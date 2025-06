A gazdagság téves definícióját követed

Hallgasd meg itt

A gazdagság téves definícióját követi.

Minden nap felébredsz és ellenőrized a számláidat. bevételek, nyereség, előfizetők, követők. Folyamatosan figyeli a mutatókat, mindig aggódik, hol állsz.

Olvastál arról, hogy az alapítók milliókat gyűjtenek, és úgy érzed, hogy irigység.Látod, hogy a versenytársak nyaralóházakat vásárolnak, miközben minden dollárt újra befektetsz a vállalkozásodba.Készítsd el.

De mi van, ha elmondom neked, hogy a világ leggazdagabb emberei valójában összeomlanak?

Nem pénzügyileg törtek meg, hanem olyan módon törtek meg, amely valójában számít.

Morgan Housel tökéletesen megfogalmazta:"The best measure of wealth is what you have minus what you want, and by this measure some billionaires are broke."

Ez egy alapvető igazság a vagyonról, amelyet a legtöbb vállalkozó teljesen hiányzik - az egyik, amely átalakítja a kapcsolatot a pénzzel, a sikerrel és az elégedettséggel, ha igazán megérti.

Ebben a hírlevélben le fogom bontani, hogy miért alapvetően hibás a hagyományos gazdagság definíciója, hogyan mérik a leggazdagabb emberek, akiket ismerek, a sikerüket, és hogyan lehet valódi gazdagságot építeni, még akkor is, ha vállalkozását építi.

Mert ha egyszer megérted az igazi gazdagságot, soha többé nem fogod ugyanúgy nézni a sikerre.

The Wealth Equation Most People Get Wrong

Tegyük egy pillanatra a matematikát.

A legtöbb ember egy egyszerű egyenlet alapján határozza meg a gazdagságot:

Gazdagság = amivel rendelkezel

Minél több pénzt, eszközt és erőforrást gyűjtesz, annál gazdagabb leszel.

De ez az egyenlet végzetesen hiányos. figyelmen kívül hagyja a vagyoni frakció nevezőjét – amit akarsz.

A teljes gazdagság egyenlete így néz ki:

Wealth = What You Have ÷ What You Want

Ez mindent megváltoztat.

Ha az, amit akarsz, folyamatosan bővül, hogy meghaladja azt, amid van, soha nem fogsz gazdagnak érezni magad – függetlenül attól, hogy mennyit halmozol fel.

Ezért vannak olyan emberek, akik milliókkal érzik magukat összetörtnek, míg mások szerényen érzik magukat bőségesnek.

Ismerek olyan alapítókat, akik nyolc számjegyű vállalkozásokat építettek, de állandóan aggódnak a következő mérföldkő miatt.

Időközben ismerem a hatjegyű vállalkozásokkal rendelkező egyedülálló embereket, akik olyan szándékosan tervezték életüket, hogy minden nap megtapasztalják az igazi gazdagságot.

A probléma nem a jövedelmed, hanem a kapcsolatod a vágyakozással.

Ezután nézzük meg, hogyan működik ez a valós világban, olyan emberek példáival, akik papíron gazdagnak tűnnek, de valójában megszakadnak ezzel az értelmesebb intézkedéssel.

The Billionaire Who Can't Stop Working

Elon Musknak minden objektív intézkedés szerint az egyik leggazdagabb embernek kell lennie, néha ő volt a bolygó leggazdagabb embere.

Mégis alszik a kanapén a Tesla gyárban a termelési szünetek alatt. 80-120 órát dolgozik hetente. Az életét „kiszivárgónak” nevezte, és elismerte, hogy Ambien-t csak aludni fogja.

Ez nem egy gazdag ember életmódja, hanem egy alapvetően megromlott ember életmódja.

Mivel Musk „szándékai” messze meghaladják még a hatalmas „kapcsolatokat” is. „A Tesla, a SpaceX és a többi vállalkozása iránti törekvései olyan hiányt teremtenek, amelyet egyetlen pénz sem képes kitölteni.

Nem bírálom a választásait vagy ambícióit, de a gazdagság egyenletével, amiről beszélünk, állandó hiányt futtat.

Ezzel ellentétben Derek Sivers, aki 22 millió dollárért eladta a cégét, a legtöbbet jótékonysági célokra adta, és most a szabadság, a tanulás és a teremtés életét éli.

It's not about how much you have. It's about the gap between what you have and what you want.

Ez a minta megismétlődik a vállalkozói tájban:

Az alapító, aki eladja cégét 10 millió dollárért, de azonnal üresnek érzi magát, mert elvesztette identitását

Az alkotó, aki eléri az 1 millió előfizetőt, de nem élvezheti, mert 5 millió versenytársra vannak rögzítve

Az a tanácsadó, aki évente 500 000 dollárt keres, de annyira dolgozik, hogy nincs ideje élvezni.

Mindannyian kívülről gazdagnak tűnnek, de állandó hiányban élnek.

Most vizsgáljuk meg, hogy ez hogyan vonatkozik Önre közvetlenül, és hogyan kezdheti el az igazi vagyon felépítését most - még akkor is, ha üzleti tevékenysége még mindig növekszik.

How to Be Wealthy Before You're "Rich"

A vagyonteremtés általában két út egyikét követi:

Path 1: Increase what you have while your wants expand even fasterEz az alapértelmezett út. Minden eredmény új vágyakat nyit meg. Minden mérföldkő új összehasonlításokat tár fel. A számláló növekszik, de a nevező gyorsabban növekszik.

Path 2: Increase what you have while carefully managing what you wantA számológéped a kemény munkádon keresztül növekszik, de kontrollálod a neveződet.

Legyünk egyértelműek:Ez nem arról szól, hogy korlátozza a törekvéseit, vagy kevesebbet.Ez arról szól, hogy szándékos legyen arról, amit valójában akarsz, szemben azzal, amit feltételesen akarsz.

Itt van, hogyan kell építeni valódi gazdagságot kezdve ma:

1. Conduct a "Want Audit"

A legtöbb vágyad valójában nem a tiéd - beültetik:

Összehasonlítás más vállalkozókkal

A közösségi média kiemeli

Ipari elvárások

Játékszabályok a peer csoportban

Készítsen leltárt arról, amit valóban akarsz, szemben azzal, amit gondolsz, hogy szeretnél.

Kérdezd meg magadtól:

Ha soha senki nem tudna erről az elért eredményről, még mindig szeretném?

Ez a vágy összhangban van-e a mélyebb értékeimmel, vagy csak az egómmal?

Ez valami, amit akarok, vagy valami, amit mondtak nekem, hogy akarok?

Amikor elvégeztem ezt a gyakorlatot, megdöbbentődtem, amikor rájöttem, hogy a "kívánságaim" mintegy 70% -a valójában nem az enyém volt.

2. Design Your Enough

A legerősebb pénzügyi koncepció nem az összetett érdek – ez a „elég” fogalma.

Határozza meg, hogy mit néz ki az élet különböző dimenzióiban:

Megfelelő jövedelmet, hogy támogassa az ideális életmód

Elegendő munkaidő ahhoz, hogy produktív legyen anélkül, hogy kiégne

Elég a siker ahhoz, hogy megvalósultnak érezzük magunkat

Megfelelő tulajdonságok ahhoz, hogy kényelmesek legyenek túlzás nélkül

Ez nem korlátot állít a növekedésedre, hanem egy padlót hoz létre az elégedettségedre.

When you know what enough looks like, you can enjoy everything beyond it as a bonus rather than a requirement.

A leggazdagabb embereknek, akiket ismerek, világos definíciójuk van: elég.

3. Practice Conscious Wealth Daily

Az igazi gazdagság nem a jövő állapota – a mindennapi gyakorlatok révén most elérhető:

Hálásság önelégültség nélkül: Értékelje azt, ami van, miközben ambiciózus marad.

Tapasztalat a felhalmozódás felett: Előnyben részesítse azokat az élményeket, amelyek emlékeket hoznak létre, nem pedig azokat a birtokokat, amelyek zavart okoznak.

Óvatosan őrizd a naptáradat, mint a bankszámládat.Az időgazdagság a legtisztább gazdagság.

A legmegbízhatóbb módja annak, hogy gazdagnak érezd magad ma, hogy a napod egy részét oly módon töltsd, hogy mások irigykedjenek a szabadságodra, nem a pénzedre.

Egy nyolcjegyű alapító, akit ismerek, még mindig egy tízéves autót vezet, de minden szerdán blokkolja a telefon nélküli túrázást.

Nézzük meg, hogyan működik ez a gyakorlatban két nagyon különböző vállalkozó esettanulmányával és a gazdagsággal való kapcsolatukkal.

The Wealth Strategy Most Never Discover

Most megmutatom, hogyan kell alkalmazni ezt a gazdagság gondolkodásmódot az alapítóként, alkotóként vagy ambiciózus szakemberként.

Az igazi gazdagság megköveteli, hogy az egyenlet mindkét oldalát egyszerre kezeljük - a legtöbb vállalkozó kiegyensúlyozott megközelítést alkalmaz.

A „ami van” és a „amit akarsz” és a kettő közötti egyensúly.

Growing What You Have (The Part You Already Focus On)

A legambiciózusabb emberek kizárólag a gazdagság egyenletének számlálójával foglalkoznak:

Folyamatos bevételekkel rendelkező vállalkozások

Többszörös jövedelemáramlások fejlesztése, amelyek idővel összekapcsolódnak

Felhalmozott eszközök, amelyek értékelik, miközben alszol

A magas tőkeáttételű készségek megtanulása, amelyek növelik a piaci értéket

Folytassátok ezeket a dolgokat, nagyon fontosak.

De ez csak az egyenlet fele.

Managing What You Want (The Part That Changes Everything)

Ez a gazdagság építésének elhanyagolt oldala, amely elválasztja a valóban gazdagokat az állandóan törekvőktől:

Az autentikus vágyak és a szociális programozás megkülönböztetése A legtöbb, amit "kívánsz" mások beültetették - peer összehasonlítások, Instagram befolyásolók, kockázatitőke-történetek arról, hogy milyen a siker.

Egyértelmű „elég” küszöbértékek beállítása A meghatározott „elég” nélkül végtelen elégedetlenségre jelentkezel.A legelégedettebb vállalkozók, akiket ismerek, konkrét küszöbértékeket írtak le a jövedelemre, az anyagi vagyonra és az üzleti mutatókra.

Rendszeres vágy vágás Csakúgy, mint egy kertet vágysz, a vágyaid rendszeres karbantartást igényelnek. Egyes vágyak szolgálják a mélyebb értékeket; mások gyomok, amelyek elnyomják az elégedettségedet, ha ellenőrizetlenek maradnak.

Az ösztönzés és a válasz közötti tér megteremtése Amikor egy társa nagyobb házat vásárol, vagy magasabb értékben emel, tanúskodhat anélkül, hogy automatikusan hozzáadná azt a kívánságlistájához?

The growth of your desires is the silent wealth-killer that no one talks about.

Minden alkalommal, amikor a mastermind csoport frissíti életmódját, úgy érzi, a vonzódás követni.

Minden alkalommal, amikor elér egy jövedelem mérföldkő, a cél azonnal halad előre.

Minden összehasonlítás új vágyakat teremt a gravitáció erejével.

Ennek a folyamatnak a tudatos irányítása nélkül egy vagyon-pusztító gépet építesz a vagyon-teremtő üzleted mellett.

A legtöbb vállalkozó megpróbálja megoldani a vagyonproblémáit kizárólag a számláló oldalán - csak több pénzt keresni!De ez olyan, mintha megpróbálná kitölteni a tálat egy lyukkal az alján.

A valóban boldog és beteljesült egyesítik vagyonuk agresszív növekedését vágyaik szándékos visszatartásával.

The Fear That Keeps Founders Broke

Nézzünk szembe egy kényelmetlen igazsággal.

Van egy titkos biztonság a törött érzésben.

Amikor „még nem vagy ott”, akkor tökéletes kifogásod van arra, hogy porba rántod magad, nemet mondj az életet gazdagító tapasztalatokra, és végtelenül elhalasztod az örömöt.

„A kilépés után nyugodt leszek.”

"A családommal fogok időt tölteni a pénzgyűjtés után."

"Fókuszálok az egészségre, amikor elérjük a 10 millió dollárt."

A sebezhetőség abban rejlik, hogy elismerjük, hogy lehet, hogy már van elég a boldogsághoz.

Amikor felveszem ezt a perspektívát az alapítókkal, látom, hogy nyers félelem villog a szemükön.Nem a kudarc félelme - a elégedettség félelme. Megrémülnek, hogy a jelenlegi helyzetük „elég” elfogadása megöli hajlamukat és ambícióikat.

De ez a félelem egy hamis dichotómián alapul.

Ambition and satisfaction aren't opposites. They're powerful allies.

Mélyen hálás lehetsz azért, amid van, miközben lelkesedve építesz valami nagyobbat.

Ez nem spirituális megkerülés vagy mérgező pozitívum. Ez a kemény stratégiai vagyonkezelés – az egyenlet mindkét oldalát egyidejűleg kezeli.

A leghosszabb, legsikeresebb karrierjével rendelkező alapítók nem a legelégedettebbek vagy a legelégedettebbek, ők azok, akik elsajátították a két állam integrációját:

Teljes mértékben ünneplik a mérföldköveket, mielőtt azonnal elmozdítják a célpontokat

Intenzíven dolgoznak anélkül, hogy teljes identitásukat a cégükből származnák

Élvezik a pénzügyi sikert anélkül, hogy az életmód inflációjának túszává válnának

Elsősorban a múltbeli önmagukhoz hasonlítanak, nem társaikhoz vagy versenytársaikhoz.

Ezek az ötletek képezik a fenntartható siker alapvető működési rendszerét.

The Ultimate Wealth Hack Nobody Teaches

A leggazdagabb ember nem az, akinek a legtöbb zérója van a bankszámláján.

Ő az, aki valódi meggyőződéssel mondhatja:"I have more than I need, and I know exactly what enough looks like."

Ha tudod, hogy mi az elég, akkor radikálisan jobb üzleti döntéseket hozol. Nem veszsz szörnyű üzleteket kétségbeesésből. Nem veszélyezteted az értékeidet a gyors győzelemért. Nem éged ki a csapatodat a hiúság mércéinek üldözésével.

A bőségből építesz, nem pedig a szűkösségből.

Ez a gondolkodásmód hosszútávon lényegesen több pénzügyi jólétet teremt, mert lehetővé teszi a fenntartható, elvi alapú növekedést, nem pedig a romboló felhalmozódást.

Morgan Housel elképzelése, miszerint a vagyon egyenlő azzal, amid van mínusz azzal, amit akarsz, nem csak okos.

Tehát őszintén kérdezd meg magadtól: Ebből az egyenletből gazdag vagy törött?

Ha hiány van, itt az ideje, hogy egyszerre dolgozzon az egyenlet mindkét oldalán – növelje azt, amivel rendelkezik, miközben szándékosan kezeli azt, amit akar.

Mert az igazi gazdagság nem mindenben rejlik.

Azt akarja, ami már van, miközben valami nagyobbat épít.

Köszönöm az olvasást.

- Scott