Vibe Coding - Ett nytt system i världen

Det blev rationellt i januari 2025 att verkligen fundera över meningen med mitt arbete.





I nästan 20 år har jag konstruerat mjukvara och sålt den som entreprenör. AI kommer snart att göra ett bättre jobb än mig på något sätt. Vad händer då?





Jag växte upp bland datorer och byggde min egen hårdvara och mjukvara, och under de senaste två decennierna har det känts som att jag var en del av en evig tillväxtmaskin. Det fanns så många språk att behärska, och så mycket ny hårdvara att utnyttja som kommer ut hela tiden. Det har varit en vacker raketfärd.





Men nu är det annorlunda. Mitt hantverk är kod. AI kommer att bli bättre på det, på många sätt, inom några månader.









I Neal Stephensons The System of the World genomlever karaktärerna en tid av radikal förändring i England. Det är tidigt 1700-tal och Isaac Newton driver myntverket och har designat ett nytt system med pengar (ett som vi fortfarande använder varje dag). Det finns en rad som har fastnat för mig från den:





"Det har varit min uppfattning i några år att ett nytt världssystem håller på att skapas runt oss. Jag brukade anta att det skulle driva ut och förinta alla äldre system, saker jag har sett nyligen … har övertygat mig om att nya system aldrig ersätter gamla, utan bara omger och kapslar in dem.”





Nu är det här några av de bästa science fictionerna, men jag tror att det är sant IRL.





Vissa av oss kommer fortfarande att skapa programvara med kod.





Kanske kommer de av oss som fortsätter att vara besläktade med poeter eller serietecknare. Genom AI:s nya förmågor kan handlingen att skriva kod för hand till stor del förskjutas från dess senaste ekonomiska avkastning.





Vad hände med bibliotek och bokhandlar när Google kom? Det blir så. Ett AI-protokoll kan till och med skugga webben och erbjuda ett nytt protokoll för människor att pinga hela dagen. En underavdelning av en större pott kommer att finnas kvar för hantverksprogramvara. Majoriteten kommer att gå över till vibeware.





Vibeware (n.): En ny kategori av mjukvaruutvecklingsverktyg som prioriterar skaparupplevelse och sömlöst kreativt flöde. Dessa verktyg integrerar AI-funktioner med intuitiva gränssnitt med låg kod eller ingen kod, vilket gör det möjligt för utvecklare att bygga applikationer genom en organisk, uttrycksfull process – alltmer kallad vibe-kodning.

Källa: Vibeware.io





Ego död

Jag har haft några blygsamma utgångar; Jag har jobbat på Automattic och sålt mjukvara till några coola människor. Jag har haft tur, och jag erkänner att jag har dragit nytta av vissa privilegier och serendipity.





Men trots att jag läser filosofi och jobbar med mig själv känner jag fortfarande smärtan av en förestående ego-död.





Min mamma trodde att jag i hemlighet jobbade för MI5 eller GCHQ. Det gjorde jag inte, men det säger dig något om hur samhället har verkat reflektera över mig. Mjukvaruentreprenörskap brukade få en del att tro att jag var en trollkarl.









Och jag är säker på att jag inte är den enda teknologen här som inte ökade sina utgifter tillsammans med sina löneökningar.





Men de gyllene handbojorna är tunga, och vi får inte låta dem dra ner oss om eller när valutaflödet upphör. Det är dags för anpassning.





Ganska snart kommer AI att skriva majoriteten av koden. Vi måste anamma det nya systemet och utgå från fel. Att sticka huvudet i sanden nu, som en industri så nära själva förändringsmotorn, är att sluta skada mycket mer av chocken av saken.





Buffalo går mot stormar eftersom de evolutionärt har lärt sig att genom att göra det får de en lättare åktur.





Med varje passerande av ett gammalt sätt kommer som standard ett nytt sätt.





Så, det är dags för mig att acceptera att även om jag är motsvarigheten till en fin möbelmakare (inom mjukvaruteknik), så har arten av mitt hantverk utvecklats. Min trollkarlsstatus och gyllene handbojor går vidare.





Hitta positiv mening i programvaran "arbete"

Många av oss har njutit av decennierna i solen, den skeppssnabba kulturen av blödande teknik. Nu går vi in i en ny era, vi måste välja nya äventyr.





För mig började det med ett nytt nyhetsbrev (ProfitSwarm.ai), där jag utmanar mig själv att hitta en ny definition av "mjukvaruentreprenör" i en värld efter AI. Genom att gå in i stormen hoppas jag kunna se den nya världens ansikte så tidigt som möjligt, och kanske, på ett litet sätt, utforma min egen del i världens nya system.





Jag tror inte att jag har något annat val.





Jag är en skapare, i grunden, och mitt hantverk har alltid varit en hybrid av affärer och mjukvara. Ibland har jag tänkt på det i kapitalistisk mening, men när jag ser tillbaka på det som en tidigare resa ser jag att det handlar om:





Att göra andra människors liv bättre med teknik.





Mitt sinne verkar vara lyckligast när jag hittar på lösningar. Jag får en kick av att göra verktyg som verkligen hjälper.





Med AI finns potentialen flera storleksordningar större.





Men det betyder mest att låta mjukvarutekniken gå. Det innebär att omfamna "vibeware", att damma av mina idékalkylblad och för mig att återgå till att skriva ord, bland annat martech.





Så här är det nya början. Här är till uppkomsten av vibeware, som vi, även om vi inte älskar det som kodpoeter, kan anamma som en allmän utveckling. Här är för att kunna uttrycka fler idéer, bättre, och bandbredden som förhoppningsvis kommer att göra oss till en mer positivt sammankopplad art.





Jag ska gå in i AI-stormen. Jag ska se vilket behov det finns av en före detta mjukvaruentreprenör i en värld efter AI. Jag gör det kl https://profitswarm.ai och skulle uppskatta att du åker med.





Vad kommer du att säga om världens nya system?





Vad kommer det att göra med dig?