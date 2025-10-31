Aembit ການນໍາໃຊ້ Identity ແລະ Access Management ສໍາລັບ Agentic AI

Silver Spring, USA / Maryland, 30 ຕຸລາ, 2025 / CyberNewsWire /-- Aembit Identity and Access Management (IAM) ສໍາລັບ Agentic AI, ຊຸດຄຸນນະສົມບັດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດສະຫນອງແລະປະຕິບັດຄວາມປອດໄພຂອງຄຸນນະສົມບັດການເຂົ້າເຖິງສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ AI ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາໄປຢ້ຽມຢາມການຜະລິດ. ປະເພດ ປະເພດ ການນໍາສະເຫນີ Blended Identity, ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການເຮັດວຽກສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ, ແລະ MCP Identity Gateway, ເຊິ່ງສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງທີ່ປອດໄພກັບຄຸນນະພາບຂອງອຸດສາຫະກໍາທີ່ເຫມາະສົມກັບຄຸນນະພາບການເຂົ້າເຖິງ, ຄຸນນະພາບການເຂົ້າເຖິງ, ແລະຄຸນນະພາບໃຊ້ເວລາ. ສະຫນັບສະຫນູນໃຫມ່ເພີ່ມ Aembit Workload IAM Platform ເພື່ອປິ່ນປົວຫນຶ່ງໃນຄໍາຖາມການປະຕິບັດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນຄວາມຮູ້ສຶກອົບຮົມ AI ແລະ IT modern: ວິທີການຄວບຄຸມສິ່ງທີ່ອຸປະກອນ AI ອັດຕະໂນມັດແລະຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງ, ໃນສະຖານທີ່ໃດ, ແລະມີປະສິດທິພາບໃດ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມຜູ້ຊ່ຽວຊານ. ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ການທົບທວນຄືນ ການທົບທວນຄືນ ໃນຖານະເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບຸກຄົນ, ບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບຸກຄົນ, ບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບຸກຄົນ, ບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມບຸກຄົນ, ບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມບຸກຄົນ, ບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມບຸກຄົນ, ບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມບຸກຄົນ, ບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມບຸກຄົນ, ບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມບຸກຄົນ, ບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມບຸກຄົນ, ບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມບຸກຄົນ. ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈ ສໍາ ລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຄົ້ນຄວ້າແລະການປິ່ນປົວຂອງພວກເຮົາ. ນໍາ ເວັບ ໄຊ ທ ໌ ອອນ ໄລ ນ ໌ ວັນ ທີ ການ ສ້າງ ຕັ້ງ ສະ ເພາະ ສໍາ ລັບ lovers ສັດ ລ້ຽງ. ບໍ່ ວ່າ ຈະ ເປັນ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຂອງ ຊີ ວິດ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ ຫຼື ພຽງ ແຕ່ ຜູ້ ຫນຶ່ງ ຂອງ ທ່ານ ທີ່ ຈະ ວາງ ສາຍ ອອກ ກັບ, ທີ່ ນີ້ ທ່ານ ຈະ ສາ ມາດ ຊອກ ຫາ ໄດ້ ຜູ້ ທີ່ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ສໍາ ລັບ - pet lovers ຄື ຕົວ ທ່ານ ເອງ. Aembit IAM ສໍາລັບ Agentic AI Aembit IAM ສໍາລັບ Agentic AI Aembit ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ AI ໃນຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນໄລຍະການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທີ່ຖືກຄວບຄຸມໃນໄລຍະການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທີ່ຖືກຄວບຄຸມໃນໄລຍະການເຮັດວຽກອື່ນໆ. 

"ການບໍລິສັດຕ້ອງການທີ່ຈະຂຽນຂ້າງຂວາງກັບ AI ອັດຕະໂນມັດ, ແລະພວກເຂົາກໍາລັງຊອກຫາ Aembit ສໍາ ລັບວິທີການເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມປອດໄພ," ເວົ້າວ່າ David Goldschlag, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະ CEO ຂອງ Aembit. "Aembit IAM for Agentic AI ໃຫ້ບໍລິສັດລະດັບການຄວບຄຸມແລະການຄວບຄຸມກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ລະບົບ IAM ໄດ້ຮັບການບໍລິການສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ. ການປິ່ນປົວຂອງພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດໃນການປັບປຸງໂຄງການ AI ຂອງພວກເຮົາມີໂດຍບໍ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຄວາມປອດໄພແລະຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຂົາ." ດາວນ໌ໂຫລດນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສອງຄຸນນະສົມບັດພື້ນຖານຂອງ Aembit Workload IAM Platform: \n \n \n Blended Identity, ເຊິ່ງໃຫ້ທຸກ agent AI identity ຂອງຕົນເອງການຢັ້ງຢືນແລະ, ໃນເວລາທີ່ຈໍາເປັນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ມັນກັບມະນຸດທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າສະຫນັບສະຫນູນ. This establishes a single, traceable identity for each agent action and allows Aembit to issue a secure credential that reflects that combined context. MCP Identity Gateway, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຢັ້ງຢືນຢັ້ງຢືນແລະຄວບຄຸມວິທີການອຸປະກອນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນໂດຍຜ່ານ Protocol Model Context (MCP). ການຢັ້ງຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢັ້ງຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢັ້ງຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢືນຢັ້ງຢືນຢືນຢືນຢ ໃນຖານະເປັນບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ການເຂົ້າເຖິງທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະສົມບັດ, ດາວນ໌ໂຫລດໃບອະນຸຍາດຢ່າງວ່ອງໄວໃນເວລາທີ່ຕ້ອງການ, ແລະຮັບປະກັນວ່າທຸກການປະຕິບັດຂອງ AI ແມ່ນສາມາດເຂົ້າລະຫັດແລະກວດສອບ. ພວກເຮົາມີການເຮັດວຽກໃນພື້ນຖານ Workload IAM ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຂອງ Aembit, ເຊິ່ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຢ່າງເຕັມທີ່ໃນເວລາທີ່ໃຊ້ເວລາ, ສະຫນັບສະຫນູນການຮັບຮອງ ephemeral ໃນເວລາທີ່ໃຊ້ເວລາ, ແລະກວດສອບປະຫວັດສາດທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດສໍາລັບການຕັດສິນໃຈທັງຫມົດ. Aembit ໄດ້ພັດທະນາ IAM ສໍາລັບ Agentic AI ໂດຍການຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດຂະຫນາດໃຫຍ່, ບໍລິສັດຂອງລັດແລະ startup ອຸດສາຫະກໍາອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນ. 

"ຜູ້ຊ່ຽວຊານ AI ບໍ່ມີຊີວິດໃນຫນຶ່ງ stack ຫຼື Domain Trust," ເວົ້າວ່າ Kevin Sapp, ຜູ້ຊ່ຽວຊານແລະ CTO ຂອງ Aembit. "ພວກເຂົາຈະປ່ຽນແປງລະຫວ່າງສະພາບແວດລ້ອມ hybrid ໃນປະຈຸບັນ. ມີ Aembit, ທັງຫມົດຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານມີຕົວແທນທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນທີ່ gateway ຂອງພວກເຮົາສາມາດຕິດຕາມແລະຄວບຄຸມໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ບໍລິສັດສາມາດໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງເຮັດວຽກ, ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາບໍ່ເສຍຄ່າຊອກຫາຜູ້ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເປັນຄົນຫຼືສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຕິດຕາມ."

Aembit IAM for Agentic AI ແມ່ນມີຢູ່ສໍາລັບລູກຄ້າໂດຍໃຊ້ Workload IAM Platform. ບໍລິສັດສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ demo, ຫຼືເລີ່ມຕົ້ນໃນມື້ນີ້ . ຂໍຂອບໃຈ ຂໍຂອບໃຈ ກ່ຽວກັບ Aembit ມັນເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າເ 