Aembit introduce la gestión de identidad y acceso para la IA de agentes

Hoy anunció el lanzamiento de Aembit Identity and Access Management (IAM) para Agentic AI, un conjunto de capacidades que ayudan a las organizaciones a proporcionar y aplicar políticas de acceso a los agentes de IA de forma segura a medida que se trasladan a la producción. Aembit Aembit La versión introduce Blended Identity, que define cómo los agentes de IA actúan en nombre de usuarios verificados, y el MCP Identity Gateway, que garantiza el acceso seguro a los recursos de la empresa basados en la identidad, la política de acceso y los atributos de tiempo de ejecución. La nueva oferta expande la Plataforma IAM de carga de trabajo de Aembit para abordar una de las cuestiones operativas más urgentes en la inteligencia artificial y la IT moderna: cómo controlar a qué pueden acceder los agentes de IA autónomos y orientados al usuario, en qué condiciones y con qué responsabilidad. Casi la mitad de los ejecutivos de tecnología dicen que ya están adoptando o desplegando completamente la IA de agentes, y aproximadamente la misma proporción espera que la mayoría de sus implementaciones de IA sean autónomas dentro de dos años, según un estudio. Estos agentes recuperan datos sensibles, abren entradas y ejecutan código en entornos de nube, on-premises y SaaS. La encuesta La encuesta Sin embargo, la mayoría de los modelos de acceso se construyeron para personas, no para software autodirigido.Muchos todavía se basan en secretos estáticos y credenciales compartidas, creando riesgos y obscureciendo la responsabilidad. Peor aún, las acciones de los agentes a menudo se ocultan detrás de la identidad de un ser humano, lo que hace casi imposible auditar las acciones que cada actor ha tomado.El resultado es una brecha creciente entre el ritmo de adopción de la IA y la capacidad de las organizaciones para asegurarla con confianza. Asigna a cada agente una identidad verificada criptográficamente, emite credenciales efímeras y aplica la política en el tiempo de ejecución.El sistema registra cada decisión de acceso y mantiene la atribución en toda la actividad de agentes impulsados por el hombre y autónomos. Aembit IAM para Agentic AI Aembit IAM para Agentic AI Al llevar la actividad de agentes bajo el mismo plan de control centralizado de políticas que rige otras cargas de trabajo, Aembit permite a las empresas implementar la IA a escala, manteniendo el control, la audibilidad y la conformidad. \n \n “Las empresas quieren decir sí a la IA de agencia, y están pidiendo a Aembit formas de conceder de forma segura a los agentes acceso a datos y aplicaciones”, dijo David Goldschlag, cofundador y CEO de Aembit. “Las empresas quieren decir sí a la IA de agencia, y están pidiendo a Aembit formas de conceder de forma segura a los agentes acceso a datos y aplicaciones”, dijo David Goldschlag, cofundador y CEO de Aembit. \n \n “Aembit IAM para Agentic AI da a las empresas el mismo nivel de control y auditoría sobre el acceso de agentes que los sistemas IAM han proporcionado a los empleados durante mucho tiempo. “Aembit IAM para Agentic AI da a las empresas el mismo nivel de control y auditoría sobre el acceso de agentes que los sistemas IAM han proporcionado a los empleados durante mucho tiempo. El lanzamiento introduce dos capacidades básicas a la plataforma Aembit Workload IAM: \n \n \n Blended Identity, que da a cada agente de IA su propia identidad verificada y, cuando sea necesario, la vincula a la persona humana que representa. Esto establece una única identidad rastreable para cada acción del agente y permite a Aembit emitir una credencial segura que refleje ese contexto combinado. MCP Identity Gateway, que recibe esa credencial de identidad y controla cómo los agentes se conectan a las herramientas a través del Protocolo de Contexto Modelo (MCP). El gateway autentica al agente, aplica la política y realiza el intercambio de tokens para recuperar de forma segura los permisos de acceso necesarios para cada recurso conectado - sin exponerlos nunca al tiempo de ejecución del agente. Juntos, esta funcionalidad permite a las empresas aplicar el acceso menos privilegiado, revocar permisos inmediatamente cuando sea necesario, y garantizar que cada acción de IA sea atribuible y audible. Operan en la fundación IAM de carga de trabajo establecida de Aembit, que aplica la política de forma dinámica en el tiempo de ejecución, emite credenciales efímeras en el momento oportuno y registra eventos estructurados para una completa trazabilidad. Aembit desarrolló IAM para Agentic AI a través de la colaboración con grandes empresas, organizaciones gubernamentales y startups de agencia de IA innovadoras que desplegan IA para cargas de trabajo operativas y de seguridad. \n \n “Los agentes de IA no viven dentro de una pila o dominio de confianza”, dijo Kevin Sapp, cofundador y CTO de Aembit. “Se mueven entre entornos híbridos en segundos. Con Aembit, cada agente lleva una identidad verificada que nuestro portal puede autenticar y controlar en tiempo real. “Los agentes de IA no viven dentro de una pila o dominio de confianza”, dijo Kevin Sapp, cofundador y CTO de Aembit. “Se mueven entre entornos híbridos en segundos. Con Aembit, cada agente lleva una identidad verificada que nuestro portal puede autenticar y controlar en tiempo real. Aembit IAM para Agentic AI ya está disponible para los clientes utilizando su Plataforma IAM de carga de trabajo. Aembit IAM para Agentic AI ya está disponible para los clientes utilizando su Plataforma IAM de carga de trabajo. Las organizaciones pueden aprender más, solicitar una demostración o comenzar hoy en aembit.io