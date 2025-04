Vibe Coding - Munduaren Sistema Berria

Arrazional bihurtu zen 2025eko urtarrilean nire lanaren esanahia benetan pentsatzea.





Ia 20 urte daramatzat softwarea ingeniaritza eta enpresaburu gisa saltzen. AIk laster egingo du nik baino lan hobea nolabait. Zer gertatzen da orduan?





Ordenagailuen artean hazi nintzen, nire hardware eta software propioa eraikitzen, eta azken bi hamarkadetan, betiko hazkuntza-makina baten parte nintzela sentitu izan naiz. Hainbeste hizkuntza zeuden menperatzeko, eta hainbeste hardware berri aprobetxatzeko denbora guztian ateratzen zen. Koheteen ibilaldi ederra izan da.





Baina orain, ezberdina da. Nire artisautza kodea da. AI hobea izango da, modu askotan, hilabete gutxiren buruan.









Neal Stephensonen The System of the World filmean, Ingalaterran erabateko aldaketa garaia bizi dute pertsonaiak. 1700. hamarkadaren hasiera da eta Isaac Newton-ek menta zuzentzen du, eta diru-sistema berri bat diseinatu du (oraindik egunero erabiltzen duguna). Hortik itsatsi zaidan lerro bat dago:





«Urte batzuk daramatzat nire iritzia munduaren sistema berri bat sortzen ari dela gure inguruan. Suposatzen nuen sistema zaharragoak kanporatu eta suntsituko zituela, duela gutxi ikusi ditudan gauzek... sistema berriek inoiz ez dituztela zaharrak ordezkatzen, inguratu eta kapsulatu baino ez dituztela sinetsi naute.





Orain, hau zientzia fikziorik onenetakoa da, baina uste dut benetako IRL duela.





Gutako batzuek softwarea kodearekin landuko dugu.





Agian jarraitzen dugunok olerkari edo komikigileen antzekoak izango gara. AIren gaitasun berrien bidez, kodea eskuz idazteko ekintza neurri handi batean desplazatu daiteke bere azken etekin ekonomikotik.





Zer gertatu zen liburutegiekin eta liburu-dendekin Google etorri zenean? Horrela izango da. AI protokolo batek sarearen itzala ere egin dezake, gizakiek egun osoan ping egiteko protokolo berri bat eskainiz. Lapiko handiago baten azpiatal bat eskulanetarako softwarerako utziko da. Gehiengoa vibewarera pasako da.





Vibeware (n.): Sortzaileen esperientzia eta sormen-fluxua lehenesten dituen software garatzeko tresnen kategoria berri bat. Tresna hauek AI gaitasunak integratzen dituzte kode baxuko edo koderik gabeko interfaze intuitiboekin, eta garatzaileek prozesu organiko eta adierazgarri baten bidez aplikazioak eraiki ditzakete, gero eta gehiago bibe kodeketa deitzen zaie.

Iturria: Vibeware.io





Egoaren heriotza

Irteera xume batzuk izan ditut; Automattic-en lan egin dut eta pertsona polit batzuei softwarea saldu diet. Zortea izan dut, eta aitortzen dut zenbait pribilegio eta zoritxarrez baliatu ditudala.





Baina filosofia irakurri eta neure buruaz lan egin arren, oraindik hurbileko ego-heriotzaren minak sentitzen ditut.





Nire amak ezkutuan MI5 edo GCHQ-n lan egiten nuela uste zuen. Nik ez, baina gizarteak niri buruz nola islatu izan duen kontatzen du zerbait. Software ekintzailetzak morroi bat nintzela pentsarazi zien zenbaiti.









Eta ziur nago ez naizela hemengo teknologo bakarra, soldata igoerarekin batera gastua handitu ez zuena.





Baina urrezko eskuburdinak pisutsuak dira, eta ez diegu utzi behar arrastaka eraman gaitzaten moneta-fluxua gelditzen denean edo. Egokitzeko garaia da.





Laster, AIk kodearen gehiengoa idatziko du. Sistema berria bereganatu eta okerretik abiatu behar dugu. Burua hondarrean sartuta orain, aldaketa-motorretik hain hurbil dagoen industria gisa, gauzaren astindutik askoz ere min handiagoa amaitzea da.





Buffalo ekaitzetara ibiltzen da, izan ere, eboluzioan, horrela, errazago ibiltzen direla ikasi dute.





Modu zahar bat igarotzean, modu lehenetsian bide berri bat dator.





Beraz, onartzeko garaia da altzari-egile fin baten parekoa banaiz ere (softwarearen ingeniaritzan), nire eskulanaren izaerak eboluzionatu egin duela. Nire morroi egoera eta urrezko eskuburdinak pasatzen ari dira.





Softwarearen "lanean" esanahi positiboa aurkitzea

Askok gozatu dugu eguzkitan izandako hamarkadaz, teknologia berrien ontzi-azkarren kulturaz. Orain, aro berri batean sartzen gara, abentura berriak aukeratu behar ditugu.





Niretzat, hori buletin berri batekin hasi zen (ProfitSwarm.ai), non neure buruari erronka egiten ari naizen 'software ekintzailea' definizio berri bat aurkitzeko AI osteko munduan. Ekaitzaren barnean sartuta, mundu berriaren aurpegia lehenbailehen ikustea espero dut, eta beharbada, modu txiki batean, munduaren sistema berrian nire zatia diseinatzea.





Ez dut uste beste aukerarik daukadanik.





Egilea naiz, funtsean, eta nire ofizioa negozioaren eta softwarearen hibrido bat izan da beti. Batzuetan, zentzu kapitalista batean pentsatu izan dut hori, baina iraganeko bidaia bat bezala begiratuta, honela laburtzen dela ikusten dut:





Beste gizakien bizitza hobetzea teknologiarekin.





Nire gogoa alaiena iruditzen zait irtenbideak asmatzen ari naizenean. Benetan laguntzen duten tresnak egitean astintzen naiz.





AIarekin, hainbat magnitude-ordena handiagoa dago.





Baina batez ere software ingeniaritza uztea esan nahi du. "Vibeware" hartzea esan nahi du, nire ideien kalkulu orria hautsak kentzea eta niretzat hitzak idaztera bueltatzea, besteak beste, martech.





Beraz, hona hasiera berrietara. Hona hemen vibeware-ren gorakada, zeina, kode poeta gisa maite ez badugu ere, progresio orokor gisa har dezakeguna. Hona hemen ideia gehiago, hobeto adierazi ahal izatea eta banda-zabaleraren gorakada, espero dugu elkarren artean positiboki loturiko espezie bat bihurtuko gaituela.





AI ekaitzaren barnean sartuko naiz. Ikusiko dut zer behar duen software-ekintzaile ohi batek AI osteko munduan. Horretan ari naiz https://profitswarm.ai eta eskertuko genizueke ibiltzea.





Zer egingo duzu munduko sistema berriaz?





Zer egingo dizu?