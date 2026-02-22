Πώς μια κατεστραμμένη γέφυρα συγκλόνισε μια ολόκληρη ενορία

Astounding Stories of Super-Science Φεβρουάριος, 2026, από Astounding Stories είναι μέρος της σειράς Book Blog Post του HackerNoon. Μπορείτε να πηδήξετε σε οποιοδήποτε κεφάλαιο σε αυτό το βιβλίο εδώ. The Moors and the Fens, τόμος 1 (των 3) - Κεφάλαιο XII: A Bone of Contention Οι εκπληκτικές ιστορίες της υπερ-επιστήμης Φεβρουάριος 2026: Οι Μαυροί και οι Φενς, τόμος 1 (από το 3) - Κεφάλαιο XII Ένα κόκκαλο αντιπαράθεσης από τον J.H. Riddell Riddell Ο Ερνέστ Ιβράιν μόλις άρχισε να ψάχνει χωρίς καμιά συνηθισμένη ανυπομονησία για μια απάντηση στην τελευταία του ινδική αποστολή, όταν ο πατέρας του έδωσε ένα είδος τελικού χτυπήματος στην ασυνήθιστη εμπιστοσύνη που είχε, για λίγο καιρό νωρίτερα, αναπαυθεί στην κληρονόμησή του φαινομενικά, στέλνοντας εκείνο το μελαγχολικό άτομο στο Λονδίνο για να συμβουλευτεί έναν δικηγόρο σχετικά με τα δικαιώματα του, τον Σερ Ερνέστ Κλοντ Ιβράιν, σε σχέση με μια συγκεκριμένη γέφυρα, που βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο δρόμο, ο οποίος δρόμος διέσχιζε ένα τμήμα του τομέα του Παραδείσου, και είχε γίνει Για τα πρόσωπα που αναφέρθηκαν ανωτέρω ισχυρίστηκαν ότι ήταν ένας δημόσιος δρόμος που διέσχισαν, όχι χάρη σε αυτόν ή σε κανέναν άλλο, ενώ ο Σερ Ερνέστ δήλωσε ότι ήταν απλώς επειδή το ζήτημα δεν άξιζε το κόστος μιας αγωγής που τους επέτρεψε να οδηγήσουν ή να περπατήσουν ή να οδηγήσουν κατά μήκος του καθόλου. αλλά αν ήταν αρχικά δημόσιο ή ιδιωτικό, ένα πράγμα ο βαρόνος ήξερε, και οι αντίπαλοί του ήξεραν, δηλαδή, ότι ο χρόνος και η συνήθεια είχαν πάρει από τον πρώτο τη δύναμη, αν και όχι τη θέληση, για να το κλείσει. και ότι, κατά συνέπεια, η κοινή ιδιοκτησία είχε για όλες τις προθέσεις και σκοπούς να γίνει. Μεγάλη, λοιπόν, ήταν η χαρά του, όταν, μια νύχτα του χειμώνα, ο τυφλός ποταμός, που δυναμώνει για μια φορά, κατέρριψε μια γέφυρα που εκτείνεται στη μέση του δρόμου, αφήνοντας ένα κενό που ένας εξαιρετικά καλά τοποθετημένος άνθρωπος θα μπορούσε ίσως να έχει καθαρίσει, αλλά το οποίο, στους συνηθισμένους θνητούς, καροτσάκια, καροτσάκια, και γίγαντες, παρουσίασε ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο: τα νερά είχαν κάνει αυτό που ο ίδιος, με πλούτο και νοημοσύνη και επιδεξιότητα, ήταν ανίκανος να κάνει, σταμάτησε την πρόοδο των αντιπάλων του μέσα από τη γη του· και ο βαρόνος, ο οποίος απαίτησε τον δρόμο «Τώρα τα έχω», είπε ο Σερ Ερνέστ, όλες οι ρυτίδες στο πρόσωπό του μεγαλώνουν όλο και πιο βαθιά, σαν να βοηθούσαν την έκφραση της διαβολικής χαράς που φωτίζει τα μάτια του. «Τώρα τα έχω!» και παρόλο που ο γιος του είχε τόσο διακριτικότητα και τόσο λίγη περιέργεια, ώστε ποτέ να μην ρωτήσει πώς «έχει» ο πατέρας του, ο χρόνος έκανε τον Ερνέστ Ιβράιν να καταλάβει πλήρως το νόημα της ομιλίας του άξια πατέρα του. Μεγάλες ήταν οι συζητήσεις που ακολούθησαν μετά την κατάρρευση της γέφυρας στη μικρή ενορία του Λόρτον, και σε πολλές άλλες ενορίες για χιλιόμετρα γύρω: ο δρόμος ήταν τόσο απαραίτητος για πολλούς ιδιοκτήτες γης· ο όγκος της κυκλοφορίας κατά μήκος του ήταν τόσο μεγάλος που η διακοπή των ταχυδρομείων δεν θα μπορούσε σχεδόν να προκαλέσει μεγαλύτερη δημόσια αίσθηση από την κατάρρευση των τριών αρχαίων τόξων: πλακάκια ρίχτηκαν πάνω, ως προσωρινά υποκατάστατα για ειλικρινή πέτρα και ασβεστόλιθο· αλλά ένα ρεύμα, που περιστασιακά γελάει με κλειδιά και θεμέλια, περιφρονεί το ξύλο, και σχεδόν για πάντα Οι Σκίερς κράτησαν αργά τον πελάτη για το «τι θα γίνει» επί του λιμανιού τους και γύρω από τα μαγιονιστικά τους τραπέζια· οι αγρότες μίλησαν θλιβερά στις αγορές για το «είχαν επτά μίλια» που αναγκάστηκαν να ταξιδέψουν γύρω, ως συνέπεια του ότι «η γέφυρα με τη γέφυρα με τη γέφυρα με τη γέφυρα με τη γέφυρα με τη γέφυρα» είχε μεταφερθεί ξανά, και ένας από τους ελεγκτές, ένας αριστοκρατικός και δημοκρατικός οικοδεσπότης και ενοικιαστής, συγκεντρώθηκε για να συζητήσει το ζήτημα, όταν ένας γέροντας ιδιοκτήτης είπε ότι ο Σερ Έρνεστ έπρε «Μήπως αναγνωρίζουν ότι ο δρόμος είναι ιδιωτική ιδιοκτησία;» ρώτησε ο Σερ Ερνέστ, όταν ο κ. Μεδίλ είχε καταλήξει. Ο κύριος απάντησε, πίστευε ότι δεν ήταν μια ερώτηση που είχε ληφθεί υπόψη. «Λοιπόν, τότε ας το εξετάσουμε, και τότε θα δώσω την απάντησή μου», απάντησε ο βαρόνος.Το αποτέλεσμα της οποίας η απάντηση ήταν ότι για ένα μήνα κράτησε τους εχθρούς του να συζητούν και να συζητούν για το αν θα παραδεχτούν τα δικαιώματά του ή θα διατηρήσουν τα δικά τους. και το θέμα καταλήχθηκε μόνο σε μεγάλο βαθμό σε μια ομιλία του βαρόνου, με το αποτέλεσμα ότι, «αν αναγνωρίσουν ότι είναι ιδιωτικός δρόμος, δεν θα ξαναχτίσει τη γέφυρα, και αν μπορούσαν να αποδείξουν ότι είναι δημόσιος, θα μπορούσαν να το κάνουν οι ίδιοι». Ακολούθησε ομιλία για Ο βαρόνος παραδόθηκε, αλλά ο Σερ Ερνέστ τους τόλμησε να το κάνουν: τότε ήρθε η ελπίδα ότι η κομητεία θα επισκευάσει τη γέφυρα· αλλά επειδή το ζήτημα ήταν απλώς τοπικού συμφέροντος, η κομητεία αρνήθηκε να παρεμβαίνει. Έτσι, σε βάθος, οι σκουριές και οι χριστιανοί κατέληξαν στο μελαγχολικό συμπέρασμα ότι, αν η επιχείρηση έπρεπε να ολοκληρωθεί καθόλου, έπρεπε να γίνει από μόνοι τους. γι 'αυτό σχεδίαζαν σχέδια και διαφημίζονταν διαγωνισμοί, και δέχονταν διαγωνισμούς, και διεξήχθησαν συναντήσεις, και εκτιμούσαν το κόστος, και πρότειναν σχέδια, και οι αρχιτέκτον Κάντε «Αφήστε τους να χτίσουν μακριά», είπε ο Σερ Ερνέστ, «ο δρόμος δεν μου κάνει πολύ κακό, μόνο μου αρέσει να πρέπει να πληρώσουν για το προνόμιο», το οποίο η χριστιανική ομιλία προκάλεσε από την πρόσφατη αγορά μερικών εκατοντάδων στρεμμάτων γης που θα μπορούσαν να φτάσουν μόνο διασχίζοντας τη γέφυρα που ο βαρόνος σχεδίαζε οι γείτονές του να χτίσουν γι 'αυτόν, εκτός αν, πράγματι, Ο δρόμος, που ήταν δημόσιος, αύξησε ενδεχομένως την αξία αυτού, της τελευταίας του «συμφωνίας», αλλά ο γέρος ήταν πολύ προσεκτικός για να το πει σε οποιονδήποτε, εκτός από τον γιο του, στον οποίο το να εμπιστεύεται ένα μυστικό ήταν – όπως συχνά ισχυριζόταν ο πατέρας του – καλύτερο από το να το θάβει, όπως θα μπορούσε να σκάψει από τη γη, αλλά ποτέ από τον Έρνεστ. ΔΙΑΔΡΟΜΗ «Δεν θα δώσω ούτε δεκάρα γι’ αυτό· μπορεί να νομίζουν ότι είναι πολύ σίγουροι ότι δεν τους εξυπηρετώ με προειδοποίηση να μην οικοδομήσω πάνω στις εγκαταστάσεις μου: καλύτερα να μην με βασανίσουν, ή ίσως να τους προκαλέσω ακόμα ταλαιπωρία. Όμως, καθώς λίγοι άνδρες νοιάζονταν να βγάλουν χρήματα σε μεγάλη βιασύνη, ήρθε το μέσο καλοκαίρι, με την άνθηση και τα τριαντάφυλλα του, και ακόμα η «γέφυρα» βρισκόταν μόνο στο χαλί, όχι πάνω από το ποτάμι.Το τελευταίο έτρεξε αργά και ήσυχα στην πορεία του, ποτέ δεν ονειρευόμενος, σε εκείνη την καυτή εποχή, να παρεμβαίνει στις ράβδους και τις πλάκες και τις υποστήριξεις που είχε σκουπίσει σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου χειμώνα. και η «επιλεγμένη επιτροπή» των γαιοκτήμονων και άλλων ιδιοκτητών, οι οποίοι είχαν πάρει στα μυαλά και τις τσέπες Το φθινόπωρο πέρασε, δεν υπήρχε καμία χρησιμότητα να αρχίσει να χτίζεται εκείνη την περίοδο του έτους, έτσι πήρε ένα μήνα ή δύο περισσότερο για να συζητήσει το ζήτημα, και πότε θα είχε ποτέ διευθετηθεί, ή πότε η γέφυρα θα είχε ποτέ ξεκινήσει, είναι αβέβαιο, δεν είχε φρέσκες πλημμύρες ρίξει το ξύλινο υποκατάστατο 222off σε κάποιο άγνωστο bourne, και άφησε τους αγρότες να θρηνούν. Ήρθαν με μεγάλη δύναμη και είπαν στην επιτροπή ότι ένα Η άνοιξη επέτρεψε στους εργάτες να ξεκινήσουν την επιχείρηση και, αφού ο ουρανός έστειλε φως στην κατανόηση των κυρίων που αποτελούσαν την επιτροπή, και οι επίγειοι πράκτορες είχαν κάνει αυτό το φως ακόμα πιο ξεκάθαρο, όλοι αμέσως, προς έκπληξη όλων και έκσταση του εαυτού τους, χτύπησαν και έγραψαν μια σειρά αποφάσεων με το ακόλουθο αποτέλεσμα: Πρέπει «Πρώτον, ότι η προσφορά του κ. Τζόουνς θα πρέπει να γίνει αποδεκτή, δεύτερον, ότι αυτοί οι τέσσερις ιδιοκτήτες θα αποπληρώσουν όλα τα έξοδα που προκύπτουν από την επιχείρηση, τρίτον, ότι θα θεωρήσουν τους εαυτούς τους μοναδικούς ιδιοκτήτες της γέφυρας και τέταρτον, ότι θα πρέπει να κατασκευαστεί μια πύλη και ότι θα απαιτείται μικρή χρέωση από τον ιδιοκτήτη κάθε οχήματος που περνά πάνω της». Υπήρχε κάτι τελείως δαιμονικό στην οργή που συγκλόνισε τον Σερ Ερνέστ Ιβράιν όταν του επαναλήφθηκαν οι ανωτέρω αποφάσεις: χτύπησε και ορκίστηκε με μια ένταση που ανησυχούσε ακόμα και την αδελφή του, αν και η καταιγίδα δεν συγκλόνισε τον Ερνέστ περισσότερο από αν ήταν η αναστεναγμός ενός καλοκαιριού. Πάρτε ένα τέλος στην ιδιοκτησία του· χρεώστε τους ενοικιαστές του για να τραβήξουν τα προϊόντα τους πάνω από τη μπερδεμένη γέφυρα τους· μειώστε την αξία της περιουσίας του· κερδίστε χρήματα βγάζοντας τα από τις τσέπες του! Θα τους διδάξει ότι ήταν άθλια λανθασμένοι στις ιδέες τους· θα τους έκανε να μετανοήσουν για την αθωότητά τους απέναντί του—ένα σύνολο ζητιάνων κερδοσκόπων. Όχι, δεν θα συμβούλευε τον κ. Μεδίλ, ή θα του επέτρεπε να του στείλουν μηνύματα· ο Έρνεστ θα έπρεπε να πάει στο Λονδίνο και να πάρει την καλύτερη νομική συμβουλή και, για δικηγόρο Έπειτα ο Ερνέστ, χωρίς καμιά απογοήτευση, προχώρησε στην μητρόπολη, οπλισμένος με λίγα χρήματα και χαρτιά και αμέτρητες πράξεις και όργανα· και αμέσως, όταν έφτασε εκεί, ένα δροσερό απόγευμα του Ιανουαρίου, πήγε στο γραφείο των κυρίων στους οποίους ο πατέρας του είχε δώσει μια επιστολή, απευθυνόμενη σε ένα χέρι τόσο τσακισμένο και συρρικνωμένο όσο το πνεύμα και η ψυχή του δυστυχισμένου, στους κυρίους Σκοτ και Σμιέκ, συμβούλους, 18, Arras Street, Belerma Square. Και, όπως ένα αξιοσημείωτο γεγονός συνέβη στο σπίτι του κ. John Merapie, που βρίσκεται στην προαναφερθείσα πλατεία, από την τελευταία φορά που αναφέρθηκε σε αυτή την ιστορία, μπορεί να είναι καλό, πριν μιλήσουμε για το αποτέλεσμα της διάσκεψης του Ernest, ενώ εισέρχεται στο παραμυθένιο γραφείο του δικηγόρου, να περπατήσει από την οδό Arras, στην πλατεία Belerma 12, και να δει τι είχε συμβεί εκεί εν τω μεταξύ. Ήταν ακριβώς για την περίοδο κατά την οποία η υπέροχη ιδέα του Lorton, η οποία είχε προκαλέσει τόσο την οργή του ιδιοκτήτη του Παραδείσου, αγωνιζόταν να ωριμάσει στο βρώμικο μυαλό του ορκισμένου εχθρού του, Sir Hugh Xifer, ότι ο κ. John Merapie μπή Η κυρία Φράζερ, που δεν παρατηρούσε ποτέ τίποτα, εκτός ίσως από ένα σατίνο φόρεμα ή ένα μοντέρνο καπέλο, αν δεν της το έδειχναν ειδικά, θα ήταν μάταιο να περιμένει να δει τη σκιά να αναπαύεται στο πρόσωπο του αδελφού της· αλλά η Μίνα, από την ήσυχη γωνία της, το είδε αμέσως και μια αόριστη ανησυχία έτρεξε στο μυαλό της καθώς το έκανε. «Δεν είσαι καλά, θείε;» ρώτησε, καθώς στεκόταν και σκεφτόταν τη φωτιά. Ξεκίνησε με την ερώτηση, και, βιαστικά αρπάζοντας το πόκερ, ξεκίνησε μια άγρια επίθεση στον άνθρακα, ενώ απάντησε: «Πολύ καλά, γιατί το ρώτησες;» «Επειδή νόμιζα ότι φαίνεσαι άρρωστος», είπε. «Αυτός!» φώναξε η κυρία Φράζερ, «ο Τζον δεν είναι ποτέ άρρωστος.Τι παράξενα πράγματα λες, Μίνα: πάντα σκέφτεσαι κάτι». «Μια δίκαιη συμφωνία είναι καλύτερη από οποιαδήποτε πράξη», απάντησε ο έμπορος, γυρίζοντας με οτιδήποτε αντί για μια ευχάριστη έκφραση προς την αδελφή του. Το αγαπημένο του παιδί ήταν μισό τόσο καλό όσο αυτό», και έδειξε στη Μίνα, η οποία, μεγαλώνοντας πολύ χλωμή στα λόγια του, σηκώθηκε και, βάζοντας το χέρι στον βραχίονα του, είπε σοβαρά: δική σας «Τι «Ο Μαλκόλμ το έκανε, θείε;» Έχει «Τι δεν έχει κάνει εκτός από το καθήκον του τα τελευταία δύο χρόνια; που ήταν πιο κοντά στο σημείο! 226 Έχει παραβιάσει τις διαταγές και προωθεί την ανυπακοή και ξοδεύει μια περιουσία και τρέχει σε χρέη. έχει ενεργήσει σαν, θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει, ο δυνατός, υπερβολικά ανεκτικός, παθιασμένος γιος μιας παράλογης ηλίθιας μητέρας θα, τόσο καλά που τελικά απορρίπτεται από το ναυτικό. » και, όπως κατέληξε, ο κ. Merapie άρπαξε ξανά το πόκερ, ενώ η κυρία Frazer βυθίστηκε πίσω μισή ασφυξία στην εύκολη καρέκλα που κατείχε συνήθως. «Τι είναι αυτό;» ρώτησε ο κ. Γουέστγουντ, όταν αυτή η κρίση μπήκε στο δωμάτιο, και ο Τζον Μερπίι, ο οποίος είχε λάβει επιστολές που περιείχαν τις ανεπιθύμητες πληροφορίες μόλις έφυγε από το γραφείο του, απάντησε: «Μόνο η τελική απόδοση του ανιψιού μου, το να ξυρίζει τους αξιωματικούς του, να είναι ανυπότακτος απέναντί τους, να μη υπακούει στις διαταγές, να προκαλεί άγχος και ενοχλήσεις σε όλους τους συγγενείς του και, τελικά, να ρίχνει τον εαυτό του στον κόσμο χωρίς επάγγελμα ή σίλινο». «Αρκετά άσχημα», παρατήρησε ο κ. Γουέστγουντ, άσχημα. «αλλά όχι τόσο άσχημα, ας ελπίσουμε, όπως ακούγεται. Φτωχή κυρία Φράιζερ! τα νέα την έχουν αναστατώσει.Αφήστε με να σας βοηθήσω, Μίνα», πρόσθεσε. και προσποιούμενος ότι δεν την παρατηρούσε ήσυχα, «ευχαριστώ —δεν είναι απαραίτητο», ψεκάζει λίγο περισσότερο νερό στο πρόσωπο της κυρίας και εφαρμόζει μερικά αρώματα στο μέτωπό της, καθώς ανοίγει σιγά-σιγά τα μάτια της και λέει: Νομίζω ότι μου είπαν κάτι τρομερό για τον Μάλκολμ, δεν είναι νεκρός, έτσι δεν είναι; «Όχι, αγαπητή μου κυρία, δεν είναι, παρακαλώ συνθέστε τον εαυτό σας», απάντησε ο κ. Γουέστγουντ, ενώ ο σύντροφός του σήκωσε, με εμπιστοσύνη, στη φωτιά. «Καλύτερα να ήταν, τι θα κάνουμε με αυτόν ζωντανό είναι αδύνατο για μένα να πω». «Αλλά τι συνέβη;» ρώτησε, «ο Τζον είπε κάτι, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς». «Δεν είναι τίποτα», απάντησε ο κ. Γουέστγουντ, «ο γιος σου απλά έφυγε από το ναυτικό, αυτό είναι όλο». «Έχει βγει από αυτό, Ελίζα, στα αγγλικά», εξήγησε ο αδελφός της, πολύ καυγάς για να λιώσει σε συμπόνια, είτε από πνιγμό είτε από όμορφα συναισθήματα. «Το περίμενα εδώ και λίγο καιρό, αν και ποτέ δεν σου είπα τίποτα, γιατί ήξερα ότι τον αγαπούσες και δεν είχε νόημα, και δεν είχε κανένα νόημα να σε ενοχλεί, αλλά τα χρήματα που έχω πληρώσει για αυτό το αγόρι, αφού τον έβγαλα στη θάλασσα, θα του έδιναν σχεδόν μια τύχη. προειδοποίησα, απείλησα, παρακαλούσα, διέταξα, όλα χωρίς σκοπό. «Δεν μου άρεσε ποτέ η ιδέα της θάλασσας», άρχισε απαλά η μητέρα του. «Καλά Θεέ μου, κυρία!», απάντησε ο κ. Μερπάι, «δεν αναπαύτηκες ούτε μέρα ούτε νύχτα, μέχρι που μου υποσχέθηκες να ακολουθήσει τις κλίσεις του και τις κλίσεις σου στο μέγιστο. Τον ήθελα να μπει στο γραφείο μου και να ξεπλύνει την παράλογη υπερηφάνεια του Highland με κάποιες λογικές αγγλικές επιχειρηματικές συνήθειες, αλλά εσείς, των οποίων οι συνδέσεις, από αμνημονεύτων χρόνων, ήταν απλοί έμποροι, στράφηκατε το πρόσωπό σας ενάντια στην πρότασή μου: αν υπάρχει ένα πράγμα στη γη που μισώ περισσότερο από ένα άλλο, είναι ανοησία. I «Μου αρέσει τόσο πολύ η μυρωδιά του γηπέδου», εξήγησε η κυρία, αλλά αν αυτή η παρατήρηση αναφερόταν στο ναυτικό ή στην κλασική τοποθεσία όπου βρισκόταν η αποθήκη του αδελφού της, ποτέ δεν διαπιστώθηκε με ακρίβεια, ο κ. Μέρπει δεν έκανε καμία ερώτηση, αλλά απλώς διακήρυξε, «Υπήρχαν χειρότερα πράγματα στον κόσμο από το γήπεδο», η οποία ασαφής δήλωση σήμαινε τόμους, όπως ένιωθε η Μίνα. «Αλλά τι έχει κάνει;» ρώτησε ο κ. Γουέστγουντ, με τις πιο καθησυχαστικές του φωνές, «δεν πρέπει να τον κρίνουμε βιαστικά ή σκληρά, ειδικά όταν δεν είναι εδώ για να υπερασπιστεί τον εαυτό του.Τι είναι τα γεγονότα της υπόθεσης;» και ο σύντροφος του κ. Μερπίι πέταξε τον εαυτό του πίσω στην καρέκλα, για να ακούσει με την ευκολία και την αναψυχή του όλες τις αποδείξεις που θα μπορούσαν να προκύψουν εναντίον του Μάλκολμ. «Βλέπεις, Μίνα», είπε, «δεν έχει κανένα νόημα να το αρνηθώ, διέσχισα πολλά λεφτά και ήμουν πολύ εξωφρενικός, και ο θείος μου τα είχε όλα υπέροχα, και βγήκε με τους φτωχούς σαν κύριο· και, πριν ξεκινήσουμε σε αυτή την τελευταία σύγχυση ινδική κρουαζιέρα, αποφάσισα – πράγματι το έκανα – να περάσω ένα νέο φύλλο, και να είμαι οικονομικός, και να σταματήσω το κάπνισμα, και να κρατήσω την ησυχία μου όταν οι αξιωματικοί ήταν τυραννικοί, και, εν συντομία, να κάνω αυτό που η Αγγλία, ο θείος μου, και όλοι εσείς περιμένατε να κάνω – το καθήκον μου. «Λοιπόν, γύρισα το φύλλο όπως ήθελα, αλλά, δυστυχώς, αποδείχθηκε χειρότερο ακόμα και από τον προκάτοχό του, για περίπου δέκα γραμμές ή έτσι από την κορυφή, ακριβώς όταν πήγαινα σε εύκολη ανάγνωση, βρήκα - ως ένα είδος περιθωριακής σημείωσης - ένα ζευγάρι, τι χρώμα 230eyes? γκρι, πιστεύω, αλλά ό, τι μπορεί να ήταν, δεν έχω δει τίποτα σαν αυτά πριν, και προσεύχομαι ότι δεν θα μπορούσα ποτέ ξανά, γιατί, με μια ματιά, αποτελεσματικά καθορίσει τις πιθανότητές μου για ναυτικό βραβείο χρήματα. «Δεν είχα ποτέ ερωτευτεί, αλλά τη στιγμή που τους είδα είπα, σαν ηλίθιος όπως ήμουν, «η ώρα μου έχει έρθει». Είχα περπατήσει χαρούμενα για εκείνη, οπότε δεν χρειάζεται να εκπλαγείτε να ακούσετε ότι ήταν μόνο για λογαριασμό της, εγκατέλειψα για πάντα την ελπίδα μου για μια επιτροπή.Τελικά, έπρεπε να υπάρχει μια μπάλα στην ακτή (στην Καλκούτα το πράγμα συνέβη, θα σας ενημερώσω) στην οποία είχα προσκληθεί και στην οποία πήγαινε. Ο καπετάνιος, πάντα διασκεδάζοντας τον εαυτό του, μισούσε να μας βλέπει να βγαίνουμε από το πλοίο, και ως εκ τούτου ένιωσα ότι υπήρχε μικρή χρησιμότητα στο να ζητήσω την ά Αυτό το «όχι» ήξερα ότι ήταν τόσο αμετάβλητο, σαν να το έλεγαν οι Μεδοί και οι Πέρσες· γι’ αυτό, έβαλα τον εαυτό μου στην πλευρά του πλοίου και κοίταξα το βρώμικο ποτάμι, και σκέφτηκα ότι ο πατέρας μου ήταν αξιωματικός, και όλοι οι πρόγονοί μας για γενιές ήταν ακριβώς αυτό που θα έπρεπε να ήταν, και σκέφτηκα πώς θα είχαν υπομείνει μια άδεια άδεια σε ένα αστικό αίτημα από τον μεγάλο εγγονό ενός πεταλούδα· και σκέφτηκα ότι, αν κάποιος από αυτούς θα μπορούσε να σηκωθεί από τον τάφο του, θα είχε πει: «Αποδείξου τον εαυτό σου άξιος του ονόματός σου και του τόπου γέννησής σου «Ι Πήγαινε, ας προσπαθήσει ο ίδιος ο αρχαιολόγος να με εμποδίσει». Θα «Αλλά αν όλες οι αναφορές για τη σατανική του μεγαλοπρέπεια ήταν αληθινές, είναι μάλλον πρόθυμος να δελεάσει τους ανυποψίαστους νέους στην καταστροφή παρουσιάζοντάς τους μέσα για να ικανοποιήσουν τις κλίσεις τους. Είχα μια θολή ιδέα να κολυμπήσω στην ξηρά όταν έγινε λίγο σκοτάδι, γιατί ο καπετάνιος και μερικοί από τους αρχηγούς πήγαιναν για δείπνο με έναν από τους μεγάλους μεγιστάνες του τόπου, και ήξερα ότι θα μπορούσα να παρακάμψω τους άλλους· αλλά, ξαφνικά μου συνέβη ότι θα ήταν ευκολότερο και εντελώς πιο άνετο να πάω στο πλοίο μαζί τους, μια επιτυχία που έκανα, χάρη Ήταν εκεί, και χορέψαμε και μιλήσαμε, και φανταζόμουν ότι θα πήγαινε μαζί μου στην Καμτσάτκα, μόνο εγώ έκανα λάθος, και όλα πήγαιναν χαρούμενα σαν ένα γαμήλιο καμπανάκι· και, σε μια τέλεια έκσταση χαράς, έκοψα τον εαυτό μου μακριά, και, με τα λόγια της χωρισμού που ακούγονταν σαν μουσική στα αυτιά μου, ξεκίνησα για το πλοίο. «Είστε έτοιμοι οι φίλοι μου;» είπα. «Πολύ καλά κύριε», ήταν η απάντηση. «Θα έπρεπε να έχεις την τάση να πίνεις την υγεία μου και την υγεία του θείου μου, του κηδεμόνα του Craigmayer;» «Όταν ένας Σκωτσέζος ρώτησε, πώς θα μπορούσαν οι Σκωτσέζοι να αρνηθούν; Εν ολίγοις, Μίνα, για να ξεπεράσω γρήγορα μια δυσάρεστη ιστορία, ήμουν τόσο φιλελεύθερος που έγιναν τρελοί, έγιναν ανεξέλεγκτοι, τσακίστηκαν με τους ανθρώπους του σπιτιού και έστρεψαν τον κύριο έξω από τις πόρτες. «Σήκωσε ένα πλήθος ντόπιων, οι οποίοι ήρθαν φωνάζοντας σαν δαίμονες γύρω από τον τόπο: εν τω μεταξύ ο χρόνος πιέστηκε· ήταν απαραίτητο για εμάς να φτάσουμε στο πλοίο με κάποιο τρόπο, και κάθε στιγμή το πλήθος αυξήθηκε, το πλοίο έγινε μεγαλύτερο. «Αν είχα μόνο ένα ξύλο σκουριάς», είπε ένας από τους ναυτικούς, «δεν θα φοβόμουν ένα στρατόπεδο ή» ο ταύρος αντιμετώπισε δαίμονες ». «Λοιπόν» απάντησα, «σε περίπτωση σκουριάς, πάρτε ένα πόδι από εκείνο το τραπέζι», δείχνοντας σε ένα που την επόμενη στιγμή ήταν σε κομμάτια. και έτσι υπέροχα οπλισμένοι, βγήκαμε έξω. Για να ακούσετε τους δειλούς όσο μια πόρτα μας χώριζε, θα φανταζόσασταν τη δολοφονία, τουλάχιστον, ήταν αυτό που σκέφτονταν. αλλά όταν φώναξα «Θα σας κάνουμε να θυμηθείτε τους Highlanders» και άρχισα, με τους ναυτικούς, χτυπώντας δεξιά και αριστερά, έφυγαν σαν χαστούκι μπροστά στον άνεμο, φωνάζοντας τρομερά. Περπατήσαμε ήσυχα προς το πλοίο, μέχρι που ένας έξυπνος, 234προσεκτικός γέρος, από το Αμπέρντεν, φώναξε: «Η Ντίνα μελετάει τις συνήθειες o’ rinnin», αλλά τρέμει σαν μπράουνι, γιατί εδώ έρχονται οι σοκαδάρ, όπως τους λένε, και θα υπάρχει αγγλική μουσική το πρωί αν πάρουν μια γροθιά o’ μας». «Δεν «σταματήσαμε τη σειρά», μπορεί να εξαρτάστε, Μίνα, αλλά τους δείξαμε εκείνη τη νύχτα τι μπορούσαν να κάνουν τα πόδια των Υψιπέδων καθώς και τα όπλα των Υψιπέδων: έτρεξαν, και έτρεξαμε. ήταν ένα είδος δεύτερης υπόθεσης Canobie Lea, μόνο χωρίς άλογα. και, καθώς απομακρυνθήκαμε, γελούσαμε πίσω τους μια πρόκληση πάνω από τα νερά: αλλά ήξερα ότι όλα ήταν μαζί μου. Το πρωί, ήρθε ένα κόμμα για να ρωτήσει ποιος από τους μεσολαβητές και τους ναυτικούς του ηλιέλαιου είχε εμπλακεί στην Και ενώ έτρεχαν, ένα πλοίο, που είχε αποσταλεί στην ξηρά για τον πλοίαρχο, έπεσε στα μάτια. Αυτό αποτυχίες Την στιγμή που εμφανίστηκε, η τελευταία μου ελπίδα για διαφυγή εξαφανίστηκε· δεν μπορούσα να αφήσω τους ανθρώπους να υποφέρουν για αυτό που ήταν στην πραγματικότητα η τρέλα μου, και έτσι ομολόγησα ότι ήμουν στην ακτή, αν και μέχρι αυτή την ώρα, πιστεύω, έχει μόνο μια αόριστη ιδέα πώς έφτασα εκεί. «Δεν χρειάζεται να σας πω όλα όσα ακολούθησαν.Αυτό που μου είπε, και αυτό που του είπα, ακούστηκε πολύ καλύτερα εκείνη τη στιγμή από ό, τι θα έκανε στην επανάληψη.Ήταν σκληρός και εγώ – οι αξιωματικοί σκέφτηκαν – ανόητος: έτσι, για να εμποδίσω ποτέ να γυρίσω ένα τρίτο φύλλο στο ναυτικό και να απαλλαγώ από ένα πολύ ενοχλητικό άτομο, τελικά αποφάσισαν να με απορρίψουν από την υπηρεσία. και έτσι, Μίνα, για να τελειώσω όλα, εδώ είμαι, ενώ εκείνη με τα γκρίζα μάτια παντρεύτηκε, τέσσερις εβδομάδες αργότερα, ένας διοικητής μιας μπαταρίας, ή κάτι τέτοιο, με τον οποίο ο ουρανός στέλνει μπορεί να ζήσει ευ «Θυμάσαι, Μάλκολμ, με αποκαλούσε έτσι όταν ήμουν παιδί». «Λοιπόν, αλλά τώρα δεν είσαι παιδί, και δεν μου αρέσει αυτό, Μίνα, και δεν μου αρέσει, και δεν σκοπεύω να αντέξω τον μπερδεμένο πατρωνικό αέρα του πια». «Είχατε καλύτερα, Μάλκολμ», είπε. «Καλύτερα! και γιατί, προσευχή;» ρώτησε. «Επειδή», απάντησε σοβαρά, «μπορεί να κάνει τον θείο μου να πιστέψει οτιδήποτε και να κάνει οτιδήποτε· και ξέρετε πόσο απογοητευμένος είναι για την απόρριψή σας, και—» «Ναι, βλέπω όλα αυτά, και πόσο άγρια με κοιτάζει, και πόσο σπάνια μιλάει στίχο απευθείας στον υπεύθυνο ανιψιό του, όταν μπορεί να το βοηθήσει· αλλά δεν φοβάμαι ούτε λίγο τον θείο Ιωάννη: θα έρθει σε καλό χρόνο και θα κάνει ό,τι είναι σωστό και δίκαιο, ανεξάρτητα από το ποιος προσπαθεί να τον επηρεάσει. «Αγαπητέ Μάλκολμ, δεν πρόκειται να πεθάνει», είπε η Μίνα, σαν να την πονάει η πρόταση και ο τρόπος με τον οποίο έγινε. «Είμαι βέβαιος ότι δεν ελπίζω», απάντησε, «γιατί θα πω τόσο πολύ για τον θείο Τζον, ότι ένας ευγενικός και καλύτερος άνθρωπος δεν αναπνέει ποτέ, και αυτό είναι ακριβώς που με κάνει να αισθάνομαι τόσο βέβαιος ότι θα μας δίνει πάντα ένα μερίδιο από τα χρήματά του όσο ζει, και όταν πεθάνει – το οποίο, πιστεύω, δεν μπορεί να είναι μέχρι να είμαστε γκρίζα μαλλιά, Μίνα – θα μας το αφήσει. και, επειδή γνωρίζω τόσο καλά την καρδιά του, λέω ότι δεν φοβάμαι ούτε τον Ουέστγουντ ούτε κανέναν ζωντανό άνθρωπο, και θα πάρω, επομένως, μια πρώιμη ευκαιρία να του δείξω ότι η αδελφή μου δεν πρόκειται να παντρευτεί κάθε προωθημένη υπάλλη «Μαλκόμ, δεν με λατρεύεις πολύ;» «Ναι, αδελφή μου, αλλά, ως συνέπεια αυτού, ελπίζω να μην μου πεις ότι τον αγαπάς πολύ». «Μου αρέσει και τον περιφρονώ», απάντησε, «αλλά πρόσφατα, έχω μεγαλώσει και εγώ να τον φοβάμαι.Τι μπορεί να είναι, δεν ξέρω, αλλά είμαι θετικός ότι υπάρχει κάτι λάθος κάπου: πρόσφατα, ο τρόπος του κ. Γουέστγουντ έχει αλλάξει εντελώς. ήταν ευγενικός, σχεδόν σε υποταγή, και προσεκτικός και προσεκτικός σε κάποιο βαθμό. αλλά τώρα θα νομίζατε ότι ήταν κύριος των πεπρωμένων μας. «Τι έφερε αυτή η ιδέα στο μυαλό σου;» ρώτησε. «Η δική μου παρατήρηση και το... «Μις Καλντέρα», είπε ο Μάλκολμ, «η οποία θέλει να σε διευθετήσει όπως κάθε άλλο κορίτσι στο Λονδίνο, αν μπορούσε, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν είναι καθόλου. Δεν επιλέγω να παντρευτείς αυτόν τον άνδρα και είμαι αποφασισμένη να βάλω τα πράγματα σε κρίση με κάποιο τρόπο. Από τότε που ο θείος μου πήγε στην Ολλανδία, 238 Έχω επίσης παρατηρήσει την αλλαγή στον τρόπο του κ. Γουέστγουντ, από την ασυνήθιστη πολιτισμικότητα σε ένα είδος θριαμβευτικής αθωότητας. Δεν έχει νόημα να ζητάω από τη μητέρα μου να κάνει στάση ενάντια στις επισκέψεις του, γιατί της αρέσουν, και εκείνος τη διασκεδάζει· και, επιπλέον, δεν μπορούσε να καταλάβει: «Μπορείς να κάνεις ανόητα πράγματα για να τσακωθείς με αυτόν τον άνθρωπο», είπε. «Θέλετε να τον παντρευτείτε;» διεκδίκησε έντονα, «επειδή, αν θέλετε να περιφρονήσετε τον εαυτό σας και τις σχέσεις σας με το γάμο μια αναβάθμιση χωρίς γέννηση, ή θέση, ή οτιδήποτε άλλο, αυτό αλλάζει την ερώτηση». Σχεδόν για πρώτη φορά στη ζωή της, η Mina εξέτασε μια θυμωμένη απάντηση, η οποία είχε σχεδόν ξεφύγει από τα χείλη της. «Μην τσακωνόμαστε, Μάλκολμ», είπε, «αν νομίζεις ότι μπορώ να τον φροντίσω, κάνεις λάθος, αλλά αυτό, προς το παρόν, δεν είναι το θέμα: αισθάνομαι ότι μπορεί να κάνουμε λάθος για να τον προσβάλουμε, και ξέρεις ότι έπρεπε να είσαι διπλά προσεκτικός στη συμπεριφορά σου τώρα, όπως—» «Καθώς ντρέπομαι για τις δυνάμεις που υπάρχουν», κατέληξε ο Μάλκολμ, βλέποντάς την να διστάζει, «σε ευχαριστώ, Μίνα, για την φιλική σου σκέψη». «Καθώς ντρέπεσαι», συνέχισε τολμηρά, «θα έπρεπε να είσαι πολύ προσεκτικός, και θα μπορούσε να είναι καλό για σένα, αγαπητέ αδελφέ, να σκεφτείς, όπως έχω κάνει πρόσφατα, ότι, αν και ο θείος μου είναι πλούσιος και γενναιόδωρος και μισός αδελφός στη μητέρα μας, και μας έχει μεγαλώσει και μας έχει εκπαιδεύσει, ακόμα, όταν όλα έχουν ειπωθεί, δεν είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για μας, και, Malcolm, δεν μπορεί να το κάνει». «Και γι’ αυτούς τους λόγους είναι εξαιρετικά επιθυμητό για σένα να «καθιερωθείς», και ο κύριος Άλφρεντ Γουέστγουντ, που είναι ο μόνος επιλέξιμος ή μη επιλέξιμος, που σε ανοίγει και η κυρία Καλντέρα μπορεί να δει αυτή τη στιγμή, θέλεις να είσαι ευγενικός με τον εαυτό του και επιθυμείς να είμαι κι εγώ έτσι: δεν είναι αυτό, Μίνα;» Για άλλη μια φορά, το θυμωμένο αίμα έπεσε στο πρόσωπό της και εκείνη ρώτησε έντονα: «Με είδες ποτέ ευγενικό προς αυτόν, από τότε που μεγάλωσα, από τότε που ήμουν παιδί, από τότε που άρχισα να καταλαβαίνω τον χαρακτήρα και τους στόχους του, τις απόψεις και τις επιθυμίες του; Απλά πες την αλήθεια, αυτό είναι το μόνο που ζητάω». «Λοιπόν, όχι», ομολόγησε ο Μάλκολμ, «αλλά τότε, βλέπετε, η ευγένεια δεν θεωρήθηκε ποτέ το πλεονέκτημά σας, και ο τρόπος σας ήταν πάντα πολύ ο ίδιος γι 'αυτόν όπως και για όλους τους άλλους. «Είσαι πολύ άδικο, Μάλκολμ», φώναξε. «Λοιπόν, ίσως είμαι», γέλασε, «αλλά υπόσχεσέ μου ένα πράγμα, και δεν θα σε αμφιβάλλω πια.Μην επηρεάζεσαι από την κυρία Κάλντερα ή οποιονδήποτε άλλον· αλλά, αν αυτός ο άνθρωπος σου ζητήσει ποτέ να τον παντρευτείς, θα του πεις «όχι», όπως μπορείς και συχνά το λες σε άλλους ανθρώπους, γρήγορα και αποφασιστικά. «Ειλικρινά», απάντησε, «και, από την άλλη πλευρά, θα είσαι προσεκτικός με το πώς τον προσβάλλεις· θα είσαι, τουλάχιστον, πολιτικός μέχρι να γυρίσει ο θείος μου στο σπίτι;» «Συμφωνώ», απάντησε ο Μάλκολμ, «και τότε θα το συζητήσω μαζί του, γιατί δεν θα ειπωθεί ποτέ, ποτέ, ότι μια αδελφή μου παντρεύτηκε έναν άνδρα που δεν γεννήθηκε». Έχοντας δώσει αυτό το αποφασιστικό χτύπημα στα σχέδια γάμου του Alfred Westwood, το Ο κτηνοτρόφος, ο οποίος είχε πρόσφατα αποκτήσει μερικές θαυμάσιες και πιο λανθασμένες ιδέες για το θέμα της σημασίας του και της οικογένειάς του, φόρεσε το καπέλο του και πήγε στην Regent Street, αναρωτιόμενος πότε θα ήταν αρκετά πλούσιος για να εγγραφεί σε ένα κλαμπ και να έχει άλογα και υπηρέτες και να είναι ανεξάρτητος από όλους, γιατί, στο μήκος και στο πλάτος της Αγγλίας, δεν υπήρχε πιο περήφανος, ούτε πιο εξωφρενικός, ούτε πιο γελοίο νεαρός από τον έξυπνο, αδιάφορο, καλοπροαίρετο Malcolm Frazer, μετά τον H. M. S. Sunflower, ο οποίος είχε μια αξιοσημείωτα επίμονη μνήμη Ημερομηνία κυκλοφορίας: 14 Φεβρουαρίου 2026, από https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Μπορείτε να το αντιγράψετε, να το δώσετε ή να το επαναχρησιμοποιήσετε υπό τους όρους της Άδειας Project Gutenberg που περιλαμβάνεται με αυτό το eBook ή online στο www.gutenberg.org, που βρίσκεται στο https://www.gutenberg.org/policy/license.html. Σχετικά με τη σειρά βιβλίων HackerNoon: Σας φέρνουμε τα πιο σημαντικά τεχνικά, επιστημονικά και διορατικά βιβλία δημόσιου τομέα. Αυτό το βιβλίο είναι μέρος του δημόσιου τομέα. Απίστευτες ιστορίες. (2009). Απίστευτες ιστορίες της SUPER-SCIENCE, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2026. ΗΠΑ. Έργο Gutenberg. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 14 Φεβρουαρίου 2026, από https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Μπορείτε να το αντιγράψετε, να το δώσετε ή να το επαναχρησιμοποιήσετε υπό τους όρους της Άδειας Project Gutenberg που περιλαμβάνεται με αυτό το eBook ή online στο www.gutenberg.org, που βρίσκεται στο https://www.gutenberg.org/policy/license.html. Το www.gutenberg.org https://www.gutenberg.org/policy/license.html