Estás persiguiendo la definición equivocada de la riqueza.

Todos los días, te despiertas y revisas tus cuentas. ingresos, ganancias, suscriptores, seguidores. Estás constantemente monitoreando las métricas, siempre ansioso por dónde estás.

Usted lee sobre los fundadores recaudando millones y siente que el twinge de envidia.Usted ve a los competidores comprando casas de vacaciones mientras usted está reinvertiendo cada dólar en su negocio.Hazlo.

Pero, ¿y si te dijera que algunas de las personas más ricas del mundo están realmente quebradas?

No se rompió financieramente, sino que se rompió de la manera que realmente importa.

Morgan Housel lo definió perfectamente:"The best measure of wealth is what you have minus what you want, and by this measure some billionaires are broke."

Es una verdad fundamental sobre la riqueza que la mayoría de los emprendedores pierden por completo, una que transformará su relación con el dinero, el éxito y la satisfacción si realmente lo entiende.

En este boletín, voy a descomponer por qué la definición convencional de la riqueza es fundamentalmente defectuosa, cómo las personas más ricas que conozco miden su éxito, y cómo puede construir riqueza genuina incluso mientras está construyendo su negocio.

Porque una vez que entiendas la verdadera riqueza, nunca volverás a mirar el éxito de la misma manera.

The Wealth Equation Most People Get Wrong

Vamos a las matemáticas por un momento.

La mayoría de las personas definen la riqueza con una simple ecuación:

La riqueza = lo que tienes

Cuanto más dinero, activos y recursos acumules, más rico te vuelves.

Pero esta ecuación es fatalmente incompleta. Ignora el denominador de la fracción de la riqueza - lo que usted quiere.

La ecuación completa de la riqueza es la siguiente:

Wealth = What You Have ÷ What You Want

Esto cambia todo.

Si lo que deseas se expande constantemente para superar lo que tienes, nunca te sentirás rico, no importa cuánto acumules.

Es por eso que algunas personas con millones se sienten rotas mientras que otras con modestos medios se sienten abundantes.

Conozco a los fundadores que construyeron negocios de ocho cifras, pero viven en constante ansiedad por el próximo hito.Se han atrapado en un ciclo perpetuo de deseo que los mantiene pobres a pesar de su éxito objetivo.

Mientras tanto, conozco solopreneros con negocios de seis cifras que han diseñado sus vidas tan intencionadamente que experimentan riqueza real todos los días.

El problema no es tu ingreso, es tu relación con el deseo.

A continuación, echemos un vistazo a cómo esto se desempeña en el mundo real, con ejemplos de personas que parecen ricas en papel pero que en realidad se rompen por esta medida más significativa.

The Billionaire Who Can't Stop Working

Elon Musk debería, por cualquier medida objetiva, ser una de las personas más ricas vivas.

Sin embargo, duerme en un sofá en la fábrica de Tesla durante las crónicas de producción. trabaja 80-120 horas semanales. ha descrito su vida como "excruciante" y admitió tomar Ambien sólo para dormir.

Este no es el estilo de vida de una persona rica, es el estilo de vida de alguien que está fundamentalmente roto.

Las ambiciones de Musk para Tesla, SpaceX y sus otras empresas crean un déficit que ninguna cantidad de dinero puede cubrir.

No estoy criticando sus elecciones o ambiciones, pero por la ecuación de riqueza que estamos discutiendo, él está teniendo un déficit perpetuo.

Contrasta esto con alguien como Derek Sivers, quien vendió su empresa CD Baby por 22 millones de dólares (más de un millón), dio la mayor parte de ella a la caridad, y ahora vive una vida de libertad, aprendizaje y creación.

It's not about how much you have. It's about the gap between what you have and what you want.

Este patrón se repite en todo el paisaje emprendedor:

El fundador que vende su empresa por 10 millones de dólares pero se siente inmediatamente vacío porque han perdido su identidad

El creador que alcanza 1 millón de suscriptores pero no puede disfrutarlo porque están fijados en competidores con 5 millones

El consultor que gana 500.000 dólares al año pero trabaja tanto que no tiene tiempo para disfrutar de nada.

Todos ellos parecen ricos desde el exterior, pero viven en un estado constante de déficit.

Ahora, exploremos cómo esto se aplica directamente a usted, y cómo puede comenzar a construir verdadera riqueza ahora mismo, incluso si su negocio sigue creciendo.

How to Be Wealthy Before You're "Rich"

La creación de riqueza suele seguir uno de dos caminos:

Path 1: Increase what you have while your wants expand even fasterEste es el camino predeterminado.Cada logro desbloquea nuevos deseos.Cada hito revela nuevas comparaciones.Tu numerador crece, pero tu denominador crece más rápido.

Path 2: Increase what you have while carefully managing what you wantSu numerador crece a través de su trabajo duro, pero usted mantiene el control sobre su denominador.

Déjame ser claro:No se trata de limitar su ambición o de conformarse con menos.Se trata de ser intencional sobre lo que realmente quieres versus lo que has sido condicionado a querer.

Aquí está cómo construir la verdadera riqueza a partir de hoy:

1. Conduct a "Want Audit"

La mayoría de tus deseos no son realmente tuyos, son implantados por:

Comparación con otros empresarios

Las redes sociales destacan

Las expectativas de la industria

Juegos de estado dentro de su grupo de pares

Tome inventario de lo que realmente desea versus lo que piensa que debería querer.

Pregúntate a ti mismo:

Si nadie se enterara de este logro, ¿todavía lo quisiera?

¿Este deseo se alinea con mis valores más profundos o sólo con mi ego?

¿Es esto algo que quiero, o algo que me han dicho que quiero?

Cuando hice este ejercicio, me sorprendió descubrir que alrededor del 70% de mis “deseos” no eran realmente míos.

2. Design Your Enough

El concepto financiero más poderoso no es el interés compuesto, es el concepto de "bastante".

Define lo que parece suficiente en diferentes dimensiones de su vida:

Ingresos suficientes para apoyar su estilo de vida ideal

Hora de trabajo suficiente para sentirse productivo sin quemarse

Suficiente para sentirse logrado

Posesión suficiente para ser cómodo sin exceso

Esto no está estableciendo un techo en su crecimiento, está estableciendo un piso para su satisfacción.

When you know what enough looks like, you can enjoy everything beyond it as a bonus rather than a requirement.

Las personas más ricas que conozco tienen una definición clara de lo suficiente.Los quebrados, independientemente de sus cuentas bancarias, nunca lo hacen.

3. Practice Conscious Wealth Daily

La verdadera riqueza no es un estado futuro, está disponible ahora a través de las prácticas diarias:

Gratitud sin complacencia: Aprecia lo que tienes mientras permaneces ambicioso.

Experiencia sobre acumulación: Priorice las experiencias que crean recuerdos en lugar de las posesiones que crean confusión.

Guarda tu calendario tan ferozmente como tu cuenta bancaria.La riqueza del tiempo es la forma más pura de riqueza.

La forma más fiable de sentirse rico hoy en día es pasar una parte de tu día de una manera que haga que otros envidien tu libertad, no tu dinero.

Un fundador que conozco vale ocho cifras todavía conduce un coche de diez años de antigüedad, pero bloquea cada miércoles por caminar sin teléfono.

Veamos cómo esto se desempeña en la práctica con un estudio de caso de dos empresarios muy diferentes y su relación con la riqueza.

The Wealth Strategy Most Never Discover

Ahora voy a mostrarle cómo aplicar esta mentalidad de la riqueza a su situación como fundador, creador o profesional ambicioso.

La verdadera riqueza requiere abordar ambos lados de la ecuación simultáneamente, un enfoque equilibrado que la mayoría de los empresarios nunca dominan.

El “lo que tienes” y el “lo que quieres” y el equilibrio entre los dos.

Growing What You Have (The Part You Already Focus On)

La mayoría de las personas ambiciosas están obsesionadas exclusivamente con el numerador de la ecuación de la riqueza:

Construir negocios con ingresos recurrentes

Desarrollar múltiples flujos de ingresos que se combinan con el tiempo

Acumulando activos que aprecian mientras duermes

Aprender habilidades de alto rendimiento que aumentan su valor de mercado

Sigue haciendo estas cosas, son muy importantes.

Pero es sólo la mitad de la ecuación.

Managing What You Want (The Part That Changes Everything)

Este es el lado negligenciado de la construcción de riqueza que separa a los verdaderamente ricos de los perpetuamente luchadores:

Distinguir entre los deseos auténticos y la programación social La mayoría de lo que usted "desea" fue implantado por otros - comparaciones de pares, influenciadores de Instagram, narraciones de capital de riesgo sobre cómo se ve el éxito.

Establecer límites claros de "suficiente" Sin un "suficiente" definido, se está registrando para la insatisfacción infinita.Los emprendedores más satisfechos que conozco han escrito límites específicos para los ingresos, las posesiones materiales y las métricas de negocios.

Regular cortar deseo Al igual que cortar un jardín, sus deseos requieren mantenimiento regular.Algunos deseos sirven a sus valores más profundos; otros son hierbas que asfixiarán su satisfacción si se deja sin controlar.

Crear espacio entre el estímulo y la respuesta Cuando un compañero compra una casa más grande o eleva a una valoración más alta, ¿puede presenciarlo sin agregarlo automáticamente a su lista de deseos?

The growth of your desires is the silent wealth-killer that no one talks about.

Cada vez que tu grupo de mente maestra actualiza su estilo de vida, sientes el impulso a seguir.

Cada vez que alcanzas un hito de ingresos, el objetivo se mueve inmediatamente hacia adelante.

Cada comparación crea nuevos deseos con la fuerza de la gravedad.

Sin una gestión consciente de este proceso, estás construyendo una máquina de destrucción de riqueza junto a tu negocio de creación de riqueza.

La mayoría de los empresarios tratan de resolver sus problemas de riqueza exclusivamente en el lado del numerador - ¡sólo hacer más dinero! pero es como tratar de llenar un cubo con un agujero en el fondo.

Los verdaderamente felices y satisfechos combinan el crecimiento agresivo de sus activos con la contención deliberada de sus deseos.

The Fear That Keeps Founders Broke

Confrontémonos con una incómoda verdad.

Hay una seguridad secreta en sentirse roto.

Cuando usted "no está allí todavía", usted tiene la excusa perfecta para moler a sí mismo en el polvo, decir no a las experiencias enriquecedoras de la vida, y posponer la alegría indefinidamente.

“Voy a relajarme después de la salida”.

"Voy a pasar tiempo con mi familia después de esta ronda de recaudación de fondos".

"Me centraré en la salud cuando alcancemos $ 10M ARR".

La vulnerabilidad está en admitir que usted ya puede tener lo suficiente para la felicidad.

Cuando levanto esta perspectiva con los fundadores, veo el miedo crudo resplandecer a través de sus ojos.No miedo al fracaso - miedo a la satisfacción.Están aterrorizados de que aceptar su situación actual como "suficiente" matará su impulso y ambición.

Pero este miedo se basa en una falsa dicotomía.

Ambition and satisfaction aren't opposites. They're powerful allies.

Puedes estar profundamente agradecido por lo que tienes mientras construyes con entusiasmo algo más grande.

Esto no es un bypass espiritual o una positividad tóxica, es una gestión estratégica de la riqueza que aborda ambos lados de la ecuación simultáneamente.

Los fundadores con las carreras más largas y exitosas no son los más motivados ni los más satisfechos.

Celebran los hitos completamente antes de cambiar inmediatamente los puestos de gol

Trabajan con intensidad sin derivar toda su identidad de su empresa

Disfrutan del éxito financiero sin convertirse en rehenes de la inflación del estilo de vida

Se comparan principalmente con sus antiguos mismos, no con compañeros o competidores.

Estas ideas son el sistema operativo fundamental del éxito sostenible.

The Ultimate Wealth Hack Nobody Teaches

La persona más rica no es la que tiene más cero en su cuenta bancaria.

Es el que puede decir, con verdadera convicción:"I have more than I need, and I know exactly what enough looks like."

Cuando sabes lo que parece lo suficiente, tomas decisiones de negocios radicalmente mejores. No tomas tratos terribles por desesperación. No comprometes tus valores para ganar rápidamente. No quemas tu equipo persiguiendo las métricas de vanidad.

Construye de la abundancia en lugar de la escasez.

Esta mentalidad tiende a crear sustancialmente más riqueza financiera a largo plazo porque permite un crecimiento sostenible y basado en principios en lugar de una acumulación destructiva a toda costa.

La visión de Morgan Housel -que la riqueza equivale a lo que tienes menos lo que quieres- no es sólo inteligente.

Por lo tanto, pregúntate honestamente: ¿Por esta ecuación, ¿estás rico o roto?

Si tienes un déficit, es hora de trabajar los dos lados de la ecuación simultáneamente, creciendo lo que tienes mientras manejas deliberadamente lo que quieres.

Porque la verdadera riqueza no es tener todo.

Es querer lo que ya tienes mientras construyes algo más grande.

Gracias por leer.

- Scott