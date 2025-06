මෙතනින් අහන්න

ඔබ ධනය පිළිබඳ වැරදි සංකල්පය අනුගමනය කරනවා.

සෑම දිනකම, ඔබ නැගිටලා ඔබේ ගිණුම් පරීක්ෂා. ආදායම්, ලාභ, අත්සන්කරුවන්, අනුගාමිකයන්.

ඔබ නිවාඩු නිවාස මිලදී ගැනීමේ තරඟකරුවන් ඔබ ඔබේ ව්යාපාරයට සෑම ඩොලර් ආයෝජනය කරන අතර ඔබ නිවාඩු නිවාස මිලදී ගැනීමේ තරඟකරුවන් දකිනු ඇත.කරන්න.

නමුත් ලෝකයේ ධනවත්ම මිනිසුන් සමහරක් ඇත්ත වශයෙන්ම බිඳ වැටී තිබේ නම් කුමක්ද?

මූල් යයෙන් බිඳ වැටුණේ නැහැ - නමුත් සැබවින්ම වැදගත් ආකාරයට බිඳ වැටුණා.

Morgan Housel එය නිවැරදිව සඳහන් කරයි:"The best measure of wealth is what you have minus what you want, and by this measure some billionaires are broke."

එය සාමාන් යත්වය සමඟ ඔබට පහසුවෙන් හැසිරීමට සැලසුම් කර ඇති යම් හොඳ හැඟීමක් නොවේ.එය බොහෝ ව්යාපාරිකයින්ට සම්පූර්ණයෙන්ම අහිමි වන ධනය පිළිබඳ මූලික සත් යයකි - ඔබ සැබවින්ම එය තේරුම් ගන්නේ නම් මුදල්, සාර්ථකත්වය සහ සතුට සමඟ ඔබේ සබඳතාවය වෙනස් කරනු ඇත.

මෙම පුවත්පතේදී, මම ධනය පිළිබඳ සම්ප්රදායික සංකේතය මූලිකවම වැරදි වන්නේ ඇයි, මම දන්නා ධනවත්ම අය ඔවුන්ගේ සාර්ථකත්වය මිනුම් කරන්නේ කෙසේද, සහ ඔබ ඔබේ ව්යාපාරය ගොඩනගාගෙන යන විට පවා සැබෑ ධනය ගොඩනඟා ගත හැකි ආකාරය.

ඔබ සැබෑ ධනය තේරුම් ගත් පසු, ඔබ සාර්ථකත්වය නැවත කිසිවිටෙකත් එකම ආකාරයට නොපෙනේ.

The Wealth Equation Most People Get Wrong

අපි මොහොතකට Maths කරන්නෙමු.

බොහෝ දෙනෙක් සරල සමානමක් මගින් ධනය සකස් කරයි:

ධනය = ඔබට ලැබෙන දේ

මුදල්, දේපළ, හා සම්පත් ඔබ එකතු, ඔබ වඩාත් ධනවත් වනු ඇත.

නමුත් මෙම සමානකම අසාර්ථකයි.එය ධනය කොටසක් අර්ථකථනය නොකරයි – ඔබට අවශ් ය දේ.

සම්පූර්ණ ධනය සමානත්වය මේ ආකාරයට පෙනේ:

Wealth = What You Have ÷ What You Want

මේක හැමදේම වෙනස් කරනවා.

ඔබට අවශ් ය දේ දිගින් දිගටම ඔබට ඇති දේට වඩා වැඩිවෙනවා නම්, ඔබ කවදාවත් ධනවත් බවක් දැනෙන්නේ නැත - ඔබ කොපමණ ප් රමාණයක් එකතු කළත්.

මෙම හේතුව නිසා මිලියන ගණනක් ඇති සමහර අය කඩා වැටී ඇති අතර, සමීප අදහස් සහිත අනෙකුත් බොහෝ දැනෙනවා.

මම අට සංඛ්යාවක් ව්යාපාරයක් ගොඩනැගූ ව්යාපාරිකයන් දන්නවා, නමුත් ඊළඟ ඉලක්කය ගැන සෑම විටම කනගාටුවෙන් ජීවත් වන අතර, ඔවුන් ඔවුන්ගේ ඉලක්කික සාර්ථකත්වයට පත් වුවද දුප්පත් හැඟීමක් තබා ගැනීමට අවශ්යතාවයේ සදාකාලික චක්රයක් තුළ ඔවුන් තල්ලු කර ඇත.

ඒ අතරතුර, මම හය සංඛ්යාවක් ව්යාපාර සමග තනතුරුකරුවන් දන්නවා, ඔවුන් සෑම දිනකම සැබෑ ධනය අත්දැකීමට ඔවුන්ගේ ජීවිත සැලසුම් කර ඇත.

ප් රශ්නය ඔබේ ආදායම නොවේ.එය අවශ්යතාව සමග ඔබේ සම්බන්ධයයි.

ඊළඟට, මෙම සැබෑ ලෝකයේ ක්රියාත්මක වන්නේ කෙසේදැයි අපි බලමු, කඩදාසි මත ධනවත් පෙනුමක් ඇති අයගේ උදාහරණ සමඟ, නමුත් සැබෑවටම මෙම වඩාත් සංකීර්ණ ප්රමාණය විසින් විනාශ වී ඇත.

The Billionaire Who Can't Stop Working

Elon Musk යනු ජීවත් වන ධනවත්ම මිනිසුන් අතරින් එකකි.එවිට ඔහු ලෝකයේ ධනවත්ම මිනිසෙක් විය යුතුය.

කෙසේ වෙතත්, ඔහු නිෂ්පාදන වේලාව තුළ ටෙස්ලා කර්මාන්ත ශාලාවේ සෝසප් එකේ නිදා ගන්නේය. ඔහු සති 80-120 පැය වැඩ කරයි.

මෙය ධනවත් පුද්ගලයාගේ ජීවන ක් රමය නොවේ – එය මූලිකව කඩා වැටුණු පුද්ගලයාගේ ජීවන ක් රමයයි.

මෙස්ක්ගේ "කැමති" ඔහුගේ විශාල "කැමති" පවා වඩා විශාල නිසා.එස්ලස්, ස්පේස්එක්ස් සහ ඔහුගේ අනෙකුත් ව්යාපාර සඳහා ඔහුගේ ආශාවන් කිසිදු මුදල් ප්රමාණයක් සකස් කළ නොහැකි වියදමක් නිර්මාණය කරයි.

මම ඔහුගේ තෝරාගැනීම් හෝ ආශාවන් ප්රතික්ෂේප නොකරමි.ඒත් අපි සාකච්ඡා කරන ධනවාදය අනුව, ඔහු සදාකාලික අඩුපාඩු ක්රියා කරයි.

ඩෙර්ක් සයිවර්ස් වැනි කෙනෙකුගේ සමාගම විකුණන ඩොලර් මිලියන 22 (බොලහක් මිලියන) කින් ඔහුගේ සමාගමක් විකුණන අතර, එය ප් රායෝගිකව ආචාරශීලී ව් යාපෘතිවලට දුන් අතර, දැන් ඔහු නිදහස, ඉගෙනීම සහ නිර්මාණශීලී ජීවිතයක් ජීවත් වෙනවා.

It's not about how much you have. It's about the gap between what you have and what you want.

මෙම ආකෘතිය ව්යාපාරික පෘථිවියේදී නැවතත් සිදු වේ:

තමන්ගේ සමාගමට ඩොලර් මිලියන 10ක් විකිණෙන නමුත් ඔවුන් ඔවුන්ගේ අනන් යතාවය අහිමි නිසා වහාම හිස් බව දැනෙනවා.

මිලියනයකට ළඟා වන නමුත් එය භුක්ති විඳීමට නොහැකි වන නිර්මාණකරුවා වන අතර, ඔවුන් මිලියන 5 ක තරඟකරුවන් මත සකස් කර ඇත.

සෑම වසරකම ඩොලර් 500,000ක් උපයන නමුත් එතරම් වැඩ කරන උපදේශකයාට කිසිවක් භුක්ති විඳීමට කාලය නැත.

ඔවුන් ඔක්කොම එළියේ සිට ධනවත් පෙනුමක් ඇති නමුත් සෑම විටම අඩුපාඩු තත්වයක ජීවත් වේ.

දැන්, මෙය ඔබ වෙත සෘජුවම අදාළ වන ආකාරය සහ ඔබ දැන් සැබෑ ධනය ගොඩනැගීමට පටන් ගන්නේ කෙසේද - ඔබේ ව්යාපාරය තවමත් වර්ධනය වනවා නම් පවා.

How to Be Wealthy Before You're "Rich"

ධනය නිර්මාණය සාමාන්යයෙන් දෙකක් එක් මාර්ගය අනුගමනය කරයි:

Path 1: Increase what you have while your wants expand even fasterසෑම සාර්ථකත්වයක්ම නව බලාපොරොත්තු විවෘත කරයි. සෑම මාලාවක්ම නව සමානකම් හෙළි කරයි. ඔබේ අංකය වර්ධනය වන නමුත් ඔබේ අංකය වේගයෙන් වර්ධනය වේ.

Path 2: Increase what you have while carefully managing what you wantඔබේ සංඛ්යාතය ඔබගේ කාර්යක්ෂම කාර්යය හරහා වර්ධනය වන නමුත් ඔබ ඔබේ සංඛ්යාතය පාලනය කරයි.

පැහැදිලි කරන්නම් :මෙය ඔබේ ආශාව සීමා කිරීම හෝ අඩු ප්රමාණයක් සඳහා සකස් කිරීම ගැන නොවේ.එය ඔබ සැබවින්ම අවශ්ය දේ ගැන සැලකිලිමත් වීම ගැනයි, ඔබ අවශ්ය කිරීමට සීමා කර ඇති දේ ගැනයි.

මෙන්න අද සිට සැබෑ ධනය ගොඩනඟන ආකාරය:

1. Conduct a "Want Audit"

ඔබගේ අවශ්යතා බොහෝමයක් ඇත්තටම ඔබගේ නොවේ - ඔවුන් විසින් ඉස්මතු කර ඇත:

අනෙකුත් ව්යාපාරිකයින්ට සමාන කිරීම

සමාජ මාධ් ය අවධාරණය

කර්මාන්තයේ බලාපොරොත්තු

තත්වය ක්රීඩා ඔබේ සමාගම් තුළ

ඔබ සැබෑවටම අවශ්ය කුමක්දැයි ඔබ සිතන්නේ කුමක්දැයි සැලකිල්ලට ගන්න.

තමන්ගෙන් අහන්න:

කවදාවත් මේ සාර්ථකත්වය ගැන කවුරුවත් දැනගෙන හිටියා නම්, මම එය තවමත් අවශ්යද?

මෙම අවශ්යතාවය මගේ ගැඹුරු වටිනාකම් සමඟ අනුකූල වේද, නැත්නම් මගේ ආගමට පමණක්?

මේක මට ඕන දෙයක්ද, නැත්නම් මට ඕනෑ දෙයක්ද?

මම මෙම පුහුණුව සිදු කරන විට, මම මගේ "ඔවුන්ගේ අවශ්යතා" 70% ක් පමණ මාගේ නොවන බව සොයා ගැනීමට පුදුම විය.

2. Design Your Enough

වඩාත්ම බලවත් මූල්ය සංකල්පය සංකීර්ණ ආදායමක් නොවේ - එය "වැඩි" යන සංකල්පයයි.

ඔබේ ජීවිතයේ විවිධ ප්රමාණයන් තුළ ඇති තරම් පෙනෙන දේ හඳුනා ගන්න:

ඔබේ පරිපූර්ණ ජීවිතය සහාය කිරීමට ප්රමාණවත් ආදායමක්

වැඩ කරන පැය ප් රමාණවත් බව දැනෙන නිෂ්පාදිත නොවන බව

සාර්ථක බව දැනීමට ප් රමාණවත් සාර්ථකත්වය

ප්රමාණවත් නැතිව සැනසීම සඳහා ප්රමාණවත් දේපළ

මෙය ඔබේ වර්ධනයට මට්ටමක් සකස් කිරීමක් නොවේ.එය ඔබේ සතුට සඳහා තට්ටුවක් සකස් කිරීමකි.

When you know what enough looks like, you can enjoy everything beyond it as a bonus rather than a requirement.

මම දන්නා ධනවත්ම මිනිසුන්ට ප් රමාණවත් බව පැහැදිලි සංකේතයක් ඇත.පරාක් රමණිකයන් - ඔවුන්ගේ බැංකු ගිණුම්වලින් තොරව - කවදාවත් කරන්නේ නැහැ.

3. Practice Conscious Wealth Daily

සැබෑ ධනය අනාගත තත්ත්වයක් නොවේ - එය දැන් දිනපතා ක් රියාවන් හරහා ලබා ගත හැකිය:

ස්තුතිය නොමැතිව ස්තුතිය: ඔබ ඇති දේ ගෞරව කරන්න, ආයුබෝවන්ව සිටින්න.මේවා එකිනෙකා සීමා නොවේ.

අත්දැකීම් රැස්වීමට වඩා අත්දැකීම්: මතකයන් නිර්මාණය කරන අත්දැකීම් ප්රමුඛතාවට පත් කරන්න.

ඔබගේ බැංකු ගිණුම මෙන් ඔබගේ දිනය ආරක්ෂා කරන්න.විශේෂම ධනය වේ.

අද ධනවත් බව දැනීමට වඩාත් විශ්වාසදායක ක්රමයක් වන්නේ ඔබගේ දවසක කොටසක් ඔබේ නිදහස, ඔබේ මුදල් නොවේ, ඔබගේ නිදහස ඊර්ෂ් ය කරන ආකාරයෙන් ගත කිරීමයි.

මම දන්නා අට අංකයක් වටිනා නිර්මාණකරුවෙක් තවමත් අවුරුදු දහයක් පැරණි මෝටර් රථයක් ධාවනය කරයි, නමුත් සෑම සිකුරාදාම දුරකථන නොමැතිව ඇවිදීමට බාධා කරයි.

මෙම ක් රියාවලිය සැබෑවටම ක් රියාත්මක වන්නේ කෙසේද යන්න අපි ඉතා වෙනස් ව්යාපාරිකයන් දෙදෙනෙකු සහ ඔවුන්ගේ ධනය සමඟ ඇති සම්බන්ධතාවය පිළිබඳ ප්රශ්න අධ්යයනයකින් බලමු.

The Wealth Strategy Most Never Discover

දැන් මම ඔබට පෙන්වන්නම් මෙම ධනය මනස ඔබගේ තත්වය මත ක්රියාත්මක කරන්නේ කෙසේද, නිර්මාණකරුවෙකු, නිර්මාණකරුවෙකු හෝ ආකර්ෂණීය වෘත්තීය.

සැබෑ ධනය සඳහා සමානකම දෙපැත්තම එකපාරටම ප්රතිකාර කිරීම අවශ් ය වේ - බොහෝ ව්යාපාරිකයන් කවදාවත් පර්යේෂණය නොකරන සාමකාමී ප්රවේශයක්.

“ඔබට තියෙන දේ” සහ “ඔබට අවශ් ය දේ” සහ දෙදෙනා අතර ගැලපෙන සාධක.

Growing What You Have (The Part You Already Focus On)

බොහෝ ආකර්ෂණීය මිනිසුන් ධනය සමානකමේ සංඛ්යාතය මත පමණක් ආකර්ෂණීය වේ:

නිතිපතා ආදායම් සහිත ව් යාපාර ගොඩනැගීම

කාලගුණය තුළ සංවර්ධනය වන විවිධ ආදායම් ගමනාන්ත සංවර්ධනය

ඔබ නිදාගෙන සිටින විට ඔබ අගය කරන දේ එකතු කිරීම

ඔබගේ වෙළෙඳ වටිනාකම වැඩි කිරීමට උපකාරී වටිනාකම් ඉගෙන ගන්න

මේවා දිගින් දිගටම කරන්න.මේවා ගොඩක් වැදගත්.

නමුත් එය යුගයේ බාගයක් පමණි.

Managing What You Want (The Part That Changes Everything)

මෙය සැබවින්ම ධනවත් වන අය සදාකාලිකව උත්සාහ කරන අයගෙන් වෙන් කරන ධනය ගොඩනැගීමේ අමතක වූ පැත්තකි:

සැබෑ ආශාවන් සහ සමාජ වැඩසටහන් අතර වෙනස හඳුනා ගැනීම ඔබ "කැමැති" දේ බොහෝ විට අනෙකුත් අය විසින් සකස් කරන ලදී - සමාගම් සමාලෝචන, ඉන්ස්ටග්රෑම් බලපෑම්කරුවන්, සාර්ථකත්වය පෙනෙන ආකාරය ගැන අවිනිශ්චිත මූල්ය ප්රකාශයන්.

නිශ්චිත "වැඩි" මට්ටම් සකස් කිරීම නිශ්චිත "වැඩි" නොමැතිව, ඔබට සීමිත නොසැලකිලිමත් වීම සඳහා ලියාපදිංචි වනු ඇත.මම දන්නා වඩාත් සතුටුදායක ව්යාපාරිකයන් ආදායම්, ද්රව්ය දේපළ සහ ව්යාපාරික ප්රමාණයන් සඳහා නිශ්චිත මට්ටම් ලිව්වා.

ඔබ උද්යානය කපනවා වගේ, ඔබේ ආශාවන් නිතිපතා රැකබලා ගැනීම අවශ්ය වේ.එය සමහර ආශාවන් ඔබගේ ගැඹුරු වටිනාකම් සේවය කරයි; අනෙක් අය ඔබේ සතුට තුවාල කරනු ඇත ඔබ පරීක්ෂා නොකළහොත්.

ආකර්ෂණය සහ ප්රතිචාරය අතර විෂය නිර්මාණය කරන විට සමාගමක් විශාල නිවසක් මිලදී ගැනීම හෝ ඉහළ වටිනාකමකින් ඉහළ නැංවීම, ඔබට එය ඔබගේ අවශ්ය ලැයිස්තුවට ස්වයංක්රීයව එකතු නොකිරීමට හැකිද?

The growth of your desires is the silent wealth-killer that no one talks about.

ඔබේ මාස්ටර් මනස කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ ජීවිතය වර්ධනය කරන සෑම අවස්ථාවකදීම, ඔබ අනුගමනය කළ යුතු ආකර්ෂණය දැනෙනවා.

සෑම අවස්ථාවකදීම ඔබ ආදායමක් ප්රමාණයක් ඉටු කරන විට, ඉලක්කය වහාම ඉදිරියට ගමන් කරයි.

සෑම සංසන්දනයක්ම gravity බලයෙන් නව අවශ් යතා නිර්මාණය කරයි.

මෙම ක්රියාවලිය අවබෝධයෙන් කළමනාකරණය නොකළහොත්, ඔබ ඔබේ ධනය නිර්මාණය කරන ව්යාපාරයත් සමඟ ධනය විනාශ කරන යන්ත්රය ගොඩනැගෙනවා.

බොහෝ ව්යාපාරිකයන් ඔවුන්ගේ ධනය ප්රශ්න විසඳීමට උත්සාහ කරන්නේ අංකය පැත්තෙන් පමණි - තවත් මුදල් උපයන්න!

සැබවින්ම සතුටු හා සපුරාලන අය ඔවුන්ගේ ධනයන්ගේ ආක් රමණික වර්ධනය සහ ඔවුන්ගේ ආශාවන් පිළිබඳ සැලකිලිමත් සීමා කිරීම සමඟ සංකීර්ණ වේ.

The Fear That Keeps Founders Broke

එහෙනම් අපහසු ඇත්තකට මුහුණ දෙන්න.

රහසිගත ආරක් ෂාවක් ඇතිවෙන්නේ කඩා වැටෙන හැඟීම තුළයි.

"ඔබ තවමත් එතන නැහැ" යන විට, ඔබ තමුසෙට තුවක්කුවකට කැඩීම සඳහා නිවැරදි සාධකයක් ඇත, ජීවිත ධනාත්මක අත්දැකීම්වලට අකමැත්තක් කියන්න, සතුට සීමා නොකිරීමට.

“අපි පිටතට යනකොට සන්සුන් වෙන්නම්.”

"මම මේ සහාය රැස්වීමෙන් පසු පවුලේ අය සමඟ කාලය ගත කරන්නම්."

“අපි ඩොලර් මිලියන 10ක් අල්ලපු ගමන් මම සෞඛ් යයට අවධානය යොමු කරන්නම්.”

දුර්වලතාවය වන්නේ ඔබ සතුට සඳහා ඇති තරම් ඇති බව පිළිගන්නා බවයි.

මම නිර්මාණකරුවන් සමඟ මෙම ප්රවේශය වැඩි කරන විට, මම ඔවුන්ගේ ඇස් හරහා දුෂ්කර බිය පිපිරෙන බව දකිනු ඇත. අසාර්ථකත්වයට බිය නොවේ - සතුටට බිය වේ.

නමුත් මෙම බිය බොරු ඩිග්ොටෝමයක් මත පදනම් වේ.

Ambition and satisfaction aren't opposites. They're powerful allies.

ඔබට ඇති දේ ගැන ඔබට ඉතාම ස්තුතිවන්ත විය හැකි අතර, ආශීර්වාදයෙන් විශාල දෙයක් ගොඩනැගීම සඳහා ඔබට අද ඔබට ඇති ප් රමාණය සොයා ගත හැකි අතර, හෙට සඳහා වැඩි දෙයක් නිර්මාණය කළ හැකිය.

මෙය ආත්මීය බයිප්ස් හෝ මානසික ධනාත්මකභාවය නොවේ.එය තෘප්තිමත් උපායමාර්ගික වටිනාකම කළමනාකරණය වන අතර, සමානකම දෙකම එකපාරටම ප්රවේශ කිරීමයි.

දිගුම, සාර්ථකතම වෘත්තිය ඇති නිර්මාණකරුවන් වඩාත් ආකර්ෂණීය හෝ වඩාත් සතුටින් සිටින්නේ නැත.

ඔවුන් මුළුමනින්ම ඉලක්ක ස්ථාන මාරු කිරීමට පෙර සම්පූර්ණයෙන්ම ඉලක්ක ස්ථාන සමරයි

ඔවුන් ඔවුන්ගේ සමාගමෙන් ඔවුන්ගේ මුළු අනන් යතාවය ලබා නොගෙන දැඩිව වැඩ කරනවා.

ඔවුන් මුදල් සාර්ථකත්වය භුක්ති විඳිනවා ජීවිතේ ආගන්තුක බවට පත් නොකිරීම

ඔවුන් ප්රධාන වශයෙන් තම අතීතයේ තමන්ට සමාගම් හෝ තරඟකරුවන්ට නොවේ.

මෙම අදහස් ස්ථාවර සාර්ථකත්වයේ මූලික මෙහෙයුම් පද්ධතිය වේ.

The Ultimate Wealth Hack Nobody Teaches

ධනවත්ම පුද්ගලයා ඔවුන්ගේ බැංකු ගිණුමේ වැඩිම අංකයක් ඇති පුද්ගලයා නොවේ.

එය යථාර්ථවාදී විශ්වාසයක් සහිතව කියන්න පුළුවන් කෙනා:"I have more than I need, and I know exactly what enough looks like."

ඔබ හොඳට පෙනෙන ආකාරය දන්නා විට, ඔබ වඩාත් හොඳ ව්යාපාරික තීරණ ගනී. ඔබ අපහසුතාවයෙන් භයානක ගනුදෙනු නොකරයි. ඔබ ඉක්මන් ජයග් රහණ සඳහා ඔබේ වටිනාකම් අවදානම නොකරයි.

ඔබ දුර්වලතාවය වෙනුවට ප් රමාණයෙන් ගොඩනැගෙනවා.

මෙම මානසිකත්වය දිගු කාලීන දීර්ඝ කාලීන දීර්ඝ කාලීන දීර්ඝ කාලීන දීර්ඝ කාලීන මූල් යමය ධනවත්භාවය නිර්මාණය කිරීමට පෙළඹේ, මොකද එය සෑම වියදමකින්ම විනාශකාරී ගබඩාවකට වඩා ස්ථාවර, මූලික වර්ධනය සඳහා ඉඩ සලසයි.

Morgan Housel හි අවබෝධය - ඔබ ලබා ඇති දේ minus ඔබ අවශ්ය දේ සමාන බව - බුද්ධිමත් පමණක් නොවේ.

ඒ නිසා අවංකවම අහන්න: මෙම සමානකම අනුව, ඔබ ධනවත්ද නැත්නම් බිඳ වැටේද?

ඔබට දුර්වලතාවයක් තිබේ නම්, සමානකම දෙපැත්තම එකවර වැඩ කිරීමට කාලයයි-ඔබට ඇති දේ වර්ධනය කිරීම, ඔබ කැමති දේ නිසැකවම කළමනාකරණය කිරීම.

සැබෑ ධනය යනු සෑම දෙයක්ම ලබා ගැනීම නොවේ.

එය ඔබ දැනටමත් ඇති දේ අවශ්ය වන අතර තවත් විශාල දෙයක් ගොඩනැගීමයි.

කියවන්න ස්තුතියි

ස්කොට්