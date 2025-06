Klausykitės čia

Jūs persekiojate neteisingą turto apibrėžimą.

Kiekvieną dieną jūs atsibundate ir patikrinkite savo sąskaitas. pajamos, pelnas, abonentai, pasekėjai. Jūs nuolat stebite rodiklius, visada nerimaujate dėl to, kur jūs stovite.

Jūs skaitote apie steigėjus, kurie surenka milijonus ir jaučiasi, kad pavydas.Jūs matote konkurentus, kurie perka atostogų namus, o jūs reinvestuojate kiekvieną dolerį į savo verslą.Padaryk tai.

Bet kas, jei aš jums pasakiau, kad kai kurie iš turtingiausių pasaulio žmonių iš tikrųjų yra sugadinti?

Ne finansiškai sulaužytas, bet sulaužytas taip, kaip iš tikrųjų svarbu.

Morgan Housel puikiai tai išdėstė:"The best measure of wealth is what you have minus what you want, and by this measure some billionaires are broke."

Tai yra pagrindinė tiesa apie turtą, kurią dauguma verslininkų visiškai praleidžia - tas, kuris pakeis jūsų santykius su pinigais, sėkme ir pasitenkinimu, jei tikrai jį suprasite.

Šiame biuletenyje aptarsime, kodėl tradicinė turto apibrėžtis yra iš esmės klaidinga, kaip turtingiausi žmonės, kuriuos pažįstu, matuoja savo sėkmę, ir kaip jūs galite sukurti tikrą turtą, net jei kuriate savo verslą.

Nes kai tik suprasite tikrąjį turtą, niekada nežiūrėsite į sėkmę tuo pačiu būdu.

The Wealth Equation Most People Get Wrong

Na, o dabar šiek tiek matematikos.

Dauguma žmonių apibrėžia turtą paprasta lygtimi:

Turtas – tai, ką turite

Kuo daugiau pinigų, turto ir išteklių sukaupsite, tuo turtingesni tapsite.

Tačiau ši lygtis yra mirtinai neišsami.Ji ignoruoja turto frakcijos vardiklį - ką norite.

Visas turto lygtis atrodo taip:

Wealth = What You Have ÷ What You Want

Tai keičia viską.

Jei tai, ko norite, nuolat plečiasi, kad viršytų tai, ką turite, jūs niekada nesijausite turtingi, nesvarbu, kiek sukaupėte.

Štai kodėl kai kurie žmonės su milijonais jaučiasi sulaužyti, o kiti su kukliais būdais jaučiasi gausūs.

Aš žinau įkūrėjus, kurie sukūrė aštuonių figūrų verslą, bet nuolat nerimauja dėl kito etapo.

Tuo tarpu aš žinau šešių figūrų verslininkus, kurie savo gyvenimą suprojektavo taip sąmoningai, kad kiekvieną dieną patiria tikrąjį turtą.

Problema nėra jūsų pajamos, tai jūsų santykiai su noru.

Toliau pažiūrėkime, kaip tai veikia realiame pasaulyje, su žmonių, kurie atrodo turtingi popieriuje, pavyzdžiais, bet iš tikrųjų yra pažeisti dėl šios prasmingesnės priemonės.

The Billionaire Who Can't Stop Working

Elonas Muskas, bet kokiu objektyviu mastu, turėtų būti vienas iš turtingiausių žmonių pasaulyje.

Vis dėlto jis miega ant sofos „Tesla“ gamykloje gamybos laikotarpiu.Jis dirba 80-120 valandų per savaitę.Jis savo gyvenimą apibūdino kaip „įžeidžiantį“ ir pripažino, kad paėmė Ambieną tik miegoti.

Tai nėra turtingo žmogaus gyvenimo būdas, tai yra kažkieno, kuris iš esmės sulaužytas, gyvenimo būdas.

Kadangi Musko „norai“ gerokai viršija net jo milžiniškus „turtus“. „Tesla“, „SpaceX“ ir kitų jo įmonių ambicijos sukuria deficitą, kurį jokia pinigų suma negali užpildyti.

Aš nekritikuoju jo pasirinkimų ar ambicijų, bet pagal turto lygtį, apie kurią kalbame, jis turi nuolatinį deficitą.

Palyginkite tai su tokiu žmogumi kaip Derekas Siversas, kuris pardavė savo įmonę „CD Baby“ už 22 milijonus dolerių (daug mažiau nei milijardą dolerių), atidavė didžiąją jos dalį labdarai ir dabar gyvena laisvės, mokymosi ir kūrybos gyvenimą.

It's not about how much you have. It's about the gap between what you have and what you want.

Šis modelis kartojasi visame verslumo kraštovaizdyje:

Įkūrėjas, kuris parduoda savo įmonę už 10 milijonų dolerių, bet iš karto jaučiasi tuščias, nes jie prarado savo tapatybę

Kūrėjas, kuris pasiekia 1 milijoną abonentų, bet negali mėgautis, nes jie yra fiksuoti į konkurentus su 5 milijonais

Konsultantas, kuris uždirba 500 000 JAV dolerių per metus, bet dirba tiek daug, kad neturi laiko mėgautis

Jie visi atrodo turtingi iš išorės, bet gyvena nuolatinėje deficito būsenoje.

Dabar išnagrinėkime, kaip tai taikoma jums tiesiogiai, ir kaip galite pradėti kurti tikrąjį turtą dabar - net jei jūsų verslas vis dar auga.

How to Be Wealthy Before You're "Rich"

Paprastai turto kūrimas vyksta vienu iš dviejų kelių:

Path 1: Increase what you have while your wants expand even fasterTai yra numatytasis kelias. Kiekvienas pasiekimas atveria naujus norus. Kiekvienas etapas atskleidžia naujus palyginimus. Jūsų skaičiuoklė auga, bet jūsų vardiklis auga greičiau.

Path 2: Increase what you have while carefully managing what you wantJūsų skaičiuoklė auga per jūsų sunkų darbą, bet jūs išlaikote savo vardiklio kontrolę.

Leiskite man būti aiškiai:Tai ne apie tai, kad apribotumėte savo ambicijas ar susitaikytumėte su mažiau.Tai apie tai, kad esate sąmoningas apie tai, ko iš tikrųjų norite, palyginti su tuo, ko esate sąlyginai norėję.

Štai kaip sukurti tikrą turtą, pradedant šiandien:

1. Conduct a "Want Audit"

Dauguma jūsų norų iš tikrųjų nėra jūsų – jie implantuojami:

Palyginimas su kitais verslininkais

Socialinė žiniasklaida pabrėžia

Pramonės lūkesčiai

Statuso žaidimai jūsų peer grupėje

Paimkite inventorių, ką jūs tikrai norite, palyginti su tuo, ką manote, kad turėtumėte norėti.

Paklauskite savęs:

Jei niekas niekada nežinotų apie šį pasiekimą, ar aš vis dar norėčiau to?

Ar šis troškimas atitinka mano gilesnes vertybes ar tik mano ego?

Ar tai kažkas, ko aš noriu, ar kažkas, ko man buvo pasakyta norėti?

Kai aš padariau šį pratimą, buvau sukrėstas, kai sužinojau, kad apie 70% mano „norų“ iš tikrųjų nebuvo mano.

2. Design Your Enough

Galingiausia finansinė sąvoka nėra sudėtinis interesas – tai „pakankamai“ sąvoka.

Apibrėžkite, kas atrodo pakankamai įvairiose jūsų gyvenimo dimensijose:

Pakankamai pajamų, kad palaikytumėte idealų gyvenimo būdą

Pakankamai darbo valandų, kad jaustumėtės produktyvūs, neišdegdami

Pakanka pasiekimų, kad jaustumėtės įvykdyti

Pakankamai turto, kad būtų patogu be pertekliaus

Tai nenustato jūsų augimo lubų, tai sukuria grindis jūsų pasitenkinimui.

When you know what enough looks like, you can enjoy everything beyond it as a bonus rather than a requirement.

Turtingiausi žmonės, kuriuos pažįstu, turi aiškų apibrėžimą, kad pakanka.

3. Practice Conscious Wealth Daily

Tikrasis turtas nėra būsimoji valstybė – jis yra prieinamas dabar per kasdienę praktiką:

Dėkingumas be pasitenkinimo: vertinkite tai, ką turite, likdami ambicingi.

Patirtis prieš kaupimąsi: teikti pirmenybę patyrimams, kurie sukuria prisiminimus, o ne turtams, kurie sukuria painiavą.

Laiko gausa: saugok savo kalendorių taip pat griežtai, kaip ir savo banko sąskaitą.

Patikimiausias būdas jaustis turtingu šiandien yra praleisti dalį savo dienos taip, kad kiti pavydėtų jūsų laisvei, o ne jūsų pinigams.

Vienas įkūrėjas, kurį aš žinau, vertas aštuonių skaičių, vis dar vairuoja dešimties metų senumo automobilį, bet kiekvieną trečiadienį užblokuoja vaikščioti be telefono.

Pažiūrėkime, kaip tai veikia praktikoje su dviejų labai skirtingų verslininkų atvejų tyrimu ir jų santykiu su turtu.

The Wealth Strategy Most Never Discover

Dabar aš jums parodysiu, kaip pritaikyti šį turto mąstymą jūsų situacijai kaip steigėjui, kūrėjui ar ambicingam profesionalui.

Tikrasis turtas reikalauja vienu metu spręsti abi lygties puses - subalansuotą požiūrį, kurį dauguma verslininkų niekada neįvaldys.

„Tai, ką turite“ ir „tai, ko norite“ ir pusiausvyra tarp jų.

Growing What You Have (The Part You Already Focus On)

Dauguma ambicingų žmonių yra apsėstos tik turto lygties skaičiuokle:

Verslo kūrimas su pasikartojančiomis pajamomis

Kelių pajamų srautų, kurie sujungiami laikui bėgant, kūrimas

sukaupti turtą, kurį vertinate miegant

Mokytis aukštos sverto įgūdžių, kurie padidina jūsų rinkos vertę

Tęskite šiuos dalykus, jie yra labai svarbūs.

Bet tai tik pusė lygties.

Managing What You Want (The Part That Changes Everything)

Tai yra apleista turto kūrimo pusė, atskirianti tikrai turtingą nuo amžinai siekiančio:

Skirtumas tarp autentiškų norų ir socialinio programavimo Dauguma to, ko jūs „norite“, buvo implantuoti kitiems – lyginamieji palyginimai, „Instagram“ įtakos turėtojai, rizikos kapitalo pasakojimai apie tai, kaip atrodo sėkmė.

Nustatant aiškias "pakankamai" ribas Be apibrėžto "pakanka", jūs užsiregistruojate dėl begalinio nepasitenkinimo.

Reguliarus troškimas pjaustymas Lygiai taip pat, kaip jūs pjaustysite sodą, jūsų troškimai reikalauja reguliarios priežiūros.

Sukurti erdvę tarp stimulo ir atsakymo Kai bendraamžiai perka didesnį namą arba padidina aukštesnį vertinimą, ar galite liudyti, kad jis automatiškai nepridedamas į savo norų sąrašą?

The growth of your desires is the silent wealth-killer that no one talks about.

Kiekvieną kartą, kai jūsų "mastermind" grupė atnaujina savo gyvenimo būdą, jaučiate trauką sekti.

Kiekvieną kartą, kai pasieksite pajamų žingsnį, tikslas iš karto juda į priekį.

Kiekvienas palyginimas sukuria naujus troškimus gravitacijos jėga.

Be sąmoningo šio proceso valdymo, jūs statote turto sunaikinimo mašiną kartu su savo turto kūrimo verslu.

Dauguma verslininkų bando išspręsti savo turto problemas tik iš skaičiuoklės pusės - tiesiog užsidirbti daugiau pinigų!

Tikrai laimingi ir patenkinti žmonės sujungia agresyvų savo turto augimą su sąmoningu savo norų suvaržymu.

The Fear That Keeps Founders Broke

Susipažinkime su nepatogia tiesa.

Yra slaptas saugumas jausmas sulaužytas.

Kai esate „dar ne ten“, jūs turite puikią pasiteisinimą, kad sumalti save į dulkes, pasakyti „ne“ gyvenimą praturtinantiems patyrimams ir atidėti džiaugsmą neribotam laikui.

Po išvykimo atsipalaiduosiu.“

"Aš praleisiu laiką su šeima po šio lėšų rinkimo raundo."

"Aš sutelksiu dėmesį į sveikatą, kai pasieksime 10 milijonų JAV dolerių ARR."

Pažeidžiamumas yra pripažinti, kad jūs jau gali turėti pakankamai laimės.

Kai aš keliauju šią perspektyvą su steigėjais, matau žalią baimę per jų akis.Ne baimė dėl nesėkmės - baimė dėl pasitenkinimo.Jie yra išsigandę, kad priimdami savo dabartinę situaciją kaip "pakankamai" nužudys jų troškimą ir ambicijas.

Tačiau ši baimė pagrįsta klaidinga dichotomija.

Ambition and satisfaction aren't opposites. They're powerful allies.

Jūs galite būti giliai dėkingi už tai, ką turite, o entuziastingai kurti kažką didesnio.

Tai nėra dvasinis apeigos ar toksiškas pozityvumas.Tai yra kietas strateginis turto valdymas – abiejų lygties pusių sprendimas vienu metu.

Įkūrėjai, turintys ilgiausią, sėkmingiausią karjerą, nėra labiausiai varomi ar patenkinti.

Jie visiškai švenčia etapus prieš iš karto pakeisdami tikslus

Jie dirba intensyviai, neišskirdami visos savo tapatybės iš savo įmonės

Jie mėgaujasi finansine sėkme, netapdami gyvenimo būdo infliacijos įkaitais

Jie pirmiausia lygina save su savo praeitimi, o ne su bendraamžiais ar konkurentais

Šios idėjos yra pagrindinė tvarios sėkmės operacinė sistema.

The Ultimate Wealth Hack Nobody Teaches

Turtingiausias žmogus nėra tas, kuris turi daugiausiai nulio savo banko sąskaitoje.

Jis yra tas, kuris gali pasakyti, su tikru įsitikinimu:"I have more than I need, and I know exactly what enough looks like."

Kai žinote, kaip atrodo pakankamai, jūs priimate radikaliai geresnius verslo sprendimus. Jūs nepriimate baisių sandorių iš nevilties. Jūs nepakenkiate savo vertybėms, kad greitai laimėtumėte. Jūs nepažeidžiate savo komandos, ieškodami tuštybės rodiklių.

Jūs kuriate iš gausos, o ne iš trūkumo.

Šis mąstymas linkęs sukurti žymiai daugiau finansinio turto ilguoju laikotarpiu, nes jis leidžia tvarų, principinį augimą, o ne destruktyvų kaupimąsi bet kokia kaina.

"Morgan Housel" įžvalga - kad turtas yra lygus tai, ką turite, o ne tai, ko norite - yra ne tik protingas.

Taigi paklauskite savęs sąžiningai: pagal šią lygtį esate turtingas ar sulaužytas?

Jei turite deficitą, atėjo laikas vienu metu dirbti abiejose lygties pusėse - auginti tai, ką turite, o sąmoningai valdyti tai, ko norite.

Tikrasis turtas nereiškia turėti viską.

Tai trokšti to, ką jau turite, o kurti kažką didesnio.

Ačiū už skaitymą.

Skotas