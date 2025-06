听到这里

你正在追逐财富的错误定义。

每天,你醒来,检查你的账户. 收入,利润,订阅者,追随者. 你不断监控指标,总是担心你站在哪里。

你读到创始人筹集了数百万美元,并感到嫉妒。你看到竞争对手购买度假房屋,而你正在重新投资你的业务每块钱。做它.

但如果我告诉你世界上一些最富有的人实际上是破产了怎么办?

不是在财务上被打破,而是以真正重要的方式被打破。

摩根·胡塞尔完美地说:"The best measure of wealth is what you have minus what you want, and by this measure some billionaires are broke."

这是一个关于财富的基本真理,大多数企业家完全错过 - 一个将改变你的关系与金钱,成功和满足,如果你真正理解它。

在这篇新闻稿中,我将解释为什么传统的财富定义基本上有缺陷,我所知道的最富有的人如何衡量他们的成功,以及你如何在建立你的业务时建立真正的财富。

因为一旦你明白了真正的财富,你就再也看不到成功。

The Wealth Equation Most People Get Wrong

让我们来数学一会儿。

大多数人用一个简单的方程式来定义财富:

财富 = 你所拥有的

你积累的钱、资产和资源越多,你就越富有。

但是这个方程式是致命的不完整的,它忽略了财富部分的称号 - 你想要什么。

完整的财富方程式是这样的:

Wealth = What You Have ÷ What You Want

这改变了一切。

如果你想要的东西不断扩大到超过你拥有的东西,你永远不会感到富有,不管你积累了多少。

这就是为什么有数百万的人觉得被打破,而有谦虚的方式的人感觉丰富。

我认识创始人,他们建立了八个数字的企业,但生活在对下一个里程碑的持续焦虑中,他们陷入了永恒的欲望循环,尽管他们的目标成功,但他们仍然感到贫穷。

与此同时,我知道有六个数字的企业,他们有意地设计了他们的生活,他们每天都会体验到真正的财富。

问题不是你的收入,而是你与欲望的关系。

接下来,让我们看看这在现实世界中是如何发生的,在纸上看起来富有,但实际上被这个更有意义的措施打破的人的例子。

The Billionaire Who Can't Stop Working

伊隆·马斯克应该,根据任何客观措施,是世界上最富有的人之一,有时他是地球上最富有的人。

然而,他在特斯拉工厂的沙发上睡觉,在生产期间工作80到120个小时,他把他的生活描述为“令人沮丧”,并承认只睡觉。

这不是一个富人的生活方式,这是一个根本上失败的人的生活方式。

为什么呢?因为马斯克的“愿望”远远超过了他巨大的“愿望”。他对特斯拉、SpaceX和其他企业的野心创造了一个钱不能填补的赤字。

我不批评他的选择或野心,但根据我们正在讨论的财富方程,他正在运行一个永恒的赤字。

相比之下,像德雷克·西弗斯(Derek Sivers)这样的人,他卖了他的公司CD Baby(CD Baby)2200万美元(远低于10亿美元),把大部分的钱捐给了慈善机构,现在他过着自由、学习和创造的生活。

It's not about how much you have. It's about the gap between what you have and what you want.

这种模式在整个创业风景中重复:

创始人以1000万美元出售公司,但立即感到空虚,因为他们失去了身份

创建者达到100万用户,但无法享受它,因为他们固定在500万竞争对手

顾问谁每年赚500万美元,但工作那么多他们没有时间享受任何。

他们都看起来很富有,但生活在一个持续的赤字状态。

现在,让我们探索这直接如何适用于您,以及您现在如何开始建立真正的财富 - 即使您的业务仍在增长。

How to Be Wealthy Before You're "Rich"

财富创造通常遵循两个途径之一:

Path 1: Increase what you have while your wants expand even faster这是默认的路径. 每一个成就都打开了新的愿望. 每一个里程碑都揭示了新的比较。 你的计数器越来越大,但你的计数器越来越快。

Path 2: Increase what you have while carefully managing what you want你的计数器通过你的辛勤工作生长,但你保持对你的计数器的控制。

让我很清楚:这不是关于限制你的野心或满足较少。它是关于你真正想要什么而不是你被条件要求想要什么的故意。

以下是如何从今天开始建立真正的财富:

1. Conduct a "Want Audit"

大多数你的愿望实际上不是你的 - 它们由:

与其他企业家的比较

社交媒体强调

行业预期

状态游戏在你的同行组内

对你真正想要的东西进行清单,而不是你认为应该想要的东西。

问自己:

如果没有人知道这个成就,我还会想要它吗?

这个愿望是否符合我的更深层次价值观,或者只是我的自我?

这是我想要的东西,还是我被告知想要的东西?

当我做这个练习时,我惊讶地发现,大约70%的“愿望”实际上不是我的。

2. Design Your Enough

最强大的财务概念不是复合利息,而是“足够”的概念。

定义你生活的不同维度中的足够看起来是什么:

足够的收入来支持你的理想生活方式

足够的工作时间来感觉有生产力而不燃烧

足够的成就感觉实现

足够的财产来舒适无过度

这不是为你的成长设定一个天花板,而是为你的满意建立一个地板。

When you know what enough looks like, you can enjoy everything beyond it as a bonus rather than a requirement.

我认识的最富有的人有足够的明确定义,破产的人 - 无论他们的银行账户 - 永远不会。

3. Practice Conscious Wealth Daily

真正的财富不是未来的状态 - 它现在通过日常实践可用:

感恩没有自满:欣赏你所拥有的,同时保持雄心勃勃,这些都不是相互排斥的。

经验超过积累:优先考虑创造记忆的经历,而不是创造混乱的财产。

时间的丰富:像银行账户一样严守你的日历,时间的财富是最纯粹的财富。

今天感到富裕的最可靠的方法就是用一部分时间来让别人羡慕你的自由,而不是你的钱。

我知道一位八个数字的创始人仍然驾驶一辆10岁的汽车,但每周三都因为没有手机而徒步旅行而停车。

让我们看看这在实践中如何发挥作用,通过对两个非常不同的企业家及其与财富的关系的案例研究。

The Wealth Strategy Most Never Discover

现在我将向你展示如何将这种财富思维应用于你作为创始人,创作者或雄心勃勃的专业人士的处境。

真正的财富需要同时解决方程式的两面 - 一个平衡的方法,大多数企业家从不掌握。

“你所拥有的”和“你想要的”以及两者之间的平衡。

Growing What You Have (The Part You Already Focus On)

大多数雄心勃勃的人专注于财富方程式的计数器:

创建具有反复收入的企业

开发随着时间的推移而复合的多个收入流

积累在你睡觉时欣赏的资产

学习高杠杆技能,增加您的市场价值

继续做这些事情!它们非常重要。

但他们只是方程式的一半。

Managing What You Want (The Part That Changes Everything)

这是财富建设的被忽视的一面,它将真正富有的人与不断努力的人分开:

区分真实的欲望和社交编程你“想要”的大部分东西都是由其他人植入的 - 同行比较,Instagram影响者,风险投资的叙述如何看待成功。

明确“足够”的门槛 没有定义的“足够”,你正在注册无限的不满. 我知道的最满意的企业家已经写下收入,物质财产和业务指标的具体门槛。

正如你剪一个花园一样,你的愿望需要定期维护;有些愿望服务于你的更深的价值观;其他是杂草,如果不被检查,就会窒息你的满足感。

创建刺激和响应之间的空间 当同行购买更大的房子或提高更高的估值时,你可以目睹它而不会自动添加到你的欲望列表?这个空间是财富生活的地方。

The growth of your desires is the silent wealth-killer that no one talks about.

每当你的主脑小组升级他们的生活方式时,你都会感觉到必须遵循的吸引力。

每当你达到收入里程碑时,目标就会立即向前迈进。

每一个比较都用重力创造了新的欲望。

没有意识地管理这个过程,你正在与创造财富的业务一起建立一个破坏财富的机器。

大多数企业家都试图通过数字计数来解决他们的财富问题,只需赚更多的钱!但这就像试图用底部的洞填满桶一样。

真正快乐和满足的人将他们的资产的侵略性增长与他们渴望的故意遏制相结合。

The Fear That Keeps Founders Broke

让我们面对一个不舒服的真相。

有一个秘密的安全感被打破。

当你“还没有”的时候,你有完美的借口把自己粉碎成尘土,对丰富生命的经历说不,并无限期地推迟快乐。

“离开后我会放松的。

“我将在这次筹款后与家人度过时间。

“当我们达到1000万美元的ARR时,我会专注于健康。

脆弱性在于承认你可能已经有足够的幸福。

当我与创始人提出这个观点时,我看到他们的眼睛里闪烁着粗糙的恐惧,而不是对失败的恐惧 - 对满足的恐惧。

但是,这种恐惧是基于一个虚假的分裂。

Ambition and satisfaction aren't opposites. They're powerful allies.

你可以为你拥有的东西深感感激,同时热情地构建更大的东西,你可以为今天找到足够的东西,同时为明天创造更多。

这不是精神的绕道或有毒的积极性,它是硬的战略财富管理 - 同时解决方程的两面。

拥有最长、最成功的职业生涯的创始人不是最有动力或最满意的人,他们是掌握了两个国家的一体化的人:

他们完全庆祝里程碑,然后立即转移目标。

他们以密集的努力工作,而不从他们的公司中获得他们的全部身份

他们享受财务成功,而不成为生活方式通货膨胀的人质

他们主要将自己与过去的自我进行比较,而不是与同行或竞争对手进行比较。

这些想法是可持续成功的基本操作系统。

The Ultimate Wealth Hack Nobody Teaches

最富有的人不是在他们的银行账户中拥有最多的零。

它是谁可以说,有真正的信念:"I have more than I need, and I know exactly what enough looks like."

当你知道足够看起来是什么时候,你会做出更好的商业决策,你不会因为绝望而做出可怕的交易,你不会为了快速的胜利而妥协你的价值观,你不会把你的团队烧掉,追逐虚荣的指标。

你從豐富而不是稀缺中創造。

这种思维方式倾向于长期创造更多的财富,因为它允许可持续的原则增长,而不是不惜一切代价的破坏性积累。

摩根豪斯尔的见解 - 财富等于你所拥有的,减去你想要的 - 不仅仅是聪明的,它是迄今为止创造的最实用的财富建设公式。

因此,问自己诚实:根据这个方程式,你是富有还是破碎?

如果你有赤字,现在是时候同时对方程式的两面工作了 - 增长你所拥有的,同时故意管理你想要的。

因为真正的财富不是拥有一切。

它是想要你已经拥有的东西,同时建立更大的东西。

谢谢你的阅读。

斯科特