氛围编码——一个全新的世界系统

2025 年 1 月，我开始理性地思考我工作的意义。





近 20 年来，我一直以企业家的身份设计软件并销售软件。从某种意义上说，人工智能很快就会比我做得更好。到时候会发生什么？





我在电脑的陪伴下长大，自己开发硬件和软件，过去二十年，我感觉自己就像一台永恒成长机器的一部分。有那么多语言需要掌握，还有那么多新硬件不断问世。这就像一次美妙的火箭之旅。





但现在不同了。我的专长是代码。几个月后，人工智能将在很多方面做得更好。









在尼尔·斯蒂芬森 (Neal Stephenson) 的《世界体系》中，书中的人物正经历着英国的巨变。那是 18 世纪初期，艾萨克·牛顿 (Isaac Newton) 掌管着铸币厂，并设计了一套新的货币体系（我们至今仍在使用这种体系）。书中有一句话让我印象深刻：





“多年来，我一直认为，我们周围正在形成一个新的世界体系。我过去认为，它将驱逐和消灭任何旧体系，但最近我所看到的事情……让我相信，新体系永远不会取代旧体系，而只会包围和包裹它们。”





现在，这是一些最好的科幻小说，但我相信它在现实生活中是真实的。





我们中的一些人仍会用代码编写软件。





也许我们中那些继续这样做的人会类似于诗人或漫画家。通过人工智能的新能力，手写代码的行为可能会与其最近的经济回报大不相同。





当谷歌出现时，图书馆和书店会发生什么？它们会是那样。人工智能协议甚至可能覆盖网络，为人类提供整天使用的新协议。更大的资金池中将有一小部分留给工艺软件。大部分将转移到振动软件。





Vibeware (n.)：一种新的软件开发工具，优先考虑创作者的体验和无缝的创作流程。这些工具将人工智能功能与直观的低代码或无代码界面相结合，使开发人员能够通过有机、富有表现力的过程构建应用程序——越来越多地被称为 vibe 编码。

来源： Vibeware.io





自我消亡

我有过几次平淡的退出经历；我曾在 Automattic 工作，并向一些很酷的人出售软件。我很幸运，我承认我从一些特权和意外收获中受益匪浅。





但是，尽管我阅读了哲学书籍并努力完善自我，我仍然感到自我即将消亡的痛苦。





我妈妈曾经以为我秘密为英国军情五处或政府通信总部工作。其实我并没有，但这说明社会似乎对我的看法。软件创业曾经让一些人认为我是个巫师。









而且我相信我不是这里唯一一个没有随着工资上涨而增加支出的技术专家。





但金手铐很重，当货币流动停止时，我们不能让金手铐拖垮我们。现在是适应的时候了。





很快，人工智能将编写大部分代码。我们必须拥抱新系统，从错误开始。作为一个如此接近变革引擎的行业，现在把头埋在沙子里，最终会因这件事的冲击而受到更大的伤害。





水牛迎着风暴而行，因为从进化的角度看，它们已经认识到，这样可以让它们走得更轻松。





每当一种旧方式消失，就会自然而然地出现一种新方式。





所以，现在我该接受这样一个事实：即使我相当于一名优秀的家具制造商（在软件工程领域），但我手艺的本质已经发生了变化。我的巫师地位和金手铐正在消失。





寻找软件“工作”的积极意义

我们中的许多人享受了数十年的阳光生活，享受了尖端科技的快节奏文化。现在，我们进入了一个新时代，我们必须选择新的冒险。





对我来说，这一切始于一份新的通讯（ProfitSwarm.ai），我在通讯中挑战自己，在后人工智能时代寻找“软件企业家”的新定义。通过走进风暴，我希望尽早看到新世界的面貌，也许，在某种程度上，在世界的新体系中设计我自己的一部分。





我认为我别无选择。





从根本上来说，我是一个创造者，我的手艺一直是商业和软件的混合体。有时，我会从资本主义的角度来思考这个问题，但回顾过去的历程，我发现它归结为：





利用技术让其他人的生活变得更好。





当我发明解决方案时，我的头脑似乎最快乐。制造真正有用的工具让我很兴奋。





有了人工智能，潜力将扩大几个数量级。





但这确实意味着放弃软件工程。这意味着拥抱“氛围意识”，重新整理我的想法电子表格，对我来说，重新开始写作，以及其他营销技术。





所以，让我们迎来新的开始。让我们迎来振动软件的兴起，即使我们这些代码诗人不喜欢它，我们也可以把它当作一种普遍的进步。让我们能够更好地表达更多的想法，并提高带宽，希望这能让我们成为一个更加积极互联的物种。





我要走进人工智能风暴。我要看看后人工智能时代对前软件企业家的需求是什么。我这样做是为了 https://profitswarm.ai 并感谢您的参与。





您将如何看待新的世界体系？





这会让你变成什么样？