Vibe Coding - Um Novo Sistema do Mundo

Em janeiro de 2025, tornou-se racional realmente pensar sobre o significado do meu trabalho.





Por quase 20 anos, tenho projetado software e vendido-o como empreendedor. A IA logo fará um trabalho melhor do que eu em algum sentido. O que acontece então?





Cresci entre computadores, construindo meu próprio hardware e software, e nas últimas duas décadas, senti como se eu fosse parte de uma máquina de crescimento eterno. Havia tantas linguagens para dominar, e tanto hardware novo para alavancar surgindo o tempo todo. Foi uma bela viagem de foguete.





Mas agora é diferente. Minha arte é código. A IA será melhor nisso, de muitas maneiras, em questão de meses.









Em The System of the World, de Neal Stephenson, os personagens estão vivendo uma época de mudanças radicais na Inglaterra. É o início dos anos 1700 e Isaac Newton está comandando a casa da moeda e projetou um novo sistema de dinheiro (um que ainda usamos todos os dias). Há uma frase que ficou comigo desde então:





“Há alguns anos, tenho a visão de que um novo sistema do mundo está sendo criado ao nosso redor. Eu costumava supor que ele expulsaria e aniquilaria quaisquer sistemas mais antigos, coisas que vi recentemente... me convenceram de que novos sistemas nunca substituem os antigos, mas apenas os cercam e os encapsulam.”





Bem, esta é uma das melhores ficções científicas, mas acredito que seja verdade na vida real.





Alguns de nós ainda criarão software com código.





Talvez aqueles de nós que continuarem a ser semelhantes a poetas ou artistas de quadrinhos. Por meio das novas habilidades da IA, o ato de escrever código à mão pode ser amplamente deslocado de seu recente retorno econômico.





O que aconteceu com bibliotecas e livrarias quando o Google apareceu? Será assim. Um protocolo de IA pode até mesmo fazer sombra na web, oferecendo um novo protocolo para humanos fazerem ping o dia todo. Uma subseção de um pote maior será deixada para software de artesanato. A maioria mudará para vibeware.





Vibeware (n.): Uma nova categoria de ferramentas de desenvolvimento de software que priorizam a experiência do criador e o fluxo criativo contínuo. Essas ferramentas integram recursos de IA com interfaces intuitivas, de baixo código ou sem código, permitindo que os desenvolvedores criem aplicativos por meio de um processo orgânico e expressivo — cada vez mais conhecido como codificação vibe.

Fonte: Vibeware.io





Morte do Ego

Tive algumas saídas modestas; trabalhei na Automattic e vendi software para algumas pessoas legais. Tive sorte e reconheço que me beneficiei de algum privilégio e serendipidade.





Mas, apesar de ler filosofia e trabalhar em mim mesmo, ainda sinto as dores de uma morte iminente do ego.





Minha mãe costumava pensar que eu trabalhava secretamente para o MI5 ou GCHQ. Eu não trabalhava, mas isso diz algo sobre como a sociedade pareceu refletir sobre mim. O empreendedorismo de software costumava fazer algumas pessoas pensarem que eu era um mago.









E tenho certeza de que não sou o único tecnólogo aqui que não aumentou seus gastos junto com os aumentos salariais.





Mas as algemas douradas são pesadas, e não devemos deixá-las nos arrastar para baixo se ou quando o fluxo de moeda parar. É hora de adaptação.





Em breve, a IA vai escrever a maioria do código. Precisamos abraçar o novo sistema e começar do errado. Enfiar a cabeça na areia agora, como uma indústria tão próxima do próprio mecanismo de mudança, é acabar sofrendo muito mais com o choque da coisa.





Os búfalos caminham em direção às tempestades porque, evolutivamente, aprenderam que, ao fazer isso, têm um caminho mais fácil.





Com cada passagem por um caminho antigo, por padrão surge um novo caminho.





Então, é hora de eu aceitar que, mesmo que eu seja o equivalente a um bom marceneiro (em engenharia de software), a natureza do meu ofício evoluiu. Meu status de mago e algemas douradas estão passando.





Encontrando significado positivo no 'trabalho' de software

Muitos de nós aproveitamos as décadas ao sol, a cultura rápida de tecnologia de ponta. Agora, entramos em uma nova era, precisamos escolher novas aventuras.





Para mim, isso começou com um novo boletim informativo (ProfitSwarm.ai), onde estou me desafiando a encontrar uma nova definição de "empreendedor de software" em um mundo pós-IA. Ao caminhar na tempestade, espero ver a face do novo mundo o mais cedo possível e, talvez, de uma forma pequena, projetar minha própria parte no novo sistema do mundo.





Acho que não tenho outra escolha.





Sou um criador, fundamentalmente, e meu ofício sempre foi um híbrido de negócios e software. Às vezes, pensei nisso em um sentido capitalista, mas olhando para trás como uma jornada passada, vejo que se resume a:





Melhorando a vida de outros humanos com a tecnologia.





Minha mente parece ficar mais feliz quando estou inventando soluções. Eu me divirto fazendo ferramentas que realmente ajudam.





Com a IA, há um potencial várias ordens de magnitude maior.





Mas significa principalmente deixar a engenharia de software de lado. Significa abraçar o “vibeware”, tirar o pó da minha planilha de ideias e, para mim, voltar a escrever palavras, entre outras coisas de martech.





Então aqui vai para novos começos. Aqui vai para a ascensão do vibeware, que, mesmo que não o amemos como poetas de código, podemos abraçar como uma progressão geral. Aqui vai para ser capaz de expressar mais ideias, melhor, e o aumento de largura de banda que esperançosamente nos tornará uma espécie mais positivamente interconectada.





Vou entrar na tempestade da IA. Vou ver qual é a necessidade de um ex-empreendedor de software em um mundo pós-IA. Estou fazendo isso em https://profitswarm.ai e gostaríamos que você fosse junto.





O que você fará com o novo sistema do mundo?





O que isso fará de você?