Vibe Coding - Un nuovo sistema del mondo

Nel gennaio 2025 ho iniziato a riflettere seriamente sul significato del mio lavoro.





Per quasi 20 anni ho progettato e venduto software come imprenditore. L'intelligenza artificiale farà presto un lavoro migliore del mio, in un certo senso. Cosa succederà allora?





Sono cresciuto tra i computer, costruendo il mio hardware e software, e negli ultimi due decenni mi sono sentito come se fossi parte di una macchina in crescita eterna. C'erano così tanti linguaggi da padroneggiare e così tanti nuovi hardware da sfruttare che uscivano di continuo. È stato un bellissimo viaggio su un razzo.





Ma ora è diverso. Il mio mestiere è il codice. L'intelligenza artificiale diventerà migliore in questo, sotto molti aspetti, nel giro di pochi mesi.









In The System of the World di Neal Stephenson, i personaggi vivono un periodo di radicali cambiamenti in Inghilterra. Siamo all'inizio del 1700 e Isaac Newton dirige la zecca e ha ideato un nuovo sistema monetario (che utilizziamo ancora ogni giorno). C'è una frase che mi è rimasta impressa:





"Da qualche anno sono convinto che un nuovo sistema del mondo si stia creando attorno a noi. Ero solito supporre che avrebbe scacciato e annientato tutti i vecchi sistemi, ma le cose che ho visto di recente... mi hanno convinto che i nuovi sistemi non sostituiscono mai quelli vecchi, ma li circondano e li incapsulano."





Ora, questa è una delle migliori opere di fantascienza, ma credo che sia vera anche nella vita reale.





Alcuni di noi continueranno a creare software tramite codice.





Forse quelli di noi che continueranno a farlo saranno simili a poeti o fumettisti. Grazie alle nuove capacità dell'IA, l'atto di scrivere codice a mano potrebbe essere ampiamente dislocato dal suo recente ritorno economico.





Cosa è successo alle biblioteche e alle librerie quando è arrivato Google? Sarà così. Un protocollo AI potrebbe persino oscurare il web, offrendo un nuovo protocollo per gli umani da pingare tutto il giorno. Una sottosezione di un piatto più grande sarà lasciata al software artigianale. La maggioranza passerà al vibeware.





Vibeware (n.): una nuova categoria di strumenti di sviluppo software che danno priorità all'esperienza del creatore e al flusso creativo senza soluzione di continuità. Questi strumenti integrano le capacità dell'intelligenza artificiale con interfacce intuitive, low-code o no-code, consentendo agli sviluppatori di creare applicazioni tramite un processo organico ed espressivo, sempre più definito vibe coding.

Fonte: Vibeware.io





Morte dell'ego

Ho avuto qualche modesta uscita; ho lavorato ad Automattic e ho venduto software ad alcune persone fantastiche. Sono stato fortunato e riconosco di aver beneficiato di alcuni privilegi e serendipità.





Ma nonostante studi filosofia e lavori su me stesso, continuo ad avvertire i morsi di una morte dell'ego imminente.





Mia madre pensava che lavorassi segretamente per l'MI5 o il GCHQ. Non è vero, ma questo la dice lunga su come la società sembra riflettersi su di me. L'imprenditoria del software faceva sì che alcune persone pensassero che fossi un mago.









E sono sicuro di non essere l'unico tecnologo qui che non ha aumentato le proprie spese parallelamente all'aumento dello stipendio.





Ma le manette dorate sono pesanti e non dobbiamo lasciare che ci trascinino verso il basso se o quando il flusso di valuta si fermerà. È tempo di adattamento.





Molto presto, l'IA scriverà la maggior parte del codice. Dobbiamo abbracciare il nuovo sistema e partire dall'errore. Nascondere la testa nella sabbia ora, come industria così vicina al motore del cambiamento stesso, significa finire per soffrire molto di più per lo shock della cosa.





I bufali si avvicinano alle tempeste perché, evolutivamente, hanno imparato che in questo modo ottengono un percorso più facile.





Con ogni passaggio di una vecchia strada, ne nasce automaticamente una nuova.





Quindi, è tempo per me di accettare che, anche se sono l'equivalente di un raffinato mobiliere (in ingegneria informatica), la natura del mio mestiere si è evoluta. Il mio status di mago e le mie manette dorate stanno passando.





Trovare un significato positivo nel software "Lavoro"

Molti di noi hanno apprezzato i decenni al sole, la cultura veloce della tecnologia all'avanguardia. Ora, entriamo in una nuova era, dobbiamo scegliere nuove avventure.





Per me, tutto è iniziato con una nuova newsletter (ProfitSwarm.ai), in cui mi sto sfidando a trovare una nuova definizione di "imprenditore del software" in un mondo post-AI. Camminando nella tempesta, spero di vedere il volto del nuovo mondo il prima possibile e forse, in piccola parte, progettare la mia parte nel nuovo sistema del mondo.





Non credo di avere altra scelta.





Fondamentalmente sono un maker e il mio mestiere è sempre stato un ibrido tra business e software. A volte, ho pensato a questo in senso capitalista, ma ripensandoci come a un viaggio passato, vedo che si riduce a:





Migliorare la vita degli altri esseri umani grazie alla tecnologia.





La mia mente sembra essere più felice quando invento soluzioni. Mi piace creare strumenti che aiutano davvero.





Con l'intelligenza artificiale, il potenziale è di diversi ordini di grandezza maggiore.





Ma significa soprattutto lasciar andare l'ingegneria del software. Significa abbracciare il "vibeware", rispolverare il mio foglio di calcolo delle idee e, per me, tornare a scrivere parole, tra le altre martech.





Ecco quindi nuovi inizi. Ecco l'ascesa del vibeware, che, anche se non lo amiamo come poeti del codice, possiamo abbracciare come una progressione generale. Ecco la possibilità di esprimere più idee, meglio, e l'aumento di larghezza di banda che, si spera, ci renderà una specie più positivamente interconnessa.





Mi addentrerò nella tempesta dell'IA. Vedrò di cosa ha bisogno un ex imprenditore del software in un mondo post-IA. Lo farò a https://profitswarm.ai e apprezzeremmo molto la tua partecipazione.





Cosa penseresti del nuovo sistema mondiale?





Cosa ne sarà di te?