Aembit zavádza riadenie identity a prístupu pre agentúru AI

Silver Spring, USA/ Maryland, 30. októbra 2025/CyberNewsWire/-- dnes oznámila spustenie Aembit Identity and Access Management (IAM) pre agentúru AI, súbor schopností, ktoré pomáhajú organizáciám bezpečne poskytovať a presadzovať prístupové politiky pre agentov AI, keď sa presúvajú do výroby. Aembit Aembit Sprístupnenie zavádza Blended Identity, ktorý definuje, ako agenti AI konajú v mene overených používateľov, a MCP Identity Gateway, ktorý zabezpečuje bezpečný prístup k podnikovým zdrojom založeným na identite, politike prístupu a atribútoch spustenia. Nová ponuka rozširuje platformu Aembit Workload IAM Platform tak, aby riešila jednu z najnaliehavejších operačných otázok v oblasti umelej inteligencie a moderných IT: ako ovládať, na čo môžu mať prístup autonómni a používateľsky orientovaní agenti AI, za akých podmienok a s akou zodpovednosťou. Takmer polovica technologických manažérov hovorí, že už prijímajú alebo plne nasadzujú agentovú AI a približne rovnaký podiel očakáva, že väčšina ich nasadení AI bude autonómna do dvoch rokov, podľa štúdie. Títo agenti získavajú citlivé dáta, otvárajú vstupenky a vykonávajú kód v cloude, na mieste a v prostredí SaaS. EY prieskum EY prieskum Avšak väčšina prístupových modelov bola postavená pre ľudí, nie pre vlastný softvér.Mnohí sa stále spoliehajú na statické tajomstvá a zdieľané poverenia, čo vytvára riziko a zakrýva zodpovednosť. Ešte horšie je, že akcie agentov sú často skryté za identitou človeka, takže je takmer nemožné auditovať akcie každého aktéra.V dôsledku toho sa zvyšuje medzera medzi rýchlosťou prijatia AI a schopnosťou organizácií zabezpečiť ju s dôverou. priradí každému agentu kryptograficky overenú identitu, vydá efemérne poverenia a presadzuje politiku v čase spustenia.Systém zaznamenáva každé rozhodnutie o prístupe a udržiava priradenie v rámci aktivity agenta riadeného človekom aj autonómneho agenta. Aembit IAM pre agentov AI Aembit IAM pre agentov AI Poskytnutím agentov pod rovnakým centralizovaným plánom riadenia politiky, ktorý riadi ostatné pracovné zaťaženia, Aembit umožňuje podnikom nasadzovať umelú inteligenciu vo veľkom meradle pri zachovaní kontroly, auditovateľnosti a dodržiavania predpisov. \n \n "Podniky chcú povedať áno agentúre AI a žiadajú spoločnosť Aembit o spôsoby, ako bezpečne poskytnúť agentom prístup k údajom a aplikáciám," povedal David Goldschlag, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Aembit. "Podniky chcú povedať áno agentúre AI a žiadajú spoločnosť Aembit o spôsoby, ako bezpečne poskytnúť agentom prístup k údajom a aplikáciám," povedal David Goldschlag, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Aembit. \n \n „Aembit IAM pre agentúru AI poskytuje podnikom rovnakú úroveň kontroly a auditu nad prístupom agentov, ktoré systémy IAM už dlho poskytujú zamestnancom. „Aembit IAM pre agentúru AI poskytuje podnikom rovnakú úroveň kontroly a auditu nad prístupom agentov, ktoré systémy IAM už dlho poskytujú zamestnancom. Táto verzia predstavuje dve základné funkcie platformy Aembit Workload IAM: \n \n \n Blended Identity, ktorá dáva každému agentu AI svoju vlastnú overenú identitu a v prípade potreby ju viaže na človeka, ktorého reprezentuje.Toto vytvára jedinú, sledovateľnú identitu pre každú akciu agenta a umožňuje Aembit vydávať bezpečné poverenia, ktoré odrážajú tento kombinovaný kontext. MCP Identity Gateway, ktorý prijíma totožnosť poverenia a kontroluje, ako agenti sa pripojiť k nástrojom prostredníctvom Model Context Protocol (MCP). brána overuje agenta, presadzuje politiku a vykonáva výmenu tokenov bezpečne získať potrebné povolenia prístupu pre každý pripojený zdroj - bez toho, aby ich vystaviť agent runtime. Spoločne táto funkcia umožňuje podnikom aplikovať prístup s najmenšími výsadami, okamžite odvolať povolenia, keď je to potrebné, a zabezpečiť, aby každá akcia AI bola pripísateľná a auditovateľná. Prevádzkujú založenú na Aembit Workload IAM nadácii, ktorá dynamicky presadzuje politiku v čase spustenia, vydáva efemérne poverenia v čase a zaznamenáva štruktúrované udalosti pre plnú vysledovateľnosť. Aembit vyvinul IAM pre agentúru AI prostredníctvom spolupráce s veľkými podnikmi, vládnymi organizáciami a inovatívnymi agentúrnymi startupmi AI, ktoré nasadzujú AI pre operačné a bezpečnostné pracovné zaťaženia. \n \n „Agenti umelej inteligencie nežijú v jednom stave alebo dôveryhodnej doméne,“ povedal Kevin Sapp, spoluzakladateľ a CTO spoločnosti Aembit. „Pohybujú sa medzi hybridnými prostredím v priebehu niekoľkých sekúnd.S Aembitom každý agent nesie overenú identitu, ktorú môže naša brána overiť a ovládať v reálnom čase. „Agenti umelej inteligencie nežijú v jednom stave alebo dôveryhodnej doméne,“ povedal Kevin Sapp, spoluzakladateľ a CTO spoločnosti Aembit. „Pohybujú sa medzi hybridnými prostredím v priebehu niekoľkých sekúnd.S Aembitom každý agent nesie overenú identitu, ktorú môže naša brána overiť a ovládať v reálnom čase. Aembit IAM for Agentic AI je teraz k dispozícii zákazníkom pomocou platformy Workload IAM. Organizácie sa môžu dozvedieť viac, požiadať o demo alebo začať dnes na adrese . aembit.io Vybavenie.io O spoločnosti Aembit Je to platforma na riadenie identity a prístupu pre agentúrnu AI a pracovné zaťaženie, ktorá presadzuje prístup založený na identite, kontexte a centrálne spravovaných politikách, čo organizáciám poskytuje jedinečné miesto na kontrolu prístupového rizika od agentov AI, automatizuje riadenie poverení a urýchľuje prijatie AI. Aembit Aembit Vďaka Aembitu môžu podniky spoľahlivo kontrolovať prístup k citlivým zdrojom vo všetkých pracovných zaťaženiach, ktoré napájajú ich podnikanie. kontaktovať Hrať Dave Aembit Informácie info@aembit.io \n \n Tento príbeh bol publikovaný ako tlačová správa Cybernewswire v rámci HackerNoon Business Blogging Program. Tento príbeh bol publikovaný ako tlačová správa Cybernewswire v rámci HackerNoon Business Blogging Program. Programy Programy