Vibe-codering - een nieuw systeem van de wereld

In januari 2025 werd het logisch om echt na te denken over de betekenis van mijn werk.





Ik ben al bijna 20 jaar bezig met het ontwikkelen van software en het verkopen ervan als ondernemer. AI zal het binnenkort in zekere zin beter doen dan ik. Wat gebeurt er dan?





Ik ben opgegroeid tussen computers, bouwde mijn eigen hardware en software, en de afgelopen twee decennia voelde het alsof ik deel uitmaakte van een eeuwige groeimachine. Er waren zoveel talen om te leren, en er kwam voortdurend zoveel nieuwe hardware uit om te gebruiken. Het was een prachtige raketreis.





Maar nu is het anders. Mijn vak is coderen. AI zal er in veel opzichten beter in zijn, over een paar maanden.









In The System of the World van Neal Stephenson leven de personages in een tijd van radicale verandering in Engeland. Het is begin 1700 en Isaac Newton runt de munt en heeft een nieuw geldsysteem ontworpen (een systeem dat we nog steeds elke dag gebruiken). Er is een zin die me is bijgebleven:





“Ik ben al een aantal jaar van mening dat er een nieuw systeem van de wereld om ons heen wordt gecreëerd. Ik dacht altijd dat het alle oudere systemen zou verdrijven en vernietigen, dingen die ik onlangs heb gezien … hebben me ervan overtuigd dat nieuwe systemen de oude nooit vervangen, maar ze alleen omringen en inkapselen.”





Dit is een van de beste sciencefictionverhalen, maar ik denk dat het in het echte leven ook opgaat.





Sommigen van ons maken nog steeds software met code.





Misschien zullen degenen onder ons die doorgaan, verwant zijn aan dichters of striptekenaars. Door de nieuwe mogelijkheden van AI kan het schrijven van code met de hand grotendeels worden losgekoppeld van de recente economische terugkeer.





Wat gebeurde er met bibliotheken en boekwinkels toen Google opkwam? Zo zal het zijn. Een AI-protocol zou zelfs het web kunnen schaduwen en een nieuw protocol kunnen bieden waarmee mensen de hele dag kunnen pingen. Een subsectie van een grotere pot zal worden overgelaten aan craftsoftware. Het merendeel zal overstappen op vibeware.





Vibeware (n.): Een nieuwe categorie software-ontwikkeltools die prioriteit geven aan de ervaring van de maker en een naadloze creatieve flow. Deze tools integreren AI-mogelijkheden met intuïtieve, low-code of no-code interfaces, waardoor ontwikkelaars applicaties kunnen bouwen via een organisch, expressief proces, dat steeds vaker vibe-coding wordt genoemd.

Ego Dood

Ik heb een paar bescheiden exits gehad; ik heb bij Automattic gewerkt en software verkocht aan een aantal coole mensen. Ik heb geluk gehad en ik erken dat ik heb geprofiteerd van een aantal privileges en serendipiteit.





Maar ondanks het lezen van filosofie en het werken aan mezelf, voel ik nog steeds de pijn van een naderende ego-dood.





Mijn moeder dacht altijd dat ik stiekem voor MI5 of GCHQ werkte. Dat was niet zo, maar het zegt wel iets over hoe de maatschappij op mij lijkt te reflecteren. Softwareondernemerschap zorgde ervoor dat sommige mensen dachten dat ik een tovenaar was.









En ik weet zeker dat ik niet de enige technoloog hier ben wiens uitgaven niet meegroeiden met hun salaris.





Maar de gouden handboeien zijn zwaar en we mogen ons er niet door laten meeslepen als of wanneer de geldstroom stopt. Het is tijd voor aanpassing.





Binnenkort gaat AI het grootste deel van de code schrijven. We moeten het nieuwe systeem omarmen en beginnen met het verkeerde. Als we nu onze kop in het zand steken, als een industrie die zo dicht bij de verandering zelf staat, zullen we uiteindelijk veel meer schade ondervinden van de schok van het ding.





Buffels lopen naar stormen toe omdat ze evolutionair hebben geleerd dat ze daardoor gemakkelijker kunnen lopen.





Met elke keer dat een oude manier verdwijnt, ontstaat er automatisch een nieuwe manier.





Dus, het is tijd voor mij om te accepteren dat, ook al ben ik het equivalent van een goede meubelmaker (in software engineering), de aard van mijn vak is geëvolueerd. Mijn tovenaarsstatus en gouden handboeien gaan voorbij.





Positieve betekenis vinden in software 'werk'

Velen van ons hebben genoten van de decennia in de zon, de scheepsvaste cultuur van de nieuwste technologie. Nu we een nieuw tijdperk ingaan, moeten we nieuwe avonturen kiezen.





Voor mij begon dat met een nieuwe nieuwsbrief (ProfitSwarm.ai), waarin ik mezelf uitdaag om een nieuwe definitie van 'softwareondernemer' te vinden in een post-AI-wereld. Door de storm in te lopen, hoop ik zo vroeg mogelijk het gezicht van de nieuwe wereld te zien en misschien, op een kleine manier, mijn eigen rol in het nieuwe systeem van de wereld te ontwerpen.





Ik denk niet dat ik een andere keus heb.





Ik ben in wezen een maker en mijn vak is altijd een hybride van zaken en software geweest. Soms heb ik daar in kapitalistische zin over nagedacht, maar als ik er nu op terugkijk als een reis uit het verleden, zie ik dat het neerkomt op:





Het leven van andere mensen verbeteren met technologie.





Mijn geest lijkt het gelukkigst te zijn als ik oplossingen bedenk. Ik krijg een kick van het maken van tools die echt helpen.





Met AI is het potentieel vele malen groter.





Maar het betekent wel dat ik software engineering grotendeels loslaat. Het betekent dat ik 'vibeware' omarm, mijn ideeënspreadsheet afstof en dat ik weer woorden ga schrijven, naast andere martech.





Dus op naar een nieuw begin. Op de opkomst van vibeware, die we, ook al zijn we er als codedichters niet dol op, kunnen omarmen als een algemene vooruitgang. Op het feit dat we meer ideeën beter kunnen uiten en de bandbreedteverhoging die ons hopelijk een positiever onderling verbonden soort zal maken.





Wat vindt u van het nieuwe wereldsysteem?





Wat zal het met je doen?