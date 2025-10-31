Aembit prezante idantite ak jesyon aksè pou Ajentik AI

Silver Spring, USA / Maryland, 30 Oktòb, 2025 / CyberNewsWire /-- te anonse lansman an nan Aembit Identity and Access Management (IAM) pou Agentic AI, yon seri kapasite ki ede òganizasyon an san danje bay ak egzekite politik aksè pou ajan AI pandan y ap deplase nan pwodiksyon. Pwodwi Pwodwi Vèsyon an prezante Blended Identity, ki definye ki jan ajan AI ap travay nan non itilizatè verifye, ak MCP Identity Gateway, ki asire aksè ki an sekirite nan resous antrepriz ki baze sou idantite, politik aksè, ak atribit tan kouri. Nouvo ofri a elaji platfòm Aembit Workload IAM yo rezoud youn nan kesyon ki pi enpòtan operasyonèl nan enstitisyon atifisyèl ak IT modèn: ki jan yo kontwole ki sa ki ajan AI otonòm ak itilizatè-pwòch ka aksè, anba ki kondisyon yo ak ak ki responsablite. Prèske mwatye nan manadjè teknoloji di ke yo deja adopte oswa deplwaye agantik AI, ak sou menm pati espere pi fò nan deplwaman yo nan AI yo pral otonòm nan de ane, dapre yon rapò Agents sa yo retrete done sensitif, louvri tikè, ak ekzekite kòd atravè nwaj, sou plas, ak anviwònman SaaS. Rechèch Rechèch Sepandan, pi fò nan modèl aksè yo te bati pou moun, pa pwòp tèt ou-direksyon lojisyèl. Anpil toujou depann sou sekrè estatik ak credentials pataje, kreye risk ak obscure responsibilite. Men, pi mal, aksyon yo nan ajan yo souvan kache anba idantite a nan yon moun, ki fè li prèske pa posib yo audite aksyon yo chak atis te pran. Rezilta a se yon kouvèti lajè ant vitès la nan adopte AI ak kapasite nan òganizasyon pou pwoteje li avèk konfyans. otorize chak ajan yon idantite kriptografik verifye, emèt credentials efemeral, ak egzekite politik la nan kouri tan. Sistèm la anrejistre chak desizyon aksè ak kenbe atribisyon nan tou de aktivite moun-done ak ajan otonòm. Aembit IAM pou Agentic AI Aembit IAM pou Agentic AI Pa pote aktivite a nan ajan anba menm plan kontwòl politik santralize ki gouvène lòt chaj travay, Aembit pèmèt antrepriz yo deplwaye AI nan skal la pandan y ap kenbe kontwòl, audibilite, ak konformite.

"Entrepriz yo vle di 'ye' a agantik AI, epi yo mande pou Aembit pou fason pou an sekirite bay ajan aksè nan done ak aplikasyon yo," te di David Goldschlag, co-fondateur ak CEO nan Aembit.

"Aembit IAM pou Agentic AI bay antrepriz la menm nivo a kontwole ak revizyon sou aksè a ajan ke sistèm IAM yo longman bay anplwaye yo. Pwosesis nou an pèmèt òganizasyon pou avanse inisyativ AI yo san yo pa agrandi menas yo ak zòn risk yo." "Aembit IAM pou Agentic AI bay antrepriz la menm nivo a kontwole ak revizyon sou aksè a ajan ke sistèm IAM yo longman bay anplwaye yo. Pwosesis nou an pèmèt òganizasyon pou avanse inisyativ AI yo san yo pa agrandi menas yo ak zòn risk yo." Release prezante de kapasite prensipal nan Aembit Workload IAM Platfòm: \n \n \n Blended Identity, ki bay chak ajan AI idantite pwòp li yo verifye epi, lè bezwen, lye li ak moun li reprezante. Sa a etabli yon inik, traceable idantite pou chak aksyon ajan ak pèmèt Aembit emèt yon credential sekirite ki reflete ki kontexte konbine. MCP Identity Gateway, ki resevwa credential idantite sa a ak kontwole ki jan ajan konekte nan zouti a atravè Modèl Konteks Protocol (MCP). Gateway la autentike ajan an, egzekite politik la, ak fè echanj token pou an sekirite retire otorizasyon aksè yo nesesè pou chak resous konekte - san yo pa janm ekspoze yo a ajan kouri. Konbine, fonksyonalite sa a pèmèt antrepriz yo aplike aksè ki pi ba-privilèj, retire otorizasyon imedyatman lè nesesè, ak asire ke chak aksyon AI se atributable ak revize. Yo opere sou fondasyon an nan Workload IAM ki etabli nan Aembit, ki egzekite politik la dinamikman nan tan kouri, emèt credentials efemeral jis nan tan an, ak anrejistre evènman estriktirèl pou konplè traceability. Aembit devlope IAM pou Agentic AI nan kolaborasyon ak gwo biznis, òganizasyon gouvènman, ak inovatif ajan AI startups deplwaye AI pou travay travay travay operasyonèl ak sekirite. Efò sa yo te ede fòme yon apwòch ki konbine enspeksyon antrepriz ak demand pou pwojè adaptabilite AI.

"Agents AI pa ap viv nan yon sèl stack oswa domèn konfyans," di Kevin Sapp, co-fondatè ak CTO nan Aembit. "Sou Aembit, chak ajan pote yon idantite verifye ke Gateway nou an ka autentike ak kontwole nan tan reyèl. Sa a se ki jan antrepriz ka bay ajan aksè ki nesesè yo travay, pandan y ap pa janm pèdi wè ki moun yo oswa sa yo ki yo touche." Aembit IAM pou Agentic AI se kounye a disponib pou kliyan lè l sèvi avèk Workload IAM Platfòm li yo. òganizasyon ka aprann plis, mande pou yon demosyon, oswa kòmanse jodi a nan . Sou Aembit se platfòm la jesyon idantite ak aksè pou agantik AI ak travay chaj. Li aplike aksè ki baze sou idantite, konteks, ak politik jesyon santralman, bay òganizasyon yon kote inik yo kontwole aksè risk soti nan ajan AI, otomatikman jesyon credential, ak akselere adopte AI. avèk Aembit, antrepriz yo ka konfyans kontwole aksè a resous sensitif atravè tout workloads ki pèmèt biznis yo.