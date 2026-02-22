Làm thế nào một cây cầu sụp đổ làm rung chuyển cả một giáo xứ

Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories is part of HackerNoon's Book Blog Post series. Bạn có thể nhảy vào bất kỳ chương nào trong cuốn sách này ở đây. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter XII: A Bone of Contention The Amazing Stories of Super-Science Tháng Hai 2026: The Moors and the Fens, Volume 1 (trong số 3) - Chương XII Bone của Contention bởi J. H. Riddell Riddell Ernest Ivraine chỉ mới bắt đầu tìm kiếm một câu trả lời cho cuộc phỏng vấn Ấn Độ mới nhất của mình, khi cha anh ta đã gây ra một cú đánh cuối cùng cho sự tự tin bất thường mà anh ta đã, một thời gian trước đó, đã nghỉ ngơi trong di sản của mình dường như, bằng cách gửi cá nhân đau buồn đó đến Luân Đôn để tham khảo ý kiến một luật sư liên quan đến quyền của anh ta, Sir Ernest Claude Ivraine, liên quan đến một cây cầu nhất định, nằm trên một con đường nhất định, con đường đó đi qua một phần của lãnh thổ Thiên Đàng của anh ta, và đã là một vết sẹo trong cơ thể của người nam tước nghèo, và một xương cốt của sự tranh cãi giữa anh ta và bốn người hàng xóm của anh ta trong nhiều năm; kể từ đó, trên thực tế, Đối với những cá nhân được đề cập ở trên, ông lập luận rằng đó là một con đường công cộng mà họ đã đi qua, không phải nhờ anh ta hoặc bất cứ ai khác, trong khi Sir Ernest tuyên bố rằng chỉ vì vấn đề này không đáng giá chi phí của một vụ kiện mà ông cho phép họ lái xe hoặc đi bộ hoặc cưỡi dọc theo nó ở tất cả; nhưng cho dù ban đầu nó đã được công khai hay tư nhân, một điều mà nam tước biết, và đối thủ của ông đã nhận thức được, cụ thể là rằng thời gian và thói quen đã lấy từ người đầu tiên quyền lực, mặc dù không phải là ý chí, để đóng nó; và rằng, theo đó, tài sản chung nó có cho tất cả các ý định và mục đích trở thành. Vì vậy, sự vui mừng của ông rất lớn, khi một đêm mùa đông, một con sông bão hòa, ngày càng mạnh mẽ một lần, lật đổ một cây cầu trải dài giữa đường, để lại một khoảng trống mà một người đàn ông đặc biệt có thể đã dọn sạch, nhưng đó, đối với những người chết bình thường, xe tải, xe tải, và các đoàn thể, trình bày một rào cản không thể vượt qua: các vùng nước đã làm những gì ông, với sự giàu có và ý thức và sự khéo léo, đã không thể thực hiện, ngăn chặn sự tiến bộ của đối thủ của mình thông qua vùng đất của mình; và nam tước, người yêu cầu con đường nhưng ít bản thân, cười và chuột xước và chà xát tay của mình trong trạng thái tuyệt vời nhất khi Ernest thông báo cho anh ta về vụ tai nạn, và thêm một câu chuyện về "Tôi có chúng bây giờ," Sir Ernest nói, tất cả các nếp nhăn trên khuôn mặt của anh ta phát triển dài hơn và sâu hơn, như thể để hỗ trợ biểu hiện của niềm vui ác quỷ đã chiếu sáng mắt anh ta; "Tôi có chúng bây giờ!" và mặc dù con trai của anh ta có sự thận trọng như vậy, và rất ít tò mò, như không bao giờ hỏi làm thế nào cha anh ta "có" chúng, nhưng thời gian đã làm cho Ernest Ivraine hiểu đầy đủ ý nghĩa của bài phát biểu của cha xứng đáng của mình. Các cuộc thảo luận sau khi cây cầu bị phá vỡ ở giáo xứ Lorton nhỏ bé, và ở nhiều giáo xứ khác, rất lớn: con đường rất cần thiết cho nhiều chủ đất; khối lượng giao thông dọc theo nó rất lớn đến nỗi việc dừng lại của các bức thư hầu như không thể gây ra một cảm giác công cộng lớn hơn là việc quét xuống ba vương cung cổ xưa: những tấm bảng được ném qua, như một sự thay thế tạm thời cho đá và vôi trung thực; nhưng một dòng suối, đôi khi cười vào đá chìa khóa và nền tảng, khinh bỉ gỗ, và gần như vĩnh viễn, trong suốt mùa đông khắc nghiệt nhất đó, thông tin được truyền đến Sir Ernest Ivraine, “và cây cầu đã bị hạ xuống một lần nữa;” khi nhận được thông tin thỏa mãn, 218 thanh tước Squires đã tổ chức một hội nghị trọng tài cho khách hàng muộn về “cái gì phải làm”, trên cảng của họ và xung quanh các bàn mahogany của họ; nông dân đã nói rất buồn bã tại các thị trường về “họ là bảy dặm” họ đã bị buộc phải lái xe xung quanh, do hậu quả của “cây cầu vải sét” đã được thực hiện một lần nữa; một loại kiểm toán viên quý tộc và dân chủ trên một cuộc họp của chủ nhà đất và người thuê nhà, được triệu tập để thảo luận vấn đề, khi một chủ sở hữu đất đai khốn khổ nói rằng Sir Ernest nên xây dựng lại cây cầu; và một người sành điệu vô cùng giàu có nói rằng ông “không biết ông phu nhân sẽ làm điều đó một lần nữa”; và một trong những người kiểm toán viên, một thợ mỏ làng, được nhắc nhở “Họ có công nhận con đường là tài sản tư nhân không?” ông Ernest hỏi, khi ông Medill kết luận. Người đàn ông đó trả lời, ông tin rằng đó không phải là một câu hỏi đã được xem xét. “Vâng, sau đó hãy xem xét nó, và sau đó tôi sẽ trả lời,” phu nhân trả lời. kết quả của câu trả lời đó là trong một tháng ông đã giữ cho kẻ thù của mình tranh luận và tranh luận cho dù để thừa nhận quyền của mình hoặc duy trì của riêng của họ; và chủ đề chỉ được đưa đến một kết luận dài bằng một bài phát biểu của phu nhân, đến kết quả rằng, “nếu họ thừa nhận nó là một con đường riêng tư, ông sẽ không xây dựng lại cây cầu, và nếu họ có thể chứng minh nó là một công khai, họ có thể tự làm điều đó.” Sau đó, một cuộc nói chuyện về Baronet đầu hàng; nhưng Sir Ernest đã dám làm điều đó: sau đó có một hy vọng rằng quận sẽ sửa chữa cây cầu; nhưng 220vì vấn đề chỉ là quan tâm địa phương, quận đã từ chối can thiệp.Vì vậy, trong thời gian dài, các thợ mộc và thợ mộc đã đi đến kết luận đau đớn rằng, nếu kinh doanh sẽ được hoàn thành ở tất cả, nó phải được thực hiện bởi chính họ; do đó, kế hoạch được rút ra và đấu thầu được công bố, và đấu thầu được nhận, và các cuộc họp được tổ chức, và chi phí ước tính, và các thiết kế được đề xuất, và các kiến trúc sư được tham khảo. làm “Hãy để họ xây dựng đi,” Sir Ernest nói; “con đường không làm hại tôi nhiều, chỉ là tôi muốn họ phải trả tiền cho đặc quyền:” mà lời nói của Cơ Đốc nhân đã được gây ra bởi việc mua gần đây một vài trăm mẫu đất mà chỉ có thể đạt được bằng cách vượt qua cây cầu mà ông tước dự định hàng xóm của mình nên xây dựng cho anh ta, trừ khi, thực sự, một cây cầu có thể được xây dựng cho anh ta. Con đường, là một con đường công khai, làm tăng giá trị của điều này, “thỏa thuận” cuối cùng của anh ta; nhưng ông già quá thận trọng để nói như vậy với bất cứ ai, ngoại trừ con trai mình, người mà tin tưởng một bí mật là – như cha anh ta thường khẳng định – tốt hơn so với chôn nó, như nó có thể được đào ra khỏi mặt đất, nhưng không bao giờ ra khỏi Ernest. Vượt qua “Tôi sẽ không cho họ một đồng xu; họ có thể tự tin rằng tôi sẽ không phục vụ họ với sự cảnh báo không xây dựng trên cơ sở của tôi: tốt hơn là họ sẽ không tra tấn tôi, hoặc tôi có thể gây rắc rối cho họ. Tuy nhiên, vì rất ít người quan tâm đến việc vội vàng đưa tiền ra, nên giữa mùa hè đã đến, với bông hoa và hoa hồng của nó, và “cây cầu” vẫn chỉ nằm trên thảm, không phải trên sông.Cái cây cầu này chạy chậm rãi và lặng lẽ trên đường đi của nó, không bao giờ mơ ước, trong mùa nóng bỏng đó, can thiệp vào những cây đũa, tấm ván và hỗ trợ mà nó đã xóa đi thường xuyên trong mùa đông trước; và “quy ban chọn” của những người có đất và những chủ sở hữu khác, những người đã đưa vào đầu óc và túi của họ việc lên kế hoạch và xây dựng cây cầu, ngừng lại để suy ngẫm về việc mục tiêu của họ có thể được hoàn thành hạnh phúc như thế nào, và vẫn không làm cho túi của họ trở nên nhẹ hơn. Hai điểm khó khăn để được thống nhất; nhưng những gì không thể thời gian và suy nghĩ hiệu quả, và đủ của cả hai chắc chắn những người khôn ngoan Lincolnshire chi tiêu trên chủ đề. mùa thu đã qua; không có lợi ích bắt đầu xây dựng vào thời điểm đó của năm, vì vậy họ mất một tháng hoặc hai lâu hơn để tranh luận về vấn đề, và khi nào nó sẽ bao giờ được giải quyết, hoặc khi nào cây cầu sẽ bao giờ được bắt đầu, là không chắc chắn, đã không có lũ lụt tươi lấp lánh thay thế gỗ 222off để một số bourne chưa biết, và để lại nông dân than phiền. Họ đến với sức mạnh lớn, và nói với ủy ban rằng một đoạn Nó được tạo ra vĩnh viễn cho họ vào thời điểm mùa xuân cho phép người lao động bắt đầu công việc; và, trời đã gửi ánh sáng cho sự hiểu biết của các quý ông tạo thành ủy ban, và các đại lý trần gian đã làm cho ánh sáng đó rõ ràng hơn, tất cả họ cùng một lúc, đến sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, và sự phấn khích của chính họ, vấp ngã và in ra một loạt các nghị quyết với hiệu quả như sau: phải “Điều thứ nhất là đề nghị của ông Jones phải được chấp nhận; thứ hai là họ, bốn chủ sở hữu, sẽ trả tất cả các chi phí liên quan đến doanh nghiệp; thứ ba là họ sẽ coi mình là chủ sở hữu duy nhất của cây cầu; và thứ tư là một cổng nên được dựng lên, và một khoản phí nhỏ được yêu cầu từ chủ sở hữu của mỗi chiếc xe vượt qua nó.” Có một cái gì đó hoàn toàn quỷ dữ trong cơn thịnh nộ khiến Sir Ernest Ivraine run rẩy khi những quyết định trên được lặp lại với anh ta: anh ta đánh đập và thề với một cường độ mà thậm chí cả em gái anh ta cũng lo lắng, mặc dù cơn bão không làm Ernest cảm động nhiều hơn nếu nó là hơi thở của một cơn gió mùa hè. Đặt một khoản phí cho tài sản của mình; tính phí cho những người thuê nhà của mình để kéo sản phẩm của họ qua cây cầu bối rối của họ; giảm giá trị tài sản của anh ta; kiếm tiền bằng cách lấy nó ra khỏi túi của anh ta! anh ta sẽ dạy họ rằng họ đã sai lầm đáng thương trong ý tưởng của họ; anh ta sẽ khiến họ hối tiếc về sự thiếu hụt của họ với anh ta - một tập hợp các nhà đầu cơ ăn xin. không, anh ta sẽ không tham khảo ý kiến với ông Medill, hoặc cho phép anh ta được gửi cho anh ta; anh ta đủ giỏi và thông minh, và, đối với một luật sư, có thể đủ trung thực; nhưng anh ta là luật sư của Sir Hugh Xifer, và anh ta không nên, ít nhất không phải trong trường hợp này, là của anh ta, bởi vì Sir Hugh (một hiệp sĩ Sau đó, Ernest, không có gì ghê tởm, đã đi đến thành phố, vũ trang với một ít tiền bạc và giấy tờ và các hành động và công cụ vô số; và, ngay lập tức, khi ông đến đó, một buổi chiều lạnh lùng vào tháng Giêng, ông đã đi đến văn phòng của các quý ông mà cha ông đã cho anh một lá thư, hướng dẫn trong một bàn tay như cọp và nhúng như tinh thần và linh hồn của người nghèo, cho các quý ông Scott và Smeek, tư vấn viên, 18, Arras Street, Quảng trường Belerma. Và, như một sự kiện đáng chú ý đã diễn ra tại nhà của ông John Merapie, nằm ở quảng trường được đặt tên ở trên, kể từ lần cuối cùng nó được đề cập trong câu chuyện này, chắc chắn có thể là tốt, trước khi nói về kết quả của hội nghị của Ernest, trong khi ông bước vào văn phòng ngớ ngẩn của luật sư, để đi bộ từ Arras Street, đến số 12, Belerma Square, và xem những gì đã xảy ra ở đó trong khi đó. Đó là khoảng thời gian khi ý tưởng tuyệt vời của Lorton, đã kích động cơn thịnh nộ của chủ sở hữu Thiên đường, đã đấu tranh để trưởng thành trong bộ não bẩn thỉu của kẻ thù đã tuyên thệ, Sir Hugh Xifer, rằng ông John Merapie bước vào phòng thu của mình với một biểu hiện đặc biệt đáng sợ của khuôn mặt, rất khác với ý tưởng bình thường của ông Bà Frazer không bao giờ nhận ra bất cứ điều gì, ngoại trừ có lẽ là một chiếc váy satin hay một chiếc áo khoác thời trang, trừ khi nó được chỉ ra đặc biệt cho bà, sẽ là vô ích khi mong đợi cô sẽ quan sát cái bóng nằm trên khuôn mặt của anh trai mình; nhưng Mina, từ góc yên tĩnh của cô, đã nhìn thấy nó ngay lập tức, và một sự lo lắng mơ hồ lướt qua đầu cô khi cô làm như vậy. “Anh không khỏe sao, chú ạ?” cô hỏi, trong khi anh đứng lặng lẽ ngắm ngọn lửa. Anh ta bắt đầu với câu hỏi, và, vội vã bắt được poker, bắt đầu một cuộc tấn công hoang dã vào than, trong khi anh ta trả lời, “Tốt lắm, tại sao cậu lại hỏi?” “Bởi vì tôi nghĩ bạn trông rất ốm,” cô ấy nói. “Anh!” bà Frazer kêu lên, “Ôi, John không bao giờ bị ốm.Những điều lạ lùng mà anh nói, Mina: anh luôn nghĩ đến điều gì đó.” “Một thỏa thuận thỏa đáng tốt hơn là hành động bất cứ điều gì, dù sao đi nữa,” người thương gia trả lời, quay lại với bất cứ điều gì hơn là một biểu hiện dễ chịu đối với em gái mình. Em bé yêu thích của tôi là một nửa tốt như thế này,” và ông chỉ ra Mina, người, phát triển rất nhợt nhạt trong lời nói của mình, đứng dậy và, đặt một bàn tay trên cánh tay của mình, nói nghiêm túc, của bạn “Cái gì Malcolm đã làm điều đó, chú?” Có “Ông ấy đã không làm gì ngoại trừ nhiệm vụ của mình trong hai năm qua? đó là gần gũi hơn với dấu hiệu! 226Ông ấy đã không tuân theo mệnh lệnh và thúc đẩy sự bất tuân và chi tiêu một tài sản và chạy vào nợ nần; ông ấy đã hành động như, có thể kết luận, con trai mạnh mẽ, quá kiêu ngạo, đam mê của một người mẹ ngớ ngẩn ngớ ngẩn, đến nỗi ông ấy cuối cùng đã bị bãi bỏ khỏi hải quân;” và, như ông kết luận, ông Merapie một lần nữa nắm bắt cờ bạc một cách khốc liệt, trong khi bà Frazer chìm lại một nửa ngất xỉu trong chiếc ghế dễ dàng mà cô ấy thường chiếm. “Vấn đề là gì?” ông Westwood hỏi, trong cuộc khủng hoảng này bước vào phòng; và John Merapie, người đã nhận được thư chứa thông tin tình báo không được chào đón ngay khi ông rời văn phòng, trả lời, “Chỉ là màn trình diễn cuối cùng của cháu trai tôi – cạo râu cho các sĩ quan của mình, không khéo léo với họ, không tuân theo mệnh lệnh, gây lo lắng và phiền toái cho tất cả người thân của mình, và cuối cùng, tự nhúc nhích mình trên thế giới mà không có nghề nghiệp hay một đồng xu.” “Thật tồi tệ,” ông Westwood nói, “nhưng không tồi tệ, chúng ta hãy hy vọng, như nó có vẻ.Thật tồi tệ, bà Frazer! tin tức đã làm cô buồn.Tôi sẽ giúp cô, Mina,” ông nói thêm; và, giả vờ không chú ý đến sự im lặng của cô, “cảm ơn cô – điều đó không cần thiết,” ông phun thêm một chút nước trên mặt bà, và áp dụng một số nước hoa lên trán, khi bà từ từ mở mắt và nói, Tôi nghĩ họ đã nói với tôi điều gì đó khủng khiếp về Malcolm; anh ta không chết, phải không?” “Không, thưa bà yêu dấu của tôi, ông ấy không; xin hãy tự mình sáng tác,” ông Westwood trả lời, trong khi đối tác của ông ấy, trong sự tự tin, lắc đầu với ngọn lửa, “Tốt hơn là anh ta; chúng ta sẽ làm gì với anh ta còn sống, tôi không thể nói được.” “Nhưng chuyện gì đã xảy ra?” cô hỏi; “John nói điều gì đó, nhưng tôi không nhớ chính xác.” “Không có gì cả,” ông Westwood trả lời, “con trai ông chỉ đơn giản là rời khỏi hải quân, thế thôi.” “Ông ấy đã bị loại ra khỏi đó, Eliza, bằng tiếng Anh đơn giản,” anh trai cô giải thích, quá hăng hái để được tan chảy vào lòng thương xót, hoặc bởi sự chán nản hoặc cảm giác tốt. “Tôi đã chờ đợi điều này trong một thời gian qua, mặc dù tôi chưa bao giờ nói với bạn bất cứ điều gì, bởi vì tôi biết bạn yêu anh ấy và không có ý nghĩa, và không có ích gì làm phiền bạn; nhưng số tiền tôi đã trả cho cậu bé đó, kể từ khi tôi đưa anh ấy ra biển, gần như đã cho Mina một số tiền. “Tôi chưa bao giờ thích ý tưởng về biển cả,” mẹ anh bắt đầu thầm lặng. “Chúa ơi, thưa bà,” ông Merapie nói, “cô không bao giờ nghỉ ngơi cả ngày lẫn đêm cho đến khi cô hứa với tôi rằng ông sẽ tuân theo khuynh hướng của mình và của bạn đến mức độ đầy đủ nhất. Tôi muốn anh ta vào văn phòng của tôi và rửa sạch niềm tự hào vô lý của mình với một số thói quen kinh doanh tiếng Anh hợp lý; nhưng bạn, những người có mối quan hệ, từ thời xa xưa, là những thương nhân bình thường, đã đặt khuôn mặt của bạn chống lại đề xuất của tôi: nếu có một điều trên trái đất tôi ghét hơn một điều khác, đó là sự điên rồ. I “Tôi thực sự ghét mùi hôi thối”, bà giải thích; nhưng cho dù quan sát này có liên quan đến hải quân hay địa điểm cổ điển nơi kho của anh trai mình nằm, không bao giờ được xác định chính xác, ông Merapie không hỏi bất kỳ câu hỏi nào, mà chỉ tuyên bố, “Có những điều tồi tệ hơn trên thế giới so với sân thượng”, mà tuyên bố mơ hồ ngụ ý khối lượng, như Mina cảm thấy. “Nhưng anh ta đã làm gì?” ông Westwood hỏi, với những giọng nói nhẹ nhàng nhất của mình; “chúng ta không nên phán xét anh ta một cách vội vàng hay khắc nghiệt, đặc biệt là khi anh ta không ở đây để tự bảo vệ mình.229 Sự kiện của trường hợp là gì?” và đối tác của ông Merapie đã ném mình trở lại ghế, để anh ta có thể nghe thấy thoải mái và trong thời gian rảnh rỗi của mình tất cả các bằng chứng có thể được đưa ra chống lại Malcolm. “Ông thấy đấy, Mina,” ông nói, “không có ích gì khi phủ nhận điều đó; tôi đã trải qua một đống tiền và tôi rất xa lạ, và chú tôi đã mang tất cả mọi thứ một cách tuyệt vời, và đi ra với những người cần thiết như một ông chủ; và, trước khi chúng tôi bắt đầu hành trình Ấn Độ nhộn nhịp cuối cùng này, tôi đã quyết định – thực sự tôi đã làm – để chuyển một tờ giấy mới, và tiết kiệm, và bỏ hút thuốc, và giữ sự bình tĩnh của tôi khi các sĩ quan là bạo chúa, và, ngắn gọn, làm những gì Anh, chú tôi, và tất cả các bạn mong đợi tôi làm – nghĩa vụ của tôi. “Vâng, tôi đã lật lá như ý định; nhưng, không may, nó đã trở nên tồi tệ hơn so với người tiền nhiệm của nó, bởi vì khoảng mười dòng từ trên cùng, chỉ khi tôi đi vào đọc dễ dàng, tôi tìm thấy - như một loại ghi chú biên giới - một cặp, màu gì 230eyes? xám, tôi tin; nhưng bất cứ điều gì họ có thể đã được, tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như họ trước đây, và cầu nguyện tôi không bao giờ có thể nữa, bởi vì họ, với một cái nhìn, hiệu quả giải quyết cơ hội của tôi cho tiền thưởng hải quân. “Tôi chưa bao giờ ‘tình yêu’ nhưng trong khoảnh khắc tôi nhìn thấy họ, tôi nói, giống như một kẻ ngốc như tôi, ‘giờ của tôi đã đến.’ tôi đã đi bộ bàn vui vẻ cho cô ấy; vì vậy bạn không cần phải ngạc nhiên khi nghe rằng đó chỉ là về tài khoản của cô ấy, tôi đã từ bỏ mãi mãi hy vọng của tôi về một ủy ban. Cuối cùng, sẽ có một quả bóng trên bờ biển (‘tôi đã ở Calcutta điều đó đã xảy ra, tôi nên thông báo cho bạn) mà tôi đã được mời, và đến đó cô ấy đang đi. “Tôi biết rằng ‘không’ là không thể thay đổi như thể được phát âm bởi người Medes và người Ba Tư; vì vậy tôi đặt mình ở bên cạnh con tàu và nhìn xuống con sông bẩn thỉu, và nghĩ rằng cha tôi đã là một sĩ quan, và tất cả tổ tiên của chúng tôi trong nhiều thế hệ đã là chính xác những gì họ nên được, và xem xét làm thế nào họ sẽ chịu một sự từ chối trống đối với một yêu cầu dân sự từ đứa cháu trai lớn của một thợ lặn; và tôi suy nghĩ rằng, nếu bất cứ ai trong số họ có thể đứng lên từ ngôi mộ của mình, ông sẽ nói, ‘Hãy chứng minh bản thân xứng đáng với tên của bạn và nơi sinh của bạn, và làm những gì bạn muốn, bất chấp tất cả các thuyền trưởng trong hải quân Anh.’Ngoài ra, đôi mắt tôi nói với bạn ngay bây “Tôi Hãy đi, hãy để cho chính kẻ thù vĩ đại cố gắng ngăn cản tôi.” sẽ “Nhưng nếu tất cả những câu chuyện về vương quyền Satanic của ông ấy đều đúng, ông ấy khá thích lôi kéo những người trẻ vô tư vào sự hủy diệt bằng cách đưa ra phương tiện để họ thỏa mãn những khuynh hướng của họ.Tôi có một ý tưởng mờ nhạt về việc bơi xuống bờ khi trời tối, bởi vì thuyền trưởng và một số sĩ quan chính đang đi ăn tối với một trong những vị vua vĩ đại của nơi đó, và tôi biết tôi có thể lôi kéo những người khác đi qua tôi; nhưng, đột nhiên, tôi không biết rằng bất cứ ai nằm xuống dưới những vật phẩm này sẽ dễ dàng hơn và hoàn toàn thoải mái hơn để đi thuyền với họ, một công việc tôi đã thực hiện, nhờ vào cơn sương mù, và rất nhiều túi xách và túi xách của một loại và một loại khác, mà tôi Cô ấy ở đó, và chúng tôi nhảy múa, và chúng tôi nói chuyện, và tôi tưởng tượng cô ấy sẽ đi Kamchatka với tôi, chỉ là tôi đã sai lầm, và tất cả mọi thứ đều vui vẻ như một chiếc chuông cưới; và, trong một sự phấn khích hoàn hảo của niềm vui, tôi kéo dài, và, với những lời chia tay của cô ấy vang lên như âm nhạc trong tai tôi, bắt đầu đi thuyền. “Các ngươi đã sẵn sàng chưa, các ngươi?” tôi nói. “Quá tốt, thưa ngài,” là câu trả lời. “Anh có muốn uống sức khỏe của tôi, và sức khỏe của chú tôi, con rể của Craigmayer không?” “Khi một người Scotch hỏi, làm sao người Scotch có thể từ chối? ngắn gọn, Mina, để nhanh chóng nhận ra một câu chuyện khó chịu, tôi quá tự do đến nỗi họ trở nên nhút nhát, trở nên không thể quản lý, cãi nhau với những người trong nhà, và đẩy chủ ra khỏi cửa. “Ông ấy đã dấy lên một đám đông người bản địa, những người đến gào thét như ma quỷ xung quanh nơi này: trong khi đó thời gian áp lực; nó là cần thiết cho chúng tôi để đạt được con tàu bằng một số phương tiện, và mỗi giây đám đông tăng lên, lũ lụt trở nên lớn hơn. “‘Nếu tôi chỉ có một con quạ đinh thạch’, một trong những thủy thủ nói, ‘tôi sẽ không sợ một đoàn quân hay ‘các con quạ đối mặt với ma quỷ’. “Vâng,” tôi trả lời, “trong trường hợp của cây gậy, hãy lấy một chân ra khỏi cái bàn đó,” chỉ ra một cái mà trong khoảnh khắc tiếp theo đã bị phá vỡ; và do đó vũ trang tuyệt vời, chúng tôi đã rên rỉ. để nghe những kẻ hèn nhát cho đến khi một cánh cửa tách chúng tôi, bạn sẽ tưởng tượng giết người, ít nhất là, đó là những gì họ đang xem xét; nhưng khi tôi hét lên, “Chúng tôi sẽ làm cho bạn nhớ đến những người Highlanders,” và bắt đầu, với các thủy thủ, đánh phải và trái, họ chạy trốn như một tiếng rên trước gió, la hét khủng khiếp. “Chúng tôi lặng lẽ đi đến thuyền, cho đến khi một người đàn ông già khôn ngoan, 234 cẩn thận, từ Aberdeen, hét lên, ‘Dinna nghiên cứu các cách cư xử o’ rinnin’, nhưng run như brownies, bởi vì ở đây họ đến wi’ chokadars, như họ ca’ họ, và sẽ có âm nhạc tiếng Anh vào buổi sáng nếu họ có được một grip o’ chúng tôi. ” “Chúng tôi đã không ‘đứng theo trật tự’, bạn có thể phụ thuộc, Mina, nhưng cho họ thấy đêm đó chân cao cũng như vũ khí cao có thể làm gì: họ chạy, và chúng tôi chạy; đó là một loại chuyện Canobie Lea thứ hai, chỉ có không có ngựa; và, khi chúng tôi rút lui, chúng tôi cười một thách thức đối với họ trên mặt nước: nhưng tôi biết tất cả đã kết thúc với tôi; tôi cảm thấy nó rất chắc chắn, tôi cứng rắn cho kết quả, mà, giống như tất cả các sự kiện xấu xa, không phải là rất lâu để đến. Sáng hôm sau, có một nhóm người đến hỏi người nào trong số các thủy thủ và thủy thủ của Mặt Trăng có liên quan đến vụ việc. Và, trong khi họ đang cắm trại, một chiếc thuyền, mà đã được gửi ra bờ cho thuyền trưởng, chìm trong tầm nhìn. cái đó thất bại “Vào phút anh ta xuất hiện, hy vọng cuối cùng của tôi để trốn thoát đã biến mất; tôi không thể để cho những người đàn ông phải chịu đựng vì những gì đã thực sự là sự điên rồ của tôi, và vì vậy thú nhận rằng đã ở trên bờ, mặc dù cho đến giờ này, tôi tin rằng, anh ta chỉ có một ý tưởng mơ hồ về cách tôi đã đến đó. “Tôi không cần phải nói với bạn tất cả những gì tiếp theo.Những gì anh ấy nói với tôi, và những gì tôi nói với anh ấy, nghe có vẻ tốt hơn rất nhiều vào thời điểm đó so với việc lặp lại.Ông ấy thô lỗ, và tôi – các sĩ quan nghĩ – thô lỗ: vì vậy, bằng cách ngăn cản tôi không bao giờ quay qua một lá lá thứ ba trong hải quân, và để thoát khỏi một cá nhân rất rắc rối, họ cuối cùng đã quyết định từ chối tôi dịch vụ; và vì vậy, Mina, để kết thúc tất cả, đây là tôi, trong khi cô ấy với đôi mắt màu xám kết hôn, bốn tuần sau đó, một chỉ huy của một pin, hoặc một cái gì đó như thế, với người mà thiên đường gửi cô ấy có thể sống hạnh phúc. “Ngươi còn nhớ, Malcolm, hắn gọi ta như vậy khi ta còn nhỏ.” “Vâng, nhưng bây giờ anh không còn là một đứa trẻ, và tôi không thích điều đó, Mina, và tôi không thích anh ấy, và tôi không có ý định chịu đựng được không khí bảo trợ bối rối của anh ấy nữa.” “Cậu đã tốt hơn, Malcolm,” cô nói. “Tốt hơn! và tại sao, cầu nguyện?” ông đòi hỏi. “Bởi vì,” cô trả lời nghiêm túc, “anh ấy có thể làm cho chú tôi tin bất cứ điều gì và làm bất cứ điều gì; 236 và bạn biết anh ấy thất vọng như thế nào về việc bạn bị đuổi việc, và—” “Tôi nhìn vào sự vi phạm kỷ luật của tôi một cách nghiêm trọng như thể tôi đã giết chết sĩ quan cấp trên của mình, hoặc đánh cắp tiền từ anh ta, hoặc phạm một tội ác khủng khiếp khác.Vâng, tôi thấy tất cả những điều đó; và anh ta nhìn tôi một cách tàn bạo như thế nào, và anh ta hiếm khi nói một khẩu hiệu trực tiếp với cháu trai có trách nhiệm của mình khi anh ta có thể giúp đỡ nó; nhưng tôi không sợ một chút nào về chú John: anh ta sẽ đến xung quanh vào thời điểm thích hợp và làm những gì là đúng và công bằng, bất kể ai cố gắng gây ảnh hưởng đến anh ta. “Ông Malcolm thân mến, ông ta sẽ không chết,” Mina nói, như thể lời đề nghị và cách nó được đưa ra đã làm tổn thương bà. “Tôi chắc chắn là tôi hy vọng không,” ông trả lời; “vì tôi sẽ nói rất nhiều về chú John, rằng một người đàn ông nhẹ nhàng và tốt hơn không bao giờ thở; và đó chính là điều khiến tôi cảm thấy chắc chắn rằng ông ấy sẽ luôn luôn cho chúng tôi một phần tiền của mình trong khi ông ấy còn sống, và khi ông ấy chết – điều mà tôi tin rằng có thể không được cho đến khi chúng tôi có mái tóc xám, Mina – ông ấy sẽ để nó cho chúng tôi; và bởi vì tôi biết trái tim của ông ấy rất tốt, tôi nói rằng tôi không sợ Westwood cũng như bất kỳ người đàn ông nào còn sống, và vì vậy, tôi sẽ tận dụng một cơ hội sớm để cho anh ấy thấy rằng em gái tôi sẽ không kết hôn với bất kỳ nhân viên được thăng chức nào nghĩ là phù hợp để tưởng tượng mình là một người chồng phù hợp với cô ấy.” “Malcolm, cậu không yêu tôi lắm sao?” “Vâng, em gái của tôi; nhưng, do đó, tôi hy vọng bạn sẽ không thông báo với tôi rằng bạn rất yêu anh ấy.” “Tôi ghét và khinh miệt anh ấy,” cô trả lời; “nhưng sau này, tôi cũng đã lớn lên để sợ anh ấy.Tôi không biết điều đó có thể là gì; nhưng tôi tin rằng có điều gì đó không ổn ở đâu đó: sau này, cách cư xử của ông Westwood đã thay đổi hoàn toàn; anh ấy từng lịch sự, gần như phục vụ, và thận trọng và thận trọng đến một mức độ nào đó; nhưng bây giờ bạn sẽ nghĩ rằng anh ấy là chủ nhân của số phận của chúng tôi. "Điều gì đã đưa ý tưởng đó vào tâm trí bạn?" anh ta yêu cầu. “Những quan sát của riêng tôi và...” “Miss Caldera,” Malcolm trả lời, “người muốn giải quyết bạn như mọi cô gái khác ở Luân Đôn, nếu cô ấy có thể; nhưng cô ấy không ở trong trường hợp này, dù sao đi nữa.Tôi không chọn rằng bạn nên kết hôn với người đàn ông này, và tôi quyết tâm đưa mọi thứ vào một cuộc khủng hoảng bằng một số phương tiện.Kể từ khi chú tôi đến Hà Lan, 238Tôi cũng đã nhận thấy sự thay đổi trong cách của ông Westwood, từ tính dân sự phi thường đến một loại bất mãn chiến thắng.Tôi không có ích gì khi yêu cầu mẹ tôi đứng lên chống lại những chuyến thăm của anh ấy, bởi vì cô ấy thích chúng, và anh ấy giải trí cho cô ấy; và, ngoài ra, cô ấy không thể hiểu: nhưng, bất cứ khi nào chú John trở lại, tôi sẽ phải dừng lại với những giả "Bạn có thể làm điều ngu ngốc để cãi nhau với người đàn ông này," cô ấy nói. “Bạn có muốn kết hôn với anh ta không?” anh ta đòi hỏi dữ dội; “vì nếu bạn muốn làm xấu hổ bản thân và các mối quan hệ của mình bằng cách kết hôn một sự khởi đầu mà không có sự ra đời, hoặc vị trí, hoặc bất cứ điều gì, điều đó làm thay đổi câu hỏi.” Gần như lần đầu tiên trong đời, Mina kiểm tra một câu trả lời tức giận, gần như đã thoát khỏi môi cô. "Đừng để chúng ta cãi nhau, Malcolm," cô nói; "nếu bạn nghĩ tôi có thể quan tâm đến anh ta, bạn đã sai; nhưng điều đó, tại thời điểm này, không phải là vấn đề: tôi cảm thấy chúng ta có thể làm sai để xúc phạm anh ta, và bạn biết bạn đã phải cẩn thận gấp đôi trong hành vi của bạn bây giờ, như--" “Vì tôi xấu hổ với những quyền lực đó,” Malcolm kết thúc, nhìn thấy cô ấy do dự; “cám ơn bạn, Mina, vì sự cân nhắc thân thiện của bạn.” “Như ngươi đang xấu hổ,” bà tiếp tục, “cô nên rất thận trọng; và có thể tốt cho ngươi, anh thân mến, để suy nghĩ, như tôi đã làm gần đây, rằng mặc dù chú tôi giàu có và hào phóng và nửa anh trai của mẹ chúng ta, và đã nuôi dạy chúng ta và giáo dục chúng ta, tuy nhiên, khi tất cả được nói, anh ta không bắt buộc phải cung cấp cho chúng ta, và, Malcolm, anh ta không thể làm điều đó.” “Và vì những lý do này, điều vô cùng mong muốn là bạn phải ‘thiết lập’, và ngài Alfred Westwood là người duy nhất đủ điều kiện, hoặc không đủ điều kiện, mở cửa cho bạn và cô Caldera có thể thấy ngay bây giờ, bạn muốn được lịch sự với chính mình, và mong muốn tôi cũng nên như vậy: không phải là vậy, Mina?” Lại một lần nữa máu giận dữ đổ lên mặt nàng, và nàng mạnh dạn hỏi: “Bạn có bao giờ thấy tôi lịch sự với anh ấy, kể từ khi tôi lớn lên, kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ, kể từ khi tôi bắt đầu hiểu được tính cách và mục tiêu, quan điểm và mong muốn của anh ấy không? “Vâng, không,” Malcolm thú nhận; “nhưng sau đó, bạn thấy, sự lịch sự không bao giờ được coi là điểm mạnh của bạn, và cách cư xử của bạn luôn luôn giống với anh ấy như với tất cả mọi người khác.Nếu tôi không biết bạn là con gái của thuyền trưởng Frazer và em gái của tôi, tôi thú nhận tôi sẽ phải thua lỗ để xác định bản chất chính xác của cảm xúc của bạn đối với ông Westwood.” “Cậu rất bất công, Malcolm,” cô hét lên. “Vâng, có thể là tôi,” ông cười; “nhưng hứa với tôi một điều, và tôi sẽ không nghi ngờ bạn nữa.Đừng bị ảnh hưởng bởi cô Caldera hay bất cứ ai khác; nhưng, nếu người đàn ông này bao giờ yêu cầu bạn kết hôn với anh ta, bạn sẽ nói ‘Không’ với anh ta, như bạn có thể và thường xuyên nói với người khác, ngay lập tức và quyết định; đừng có sai lầm về vấn đề này: bạn nói gì, em gái, bạn sẽ hứa?” “Đáng tin cậy,” cô trả lời; “và mặt khác, bạn sẽ cẩn thận làm thế nào bạn xúc phạm anh ta; bạn sẽ, ít nhất, là dân sự cho đến khi chú tôi trở về nhà?” “Được,” Malcolm trả lời, “và sau đó tôi sẽ nói chuyện với anh ta về vấn đề này, bởi vì sẽ không bao giờ, không bao giờ được nói rằng một em gái của tôi đã kết hôn với một người đàn ông chưa được sinh ra.” Sau khi thực hiện một đòn quyết định đối với các dự án hôn nhân của Alfred Westwood, Esq., Người thợ đóng tàu, người gần đây đã có được một số ý tưởng kỳ diệu và sai lầm nhất về vấn đề tầm quan trọng của chính mình và gia đình mình, đã đặt mũ của mình lên và rời phố Regent, tự hỏi khi nào anh ta sẽ đủ giàu có để đăng ký một câu lạc bộ và có ngựa và đầy tớ và độc lập với tất cả mọi người; vì, trong chiều dài và chiều rộng của nước Anh, không có người đàn ông trẻ tự hào hơn, cũng không xa lạ hơn, cũng không vô lý hơn là người đàn ông trẻ tuổi thông minh, không suy nghĩ, tốt bụng Malcolm Frazer, sau khi H. M. S. Sunflower, người có một ký ức đáng kinh ngạc về tổ tiên Highland của mình, và một cơ hội đáng chú ý để quên rằng mẹ anh ta chỉ là con gái của một doanh nhân, người đã làm một 