Ikaw ay naghahanap ng malusog na definisyon ng kapangyarihan

Ikaw ay naghahanap ng mga error na definisyon ng kapangyarihan.

Lahat ng araw, ikaw ay bumubuo at i-check ang iyong mga account. Revenue, profit, subscribers, followers. You are constantly monitoring metrics, always anxious about where you stand.

I-read about founders raising millions and feel that twinge of envy. You see competitors buying vacation homes while you are reinvesting every dollar sa iyong negosyo.Gawin ito.

Ngunit kung sinabi ko sa iyo na ang ilang ng mga pinakamahalagang tao sa mundo ay talagang nawala?

Hindi financially broken—but broken sa paraan na talagang mahalaga.

Sinabi ni Morgan Housel sa kanya:"The best measure of wealth is what you have minus what you want, and by this measure some billionaires are broke."

Ito ay isang pangunahing katotohanan tungkol sa kapangyarihan na ang karamihan ng mga negosyo ay ganap na nangangailangan - isa na ay mag-transform ang iyong relasyon sa pera, pag-uugali, at satisfaction kung ikaw ay talagang makikita ito.

Sa bulletin na ito, i'll break up kung bakit ang konvensyonal na definisyon ng kapangyarihan ay fundamentally defective, kung paano ang pinakamahalagang tao ko alam ang pagmamay-ari nila, at kung paano maaari mong bumuo ng tunay na kapangyarihan kahit na ikaw ay bumuo ng iyong negosyo.

The Wealth Equation Most People Get Wrong

Matematika para sa isang oras.

Ang karamihan ng mga tao ay nagpapahiwatig ng kalikasan sa pamamagitan ng isang simpleng equation:

Wealth = kung ano ang ikaw ay may

Sa karamihan ng pera, mga assets, at mga resource na ikaw ay kumukuha, ang mas malakas na ikaw ay maging. Simple, hindi ba?

Pero ang equation na ito ay fatally incomplete. Ito ay nangangahulugan ang denominator ng bahagi ng kapangyarihan - kung ano ang gusto mo.

Ang buong equation ng wealth ay tulad ng ito:

Wealth = What You Have ÷ What You Want

Ito ay mababago ang lahat.

Kung ang kung ano ang gusto mo ay nangangahulugan upang higit sa kung ano ang iyong may-ari, hindi mo kailanman makakakuha ng kaya - kahit na kung ano ang iyong pag-akumulate.

Ito ay ang dahilan kung bakit ang ilang mga tao na may milyon-milyong sinasabi na napatunayan habang ang iba na sa mga modest ay sinasabi na may karamihan.

Alam ko na ang mga founder na binuo ng eight-figure na negosyo ngunit buhay sa pangkalahatan ng pag-aari tungkol sa susunod na milestone.

Samakatuwid, alam ko na ang mga solopreneurs na may six-figure na negosyo na inilagay ang kanilang buhay na natutunan upang makikita ang tunay na kapangyarihan araw-araw.

Ang problema ay hindi ang iyong income. Ito ay ang iyong relasyon sa pag-iisip.

Pagkatapos, tingnan natin kung paano ito lumikha sa real na mundo, na may mga halimbawa ng mga tao na nakikita kaya sa papel ngunit ang mga katotohanan ay nararamdaman sa pamamagitan ng ito na mas mahalaga na halaga.

The Billionaire Who Can't Stop Working

Ang Elon Musk ay, sa anumang objective measure, ay isa sa mga pinakamahalagang tao sa buhay. Sa ilang mga oras, siya ay ang pinakamahalagang tao sa planeta.

Gayunpaman, nag-iisa siya sa isang sofa sa pabrika ng Tesla sa panahon ng produksyon crunches. Siya ay nagtrabaho 80-120 oras na linggo. Siya ay inihayag ang kanyang buhay bilang "excruciating" at inihayag na kumuha ng Ambien lamang para sa pag-iisa.

Ito ay hindi ang lifestyle ng isang malaki na tao - ito ay ang lifestyle ng isang tao na ay fundamentally broken.

Dahil ang "wishes" ni Musk ay mas mataas na higit pa sa kanyang malaking "haves." Ang kanyang ambisyon para sa Tesla, SpaceX, at ang kanyang iba pang mga ventures ay lumikha ng isang deficit na walang halaga ng pera ay maaaring mapupunta.

Hindi ako nag-criticise ang kanyang mga pagpipilian o ambisyon, ngunit sa pamamagitan ng equation ng kapangyarihan na kami ay nag-aalok, siya ay nagtatrabaho ng isang perpetual na deficit.

Ipasok ito sa isang tao tulad ng Derek Sivers, na inilathala ang kanyang kumpanya CD Baby para sa $ 22 milyong (mga mas mababa sa isang bilyong), ibinigay ang karamihan ng ito sa karamihan, at ngayon ay naglalaro ng isang buhay ng kalayaan, pag-aaral, at pag-uugali.

It's not about how much you have. It's about the gap between what you have and what you want.

Ang pattern na ito ay tinatawag sa buong entrepreneurial landscape:

Ang tagapagtatag na nag-sale ang kanyang kumpanya para sa $ 10 milyong pero ngayong mag-asawa dahil nawala ang kanilang identity

Ang creator na nakakuha ng 1 milyong subscribers ngunit hindi makakakuha ng ito dahil ang mga ito ay naka-fixed sa mga competitor na may 5 milyong

Ang consultant na gumagawa ng $ 500K sa isang taon ngunit nagtrabaho kaya hindi nila may oras upang gamitin ang anumang ito

Lahat ng mga ito ay nakikita kaya mula sa labas, ngunit naglilingkod sa isang konstante na estado ng deficit.

Ngayon, i-explore kung paano ito gumagana sa iyo direkta, at kung paano maaari mong magsimula upang bumuo ng tunay na kapangyarihan ngayon - kahit na ang iyong negosyo ay patuloy na gumagana.

How to Be Wealthy Before You're "Rich"

Ang pagbabago ng kapangyarihan ay karaniwang gumagamit ng isa sa dalawang paraan:

Path 1: Increase what you have while your wants expand even fasterIto ay ang default path. Ang bawat pagganap ay bumubuo ng mga bagong mga desisyon. Ang bawat milestone ay nagpapakita ng mga bagong pagitan. Ang iyong numerator ay lumalaki, ngunit ang iyong denominator ay lumalaki mas mabilis.

Path 2: Increase what you have while carefully managing what you wantAng iyong numerator ay lumaki sa pamamagitan ng iyong karaniwang trabaho, ngunit ikaw ay humihingi ng kontrol sa iyong denominator.

Magbigay ako ng clarity:Ito ay hindi tungkol sa limitasyon ng iyong ambisyon o pag-iisip para sa mas mababa.Ito ay tungkol sa pagiging intentional tungkol sa kung ano ang gusto mo sa katotohanan laban sa kung ano ang iyong conditioned na gusto.

Narito ang kung paano bumuo ng tunay na kapangyarihan mula ngayon:

1. Conduct a "Want Audit"

Ang karamihan ng iyong mga pangangailangan ay hindi talagang iyong - ang mga ito ay inilagay sa pamamagitan ng:

Mga komparasyon sa ibang mga entrepreneur

Mga Social Media Highlights

mga industriya expectations

Status ng mga laro sa iyong peer group

Gawin ang inventory ng kung ano ang gusto mo sa sarili versus kung ano ang gusto mo sa sarili.

Ipinapakita mo sa iyo:

Kung hindi ko alam tungkol sa pagganap na ito, gusto ko ba ito?

Ang desisyon na ito ay matatagpuan sa aking mas mataas na mga katangian o lamang ang aking ego?

Ito ba ang isang bagay na gusto ko, o ang isang bagay na sinabi ko na gusto ko?

Kapag ginawa ko ang pagsasanay na ito, ako ay na-shock upang malaman na tungkol sa 70% ng aking "wishes" ay hindi katotohanan ang aking mga external expectations na ako internalized.

2. Design Your Enough

Ang pinaka-mahalagang konsepto ng pananaliksik ay hindi ang kompound interest - ito ay ang konsepto ng "diyan."

I-definite kung ano ang sapat na nakikita sa iba't ibang mga dimensyon ng iyong buhay:

Mayroong mga income upang suportahan ang iyong ideal lifestyle

Mayroong sapat na oras na trabaho upang maging productive nang walang pag-burn out

Mayroong mga posesyon upang maging comfortable nang walang excess

Ito ay hindi nagtatag ng isang ceiling sa iyong pag-unlad. Ito ay nagtatag ng isang floor para sa iyong satisfaction.

When you know what enough looks like, you can enjoy everything beyond it as a bonus rather than a requirement.

Ang pinakamahalagang tao na alam ko ay may isang malinaw na definisyon ng sapat. Ang mga nakalipas - kahit na ang kanilang mga bank accounts - hindi.

3. Practice Conscious Wealth Daily

Ang tunay na kapangyarihan ay hindi isang future state - ito ay magagamit ngayon sa pamamagitan ng araw-araw na mga karanasan:

Thanksgiving without complacency: Mag-appreciate kung ano ang iyong may-ari habang maging ambitioso.

Experience over accumulation: Priorize ang mga karanasan na lumikha ng mga memorya kaysa sa mga possessions na lumikha ng kaluluwa.

Ang iyong kalendaryo ay tulad ng iyong bank account. Time wealth is the purest form of wealth.

Ang pinaka-mahalagang paraan upang maging malaki ngayon ay upang i-spend ang isang bahagi ng iyong araw sa isang paraan na makakakuha ng ibang mga tao na mag-envy ang iyong kaligtasan, hindi ang iyong pera.

Ang isang tagapagtatag na alam ko na may halaga ng 8 na halaga ay nag-drives ng isang ten-year-old car, ngunit nag-block off araw-araw para sa paglalakbay na walang telepono.

Tingnan natin kung paano ito gumagana sa karanasan sa isang case study ng dalawang napaka-manghang mga entrepreneur at ang kanilang relasyon sa kapangyarihan.

The Wealth Strategy Most Never Discover

Ngayon ako ay upang ipakita sa iyo kung paano gamitin ang mentality na ito ng kapangyarihan sa iyong situasyon bilang isang founder, creator, o ambitious propesyonal.

Ang tunay na kapangyarihan ay nangangailangan ng pag-aari ng parehong mga side ng equation sa parehong oras - isang balanced approach na ang karamihan ng mga negosyante ay hindi maiiwasang.

Ang "ang kailangan mo" at ang "ang gusto mo" at ang balanse sa pagitan ng dalawang.

Growing What You Have (The Part You Already Focus On)

Ang karamihan ng mga ambitioso ay obsessed eksklusibong sa numerator ng equation ng kapangyarihan:

Pagbutihin ang mga negosyo na may recurrent income

Pagbutihin ang ilang mga stream ng income na sumusunod sa panahon

Paggamit ng mga assets na hinihikayat kapag ikaw ay mag-sleep

Mag-aaral ng mga high leverage skills na nagpapakita ng iyong market value

Gawin mo ang mga bagay na ito, ito ay mahalaga.

Ngunit ito ay halos halos ang equation.

Managing What You Want (The Part That Changes Everything)

Ito ay ang pinaka-stereotypical paraan ng sekswal na panliligalig, ngunit din ang rarest.

Pagkakaiba sa pagitan ng mga authentic desires at social programming Ang karamihan ng kung ano ang "ang gusto mo" ay inilagay sa pamamagitan ng iba't ibang mga tao - peer comparisons, Instagram influencers, venture capital narratives tungkol sa kung ano ang kapangyarihan ay nakikita.

I-setting clear "sufficient" thresholds Walang isang defined "sufficient," ikaw ay nag-sign up para sa infinite discontent. Ang pinaka-satisfied entrepreneurs ako alam ay naka-scribe sa anumang thresholds para sa income, material possessions, at mga metric ng negosyo.

Kung ang isang peer ay bumili ng isang mas mataas na bahay o ilagay sa isang mas mataas na pag-evaluation, maaari mong makakita ito nang hindi automatically magdadala ito sa iyong listahan ng gusto?

The growth of your desires is the silent wealth-killer that no one talks about.

Everytime ang iyong mastermind group upgrade ang kanilang lifestyle, makikita mo ang pag-atake na patuloy.

Every time you hit a revenue milestone, ang target immediately moves forward.

Ang bawat pagitan ay lumikha ng bagong mga pangangailangan na may kapangyarihan ng gravity.

Walang pananaliksik ng proseso na ito, ikaw ay bumuo ng isang makina na nagdadalang ng kapangyarihan kasama ang iyong negosyo na gumagawa ng kapangyarihan.

Ang karamihan ng mga negosyante ay nagtatrabaho upang solve ang kanilang mga problema ng kapangyarihan eksklusibong sa side ng numerator - lamang makakuha ng higit pa ng pera! Ngunit ito ay tulad ng nagtatrabaho sa isang bucket na may isang hole sa ilalim.

Ang tunay na masaya at nabigyan ay naghahatid ng aggressive na pag-unlad ng kanilang mga assets na may deliberate na pag-iimbak ng kanilang mga desisyon.

The Fear That Keeps Founders Broke

Pumunta kami sa isang uncomfortable truth.

May isang secret na seguridad sa feeling broken.

Kapag ikaw ay "hindi pa rin dito," ikaw ay may katumbas na excuse para sa pag-iisa sa iyong sarili sa dust, sabihin hindi sa mga karanasan na nabigyan ng buhay, at ipatupad ang kasiyahan para sa hindi katapusan.

“Ikaw ay mag-relaksasyon pagkatapos ng exit.”

"Ako ay magkakaroon ng oras sa pamilya pagkatapos ng ito fundraising round."

"Ako ay mag-focus sa kalusugan kapag nakuha namin ang $ 10M ARR."

Ang vulnerability ay sa pag-iingat na ikaw ay maaaring magkaroon ng sapat na para sa happiness.

Ngunit ang takot na ito ay batay sa isang false dichotomy.

Ambition and satisfaction aren't opposites. They're powerful allies.

Ikaw ay maaaring maging malakas na grateful para sa kung ano ang ikaw ay may habang enthusiastically bumuo ng isang bagay na mas mataas.

Ito ay hindi espirituwal na bypass o toksikong positivity. Ito ay hardcore strategic wealth management—pagtatrabaho ng dalawang bahagi ng equation simultan.

Ang mga tagapagtatag na may pinakamalaking, pinakamataas na karera ay hindi ang pinaka-drived o ang pinaka-satisfied.

I-celebrate ang mga milestones na ganap na bago ngayong pagbabago ng mga goalposts

Nagtrabaho sila sa intensidad nang walang pagkuha ng lahat ng kanilang identidad mula sa kanilang kumpanya

Gusto nila ang financial success nang hindi sila maging tagahanga ng lifestyle inflation

Ang mga ito ay nagkakahalaga sa kanilang mga nakaraang mga tao, hindi sa mga kaibigan o mga competitors.

Ang mga ideya na ito ay ang pangunahing operating system ng sustainable na kasiyahan.

The Ultimate Wealth Hack Nobody Teaches

Ang pinakamahalagang tao ay hindi ang taong may karamihan ng mga zero sa kanyang bank account.

Ito ay ang isa na maaaring sabihin, sa genuine conviction:"I have more than I need, and I know exactly what enough looks like."

Ikaw ay binubuo mula sa abundance rather than scarcity.

Ang mentalidad na ito ay nagtatagumpay upang lumikha ng karamihan ng higit pang-matagalang financial wealth sa mas mahabang panahon dahil ito ay nagbibigay-daan para sa sustainable, prinsipe-based growth hindi destruktive accumulation sa anumang halaga.

Ang pag-iisip ng Morgan Housel - na ang kapangyarihan ay katumbas sa kung ano ang mayroon ka minus kung ano ang gusto mo - ay hindi lamang smart.

Kaya mag-asawa sa iyong sarili: Sa pamamagitan ng equation na ito, ikaw ay matatagpuan o napatay?

Kung ikaw ay gumagana ng isang deficit, ito ay oras na magtrabaho ang parehong bahagi ng equation sa parehong oras—growing kung ano ang iyong may-ari habang deliberately managing kung ano ang gusto mo.

Dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi magkaroon ng lahat.

Ito ay kung gusto mo ang mga bagay na ikaw ay magkaroon ng habang bumuo ng isang bagay na mas mataas.

Salamat sa reading.

ang scot