podíl očekává, že většina jejich nasazení AI bude do dvou let autonomní. Tito agenti shromažďují citlivá data, otevírají vstupenky a provádějí kód přes cloud, on-premises a SaaS prostředí. EY survey EY průzkum Nicméně většina přístupových modelů byla vybudována pro lidi, nikoliv pro samořízený software.Mnozí se stále spoléhají na statická tajemství a sdílené pověření, čímž vytvářejí rizika a zakrývají odpovědnost. Ještě horší je, že akce agentů jsou často skryty za identitou člověka, takže je téměř nemožné auditovat akce, které každý aktér podnikl. Přiděluje každému agentu kryptograficky ověřenou identitu, vydává efemérní pověření a prosazuje politiku v době spuštění.Systém zaznamenává každé rozhodnutí o přístupu a udržuje přiřazení jak v lidské činnosti, tak v autonomní agentuře. Aembit IAM pro agenty AI Aembit IAM pro agenty AI Tím, že agentování podléhá stejnému centralizovanému plánu kontroly politiky, který řídí ostatní pracovní zatížení, Aembit umožňuje podnikům nasadit umělou inteligenci ve velkém měřítku při zachování kontroly, auditovatelnosti a dodržování předpisů. \n \n "Společnosti chtějí říci ano agenturní AI a požádat Aembit o způsoby, jak bezpečně poskytnout agentům přístup k datům a aplikacím," řekl David Goldschlag, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Aembit. "Společnosti chtějí říci ano agenturní AI a požádat Aembit o způsoby, jak bezpečně poskytnout agentům přístup k datům a aplikacím," řekl David Goldschlag, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Aembit.

„Aembit IAM pro agenturní AI dává podnikům stejnou úroveň kontroly a auditu nad přístupem agentů, které systémy IAM již dlouho poskytují zaměstnancům. Tato verze představuje dvě základní funkce platformy Aembit Workload IAM:

Blended Identity, která dává každému agentu AI svou vlastní ověřenou identitu a v případě potřeby ji spojuje s člověkem, kterého reprezentuje. MCP Identity Gateway, který přijímá totožnost pověření a řídí, jak agenti připojit k nástrojům prostřednictvím Model Context Protocol (MCP). Společně tato funkce umožňuje podnikům aplikovat přístup s nejmenšími výsadami, okamžitě odvolat oprávnění, když je to nutné, a zajistit, aby každá akce umělé inteligence byla přičítatelná a auditovatelná. Jsou založeny na zavedené základně Workload IAM společnosti Aembit, která dynamicky prosazuje politiku v době spuštění, vydává efemérní pověření právě včas a zaznamenává strukturované události pro plnou sledovatelnost. Společnost Aembit vyvinula IAM pro agenturní AI prostřednictvím spolupráce s velkými podniky, vládními organizacemi a inovativními agenturními startupy využívajícími AI pro operační a bezpečnostní pracovní zatížení. \n \n „Agenti umělé inteligence nežijí v jedné hromadě nebo doméně důvěry,“ řekl Kevin Sapp, spoluzakladatel a CTO společnosti Aembit. „Pohybují se mezi hybridními prostředími během několika sekund. S Aembitem každý agent nese ověřenou identitu, kterou naše brána může ověřit a ovládat v reálném čase. Aembit IAM pro agenturní AI je nyní k dispozici zákazníkům pomocí platformy Workload IAM. Organizace se mohou dozvědět více, požádat o demo nebo začít dnes na . Přihláška.io Přihláška.io O společnosti Aembit Je to platforma pro správu identity a přístupu pro agenturní AI a pracovní zatížení.Posiluje přístup založený na identitě, kontextu a centrálně spravovaných politikách, což organizacím dává jedinečné místo pro kontrolu rizika přístupu od agentů AI, automatizuje správu pověření a urychluje přijetí AI. Díky Aembitu mohou podniky důvěřivě kontrolovat přístup k citlivým zdrojům napříč všemi pracovními zatíženími, které napájejí jejich podnikání.