Vibe Coding - Ein neues System der Welt

Im Januar 2025 wurde es vernünftig, wirklich über die Bedeutung meiner Arbeit nachzudenken.





Seit fast 20 Jahren entwickle ich Software und verkaufe sie als Unternehmer. KI wird das in gewisser Weise bald besser machen als ich. Was passiert dann?





Ich bin mit Computern aufgewachsen und habe meine eigene Hardware und Software gebaut. In den letzten zwei Jahrzehnten hatte ich das Gefühl, Teil einer Maschine zu sein, die ewig wächst. Es gab so viele Sprachen zu meistern und ständig kam so viel neue Hardware auf den Markt, die man nutzen konnte. Es war eine wunderbare Reise wie in einer Rakete.





Aber jetzt ist es anders. Mein Handwerk ist das Coden. KI wird darin in vielen Bereichen in wenigen Monaten besser sein.









In Neal Stephensons The System of the World erleben die Charaktere eine Zeit radikaler Veränderungen in England. Es ist Anfang des 18. Jahrhunderts und Isaac Newton leitet die Münzanstalt und hat ein neues Geldsystem entwickelt (eines, das wir heute noch täglich verwenden). Daraus ist mir eine Zeile im Gedächtnis geblieben:





„Seit einigen Jahren bin ich der Ansicht, dass um uns herum ein neues Weltsystem entsteht. Früher habe ich angenommen, dass es alle älteren Systeme verdrängen und vernichten würde. Aber was ich kürzlich gesehen habe … hat mich davon überzeugt, dass neue Systeme alte nie ersetzen, sondern sie nur umgeben und einkapseln.“





Das ist zwar einige der besten Science-Fiction-Geschichten, aber ich glaube, das gilt auch für das echte Leben.





Einige von uns werden weiterhin Software mit Code erstellen.





Vielleicht werden diejenigen von uns, die dies weiterhin tun, Dichtern oder Comiczeichnern ähneln. Durch die neuen Fähigkeiten der KI könnte das manuelle Schreiben von Codes weitgehend von seiner jüngsten wirtschaftlichen Rendite getrennt werden.





Was ist mit Bibliotheken und Buchhandlungen passiert, als Google auf den Markt kam? So wird es sein. Ein KI-Protokoll könnte sogar das Web überschatten und ein neues Protokoll anbieten, mit dem Menschen den ganzen Tag lang pingen können. Ein Teil eines größeren Topfes wird für Bastelsoftware übrig bleiben. Der Großteil wird zu Vibeware wechseln.





Ego-Tod

Ich habe ein paar bescheidene Abgänge gemacht; ich habe bei Automattic gearbeitet und Software an ein paar coole Leute verkauft. Ich hatte Glück und ich gebe zu, dass ich von einigen Privilegien und glücklichen Zufällen profitiert habe.





Doch trotz der Lektüre philosophischer Bücher und der Arbeit an mir selbst spüre ich immer noch die Qualen eines bevorstehenden Ego-Todes.





Meine Mutter dachte immer, ich würde heimlich für MI5 oder GCHQ arbeiten. Das war nicht der Fall, aber es sagt etwas darüber aus, welches Bild die Gesellschaft von mir hat. Weil ich als Software-Unternehmer tätig war, dachten manche Leute, ich sei ein Zauberer.









Und ich bin sicher, dass ich nicht der einzige Techniker hier bin, dessen Ausgaben nicht parallel zur Gehaltserhöhung gestiegen sind.





Doch die goldenen Handschellen sind schwer und wir dürfen uns nicht von ihnen herunterziehen lassen, falls der Währungsfluss versiegt. Es ist Zeit für Anpassung.





Schon bald wird die KI den Großteil des Codes schreiben. Wir müssen das neue System annehmen und mit dem Falschen beginnen. Wenn wir jetzt den Kopf in den Sand stecken, als eine Branche, die so nah am Motor des Wandels ist, werden wir am Ende noch viel mehr unter dem Schock leiden.





Büffel laufen auf Stürme zu, weil sie im Laufe der Evolution gelernt haben, dass sie so leichter vorankommen.





Mit dem Vergehen eines alten Weges entsteht zwangsläufig ein neuer Weg.





Es ist also an der Zeit, dass ich akzeptiere, dass sich die Art meines Handwerks weiterentwickelt hat, auch wenn ich (in der Softwareentwicklung) eher einem Möbeltischler äquivalent bin. Mein Zaubererstatus und meine goldenen Handschellen werden weitergegeben.





Der Software-Arbeit einen positiven Sinn verleihen

Viele von uns haben die Jahrzehnte in der Sonne genossen, die Kultur der Hochtechnologie. Jetzt treten wir in eine neue Ära ein und müssen uns auf neue Abenteuer einlassen.





Für mich begann das mit einem neuen Newsletter (ProfitSwarm.ai), in dem ich mich selbst herausfordere, eine neue Definition des Begriffs „Software-Unternehmer“ in einer post-KI-Welt zu finden. Indem ich mich in den Sturm stürze, hoffe ich, das Gesicht der neuen Welt so früh wie möglich zu sehen und vielleicht in kleinem Maße meinen eigenen Teil im neuen System der Welt zu gestalten.





Ich glaube nicht, dass ich eine andere Wahl habe.





Im Grunde bin ich ein Macher, und mein Handwerk war schon immer eine Mischung aus Geschäft und Software. Manchmal habe ich das im kapitalistischen Sinne betrachtet, aber wenn ich auf meine vergangene Reise zurückblicke, sehe ich, dass es auf Folgendes hinausläuft:





Das Leben anderer Menschen mithilfe von Technologie verbessern.





Am glücklichsten scheint mein Geist zu sein, wenn ich Lösungen erfinde. Es macht mir Spaß, Werkzeuge zu entwickeln, die wirklich helfen.





Mit KI ist das Potenzial um mehrere Größenordnungen größer.





Aber es bedeutet größtenteils, die Softwareentwicklung aufzugeben. Es bedeutet, „Vibeware“ anzunehmen, meine Ideentabelle abzustauben und für mich wieder mit dem Schreiben von Texten und anderen Marketingtechnologien anzufangen.





Also, auf einen Neuanfang. Auf den Aufstieg von Vibeware, den wir, auch wenn wir als Code-Poeten ihn nicht lieben, als allgemeine Entwicklung begrüßen können. Auf die Möglichkeit, mehr Ideen besser auszudrücken, und auf den Bandbreitenschub, der uns hoffentlich zu einer besser vernetzten Spezies macht.





Was werden Sie vom neuen System der Welt halten?





Was wird es aus Ihnen machen?