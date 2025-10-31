Az Aembit bemutatja az identitás- és hozzáférésmenedzsmentet az ügynöki AI-hoz

Silver Spring, Egyesült Államok / Maryland, 2025. október 30. / CyberNewsWire /-- Ma jelentették be az Aembit Identity and Access Management (IAM) elindítását az Agentic AI számára, amely olyan képességekből áll, amelyek segítik a szervezeteket abban, hogy biztonságosan biztosítsák és érvényesítsék az AI-ügynökök hozzáférési politikáit a termelésbe való belépéskor. Aembit Érintés A kiadás bevezeti a Blended Identity-t, amely meghatározza, hogy az AI-ügynökök hogyan viselkednek a hitelesített felhasználók nevében, és az MCP Identity Gateway-t, amely biztonságos hozzáférést biztosít a vállalati erőforrásokhoz az identitáson, a hozzáférési politikán és a futási idő tulajdonságain alapulva. Az új ajánlat kiterjeszti az Aembit IAM platformot, hogy foglalkozzon a mesterséges intelligencia és a modern IT egyik legsürgetőbb működési kérdésével: hogyan lehet szabályozni, hogy milyen autonóm és felhasználóvezérelt AI ügynökök férhetnek hozzá, milyen körülmények között és milyen elszámoltathatósággal. A technológiai vezetők közel fele azt mondja, hogy már elfogadják vagy teljes mértékben telepítik az ügynöki AI-t, és körülbelül ugyanez az arány várható a legtöbb AI telepítésükről, hogy két éven belül önállóak legyenek. Ezek az ügynökök érzékeny adatokat gyűjtenek, jegyet nyitnak, és kódot hajtanak végre a felhőben, a helyszínen és a SaaS környezetben. A felmérés A felmérés Azonban a legtöbb hozzáférési modellt emberek számára építették, nem pedig önirányított szoftverek.Sokan még mindig statikus titkokra és megosztott hitelesítő adatokra támaszkodnak, ami kockázatot jelent és elhomályosítja az elszámoltathatóságot. Még rosszabb, hogy az ügynökök cselekedetei gyakran el vannak rejtve az emberi identitás mögött, így szinte lehetetlen ellenőrizni az egyes szereplők által tett intézkedéseket. Minden ügynöknek kriptográfiai alapon hitelesített azonosítót rendel, időszerű hitelesítőket bocsát ki, és végrehajtja a politikát futási időben.A rendszer minden hozzáférési döntést rögzít, és fenntartja az attribúciót mind az ember által vezérelt, mind az autonóm ügynök tevékenységében. Azáltal, hogy az ügynöki tevékenységet ugyanannak a központosított irányítási tervnek a hatálya alá helyezi, amely a többi munkaterhelést szabályozza, az Aembit lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy méretben telepítsék az AI-t, miközben fenntartják az ellenőrzést, az auditálhatóságot és a megfelelést. 

"A vállalatok igent akarnak mondani az ügynöki mesterséges intelligenciára, és megkérik az Aembit-t, hogy biztosítson módot az ügynökök számára az adatokhoz és alkalmazásokhoz való biztonságos hozzáférésre" - mondta David Goldschlag, az Aembit társalapítója és vezérigazgatója. „Az Aembit IAM for Agentic AI a vállalatok számára ugyanazt a szintű ellenőrzést és ellenőrzést biztosít az ügynökök hozzáférésével kapcsolatban, amelyet az IAM rendszerek már régóta biztosítanak a munkavállalók számára. A kiadás két alapvető funkciót vezet be az Aembit Workload IAM platformhoz: \n \n \n Blended Identity, amely minden AI-ügynöknek saját hitelesített identitást ad, és szükség esetén összekapcsolja azt az emberrel, akit képvisel.Ez egyetlen, nyomon követhető identitást hoz létre minden egyes ügynök cselekvéséhez, és lehetővé teszi az Aembit számára, hogy biztonságos hitelesítést adjon ki, amely tükrözi ezt a kombinált kontextust. Az MCP Identity Gateway, amely megkapja ezt az identitási hitelesítést, és szabályozza, hogy az ügynökök hogyan kapcsolódnak az eszközökhöz a Model Context Protocol (MCP) segítségével. A kapu hitelesíti az ügynököt, érvényesíti a politikát, és tokencserét végez, hogy biztonságosan visszaszerezze az egyes csatlakoztatott erőforrásokhoz szükséges hozzáférési engedélyeket – anélkül, hogy valaha is ki lenne téve az ügynök futási idejének. Ez a funkció együttesen lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy a legkevésbé kiváltságos hozzáférést alkalmazzák, szükség esetén azonnal visszavonják a jogosultságokat, és biztosítják, hogy minden AI-cselekvés elszámolható és ellenőrizhető legyen. Az Aembit által létrehozott Workload IAM alapítványon működnek, amely a futási időben dinamikusan érvényesíti a politikát, időben kibocsátja az időszerű hitelesítő adatokat, és rögzíti a strukturált eseményeket a teljes nyomon követhetőség érdekében. Az Aembit az IAM for Agentic AI-t a nagyvállalatokkal, a kormányzati szervezetekkel és az AI-t operatív és biztonsági munkaterhelésekre telepítő innovatív ügynöki induló vállalatokkal együttműködve fejlesztette ki.Ezek az erőfeszítések hozzájárultak egy olyan megközelítés kialakításához, amely egyesíti a vállalati végrehajtást az alkalmazkodóképességi AI projektek iránti igényekkel. 

„Az AI-ügynökök nem egy halomban vagy bizalmi tartományban élnek" – mondta Kevin Sapp, az Aembit társalapítója és CTO-ja. „Másodpercek alatt mozognak a hibrid környezetek között.Az Aembit segítségével minden ügynök hitelesített személyazonosságot hordoz, amelyet átjárónk valós időben hitelesíthet és szabályozhat. Az Aembit IAM for Agentic AI mostantól elérhető az ügyfelek számára a Workload IAM Platform használatával.A szervezetek többet megtudhatnak, kérhetnek egy bemutatót, vagy már ma elkezdhetnek.

Az Aembit Az ügynöki AI és munkaterhelések identitás- és hozzáférés-kezelési platformja, amely a személyazonosságon, a kontextuson és a központilag irányított politikákon alapuló hozzáférést érvényesíti, így a szervezetek egyedülálló helyet kapnak az AI ügynöktől származó hozzáférési kockázatok ellenőrzéséhez, automatizálják a hitelesítési menedzsmentet és felgyorsítják az AI elfogadását.

Az Aembit segítségével a vállalkozások magabiztosan szabályozhatják az érzékeny erőforrásokhoz való hozzáférést az üzleti tevékenységüket támogató összes munkaterhelésen keresztül. Kapcsolattartó: Dave
Információk: info@aembit.io

Ez a történet a Cybernewswire által a HackerNoon Business Blogging Program keretében közzétett sajtóközleményként jelent meg.