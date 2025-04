Vibe Coding - Uusi järjestelmä maailmassa

Tammikuussa 2025 tuli järkevää ajatella työni tarkoitusta.





Lähes 20 vuotta olen suunnitellut ohjelmistoja ja myynyt niitä yrittäjänä. Tekoäly tekee pian parempaa työtä kuin minä jossain mielessä. Mitä sitten tapahtuu?





Kasvoin tietokoneiden parissa ja rakensin omia laitteistojani ja ohjelmistojani, ja viimeisen kahden vuosikymmenen aikana on tuntunut siltä, että olen osa ikuista kasvukonetta. Oli niin monia hallittavia kieliä, ja niin paljon uutta hyödynnettävää laitteistoa ilmestyi jatkuvasti. Se on ollut kaunis rakettilaivamatka.





Mutta nyt on toisin. Käsityöni on koodi. Tekoäly on siinä monin tavoin parempi muutamassa kuukaudessa.









Neal Stephensonin The System of the World -elokuvassa hahmot elävät radikaalin muutoksen aikaa Englannissa. On 1700-luvun alku, ja Isaac Newton johtaa rahapajaa ja on suunnitellut uuden rahajärjestelmän (jonka käytämme edelleen joka päivä). Siitä on minuun jäänyt viiva:





”Minun näkemykseni on ollut jo muutaman vuoden, että ympärillemme syntyy uusi maailmanjärjestelmä. Ajattelin, että se karkoittaisi ja tuhoaisi kaikki vanhat järjestelmät, asiat, joita olen nähnyt äskettäin… ovat saaneet minut vakuuttuneeksi siitä, että uudet järjestelmät eivät koskaan korvaa vanhoja, vaan vain ympäröivät ja kapseloivat ne.”





Nyt tämä on yksi parhaista tieteiskirjallisuudesta, mutta uskon, että se pitää paikkansa IRL:ssä.





Jotkut meistä tekevät edelleen ohjelmistoja koodilla.





Ehkä ne meistä, jotka jatkamme, ovat runoilijoiden tai sarjakuvataiteilijoiden kaltaisia. Tekoälyn uusien kykyjen ansiosta koodin kirjoittaminen käsin saattaa suurelta osin siirtyä sen viimeaikaisesta taloudellisesta tuotosta.





Mitä tapahtui kirjastoille ja kirjakaupoille, kun Google tuli mukaan? Se tulee olemaan niin. Tekoälyprotokolla saattaa jopa varjostaa verkkoa tarjoten ihmisille uuden protokollan, jonka avulla ihmiset voivat pingata koko päivän. Isommasta potista jää alaosasto askarteluohjelmistolle. Suurin osa siirtyy vibewareen.





Vibeware (n.): Uusi ohjelmistokehitystyökalujen luokka, joka asettaa etusijalle sisällöntuottajan kokemuksen ja saumattoman luovan työn. Nämä työkalut integroivat tekoälyominaisuudet intuitiivisiin, vähän koodiin tai ilman koodia sisältäviin liitäntöihin, jolloin kehittäjät voivat rakentaa sovelluksia orgaanisen, ilmeikkäisen prosessin avulla – jota kutsutaan yhä enemmän vibe-koodaukseksi.

Lähde: Vibeware.io





Ego Kuolema

Minulla on ollut muutamia vaatimattomia lähtöjä; Olen työskennellyt Automatticissa ja myynyt ohjelmistoja hienoille ihmisille. Olen ollut onnekas ja tunnustan, että olen hyötynyt jostain etuoikeudesta ja serendipitystä.





Mutta vaikka olen lukenut filosofiaa ja työstänyt itseäni, tunnen silti välittömän egokuoleman tussit.





Äitini luuli, että työskentelin salaa MI5:lle tai GCHQ:lle. En tehnyt, mutta se kertoo jotain siitä, kuinka yhteiskunta on näyttänyt heijastavan minua. Ohjelmistoyrittäjyys sai jotkut ihmiset ajattelemaan, että olin velho.









Ja olen varma, että en ole ainoa tekniikan asiantuntija täällä, joka ei kasvattanut menojaan palkkakuppien mukana.





Mutta kultaiset käsiraudat ovat painavia, emmekä saa antaa niiden vetää meitä alas, jos tai kun valuuttavirta pysähtyy. On sopeutumisen aika.





Pian tekoäly kirjoittaa suurimman osan koodista. Meidän on omaksuttava uusi järjestelmä ja aloitettava vääryydestä. Pistämme päämme hiekkaan nyt, koska toimiala on niin lähellä itse muutosmoottoria, tulee lopulta sattumaan paljon enemmän asian shokista.





Puhvelit kävelevät kohti myrskyjä, koska evoluutionaalisesti he ovat oppineet, että näin tehdessään he saavat helpomman kyydin.





Jokaisen vanhan tavan myötä tulee oletusarvoisesti uusi tapa.





Joten minun on aika hyväksyä se, että vaikka olenkin vastineeksi hienolle huonekaluvalmistajalle (ohjelmistosuunnittelussa), taitoni luonne on kehittynyt. Velhostatukseni ja kultaiset käsiraudat ovat siirtymässä eteenpäin.





Positiivisen merkityksen löytäminen ohjelmiston toiminnasta

Monet meistä ovat nauttineet vuosikymmenistä auringossa, huipputeknologian nopeasta kulttuurista. Nyt astumme uuteen aikakauteen, meidän on valittava uudet seikkailut.





Minulle se alkoi uudesta uutiskirjeestä (ProfitSwarm.ai), jossa haastan itseni löytämään uuden määritelmän "ohjelmistoyrittäjälle" tekoälyn jälkeisessä maailmassa. Kävelemällä myrskyyn toivon näkeväni uuden maailman kasvot mahdollisimman varhain ja ehkä pienellä tavalla suunnitella oman osani uudessa maailmanjärjestelmässä.





Minulla ei taida olla muuta vaihtoehtoa.





Olen pohjimmiltaan tekijä, ja taitoni on aina ollut liiketoiminnan ja ohjelmistojen yhdistelmä. Joskus olen ajatellut sitä kapitalistisessa mielessä, mutta katsoessani sitä menneenä matkana näen, että se tiivistyy:





Parantaa muiden ihmisten elämää tekniikan avulla.





Mieleni näyttää olevan onnellisin, kun keksin ratkaisuja. Saan potkua valmistamaan työkaluja, jotka todella auttavat.





Tekoälyllä on useita suuruusluokkia suurempi potentiaali.





Mutta se tarkoittaa enimmäkseen ohjelmistosuunnittelun antamista. Se tarkoittaa "vibewaren" omaksumista, ideataulukoideni pölyn poistamista ja minulle palaamista sanojen kirjoittamiseen muun martechin joukossa.





Joten tässä kohti uusia alkuja. Tässä on vibewaren nousu, jota, vaikka emme rakastaisi sitä koodirunoilijoina, voimme hyväksyä yleisenä etenemisenä. Tässä on mahdollisuus ilmaista enemmän ideoita, paremmin ja kaistanleveyskuorma, joka toivottavasti tekee meistä positiivisemmin toisiinsa yhteydessä olevan lajin.





Aion kävellä AI-myrskyyn. Aion nähdä, mikä tarve on entiselle ohjelmistoyrittäjälle tekoälyn jälkeisessä maailmassa. Teen niin klo https://profitswarm.ai ja arvostaisin sinua ratsastamaan mukana.





Mitä mieltä olet uudesta maailmanjärjestelmästä?





Mitä se tekee sinusta?