אתה רודף אחר ההגדרה הלא נכונה של עושר.

כל יום, אתה מתעורר ולבדוק את החשבונות שלך. הכנסה, רווח, מנויים, עוקבים.

אתה קורא על המייסדים להרוויח מיליוני דולרים ומרגיש את זה טווינג של קנאה.אתה רואה מתחרות לקנות בתים לחופשה בזמן שאתה משקיע מחדש כל דולר בעסק שלך.תעשה את זה.

אבל מה אם הייתי אומר לך כמה מהאנשים העשירים ביותר בעולם הם למעשה שבורים?

לא נשבר כלכלית - אבל נשבר בדרך שבה זה באמת חשוב.

מורגן הוסל מסביר את זה בצורה מושלמת:"The best measure of wealth is what you have minus what you want, and by this measure some billionaires are broke."

זוהי אמת בסיסית על עושר שרוב היזמים מפספסים לחלוטין - אחת שתשנה את מערכת היחסים שלך עם כסף, הצלחה ושביעות רצון אם אתה באמת מבין אותה.

במדריך זה, אני אפרט מדוע ההגדרה המסורתית של עושר היא בסיסית פגומה, איך האנשים העשירים ביותר שאני מכיר למדוד את ההצלחה שלהם, וכיצד אתה יכול לבנות עושר אמיתי גם בזמן שאתה בונה את העסק שלך.

כי ברגע שאתה מבין את העושר האמיתי, לעולם לא תביט בהצלחה באותו אופן שוב.

The Wealth Equation Most People Get Wrong

בואו נעשה קצת מתמטיקה.

רוב האנשים מגדירים עושר באמצעות משוואה פשוטה:

עושר = מה שיש לך

ככל שאתם מחזיקים יותר כסף, נכסים ומשאבים, כך תהפכו לעשירים יותר.

אבל המשוואה הזאת היא בלתי-שלמה באופן קטלני.היא מתעלמת מהמכנה של חלק העושר – מה שאתה רוצה.

משוואת העושר המלאה נראית כך:

Wealth = What You Have ÷ What You Want

זה משנה הכל.

אם מה שאתה רוצה מתרחב כל הזמן כדי להגדיל את מה שיש לך, לעולם לא תרגיש עשיר - לא משנה כמה אתה מצטבר.

זו הסיבה שאנשים מסוימים עם מיליונים מרגישים שבורים, בעוד שאחרים עם אמצעים צנועים מרגישים בשפע.

אני מכיר מייסדים שביצרו עסק עם שמונה דמויות, אבל חיים בחשש מתמיד לגבי המילון הבא.הם תקועים במעגל מתמיד של רצון שמחזיק אותם מרגישים עניים למרות ההצלחה האובייקטיבית שלהם.

בינתיים, אני מכיר סולופרינרים עם עסקי שישה דמויות אשר תכננו את חייהם בכוונה כל כך שהם חווים עושר אמיתי כל יום.

הבעיה היא לא ההכנסה שלך, זה היחסים שלך עם הרצון.

לאחר מכן, בואו נסתכל על איך זה מתרחש בעולם האמיתי, עם דוגמאות של אנשים שנראים עשירים על הנייר אבל למעשה נשבר על ידי אמצעי משמעותי יותר זה.

The Billionaire Who Can't Stop Working

אלון מאסק צריך, על פי כל אמצעי אובייקטיבי, להיות אחד האנשים העשירים ביותר בחיים, ולפעמים הוא היה האדם העשיר ביותר על הפלנטה.

עם זאת, הוא ישן על ספה במפעל טסלה במהלך הפסקות הייצור. הוא עובד 80-120 שעות שבועות.

זה לא אורח החיים של אדם עשיר, זה אורח החיים של מישהו שבסופו של דבר נשבר.

הסיבה לכך היא ש"רצונותיו" של מאסק עולה בהרבה אפילו על "הנכסים" העצומים שלו.השאיפות שלו עבור טסלה, ספייסקס ועסקיו האחרים יוצרות מחסור שאינו ניתן למלא בכסף.

אני לא ביקורת על הבחירות שלו או על השאיפות שלו, אבל על פי משוואת העושר שאנחנו מדברים עליה, הוא פועל בהפרש נצחי.

בניגוד למישהו כמו דרק סיברס, שמכר את החברה שלו CD Baby עבור 22 מיליון דולר (למעט מיליארד דולר), נתן את רוב זה למען צדקה, ועכשיו חי חיים של חופש, למידה, ויצירה.

It's not about how much you have. It's about the gap between what you have and what you want.

דפוס זה חוזר על עצמו ברחבי הנוף היזמי:

המייסד שמוכר את החברה שלו ב-10 מיליון דולר אבל מרגיש ריק מיד כי הם איבדו את זהותם

היוצר שמגיע למיליון מנויים אבל לא יכול ליהנות מזה כי הם קשורים למתחרים עם 5 מיליון

היועץ שמרוויח 500 אלף דולר בשנה אבל עובד כל כך הרבה אין לו זמן ליהנות מכל זה.

כולם נראים עשירים מבחוץ, אבל חיים במצב של מחסור מתמיד.

עכשיו, בואו נחקור כיצד זה חל עליך ישירות, וכיצד אתה יכול להתחיל לבנות עושר אמיתי עכשיו - גם אם העסק שלך עדיין גדל.

How to Be Wealthy Before You're "Rich"

יצירת עושר בדרך כלל עוקבת אחת משתי דרכים:

Path 1: Increase what you have while your wants expand even fasterזהו נתיב ברירת המחדל.כל הישג פותח משאלות חדשות.כל מהלך מגלה השוואות חדשות.המספר שלך גדל, אבל המספר שלך גדל מהר יותר.

Path 2: Increase what you have while carefully managing what you wantהמספר שלך גדל באמצעות העבודה הקשה שלך, אבל אתה שומר על שליטה על המספר שלך.

תן לי להיות ברור:זה לא על להגביל את השאיפות שלך או להתאים פחות.זה על להיות בכוונה על מה שאתה באמת רוצה לעומת מה שאתה התכונן לרצות.

הנה איך לבנות עושר אמיתי החל היום:

1. Conduct a "Want Audit"

רוב הרצונות שלך אינם באמת שלך - הם ממוקמים על ידי:

השוואה עם יזמים אחרים

המדיה החברתית מדגישה

ציפיות התעשייה

משחקי סטטוס בתוך קבוצת העמיתים שלך

קח רשימה של מה שאתה באמת רוצה לעומת מה שאתה חושב שאתה צריך.

שאל את עצמך:

אם אף אחד לא היה יודע על ההישג הזה, האם עדיין הייתי רוצה אותו?

האם הרצון הזה תואם את הערכים העמוקים שלי או רק את האגו שלי?

האם זה משהו שאני רוצה, או משהו שאמרו לי לרצות?

כאשר עשיתי את התרגיל הזה, הייתי מזועזע לגלות כי כ -70% מה"רצונות" שלי לא היו למעשה שלי.

2. Design Your Enough

המושג הפיננסי החזק ביותר אינו ריבית מורכבת – הוא המושג של "ספיק".

להגדיר מה מספיק נראה בין מימדים שונים של החיים שלך:

מספיק הכנסה כדי לתמוך בסגנון החיים האידיאלי שלך

מספיק שעות עבודה כדי להרגיש פרודוקטיבי בלי לשרוף

הישג מספיק כדי להרגיש מושג

מספיק רכוש כדי להיות נוח ללא עודף

זה לא קובע גג על הצמיחה שלך, זה קובע קומה לשביעות רצונך.

When you know what enough looks like, you can enjoy everything beyond it as a bonus rather than a requirement.

האנשים העשירים ביותר שאני מכיר יש הגדרה ברורה של מספיק.

3. Practice Conscious Wealth Daily

עושר אמיתי אינו מצב עתידי – הוא זמין כעת באמצעות שיטות יומיומיות:

תודה ללא שביעות רצון: להעריך את מה שיש לך תוך כדי הישאר שאפתני.

חוויה לעומת הצטברות: העדיפו חוויות שנוצרות זיכרונות ולא רכוש שנוצר בלבול.

שמור על לוח השנה שלך כמו חשבון הבנק שלך.זמן עושר הוא הצורה הטהורה ביותר של עושר.

הדרך הבטוחה ביותר להרגיש עשיר היום היא לבלות חלק מהיום שלך בדרך שגורמת לאחרים לקנא בחופש שלך, לא בכסף שלך.

אחד המייסדים שאני מכיר שווה שמונה דמויות עדיין נוהג במכונית בת עשר שנים, אבל מונע כל יום רביעי לטייל בלי טלפון.

בואו נסתכל על איך זה משחק בפועל עם מחקר מקרה של שני יזמים שונים מאוד ואת היחסים שלהם עם עושר.

The Wealth Strategy Most Never Discover

עכשיו אני הולך להראות לך איך ליישם את המחשבה העושר הזה למצב שלך כמו מייסד, יוצר, או מקצועי שאפתני.

עושר אמיתי דורש לטפל בשני צדדים של המשוואה בו זמנית - גישה מאוזנת שרוב היזמים אף פעם לא שולטים.

את "מה שיש לך" ואת "מה שאתה רוצה" ואת האיזון בין השניים.

Growing What You Have (The Part You Already Focus On)

רוב האנשים שאפתניים אובססיביים אך ורק על המספר של משוואת העושר:

בניית עסקים עם הכנסות חוזרות

פיתוח מקורות הכנסה מרובים המתחברים עם הזמן

איסוף נכסים שמעריכים בזמן שאתה ישן

למידה מיומנויות גיבוי גבוהות אשר להגדיל את ערך השוק שלך

תמשיכו לעשות את הדברים האלה, הם חשובים מאוד.

אבל זה רק חצי מהמשוואה.

Managing What You Want (The Part That Changes Everything)

זוהי הצד הנשכח של בניית עושר המפריד בין העשיר האמיתי לבין המבקש הנצחי:

להבחין בין משאלות אותנטיות לתכנות חברתיות רוב מה שאתה "רוצה" היה ממוקם על ידי אחרים - השוואות עמיתים, Instagram influencers, סיפורי הון סיכון על איך ההצלחה נראית.

הגדרת גבולות ברורים "ספיק" ללא "ספיק" מוגדר, אתה נרשם לאספקה אינסופית.המעסיקים המאושרים ביותר שאני מכיר כתבו גבולות ספציפיים עבור הכנסה, רכוש חומרי, ומדידות עסקיות.

רצון קבוע קישוט בדיוק כמו שאתה קישוט גן, הרצונות שלך דורשים תחזוקה קבועה.

יצירת מרחב בין גירוי ותגובה כאשר עמית קונה בית גדול יותר או מגדיל עם הערכה גבוהה יותר, אתה יכול לראות את זה מבלי להוסיף אותו באופן אוטומטי לרשימת הצרכים שלך?

The growth of your desires is the silent wealth-killer that no one talks about.

בכל פעם שהקבוצה המנטלית שלך משדרגת את אורח החיים שלהם, אתה מרגיש את הדחף לעקוב אחר זה.

בכל פעם שאתה פוגע בהכנסה, המטרה מיד עוברת קדימה.

כל השוואה יוצרת משאלות חדשות בכוח הכבידה.

ללא ניהול מודע של תהליך זה, אתה בונה מכונת הרס עושר לצד העסק שלך יצירת עושר.

רוב היזמים מנסים לפתור את בעיות העושר שלהם באופן בלעדי בצד של המספר - פשוט להרוויח יותר כסף!

האנשים המאושרים באמת ומושלמים משלבים צמיחה אגרסיבית של הנכסים שלהם עם הגבלה מכוונת של הרצונות שלהם.

The Fear That Keeps Founders Broke

בואו נתמודד עם אמת לא נעימה.

יש ביטחון סודי בהרגשה שבורת.

כאשר אתה "לא שם עדיין", יש לך את התירוץ המושלם כדי לגרד את עצמך לתוך אבק, לומר לא לחוויות מעשירות חיים, ולדחות את האושר לתמיד.

אני אהיה רגוע אחרי היציאה".

"אני הולך לבלות זמן עם המשפחה אחרי הסיבוב הזה של איסוף כספים."

"אני הולך להתמקד בבריאות כאשר נגיע ל-10 מיליון דולר".

הפגיעה נמצאת בהכרה שאולי כבר יש לך מספיק אושר.

כשאני מעלה את נקודת המבט הזאת עם המייסדים, אני רואה פחד חמור זורם דרך העיניים שלהם.לא פחד מכישלון - פחד מהספק.הם מפחדים כי קבלת המצב הנוכחי שלהם כ"ספיק" יהרוג את הדחף שלהם ואת השאיפות.

אבל הפחד הזה מבוסס על דיכוטומיה שווא.

Ambition and satisfaction aren't opposites. They're powerful allies.

אתה יכול להיות אסיר תודה על מה שיש לך בזמן שאתה בונה נלהב משהו גדול יותר.

זהו ניהול עושר אסטרטגי קשוח – פונה לשני צדדים של המשוואה בו זמנית.

המייסדים עם הקריירה הארוכה והמוצלחת ביותר אינם המובילים ביותר או המאושרים ביותר.

הם חוגגים את ההישגים במלואם לפני שהם מחליפים מיד את השערים.

הם עובדים באינטנסיביות מבלי להוציא את כל הזהות שלהם מהחברה שלהם

הם נהנים מהצלחה פיננסית מבלי להיות בני ערובה לאינפלציה באורח החיים

הם משווים את עצמם בעיקר עם העבר שלהם, לא עם עמיתיהם או עם המתחרים.

רעיונות אלה הם מערכת ההפעלה הבסיסית של הצלחה ברורה.

The Ultimate Wealth Hack Nobody Teaches

האדם העשיר ביותר אינו זה שיש לו הכי הרבה אפסים בחשבון הבנק שלו.

הוא זה שיכול לומר, עם אמונה אמיתית:"I have more than I need, and I know exactly what enough looks like."

כאשר אתה יודע מה מספיק נראה, אתה עושה החלטות עסקיות טובות יותר באופן קיצוני. אתה לא לוקח עסקאות נוראיות מתוך ייאוש. אתה לא פוגע הערכים שלך עבור ניצחונות מהירים.

אתם בונים מן השפע במקום מן החסר.

גישה זו נוטה ליצור עושר פיננסי משמעותי יותר בטווח הארוך, מכיוון שהיא מאפשרת צמיחה בר קיימא, עקרונית ולא הצטברות הרסנית בכל מחיר.

ההבנה של מורגן הוסל – שהעושר שווה למה שיש לך פחות ממה שאתה רוצה – היא לא רק חכמה.

אז שאל את עצמך בכנות: על פי המשוואה הזאת, אתה עשיר או שבור?

אם אתה מפעיל מחסור, הגיע הזמן לעבוד על שני הצדדים של המשוואה בו זמנית - לגדל את מה שיש לך תוך ניהול מכוון של מה שאתה רוצה.

כי עושר אמיתי הוא לא לקבל הכל.

זה רוצה את מה שיש לך כבר תוך כדי בניית משהו גדול יותר.

תודה על הקריאה.

סקוט