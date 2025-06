あなたは富の誤った定義を追いかけている

ここで聴く→

あなたは富の誤った定義を追いかけています。

毎日、あなたは目覚め、あなたのアカウントをチェックします. 収入、利益、サブスクリプト、フォロワー. あなたは常にメトリックを監視し、常にあなたの立場について心配しています。

あなたは、創業者が何百万ドルを集めていることを読んで、嫉妬の揺れを感じます。あなたは、あなたがあなたのビジネスに毎ドルを再投資している間、競争相手が休暇住宅を購入しているのを見ます。Make it.

しかし、もし私があなたに世界で最も裕福な人々の一部が実際に破綻しているとしたらどうでしょうか。

金銭的に壊れたのではなく、実際に重要な方法で壊れた。

モーガン・ハウゼルは完璧に述べた。"The best measure of wealth is what you have minus what you want, and by this measure some billionaires are broke."

これは、ほとんどの起業家が完全に欠けている富についての基本的な真理であり、あなたが本当にそれを理解するならば、お金、成功、満足の関係を変えるでしょう。

このニュースレターでは、富の従来の定義が根本的に欠陥である理由、私が知っている最も裕福な人々が彼らの成功を測定する方法、そしてあなたがあなたのビジネスを構築している間でも真の富を構築できる方法を解説します。

なぜなら、あなたが本当の富を理解したら、あなたは二度と成功を同じように見ることはないからです。

The Wealth Equation Most People Get Wrong

数学を少し考えてみましょう。

ほとんどの人は、単純な方程式で富を定義します。

富=あなたが持っているもの

あなたが蓄積するお金、資産、資源が多ければ多いほど、あなたはより豊かになります。

しかし、この方程式は致命的に不完全であり、あなたが望む富の割合の代名を無視しています。

富の完全な方程式はこんな感じです。

Wealth = What You Have ÷ What You Want

これが全てを変える。

あなたが望むものは、あなたが持っているものを上回るように絶えず拡大するのであれば、あなたはどれだけ積み重ねても、決して豊かになることはありません。

何百万人もの人々が壊れたと感じる理由は、謙虚な意味を持つ人々が豊かなと感じる理由です。

私は、8つの数字のビジネスを構築した創業者を知っていますが、彼らは目標の成功にもかかわらず貧しいと感じ続ける欲求の永続的なサイクルに閉じ込められています。

一方、私は6桁のビジネスを持つソロプレネーヤーが、彼らが毎日真の富を経験するほど意図的に人生を設計していることを知っています。

問題はあなたの収入ではなく、あなたの欲求との関係です。

次に、これは実際の世界でどのように機能するかを見てみましょう、紙に富んでいるように見える人々の例で、実際にはこのより有意義な措置によって破られています。

The Billionaire Who Can't Stop Working

イーロン・マスクは、何らかの客観的な措置で、生きている最も裕福な人々の一人でなければなりません。

テスラ工場のソファーで寝ているが、生産期間中は80~120時間働いており、人生を「苦しむ」と表現し、アンビエンを寝るだけだと認めた。

これは裕福な人のライフスタイルではなく、根本的に壊れた人のライフスタイルです。

なぜか? なぜなら、マスクの「望み」は、彼の巨大な「望み」を大きく超えているからだ。 彼のテスラ、スペースX、その他の企業に対する野心は、お金のいかなる量も埋めることができない赤字を生み出しているからだ。

私は彼の選択や野心を批判しているのではありませんが、私たちが議論している富の方程式によって、彼は永続的な赤字を抱えているのです。

会社を2200万ドル(10億ドル未満)で売却したデレック・シヴァイバー(Derek Sivers)と比べて、大半を慈善団体に寄付し、今は自由、学習、創造の生活を送っています。

It's not about how much you have. It's about the gap between what you have and what you want.

このパターンは、起業家風景全体で繰り返されます:

会社を1000万ドルで売却した創業者は、自分のアイデンティティを失ったから空っぽに感じる。

100万人のサブスクリプトに達するが、500万人のライバルに固定されているから楽しめないクリエイター。

コンサルタントは年間500万ドルを稼いでいますが、あまり働いていますが、それを楽しむ時間はありません。

彼らは外側から裕福に見えるが、絶え間なく赤字状態に暮らしている。

今、これがどのように直接あなたに適用されるか、そしてあなたのビジネスがまだ成長しているとしても、今すぐ本当の富を構築し始める方法を調べましょう。

How to Be Wealthy Before You're "Rich"

富の創造は、通常、2つの道のうちの1つに従う。

Path 1: Increase what you have while your wants expand even fasterこれはデフォルトのパスです. すべての達成は新しい欲求を解き放つ. すべてのマイルストーンは新しい比較を明らかにします. あなたの数値は大きくなりますが、あなたの数値は速くなります.

Path 2: Increase what you have while carefully managing what you wantあなたの数値はあなたの努力を通じて成長しますが、あなたはあなたの数値のコントロールを維持します。

はっきりさせてください:これはあなたの野心を制限したり、より少ないことに合意したりするのではありません。それは、あなたが本当に望んでいるものに対して、あなたが望むことを条件付けられたものに対して意図的であるということです。

ここでは、今日から真の富を築く方法です。

1. Conduct a "Want Audit"

あなたの欲望のほとんどは、実際にはあなたのものではありません - 彼らは:

他の起業家との比較

ソーシャルメディア強調

業界の期待

あなたのピア・グループ内でのステータスゲーム

あなたが本当に望むものと、あなたが望むべきと思っているものと比較して、リストを取る。

自分に問う:

もし誰もこの成果を知らなかったら、私はまだそれを望むだろうか。

この願望は、私のより深い価値観に合致するのか、それとも単に私のエゴに合致するのか。

これは私が望むものなのか、あるいは私が望むように言われたものなのか。

私はこの練習を行ったとき、私の「欲望」の約70%が実際に私のものではなかったことを発見することにショックを受けました。

2. Design Your Enough

最も強力な金融概念は複合利息ではなく、「十分」という概念です。

あなたの人生のさまざまな次元で十分に見えるものを定義してください:

あなたの理想的なライフスタイルをサポートするのに十分な収入

燃え尽きることなく生産性を感じるための十分な労働時間

達成されたと感じるための十分な成果

余計なものなしに快適に過ごすための十分な持ち物

これはあなたの成長に天井を設定するのではなく、あなたの満足のための床を確立しています。

When you know what enough looks like, you can enjoy everything beyond it as a bonus rather than a requirement.

私が知っている最も裕福な人々は十分に明確な定義を持っています。破損した人々は、銀行口座に関係なく、決してそうではありません。

3. Practice Conscious Wealth Daily

真の富は未来の状態ではなく、日常の実践を通じて今すぐ利用できます。

満足感なしの感謝:あなたが持っているものを高く評価し、野心的なままです。

蓄積に対する経験:混乱を生み出す所有物よりも、思い出を作り出す経験を優先する。

時間の豊かさ:あなたのカレンダーを銀行口座のように厳しく守り、時間の富は最も純粋な富の形です。

今日、お金持ちになるための最も信頼できる方法は、お金ではなく、あなたの自由を他の人に羨ましくさせる方法であなたの一日を過ごすことです。

私の知っている8桁の創業者は、まだ10歳の車を運転しているが、毎週水曜日に携帯電話なしで散歩するためにブロックしている。

実践では、非常に異なる2人の起業家と彼らの富との関係についてのケーススタディでこれがどのように展開するかを見ていきましょう。

The Wealth Strategy Most Never Discover

今、私はあなたが創業者、クリエイター、または野心的なプロとしてのあなたの状況にこの富の考え方を適用する方法を示すつもりです。

真の富は、方程式の両側を同時に扱うことを必要とします - ほとんどの起業家が決してマスターしないバランスの取れたアプローチ。

「あなたが持っているもの」と「あなたが望むもの」と、両者のバランス。

Growing What You Have (The Part You Already Focus On)

ほとんどの野心的な人々は、富の方程式の数値に専念しています。

繰り返し収入を持つ企業を構築

時間の経過とともに結合する複数の収入の流れの開発

あなたが眠っている間に評価する資産を蓄積する

あなたの市場価値を高める高レベルのスキルを学ぶ

こういうことを続けて、すごく大事にします。

しかし、それは方程式の半分に過ぎない。

Managing What You Want (The Part That Changes Everything)

これは、真に豊かな者と永遠に努力する者を分離する富の構築の無視された側面です。

真の欲望とソーシャルプログラミングの区別 あなたが「望む」ことのほとんどは、他の人々によってインプラントされていた - ピア比較、Instagramの影響力者、成功の見た目についてのベンチャー資本の物語。

明確な「十分」の限界を設定する 定義された「十分」がなければ、あなたは無限の不満にサインアップしています 私が知っている最も満足した起業家は、収入、物質的財産、ビジネス指標の特定の限界を記録しています。

あなたが庭を切るように、あなたの欲望は定期的なメンテナンスを必要とします。一部の欲望はあなたのより深い価値観に奉仕します。

刺激と反応の間のスペースを作成する 同僚がより大きな家を購入するか、またはより高い評価で値上げするとき、あなたはそれを自動的にあなたの欲しいリストに追加することなくそれを目撃することができますか? このスペースは富が住む場所です。

The growth of your desires is the silent wealth-killer that no one talks about.

あなたのマスターマインドグループが彼らのライフスタイルをアップグレードするたびに、あなたはそれに従うための引き寄せを感じます。

あなたが収入のマイルストーンに到達するたびに、目標はすぐに前進します。

それぞれの比較は重力の力で新たな欲求を生み出す。

このプロセスの意識的な管理がなければ、あなたはあなたの富を生み出すビジネスと共に富を破壊するマシンを構築しています。

ほとんどの起業家は、富の問題を単に数値側で解決しようとします - もっとお金を稼ぐだけです! しかし、それは底の穴でボウルを満たそうとしているようなものです。

本当に幸せで満たされた人は、自分の資産の攻撃的な成長と自分の欲望の意図的な抑制を結びつける。

The Fear That Keeps Founders Broke

不快な真実に直面しよう。

壊れたと感じる秘密の安全性があります。

あなたが「まだそこにいない」とき、あなたは自分を塵に粉砕し、人生を豊かにする経験にノーと言い、無限に喜びを延期するための完璧な言い訳を持っています。

出発後はリラックスします」

「この募金ラウンドの後、家族と時間を過ごすつもりです。

「我々が1000万ドルのARRを打ったときに健康に焦点を当てる」

脆弱性は、あなたがすでに幸せのために十分を持っているかもしれないと認めることにあります。

私が創設者たちとこの視点を高めるとき、私は彼らの目に残った恐れが浮かび上がるのを見ます 失敗の恐れではなく、満足の恐れです 彼らは彼らの現在の状況を「十分」として受け入れることが彼らのドライブと野心を殺すことを恐れています。

しかし、この恐れは偽りの二重性に基づいています。

Ambition and satisfaction aren't opposites. They're powerful allies.

あなたは、あなたが持っているものに深く感謝し、熱心に何か大きなものを構築しながら、あなたは明日のためにより多くのものを創造しながら、今日のために十分を見つけることができます。

これは精神的なバイパスや有毒なポジティブさではありません。それは戦略的な富の管理であり、方程式の両側を同時に扱うことです。

最も長く、最も成功したキャリアを持つ創設者たちは、最も動かされたものではなく、最も満足している。

彼らは直ちにゴールポストを変更する前にマイルストーンを完全に祝います。

彼らは、彼らの会社から彼らのアイデンティティをすべて得ることなく、集中的に働きます。

彼らは、ライフスタイルのインフレの人質になることなく、経済的な成功を享受します。

彼らは主に自分自身を過去の自分と比較し、同僚や競合相手に比べるのではありません。

これらのアイデアは、持続可能な成功の基本的な操作システムです。

The Ultimate Wealth Hack Nobody Teaches

最も裕福な人は、銀行口座に最もゼロを持っている人ではありません。

真の信念を持って言えるのは、"I have more than I need, and I know exactly what enough looks like."

あなたが十分に見えることを知るとき、あなたは根本的により良いビジネス決定を下す。あなたは絶望から恐ろしい取引を取らない。あなたは迅速な勝利のためにあなたの価値を妥協しない。

あなたは、乏しさよりも豊かさから創造する。

この考え方は、何でも破壊的な蓄積ではなく、持続可能な、原則に基づく成長を可能にするため、長期的にはより多くの財政的富を生み出す傾向があります。

モーガン・ハウスルの洞察 - 富はあなたが持っているものと比べ、あなたが望むものを減らす - 単に賢いだけではありません。

だから、正直に自分自身に尋ねてください:この方程式によって、あなたは金持ちですか、それとも破損ですか?

赤字を抱えている場合は、方程式の両側を同時に働き、意図的に望むものを管理しながら持っているものを成長させる時です。

なぜなら、本当の豊かさはすべてを持っているからではないからです。

それは、あなたがすでに持っているものを欲しがって、より大きな何かを構築することです。

読んでくれてありがとう。

スコット