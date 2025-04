Codage Vibe - Un nouveau système pour le monde

Il est devenu rationnel en janvier 2025 de vraiment réfléchir au sens de mon travail.





Depuis près de 20 ans, je conçois des logiciels et je les vends en tant qu'entrepreneur. L'IA fera bientôt un meilleur travail que moi dans un certain sens. Que se passera-t-il alors ?





J'ai grandi au milieu des ordinateurs, construisant mon propre matériel et mes propres logiciels, et au cours des deux dernières décennies, j'ai eu l'impression de faire partie d'une machine à croissance éternelle. Il y avait tellement de langages à maîtriser et tellement de nouveaux matériels à exploiter qui sortaient en permanence. Ce fut une belle aventure.





Mais aujourd'hui, c'est différent. Mon métier, c'est le code. L'IA sera meilleure dans ce domaine, à bien des égards, d'ici quelques mois.









Dans Le Système du Monde de Neal Stephenson, les personnages vivent une époque de changement radical en Angleterre. Nous sommes au début des années 1700 et Isaac Newton dirige l'hôtel des monnaies et a conçu un nouveau système monétaire (que nous utilisons encore tous les jours). Il y a une phrase qui m'est restée en tête :





« Depuis quelques années, je pense qu’un nouveau système mondial est en train de se créer autour de nous. J’avais l’habitude de penser qu’il chasserait et anéantirait tous les systèmes plus anciens, mais les choses que j’ai vues récemment… m’ont convaincu que les nouveaux systèmes ne remplacent jamais les anciens, mais les entourent et les encapsulent seulement. »





C'est l'une des meilleures œuvres de science-fiction, mais je crois que cela reste vrai dans la vraie vie.





Certains d’entre nous continueront à créer des logiciels avec du code.





Peut-être que ceux d'entre nous qui continueront à le faire seront-ils comparables à des poètes ou à des dessinateurs de bandes dessinées. Grâce aux nouvelles capacités de l'IA, l'acte d'écrire du code à la main pourrait être largement déconnecté de son récent retour économique.





Qu'est-il arrivé aux bibliothèques et aux librairies avec l'arrivée de Google ? Ce sera comme ça. Un protocole d'IA pourrait même suivre le Web, en proposant un nouveau protocole que les humains pourraient utiliser toute la journée. Une sous-section d'un plus grand pot sera réservée aux logiciels artisanaux. La majorité passera au vibeware.





Vibeware (n.) : une nouvelle catégorie d'outils de développement logiciel qui privilégient l'expérience du créateur et un flux créatif fluide. Ces outils intègrent des capacités d'IA avec des interfaces intuitives, low-code ou no-code, permettant aux développeurs de créer des applications via un processus organique et expressif, de plus en plus appelé vibe coding.

La mort de l'égo

J'ai connu quelques sorties modestes : j'ai travaillé chez Automattic et vendu des logiciels à des gens sympas. J'ai eu de la chance et je reconnais avoir bénéficié de certains privilèges et sérendipités.





Mais malgré mes lectures philosophiques et mon travail sur moi-même, je ressens toujours les affres d’une mort imminente de l’ego.





Ma mère pensait que je travaillais secrètement pour le MI5 ou le GCHQ. Ce n'était pas le cas, mais cela en dit long sur l'image que la société a eue de moi. L'entrepreneuriat dans le domaine des logiciels faisait autrefois penser à certains que j'étais un magicien.









Et je suis sûr que je ne suis pas le seul technologue ici qui n’a pas vu ses dépenses augmenter parallèlement à ses augmentations de salaire.





Mais les menottes dorées pèsent lourd et nous ne devons pas nous laisser entraîner dans leur chute si le flux monétaire s'arrête. Il est temps de s'adapter.





Bientôt, l’IA va écrire la majorité du code. Nous devons accepter le nouveau système et partir de l’erreur. En nous mettant la tête dans le sable maintenant, en tant qu’industrie si proche du moteur du changement lui-même, nous finirons par souffrir encore plus du choc de la chose.





Les bisons marchent vers les tempêtes parce que, au cours de leur évolution, ils ont appris qu'en agissant ainsi, ils ont un chemin plus facile.





À chaque disparition d’une ancienne voie, une nouvelle voie apparaît par défaut.





Il est donc temps pour moi d'accepter que même si je suis l'équivalent d'un bon ébéniste (en génie logiciel), la nature de mon métier a évolué. Mon statut de sorcier et mes menottes dorées sont en train de disparaître.





Trouver un sens positif au « travail » logiciel

Beaucoup d'entre nous ont profité des décennies passées au soleil, de la culture de la technologie de pointe. Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle ère, nous devons choisir de nouvelles aventures.





Pour moi, cela a commencé avec une nouvelle newsletter (ProfitSwarm.ai), dans laquelle je me lance le défi de trouver une nouvelle définition de « l’entrepreneur logiciel » dans un monde post-IA. En m’engageant dans la tempête, j’espère voir le visage du nouveau monde le plus tôt possible et peut-être, dans une certaine mesure, concevoir ma propre part dans le nouveau système du monde.





Je ne pense pas avoir d’autre choix.





Je suis un créateur, fondamentalement, et mon métier a toujours été un mélange de business et de logiciel. Parfois, j'ai pensé à cela dans un sens capitaliste, mais en y repensant comme à un parcours passé, je vois que cela se résume à :





Améliorer la vie des autres grâce à la technologie.





Mon esprit semble être plus heureux lorsque j'invente des solutions. Je prends plaisir à créer des outils qui m'aident réellement.





Avec l’IA, le potentiel est plusieurs ordres de grandeur plus grand.





Mais cela signifie surtout laisser tomber l'ingénierie logicielle. Cela signifie adopter le « vibeware », dépoussiérer ma feuille de calcul d'idées et, pour moi, revenir à l'écriture de mots, entre autres choses.





Alors, voici un nouveau départ. Voici l'essor du vibeware, que nous pouvons accepter comme une progression générale, même si nous ne l'aimons pas en tant que poètes du code. Voici la possibilité d'exprimer plus d'idées, mieux, et l'augmentation de la bande passante qui, espérons-le, fera de nous une espèce plus interconnectée de manière positive.





Je vais me lancer dans la tempête de l'IA. Je vais voir à quoi sert un ancien entrepreneur en logiciels dans un monde post-IA. Je le fais à https://profitswarm.ai et j'apprécierais que vous m'accompagniez.





Que ferez-vous du nouveau système du monde ?





Que fera-t-il de toi ?