Vi pratite pogrešnu definiciju bogatstva.

Svakog dana se probudite i proverite svoje račune. prihode, dobit, pretplatnike, pratioce. Vi stalno pratite metrike, uvek zabrinuti o tome gde stojite.

Čitate o osnivačima koji prikupljaju milijune i osećate da vam zavide. Vidite konkurente koji kupuju kuće za odmor dok reinvestirate svaki dolar u svoj posao.Napravi to.

Ali šta ako vam kažem da su neki od najbogatijih ljudi na svetu zapravo raskinuli?

Nije financijski slomljen - ali slomljen na način na koji je zapravo važno.

Morgan Housel je to savršeno izrazio:"The best measure of wealth is what you have minus what you want, and by this measure some billionaires are broke."

To nije neki osećaj-dobro platitude dizajniran da se udobno sa prosječnosti.To je temeljna istina o bogatstvu da većina preduzetnika potpuno propustiti - onaj koji će transformisati vaš odnos s novcem, uspeh, i zadovoljstvo ako zaista shvatiti.

U ovom biltenu, ja ću raskinuti zašto je konvencionalna definicija bogatstva u osnovi pogrešna, kako najbogatiji ljudi koje poznajem mjere svoj uspjeh, i kako možete izgraditi pravo bogatstvo čak i dok gradite svoj posao.

Jer kada jednom shvatite pravo bogatstvo, nikada više nećete gledati na uspeh na isti način.

The Wealth Equation Most People Get Wrong

Hajde da budemo matematičari na trenutak.

Većina ljudi definira bogatstvo jednostavnom jednadžbom:

Bogatstvo = ono što imate

Što više novca, imovine i resursa akumulirate, bogatiji ćete postati.

Ali ova jednadžba je fatalno nepotpuna. Ignoriše denominator frakcije bogatstva – ono što želite.

Ukupna jednačina bogatstva izgleda ovako:

Wealth = What You Have ÷ What You Want

To sve menja.

Ako se ono što želite stalno širi da bi nadmašilo ono što imate, nikada se nećete osećati bogato – bez obzira na to koliko akumulirate.

To je razlog zašto se neki ljudi s milijunima osećaju slomljenim, dok se drugi sa skromnim sredstvima osjećaju obilnim.

Znam osnivače koji su izgradili poduzeća od osam brojeva, ali žive u stalnoj tjeskobi oko sljedećeg prekretnice.

U međuvremenu, znam solopreneurs sa šest brojeva biznisa koji su dizajnirali svoje živote tako namjerno da doživljavaju istinsko bogatstvo svaki dan.

Problem nije vaš prihod, to je vaš odnos sa željom.

Zatim, pogledajmo kako se to odvija u stvarnom svijetu, uz primjere ljudi koji izgledaju bogati na papiru, ali su zapravo prekinuti ovom značajnijom mjerom.

The Billionaire Who Can't Stop Working

Elon Musk bi, po bilo kojoj objektivnoj mjeri, trebao biti jedan od najbogatijih ljudi na planeti.

Ipak, on spava na kauču u Teslinoj tvornici tokom proizvodnih crunches.On radi 80-120 sati nedeljno.On je opisao svoj život kao "izvraćajuće" i priznao da uzima Ambien samo da spava.

Ovo nije način života bogate osobe - to je način života nekoga tko je u osnovi slomljen.

Zbog toga što Muskove "želje" uvelike premašuju čak i njegove ogromne "posude", njegove ambicije za Teslu, SpaceX i njegove druge poduhvate stvaraju deficit koji nijedna količina novca ne može popuniti.

Ne kritizujem njegove izbore ili ambicije, ali prema jednadžbi o bogatstvu o kojoj govorimo, on ima trajni deficit.

U kontrastu s nekim kao što je Derek Sivers, koji je prodao svoju kompaniju CD Baby za 22 miliona dolara (više od milijardu dolara), dao je većinu od toga u dobrotvorne svrhe, a sada živi život slobode, učenja i stvaranja.

It's not about how much you have. It's about the gap between what you have and what you want.

Ovaj obrazac se ponavlja u preduzetničkom pejzažu:

Osnivač koji proda svoju kompaniju za 10 miliona dolara, ali se odmah osjeća prazno jer su izgubili svoj identitet

Kreator koji dostigne milion pretplatnika, ali ne može uživati u tome jer su fiksirani na konkurente sa 5 miliona

Konzultant koji zarađuje 500.000 dolara godišnje, ali radi toliko da nemaju vremena da uživaju u bilo čemu

Svi oni izgledaju bogati spolja, ali žive u stalnom stanju deficita.

Sada, hajde da istražimo kako se to odnosi na vas izravno, i kako možete početi graditi pravo bogatstvo upravo sada - čak i ako vaše poslovanje i dalje raste.

How to Be Wealthy Before You're "Rich"

Stvaranje bogatstva obično slijedi jedan od dva puta:

Path 1: Increase what you have while your wants expand even fasterOvo je podrazumevani put. Svako postignuće otvara nove želje. Svaka prekretnica otkriva nove usporedbe. Vaš numerator raste, ali vaš denominator raste brže.

Path 2: Increase what you have while carefully managing what you wantVaš brojač raste kroz vaš naporan rad, ali zadržavate kontrolu nad svojim imenom.

Dozvolite da budem jasan:Ovo nije o ograničavanju vaše ambicije ili usklađivanju sa manje.Radi se o tome da budete namjerni o tome šta stvarno želite u odnosu na ono što ste bili uslovljeni da želite.

Evo kako izgraditi pravo bogatstvo počevši od danas:

1. Conduct a "Want Audit"

Većina vaših želja zapravo nije vaša – one su implantirane:

Usporedbe s drugim preduzetnicima

Društvene mreže ističu

Očekivanja industrije

Status igre unutar vaše peer grupe

Napravite inventuru onoga što stvarno želite u odnosu na ono što mislite da biste trebali želeti.

Pitajte sebe:

Ako nitko nikada ne bi saznao za ovo postignuće, da li bih ga i dalje želio?

Da li se ova želja usklađuje sa mojim dubljim vrijednostima ili samo mojim egom?

Je li to nešto što želim, ili mi je rečeno da želim?

Kada sam učinio ovu vježbu, bio sam šokiran otkrivajući da oko 70% mojih "želja" zapravo nisu bili moji.

2. Design Your Enough

Najmoćniji finansijski koncept nije složen interes - to je koncept "dovoljno".

Definišite što dovoljno izgleda u različitim dimenzijama vašeg života:

Dovoljno prihoda da podrži vaš idealan stil života

Dovoljno radnih sati da se osećate produktivno bez izgaranja

Dovoljno postignuća da se osećate ispunjenim

Dovoljno posedovanja da bude udobno bez viška

To ne postavlja plafon na vaš rast, to je uspostavljanje poda za vaše zadovoljstvo.

When you know what enough looks like, you can enjoy everything beyond it as a bonus rather than a requirement.

Najbogatiji ljudi koje poznajem imaju jasnu definiciju dovoljno.

3. Practice Conscious Wealth Daily

Pravo bogatstvo nije stanje budućnosti – dostupno je upravo sada kroz svakodnevne prakse:

Zahvalnost bez samopouzdanja: Cenite ono što imate dok ostanete ambiciozni.

Iskustvo nad akumulacijom: Prioritizujte iskustva koja stvaraju uspomene, a ne posedovanja koja stvaraju nered.

Vrijeme obilja: Čuvaj svoj kalendar kao i svoj bankovni račun.Vrijeme bogatstva je najčistiji oblik bogatstva.

Najpouzdaniji način da se danas osećate bogato je da provedete deo svog dana na način da bi drugi zavidjeli vašoj slobodi, a ne vašem novcu.

Jedan osnivač koji znam vredi osam brojeva i dalje vozi desetogodišnji automobil, ali blokira svaku srijedu za šetnju bez telefona.

Pogledajmo kako se to odvija u praksi uz slučajnu studiju dva vrlo različita preduzetnika i njihov odnos sa bogatstvom.

The Wealth Strategy Most Never Discover

Sada ću vam pokazati kako primijeniti ovaj način razmišljanja o bogatstvu na vašu situaciju kao osnivača, kreatora ili ambicioznog profesionalca.

Pravo bogatstvo zahtijeva istovremeno rješavanje obe strane jednadžbe – uravnotežen pristup koji većina preduzetnika nikada ne osvaja.

“Što imaš” i “što želiš” i ravnoteža između njih.

Growing What You Have (The Part You Already Focus On)

Većina ambicioznih ljudi je opsjednuta isključivo numeratorom jednačine bogatstva:

Izgradnja biznisa s ponavljajućim prihodima

Razvoj višestrukih tokova prihoda koji se s vremenom kombiniraju

Akumuliranje imovina koje cijene dok spavate

Naučite veštine visokog poluga koje povećavaju vašu tržišnu vrednost

Nastavite da radite ove stvari, one imaju veliku važnost.

Ali to je samo pola jednadžbe.

Managing What You Want (The Part That Changes Everything)

Ovo je zapostavljena strana stvaranja bogatstva koja razdvaja istinski bogate od onih koji se stalno trude:

Razlikovanje između autentičnih želja i društvenog programiranja Većina onoga što "želite" je implantirano od strane drugih - poređenja peer, Instagram influenceri, priče o riziku kapitala o tome kako uspeh izgleda.

Postavljanje jasnih "dovoljno" pragova Bez definisanog "dovoljno", prijavljujete se za beskonačno nezadovoljstvo.

Kao što biste obrezali vrt, vaše želje zahtijevaju redovno održavanje.Neki žele služiti vašim dubljim vrijednostima; drugi su korovi koji će ugušiti vaše zadovoljstvo ako ostanu neprovjereni.

Stvaranje prostora između poticaja i odgovora Kada kolega kupi veću kuću ili podiže na veću vrednost, možete li to posvjedočiti bez automatskog dodavanja na svoju listu želja?

The growth of your desires is the silent wealth-killer that no one talks about.

Svaki put kada vaša mastermind grupa nadograđuje svoj stil života, osjetite privlačnost da slijedite.

Svaki put kada udarite na mejl prihoda, cilj se odmah kreće naprijed.

Svako poređenje stvara nove želje s snagom gravitacije.

Bez svesnog upravljanja ovim procesom, gradite mašinu za uništavanje bogatstva pored svog biznisa za stvaranje bogatstva.

Većina preduzetnika pokušava da riješi svoje probleme bogatstva isključivo na strani brojača - samo zaradite više novca!

Istinski sretni i ispunjeni kombiniraju agresivan rast svojih imovina sa namjernim suzbijanjem njihovih želja.

The Fear That Keeps Founders Broke

Da se suočimo s neprijatnom istinom.

Postoji tajna sigurnost u osećaju slomljen.

Kada ste "još niste tamo", imate savršen izgovor za mletje sebe u prah, reći ne doživljajima koji obogaćuju život i odgoditi radost na neodređeno vrijeme.

“Opuštaću se nakon izlaska.”

"Moram provesti vreme sa porodicom nakon ovog kruga prikupljanja sredstava."

"Fokusirat ću se na zdravlje kada pogodimo 10 miliona dolara ARR."

Ranjivost leži u priznavanju da možda već imate dovoljno za sreću.

Kada podignem ovu perspektivu sa osnivačima, vidim sirovi strah bljesnuti kroz njihove oči. Ne strah od neuspeha - strah od zadovoljstva. Oni su uplašeni da će prihvatiti njihovu trenutnu situaciju kao "dovoljno" ubiti njihov pogon i ambiciju.

Ali ovaj strah se temelji na lažnoj dikotomiji.

Ambition and satisfaction aren't opposites. They're powerful allies.

Možete biti duboko zahvalni za ono što imate dok entuzijastično gradite nešto veće.

Ovo nije duhovni obilazak ili toksična pozitivnost.To je hardcore strateško upravljanje bogatstvom – rješavanje obe strane jednadžbe istovremeno.

Osnivači s najdužom, najuspešnijom karijerom nisu najnapredniji ili najzadovoljniji.

Oni proslavljaju prekretnice u potpunosti prije nego što odmah promijene zadatke

Oni rade intenzivno, ne izvlačeći sav svoj identitet iz svoje kompanije

Oni uživaju u finansijskom uspehu bez da postanu taoci inflacije načina života

Oni se prvenstveno uspoređuju sa svojim prošlim ja, a ne sa kolegama ili konkurentima.

Te ideje su temeljni operativni sistem održivog uspjeha.

The Ultimate Wealth Hack Nobody Teaches

Najbogatiji čovjek nije onaj koji ima najviše nula na svom bankovnom računu.

To je onaj koji može reći, sa istinskim uverenjem:"I have more than I need, and I know exactly what enough looks like."

Kada znate kako izgleda dovoljno, donosite radikalno bolje poslovne odluke. Ne donosite strašne ponude iz očaja. Ne kompromitujete svoje vrijednosti za brze pobede. Ne spaljujete svoj tim u potrazi za metrikama praznine.

Vi gradite iz izobilja, a ne iz nedostatka.

Ovaj način razmišljanja ima tendenciju da stvori znatno više finansijskog bogatstva u dugoročnom razdoblju jer omogućuje održivi, principijelni rast, a ne destruktivnu akumulaciju po svaku cijenu.

Morgan Houselov uvid – da je bogatstvo jednako onome što imate minus ono što želite – nije samo pametan.

Dakle, upitajte se iskreno: Po ovoj jednadžbi, da li ste bogati ili slomljeni?

Ako imate deficit, vrijeme je da istovremeno radite na obje strane jednadžbe - povećavate ono što imate dok namerno upravljate onim što želite.

Jer pravo bogatstvo ne znači imati sve.

To je želja za onim što već imate dok gradite nešto veće.

Hvala na čitanju.

