Uyakwazi ukufumana i-definition ye-wealth

Ngaba unxibelelwano olungabonakaliweyo lwe-wealth.

Ngexesha elide, uxhomekeke kunye nokulawula i-akhawunti akho. Izixhobo, iingubo, abalandeli, abalandeli. Uyafuna ngokuzenzekelayo ukulawula ama-metrics, uxhomekeke ngokuzenzakalelayo malunga nawe.

Uya kusoloko malunga neengcali abalandela iimilioni kunye nokufumana le ngempumelelo. Uya kuba iingcali abalandela izindlu zokuhamba ngelixa uye uye uyihlawula yonke imizuzu kwi-business yakho. Uyazi ukuba ngexesha lokugqibelaYenza.

Kodwa ukuba ngaba ndithi ukuba ezinye abantu abadumileyo ehlabathini zibonakali?

Ngaphandle kwemali - kodwa wahlala ngexesha leyo enzima.

U-Morgan Housel wabelana ngokufanelekileyo:"The best measure of wealth is what you have minus what you want, and by this measure some billionaires are broke."

Kuyinto inguqulo esisiseko malunga nemveliso eyenza ngokupheleleyo - eyona leyo iya kubuyekeza ubudlelwane yakho ngexabiso, umdla, kunye nokuphumelela ukuba uyazi.

Kule i-newsletter, ndiya kubandakanya ngoko i-definition yobungcali ye-wealth iyiphi na ingxaki, indlela abantu abalandeli abaziwa kubandakanya imvume zabo, kwaye indlela unako ukuvelisa imveliso efanelekileyo nangokufunda i-business yakho.

Ngenxa yokuba xa ufumane umdla owaziwayo, akukwazi ukufumana umdla ngokufanelekileyo kwakhona.

The Wealth Equation Most People Get Wrong

Nceda siphinde mathematics ngexesha elinye.

Uninzi abantu zihlanganisa ubungakanani nge-equation elula:

Ubungakanani = Yintoni unayo

Iingubo ezininzi, iimveliso, kunye neengxaki ezihambisa, iingubo ezininzi iye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye zibe.

Kodwa le nqakraza i-fatally incomplete. I-Ignorates i-denominator ye-worth fraction – yintoni ufuna.

I-equation epheleleyo ye-wealth ifumaneka ngathi:

Wealth = What You Have ÷ What You Want

Oku kubangela yonke into.

Ukuba into efunyenwe ngokuzenzakalelayo ukwandisa ngaphezu kwelinye, akukwazi ukujabulela ngexesha elide - ngaphandle kokubili.

Yintoni iindlela ezininzi ezininzi ziquka abantu abaninzi ndingathanda ngexabiso, ngexabiso ezininzi kunye nabanye abaninzi.

Ndiyazi iingcali abahlala iingcali ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo amaxabiso ezisetyenzisiweyo amaxabiso ezisetyenzisiweyo amaxabiso ezisetyenzisiweyo amaxabiso ezisetyenzisiweyo amaxabiso ezisetyenzisiweyo amaxabiso ezisetyenzisiweyo amaxabiso ezisetyenzisiweyo.

Ngexesha elide, ndingathanda i-solopreneurs kunye ne-six-figure abanikeze ubomi zabo ngokufanelekileyo ukuba bafumane ubomi olufanelekileyo ngosuku zonke. Zifunyenze i-denominator ye-wealth equation.

I-problem is not your income. It is your relationship with wanting. I-problem is not your income. It is your relationship with wanting.

Okulandelayo, nathi nqakraza njani oku kwihlabathi, kunye neengxaki zeempawu ezininzi ezininzi ezininzi ezininzi ezininzi ezininzi ezininzi ezininzi.

The Billionaire Who Can't Stop Working

Elon Musk kufuneka, ngalinye izinga lwezimali, ukuba omnye abantu abadumileyo abavela. Kwiimeko, uye umntu owaziwa kakhulu ehlabathini.

Nangona kunjalo, uqhagamshelane kwi-sofa kwi-Tesla Factory ngexesha lokuvelisa. Uqhagamshelane iiyure ze-80-120 iiyure ngeveki. Uqhagamshelane ubomi wakhe njengoko "ukubala" kwaye uyakwazi ukuthatha i-Ambien nje ukutya.

Yintoni i-living ye-a wealthy person-i-living ye-one who is fundamentally broken.

Ngenxa yokuba "izidingo" ze-Musk zinxibelelana nangaphezulu nangaphezulu kwe-"haves" zayo ezininzi. I-Ambitions yayo kwi-Tesla, i-SpaceX, kunye nezinye iimveliso zayo zibonisa i-deficit engabikhoyo.

Ndingathanda iinketho zayo okanye iimpendulo zayo. Kodwa ngexabiso lwezobugcisa etholakalayo, uqhuba i-deficit epheleleyo.

Ukukhangisa oku nabantu efana ne-Derek Sivers, owaza inkampani yakhe ye-CD Baby ngexesha le-22.000.000 $ (ngaphansi kwe-billion), wabelane ininzi yayo kwi-charity, kwaye ngoku uqhuba ubomi yokuzonwabisa, ukufundisa, kunye nokuveliswa. Ngokusho wayo, uye uyakuthanda kakhulu ngenxa yokuba izidingo zayo ziquka ezincinane kunye nokufanelekileyo.

It's not about how much you have. It's about the gap between what you have and what you want.

I-pattern efanayo ibonelela kwi-entrepreneurial landscape:

Umbhali owawuthengisa i-company yayo ngexabiso le-$10 million kodwa ngexesha lokuphumla ngexabiso ngenxa yokuthandwa kwe-identity

I-creator enokufumana i-1 million abalandeli kodwa ayikwazi ukufumana, ngenxa yokuba zihlanganisa kwi-competitor kunye ne-5 million

I-Consultant ebonakalayo i-$500K ngonyaka kodwa isebenze kakhulu, ayikho ixesha ukufumana nayiphi na.

Zonke ziyafumaneka ezininzi ukusuka emzimbeni, kodwa zihlala kwi-state of constant deficit.

Ngoko ke, thina ucacise indlela oku kuxhomekeke nawe ngqo, kunye neendlela ukuqala ukwakha umdla wayo ngexesha elifanelekileyo - nangona ibhizinisi lakho lithuba ukwandisa.

How to Be Wealthy Before You're "Rich"

Ukwakhiwa kwimveliso ngokuvamile kusetyenziswa ngalinye emzimbeni ezimbini:

Path 1: Increase what you have while your wants expand even fasterYinto yindlela yokufakelwa. Yonke imiphumo ivula imibuzo ezintsha. Yonke imibuzo ibonisa imibala ezintsha. I-numerator yakho ibandakanya, kodwa i-denominator yakho ibandakanya ngokukhawuleza.

Path 2: Increase what you have while carefully managing what you wantEzi yindlela yokuvelisa ngokwenene. I-numerator yakho ifumaneka nge-work yakho enzima, kodwa unayo ukulawula i-numerator yakho.

Nceda siphinde:Yintoni siphinde ukunciphisa iimpendulo yakho okanye ukufikelela kwi-less.Yinto malunga nenkinga malunga neyona ufuna ngokufanelekileyo ngokufanelekileyo ngokufanelekileyo ngokufanelekileyo.

Nazi indlela yokwakha umdla owaziwayo ukusuka namhlanje:

1. Conduct a "Want Audit"

Zininzi iimfuno zakho zangaphakathi - ziye zihlanganiswa nge:

Ukubala kunye nabanye abasebenzi

Iindaba ze-social media zibonisa

Izibuyekezo zeIndustry

Iimidlalo ze-Status kwi-peer group yakho

Yenza i-inventory yeyona ufuna ngokufanelekileyo ngokufanelekileyo ngokufanelekileyo ngokufanelekileyo.

Nceda uxhomekeke:

Ukuba akukho umntu uyazi malunga nenkqubo yayo, ndingathanda ukuba ndingathanda?

Ngaba le nqakraza lihlanganisa iimpawu zayo zangaphakathi okanye nje i-ego yam?

Yintoni into ndidinga, okanye into ndidinga ukuba ndidinga?

Xa ndimfuneko le nophando, ndingathanda ukufumana ukuba malunga ne-70% ye "izidingo zayo" ayikho kwakhona. Zininzi iimpendulo ze-external iye ziye zithunyelwe.

2. Design Your Enough

I-concept ye-financial enamandla kakhulu ayikho i-interest ye-compound - yintoni i-concept ye-"enough".

Zifumaneke into efanelekileyo kwiintlobo ezahlukeneyo zehlabathi yakho:

Ingxabiso efanelekileyo ukunceda ubomi yakho elihle

Iiyure ezininzi zokusebenza ukujabulela ngokufanelekileyo ngaphandle kokuphuma

Ukuphumla Okuninzi Ukuphumla Ukuphumla Ukuphumla

Iimpawu ezininzi ukuze ziyafumaneka ngaphandle kwe-excess

Yinto akufunda umgca kwi-growth yakho. It is setting up a floor for your satisfaction.

When you know what enough looks like, you can enjoy everything beyond it as a bonus rather than a requirement.

Izixabiso ezininzi ndingathanda ndingathanda ngokucacileyo. Izixabiso ezincinane - ngaphandle kokufaka kwi-akhawunti zebhanki - akuyona.

3. Practice Conscious Wealth Daily

Umthamo owenziwe ngexesha elidlulileyo-okufumaneka ngexesha elidlulileyo ngexesha elandelayo:

Ukukhusela ngaphandle kwe-complacency: Ukukhusela into efunyenwe ngexesha lokuzange ambitious.

Ukuphumelela kwi-accumulation: Ukuphumelela kwiimvavanyo ezibonisa ama-memories kunokuba kwiimvavanyo ezibonisa i-confusion.

Ixesha elide: Yenza i-kalendar yakho ngexabiso njengoko i-akhawunti yakho yebhanki. I-time wealth yi-mveliso enhle kakhulu.

Umgangatho olufanelekileyo kakhulu ukufumana nabathengi namhlanje kuyinto ukutya isithuba lakho ngexesha elandelayo ukuba abaninzi bafumane imvakalelo yakho, ngaphandle kwemali yakho.

Enye umlawuli ndiyaziqhelekanga iiyure ezisibhozo ezisibhozo, kodwa isibhoxisa ngexesha lokugqibela ngexesha lokuhamba ngaphandle kwe-telephone.

Nceda siphinde njani oku kwimveliso kunye ne-case study yeendaba ezimbini ezahlukileyo kunye neengxaki zayo kunye nemali.

The Wealth Strategy Most Never Discover

Ngoku ndiya kukuvumela indlela yokusetyenziswa kwisiqingatha le-wealth kwimeko yakho njenge-founder, umbhali, okanye umbhali omnqweno.

Umthamo owaziwa kufuneka uqhagamshelane kumazwe omnye we-equation ngexesha elifanayo - indlela elinganiselwe i-most entrepreneurs ayikho kwakhona.

I-"Yintoni unayo" kunye ne-"Yintoni unayo" kunye ne-balance phakathi kwakhona.

Growing What You Have (The Part You Already Focus On)

Iintlobo ezininzi ezinxulumene kuphela kwi-numerator ye-wealth equation:

Ukwakha iimveliso kunye nemali ezijoliswe

Ukuvelisa iintlobo ezininzi zentengiso ezisetyenziswa ngexesha elide

Ukuphucula iimveliso ezininzi ezininzi ezininzi xa uxhumane

Ukufundisa izilwanyana eziphakamileyo ezikhuthaza i-market value yakho

Nceda uqhagamshelane ngexesha leyo. Zifumaneka kakhulu.

Nangona kunjalo, ke kunokuba i-half of the equation.

Managing What You Want (The Part That Changes Everything)

Yinto ingxaki elidlulileyo yokwakha umdla elihlanganisa umdla owenziwe ngempumelelo:

Ukubala phakathi kwizidingo ze-authentic kunye ne-social programming I-Most of what you "want" was implanted by others - i-peer comparisons, i-Instagram influencers, i-venture capital narratives about what success looks like.

Ukuqhathanisa iingcebiso eziluncedo "ngakumbi" Akukho iingcebiso eziluncedo "ngakumbi", unxibelelanisa ukuba unxibelelaniso olungaphakathi. Iingcebisi ezininzi ezinxibelelanekileyo iye bakwazi ukufikelela iingcebiso eziluncedo, iingcebiso zentengiso, kunye neengcebiso zentengiso.

Ukulungiselela ngokugqithisileyo Ukugqithiselwa kweNdlovu, iimfuno zakho ziquka ukutya ngokugqithisileyo. Ezinye iimfuno zihlanganisa iimfuno zakho ezininzi; abanye zihlanganisa iimfuno zakho ukuba zikhuthaze ukuhambisa ukuba zithunyelwe.

Ukwenza indawo phakathi kwe-stimulus kunye ne-reaction Xa umlinganiselo umnqweno utyelela kwindawo enkulu okanye ukwandisa kwi-value ephakeme, unokufumana oku ngaphandle kokongeza ngokuzenzakalelayo kwi-wish list yakho? Le ndawo leyo apho umdla wabanjwa.

The growth of your desires is the silent wealth-killer that no one talks about.

Xa iqela lakho le-Mastermind iyahlawula ubomi zabo, uyazi i-pull to follow.

Xa unako ukufikelela kwi-revenue milestone, i-target ihamba ngokuzenzakalelayo.

Yonke umngcipheko inikeza iimfuno ezintsha nge-gravity.

Ngaphandle kokufanelekileyo kwinkqubo yayo, utshintshe imishini yokuthintela imveliso kunye nenkampani yakho yokwenza imveliso.

Uninzi lwezimveliso bakwazi ukutshintsha iinkcubeko zayo kuphela kwi-numerator side - nje ukwenza imali engaphezulu! Kodwa kuyinto njengoko ukutshintsha i-bucket nge-hole kwi-bed. Akukho amanqanaba emanzini akuyona.

Iintliziyo ezininzi kunye neentliziyo zihlanganisa ukunyuka kweengxaki zayo kunye nokunyuka kweengxaki zayo ngokufanelekileyo.

The Fear That Keeps Founders Broke

Nceda siphinde umzekelo omncinci.

Kukho ukhuseleko oluthile kwi-feel broken.

Xa "ukuba akuyona," unayo isivumelwano epheleleyo ukuchithwa kwegazi, ukhangela kwiimvavanyo ezihlabathiyo kunye nokukhutshwa kweemvavanyo ngexesha elide.

"Ndiya kubuyekeza emva kokuphuma."

"Ndiya kuthatha ixesha kunye nabasetyhini emva kwe-fundraising round."

"Ndiya kuxhomekeke kwi-health when we hit $10M ARR."

I-Swelding ithathwa ekugqibeleni ukuba ungenza kakhulu ukuhambisa ukuhambisa.

Xa ndandisa le nqaku kunye neengcali, ndingathanda umdla omnqweno omnqweno. Akukho umdla we-failure-umdla we-satisfaction. Bhalisa ukuba ukwamkelwa kwimeko yayo yamanje njengoko "ngaphezulu" kuyawaza umdla wayo kunye nomnqweno.

Kodwa le nqakraza isekelwe kwi-dicotomy embalwa.

Ambition and satisfaction aren't opposites. They're powerful allies.

Uyakwazi ukufumana uxhomekeke kakhulu ngenxa yintoni unayo ngelixa ukwakha into engaphezulu. Uyakwazi ukufumana uxhomekeke yakho ngexesha elidlulileyo ngexesha elandelayo.

Yinto ayikho i-spiritual bypass okanye i-positivity ye-toxic. It is hardcore strategic wealth management-ukuphendula iindidi ezimbini ye-equation ngexesha elifanelekileyo.

Iimpawu ezininzi kunye neengcali ezininzi kunye neengcali ezininzi ziye zithunyelwe kakhulu okanye ezininzi zithunyelwe kakhulu. Ziziphi na iimpawu ezininzi ziye ziye zithunyelwe kwi-integration yeengcali ezimbini:

Zifumaneka kwi-milestones ngokupheleleyo ngaphambi kokutshintshwa ngexesha elandelayo

Zifumaneka ngempumelelo ngaphandle kokufumana umntu wayo ngokupheleleyo kwiinkampani.

Zifumaneka kwi-success ye-financial ngaphandle kokuphumelela kwi-inflation ye-lifestyle

Zifana ngokufanelekileyo ngokufanelekileyo ngokufanelekileyo ngokufanelekileyo ngokufanelekileyo ngokufanelekileyo ngokufanelekileyo ngokufanelekileyo ngokufanelekileyo.

Zonke iinkqubo zokusebenza ziquka iinkqubo zokusebenza ezisetyenzisiweyo.

The Ultimate Wealth Hack Nobody Teaches

Umntu owaziwa kakhulu ayikho umntu we-zero emininzi kwi-akhawunti yebhanki.

Kwaye umntu owaziwa, kunye nokufuneka okufanayo:"I have more than I need, and I know exactly what enough looks like."

Xa uyazi into efanelekileyo, uthathe iimfuno ezininzi ezilungileyo zebhizinisi. Uyakwazi ukufumana iingcebiso ezinzima ngenxa yokuzonwabisa. Uyakwazi ukuxhaswa iingcebiso zakho ngenxa yokuzonwabisa ngokukhawuleza. Uyakwazi ukuxhaswa i-team yakho ngenxa ye-vanity metrics.

Ukulungiselela kwi-abundeni kunokuba kwi-scarcity.

Yintoni i-ironyeko yokuqala? Le nkqubo yobungcali inqakraza ukuvelisa kwimali emininzi ngexesha elide, ngenxa yokukwazi ukuvelisa okuqhubekayo, ngokufanelekileyo, kunokuba ukuvelisa ngempumelelo ngexabiso.

I-Morgan Housel iingcebiso - ukuba i-wealth iye yintoni okufanayo ngaphandle kwimibuzo yakho - ayikho nje yintoni. Kuyinto i-formula ye-wealth-building eyenziwe ngexesha.

Yintoni, nceda uqhagamshelane ngokwenene: Ngokuqhelekanga le nqakraza, uye uqhagamshelane okanye uqhagamshelane?

Ukuba utshintshe i-deficit, ixesha ukuyisebenza kwiindidi ezimbini ze-equation ngexesha elifanayo - ukwandisa into efanelekileyo kwaye ukulawula into efanelekileyo.

Yintoni, umdla owenziwe ngokwenene unayo yonke into.

Yintoni ungenza into efanayo kwaye ungenza into epheleleyo.

Nceda ucebisa.

U-Scott