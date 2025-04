Vibe Coding: un nuevo sistema para el mundo

En enero de 2025 se me hizo racional pensar realmente en el significado de mi trabajo.





Durante casi 20 años he estado diseñando software y vendiéndolo como empresario. La IA pronto hará un mejor trabajo que yo en cierto sentido. ¿Qué sucederá entonces?





Crecí entre computadoras, construyendo mi propio hardware y software, y durante las últimas dos décadas, me sentí como si fuera parte de una máquina de crecimiento eterno. Había tantos lenguajes que dominar y tanto hardware nuevo que aprovechar que salía todo el tiempo. Ha sido un hermoso viaje en cohete.





Pero ahora es diferente. Mi oficio es programar. La IA lo hará mejor, en muchos sentidos, en cuestión de meses.









En El sistema del mundo, de Neal Stephenson, los personajes viven una época de cambios radicales en Inglaterra. Estamos a principios del siglo XVIII e Isaac Newton dirige la Casa de la Moneda y ha diseñado un nuevo sistema monetario (que todavía utilizamos a diario). Hay una frase que se me quedó grabada:





“Desde hace algunos años, pienso que se está creando un nuevo sistema mundial a nuestro alrededor. Antes creía que expulsaría y aniquilaría a todos los sistemas anteriores, pero lo que he visto recientemente me ha convencido de que los nuevos sistemas nunca reemplazan a los antiguos, sino que los rodean y los encapsulan”.





Ahora bien, esto es una de las mejores obras de ciencia ficción, pero creo que es cierta en la vida real.





Algunos de nosotros seguiremos creando software con código.





Tal vez quienes sigamos haciéndolo seamos como poetas o dibujantes de cómics. Gracias a las nuevas capacidades de la IA, el acto de escribir código a mano puede verse en gran medida desvinculado de su reciente retorno económico.





¿Qué pasó con las bibliotecas y las librerías cuando apareció Google? Será así. Un protocolo de IA podría incluso eclipsar a la web, ofreciendo un nuevo protocolo para que los humanos hagan ping todo el día. Una subsección de un grupo más grande se dejará para el software artesanal. La mayoría se pasará al software de vibración.





Vibeware (n.): Una nueva categoría de herramientas de desarrollo de software que priorizan la experiencia del creador y el flujo creativo sin interrupciones. Estas herramientas integran capacidades de IA con interfaces intuitivas, de poco código o sin código, lo que permite a los desarrolladores crear aplicaciones a través de un proceso orgánico y expresivo, cada vez más conocido como codificación vibe.

Fuente: Vibeware.io





Muerte del ego

He tenido algunas salidas modestas; he trabajado en Automattic y he vendido software a algunas personas interesantes. He tenido suerte y reconozco que me he beneficiado de algunos privilegios y de la casualidad.





Pero a pesar de leer filosofía y trabajar en mí mismo, todavía siento los dolores de una muerte inminente del ego.





Mi madre solía pensar que trabajaba en secreto para el MI5 o el GCHQ. No era así, pero eso te dice algo sobre cómo la sociedad parece haberme visto. El emprendimiento en el sector del software solía hacer que algunas personas pensaran que yo era un mago.









Y estoy seguro de que no soy el único tecnólogo aquí que no aumentó su gasto junto con sus aumentos salariales.





Pero las esposas de oro son pesadas y no debemos permitir que nos arrastren hacia abajo cuando el flujo de divisas se detenga. Es hora de adaptarse.





Muy pronto, la IA escribirá la mayor parte del código. Debemos adoptar el nuevo sistema y empezar desde el punto de vista equivocado. Si metemos la cabeza en la arena ahora, como una industria tan cerca del motor del cambio, terminaremos sufriendo mucho más por el impacto del cambio.





Los búfalos caminan hacia las tormentas porque, evolutivamente, han aprendido que al hacerlo, su viaje es más fácil.





Con cada desaparición de una vieja forma de vida, surge por defecto una nueva.





Así pues, ha llegado el momento de que acepte que, aunque soy el equivalente a un buen fabricante de muebles (en el campo de la ingeniería de software), la naturaleza de mi oficio ha evolucionado. Mi condición de mago y mis esposas doradas están pasando a otra generación.





Encontrar un significado positivo en el trabajo de software

Muchos de nosotros hemos disfrutado de décadas bajo el sol, de la cultura de la velocidad de los barcos y de la tecnología de vanguardia. Ahora, entramos en una nueva era y debemos elegir nuevas aventuras.





En mi caso, todo empezó con un nuevo boletín informativo (ProfitSwarm.ai), en el que me propongo encontrar una nueva definición de "emprendedor de software" en un mundo sin IA. Al adentrarme en la tormenta, espero ver el rostro del nuevo mundo lo antes posible y, tal vez, en pequeña escala, diseñar mi propia parte en el nuevo sistema del mundo.





No creo tener otra opción.





Soy un creador, fundamentalmente, y mi oficio siempre ha sido una combinación de negocio y software. A veces, lo he pensado en un sentido capitalista, pero al mirarlo en retrospectiva como un viaje pasado, veo que se reduce a:





Mejorar la vida de otros seres humanos con la tecnología.





Mi mente parece estar más feliz cuando invento soluciones. Me encanta crear herramientas que realmente me ayuden.





Con la IA, el potencial es varios órdenes de magnitud mayor.





Pero eso significa, en gran medida, dejar de lado la ingeniería de software. Significa adoptar el “vibeware”, desempolvar mi hoja de cálculo de ideas y, en mi caso, volver a escribir palabras, entre otras cosas de martech.





Brindemos por los nuevos comienzos. Brindemos por el auge del software de comunicación por vibración, que, aunque no nos guste como poetas del código, podemos adoptar como una progresión general. Brindemos por poder expresar más ideas, mejor, y por el aumento de ancho de banda que, con suerte, nos convertirá en una especie más interconectada de forma positiva.





Voy a adentrarme en la tormenta de la IA. Voy a ver qué necesidad hay de un ex empresario de software en un mundo post-IA. Lo haré en https://profitswarm.ai y agradecería que me acompañaras.





¿Qué hará usted con el nuevo sistema del mundo?





¿Qué hará de ti?