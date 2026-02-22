Kako je srušen most potresao čitavu župu

Astounding Stories of Super-Science Februar, 2026, by Astounding Stories je deo HackerNoon's Book Blog Post serije. The Moors and the Fens, volume 1 (od 3) - Chapter XII: A Bone of Contention By J. H. Riddell Riddell Ernest Ivraine tek je počeo da traži odgovor na svoju najnoviju indijsku agenciju, kada je njegov otac dao nekakav završni udarac neobičnom povjerenju koje je, malo ranije, odmarao u svom očiglednom nasljedniku, šaljući tu melanholičnu osobu u London da se posavjetuje s odvjetnikom o njegovim pravima, Sir Ernest Claude Ivraine, u vezi s određenim mostom, smještenim na određenom putu, koji je prolazio kroz jedan deo njegove domene u Raju, i bio je trn u mesu bijednog baruna, a kosti svađe su godinama pretrpjele između njega i četiri njegove komšije; od tada, zapravo, zbog smrti svog ujaka, posljednjeg lošeg vlasnika, on je uspio da dođe do gomilara i Za gore navedenih pojedinaca tvrdi da je to javna cesta koju su prešli, ne zahvaljujući njemu ili bilo kome drugom, dok je Sir Ernest izjavio da je to samo zato što stvar nije bila vrijedna troškova tužbe da im je dopustio da voze ili hodaju ili jahanje uz njega uopće; ali da li je izvorno bilo javno ili privatno, jedna stvar barun je znao, a njegovi protivnici su bili svjesni, a to je da je vreme i običaj je uzeo od prvog moć, iako ne i volju, da ga zatvori; i da, prema tome, zajedničko vlasništvo ima za sve namjere i svrhe postati. Velika je, dakle, bila njegova radost, kada je jedne zimske noći torpedna rijeka, koja je jednom postala snažna, oborila most koji je proširio put na sredini puta, ostavljajući prazninu koju bi izuzetno dobro opremljeni čovek možda mogao očistiti, ali koja je običnim smrtnicima, kolima, kolima i koncertima predstavljala neprolaznu barijeru: vode su učinile ono što je on, s bogatstvom i razumom i lukavstvom, bio nemoćan učiniti, zaustavljajući napredak svojih protivnika kroz svoje zemlje; a barun, koji je zahtijevao put, ali malo sam, smejao se i šutirao i trljao ruke u stanju najvećeg zadovoljstva kada ga je Ernest obavijestio o nesreći, i dodao priču o tome kako su kolima i 217 konjan "Imam ih sada", reče Sir Ernest, sve bore na licu rastu duže i dublje, kao da bi pomogle izrazu đavolske radosti koja mu je rasvijetlila oči; "Imam ih sada!" i iako je njegov sin bio posjedovao takvu diskreciju, i tako malo znatiželje, da nikada nije pitao kako ga je njegov otac " imao", ipak je vrijeme učinilo da Ernest Ivraine u potpunosti shvati značenje govora svog dostojanstvenog oca. Velike su bile rasprave koje su uslijedile nakon rušenja mosta u maloj župi Lorton, a u mnogim drugim žarištima za kilometre: put je bio tako bitan za mnoge zemljišne vlasnike; količina prometa uz njega bila je tako velika da zaustavljanje pošte jedva da bi moglo izazvati veću javnu senzaciju od obaranja tri drevne arke: ploče su bacane preko, kao privremene zamene za pošten kamen i lim; ali potok, koji se povremeno smeje ključnim kamenjem i temeljima, prezira drvo, i gotovo zauvijek, u toku te najteže zime, obaveštenje je preneseno Sir Ernestu Ivrainu, "da je most ponovo srušen;" na primitku kojeg je zadovoljna inteligencija 218 baronet se užasno smeja Squires održao kasni klijenta svečanog konklava o "šta treba učiniti", iznad njihove luke i oko njihovih mahagonijevih stolova; poljoprivrednici su najtužnije razgovarali na tržištima o "onima je sedam milja" da su bili prisiljeni da se voze oko, zbog toga što je "veši most od vodenog mosta" bio ponovljen; i jedan od revizora, aristokratski i demokratski stanar i stanarski sastanak, bio je sazvan da razgovara o tome, kada je jedan džentlmenski zemljišni vlasnik rekao da će sir Ernest morati ponovo izgraditi most; i ogromno bogata raznolikost mišljenja, govorio je, raspravljao, smejao se; rekao je na dugom sastanku, ali je sa sastankom sela, koji je održan "Da li oni priznaju da je put u privatnom vlasništvu?" zatražio je Sir Ernest, kada je gospodin Medill zaključio. Ovaj gospodin je odgovorio, on je smatrao da to nije pitanje koje je uzeto u obzir. "Pa, onda neka se to uzme u obzir, a onda ću dati svoj odgovor", odgovorio je barun. Rezultat čijeg odgovora je bio da je mesec dana držao svoje neprijatelje da se svađaju i raspravljaju o tome da li da priznaju svoja prava ili da zadrže svoja; a predmet je tek u dužini doveden do zaključka govorom baruna, do činjenice da, "ako bi priznali da je to privatna cesta, on ne bi obnovio most, a ako bi mogli dokazati da je javna, mogli bi to sami napraviti." Zatim je uslijedio razgovor o barun je predao; ali Sir Ernest ih je usudio da to učine: onda je došla nada da će okrug popraviti most; ali 220. pitanje je bilo od samo lokalnog interesa, a okrug je odbio da se meša. Stvaranje "Neka ih izgrađuju", rekao je Sir Ernest; "put mi ne šteti mnogo, samo mi se sviđa da moraju platiti privilegiju:" koju je kršćanski govor izazvao nedavna kupovina nekoliko stotina hektara zemljišta koje se moglo stići samo prelaskom mosta koji je baronet namjeravao da njegovi susjedi grade za njega, osim ako, zaista, Put, budući da je javan, povećao je vrednost ovog, njegovog posljednjeg "pregovora", ali starac je bio previše oprezan da to kaže bilo kome, osim svom sinu, kome je povjeravanje tajne bilo – kao što je njegov otac često tvrdio – bolje nego da ga pokopa, kao što bi to moglo biti iskopano iz zemlje, ali nikada iz Ernesta. Odlazak "Neću platiti ni novčića za to; oni će možda misliti da im neću služiti s upozorenjem da ne grade na mojim prostorima: bolje bi bilo da me ne muče, ili bih im možda još dao nevolje. Ali, kako se malo ljudi brine o tome da u velikoj žurbi ulože novac, došlo je srednje ljeto, sa svojim cvetovima i ružama, a ipak je "most" bio samo na tepihu, a ne preko rijeke. Potonji su polako i tiho trčali svojim tečajem, nikada ne sanjajući, u toj žarišnoj sezoni, o ometanju bačva i pločica i podrška koje je redovito odvajala tokom prethodne zime; i "izabrani odbor" kopnenih i drugih vlasnika, koji su u svojim mozgovima i džepovima preuzeli planiranje i izgradnju mosta, zaustavili su se da razmišljaju o tome kako bi njihov predmet mogao biti sretno dovršen, a ipak njihove torbe nikome ne bi bile lakše. Jesen je prošla; nije bilo svrhe početi graditi u tom periodu godine, pa su trebali mesec ili dva duže da raspravljaju o pitanju, a kada bi to ikada bilo riješeno, ili kada bi most ikada bio započeo, je neizvesno, nije bilo svježe poplave zasao drveni zamjenik 222off na neki nepoznati burne, i ostavio poljoprivrednike žaljenje. Došli su s velikom snagom i rekli su odboru da je jedan od biti trajno učinjeno za njih u trenutku proleće dopustio radnicima da počnu poduhvat; i, nebo je poslao svjetlo na razumijevanja gospodara koji čine odbor, i zemaljski agenti su učinili to svjetlo još jasnije, svi su odjednom, na čuđenje svih, i ekstazi sebe, udario i štampali seriju rezolucija na sledeći učinak: mora 1. da bi se prihvatila ponuda gospodina Jonesa; 2. da bi oni, četvorica vlasnika, odbacili sve troškove nastale u vezi sa poslovanjem; 3. da bi se smatrali jedinim vlasnicima mosta; i 4. da bi trebalo podići vrata i da se od vlasnika svakog vozila koje prelazi preko njega naplaćuje sitna pristojba. Bilo je nešto savršeno demonsko u besu koji je potresao Sira Ernesta Ivrajna kada su mu se gore navedene rezolucije ponavljale: on je štampao i zakleo se s intenzitetom koji je uznemiravao čak i svoju sestru, iako oluja nije dotakla Ernesta više nego da je to bio sisanje ljetne vetre. Imaj porez na svoju imovinu; naplaćuj njegovim stanarima da izvlače svoje proizvode preko njihovog zbunjenog mosta; smanji svoju imovinu u vrednosti; zaradi novac tako što će ga izvaditi iz džepova! On bi ih učio da su nesrećno pogrešno pogriješili u svojim idejama; on bi ih naterao da se pokaju zbog svoje nesolventnosti prema njemu – skupu prosjakskih špekulatora. Ne, on ne bi konzultirao gospodina Medilla, ili mu dopustio da ga pošalju; Ernest bi trebao ići u London i uzeti najbolji pravni savet; i, ako bi za odvjetnika mogao biti dovoljno iskren; ali on je bio Sir Hugh Xifersov advokat, i on ne bi trebao, barem u ovom slučaju, biti njegov Onda je Ernest, bez straha, krenuo u metropolu, naoružan malim novcem i papirima, radovima i instrumentima bezbrojnim; i odmah po dolasku tamo, jednog hladnog popodneva u januaru, otišao je u kancelariju gospodara kojima mu je otac dao pismo, upućeno u ruci, kao da je prigušeno i ugovoreno kao i temperament i duša nesrećnika, gospođama Skotu i Smeeku, solicitors, 18, Arras Street, Belerma Square. I, kao što se jedan događaj vrijedan pažnje dogodio u kući gospodina Johna Merapieja, koji se nalazi na gore navedenom trgu, otkako je zadnji put spomenut u ovoj priči, možda je dobro, govoreći o ishodu Ernestove konferencije, dok on ulazi u odvjetničku kancelariju, da hoda od Arras Street, do broja 12, Belerma Square, i vidi što se tamo dogodilo u međuvremenu. Bilo je to upravo oko perioda kada je veličanstvena Lortonova ideja, koja je tako uzbudila gnev vlasnika raja, borila do zrelosti u blatnim mozgovima svog zakletog neprijatelja, Sira Hughja Xifera, da je gospodin John Merapie ušao u svoju svlačionicu sa posebnim strašnim izrazom obraza, vrlo različitim od Gospođa Frazer nikada nije primijetila ništa, osim možda satinske haljine ili modnog kaputa, osim ako joj to nije posebno upućeno, bilo bi uzalud očekivati da će promatrati sjenu koja leži na licu njenog brata; ali Mina, iz njenog mirnog ugla, odmah ga je vidjela, a nejasna tjeskoba je prelazila njen um dok je to učinila. "Zar ti nije dobro, stricu?" upitala je, dok je on stajao i kontemplirao vatru. Počeo je na pitanje, i, žurno uhvatio poker, počeo divlji napad na ugalj, dok je odgovorio: “Dobro, zašto si pitao?” “Zato što sam mislila da izgledate bolesno”, rekla je. "Ill!" uzviknula je gospođa Frazer; "oh, John nikad nije bolestan.Kakve čudne stvari govoriš, Mina: uvek razmišljaš o nečemu." "Bolji je dogovor nego nešto učiniti, u svakom slučaju", odgovorio je trgovac, okrenuvši se bilo čemu umjesto ugodnom izrazu prema svojoj sestri. omiljeno dete bilo je pola tako dobro kao ovo", i on je ukazao na Mina, koji, postajući vrlo bled na njegove reči, ustade i, stavljajući ruku na njegovu ruku, rekao je ozbiljno, Vaš » Šta Malcolm je to radio, ujak?” ima "Šta nije radio osim dužnosti u posljednje dvije godine? to je bilo bliže znaku! 226 On je bio neposlušni zapovijedi i promoviše neposlušnost i troši bogatstvo i trči u dugovima; on se ponašao kao da bi, može se zaključiti, glava-moćan, prekomjerno milostiv, strastveni sin apsurdno glupe majke, tako dobro da je konačno otpušten od mornarice;" i, kao što je zaključio, gospodin Merapie žestoko uhvatio poker još jednom, dok je gospođa Frazer potonula nazad na pola svrbež u lakoj stolici koju je obično zauzimao. "Šta je to?" zatražio je gospodin Westwood, u ovoj krizi ulazeći u sobu; i John Merapie, koji je primio pisma koja su sadržavala nepoželjne obaveštajne informacije baš kada je napustio svoj ured, odgovorio: "Samo završna izvedba mog nećaka - bradajući svoje časnike, nesolventno prema njima, neposlušajući naredbe, dajući tjeskobu i tjeskobu svim svojim rođacima, i, konačno, bacajući se na svet bez profesije ili šiling." “Dovoljno loše”, primijetio je gospodin Westwood, “ali ne tako loše, hajde da se nadamo, kako zvuči. Siromašna gospođo Frazer! vest ju je uznemirila. Dozvolite mi da vam pomognem, Mina”, dodao je on; i, pretvarajući se da je ne primjećujete tiho, “hvala vam – nije potrebno”, prsknuo je još malo vode preko lica gospođice i nanio joj parfeme na čelo, dok je ona polako otvorila oči i rekla: Mislim da su mi rekli nešto užasno o Malkolmu; nije mrtav, zar ne? “Ne, draga gospođo, nije; molim te, sastavljaj sam”, odgovorio je gospodin Westwood, dok je njegov partner, u samopouzdanju, mrmljao u vatru. "Bolje da je bio; šta ćemo s njim učiniti živim, nemoguće mi je reći." "Ali šta se dogodilo?" upitala je; "John je nešto rekao, ali se ne sećam točno." “Ništa”, odgovorio je gospodin Westwood, “vaš sin je jednostavno napustio mornaricu, to je sve.” "On je bio izbačen iz toga, Eliza, na jednostavan engleski", objasnio je njen brat, previše incentiran da bi se rastopio u sažaljenje, bilo da je to zbog znojenja ili finih osjećaja. "Očekivala sam to neko vrijeme prošlo, iako vam nikada nisam rekla ništa, jer sam znala da ste ga voljeli i da nema smisla, i nije bilo potrebe da vas uznemiravate; ali novac koji sam platila za tog dečaka, pošto sam ga opremila za more, skoro bi dao Mina sreću. "Nikada mi se nije svidjela ideja o moru", počela je njegova majka. "Dobro nebo, gospođo!" upitao je gospodin Merapie, "nisi se nikad odmarao ni noću ni danju dok mi nisi obećao da će u potpunosti slijediti sklonost svojih i vaših sklonosti. Želeo sam da uđe u moju kancelariju i očisti svoj apsurdni ponos Highland s nekim razumnim engleskim poslovnim navikama; ali vi, čije su veze, od davnina, bile obični trgovci, stavili ste svoje lice protiv mog prijedloga: ako postoji jedna stvar na zemlji koju mrzim više od druge, to je ludost. I "Ne sviđa mi se miris terena", objasnila je gospođa, ali da li se ovo opažanje odnosilo na mornaricu ili na klasičnu lokaciju u kojoj se nalazio skladište njenog brata, nikada nije precizno utvrđeno, gospodin Merapie ne postavljajući pitanja, već samo izjavljujući: "Bilo je gore stvari na svijetu od terena", što je nejasna tvrdnja implicirala volumene, kako je Mina osjetila. "Ali šta je učinio?" upitao je gospodin Westwood, u svojim najsmirenijim naglascima; "ne smijemo ga suditi žurno ili surovo, pogotovo kada on nije ovde da se brani.Koje su činjenice slučaja?" i gospodin Merapijin partner bacio se natrag u stolicu, da bi mogao da čuje u svojoj tišini i u svom slobodnom vremenu sve dokaze koje bi se mogle dovesti protiv Malkolma. "Vidiš, Mina", reče on, "nije ni malo korisno negirati to; ja sam došao kroz gomilu novca i bio sam vrlo ekstravagantan, a moj ujak je nosio sve divno, i izašao s potrebnim kao gospodin; i, prije nego što smo krenuli na ovaj posljednji zbunjen indijski krstarenje, odlučio sam - zaista sam - da prebacim novi list, i biti ekonomičan, i prestati pušiti, i zadržati svoj temperament kada su časnici bili tiranski, i, ukratko, učiniti ono što Engleska, moj ujak, i vi svi očekivali da ću učiniti - moja dužnost. "Pa, okrenuo sam list kao što sam namjeravao; ali, nažalost, pokazao se još gore od svog prethodnika, jer oko deset redaka ili tako od vrha, upravo kada sam ušao u lako čitanje, našao sam - kao neku vrstu marginalne note - par, što je boja 230eyes? siva, verujem; ali šta god da su bili, nikada nisam vidio ništa slično njima prije, i molim se da nikada više neću moći, jer su, jednim pogledom, efikasno rešili moje šanse za pomorski nagradni novac. “Nikada nisam bio ‘u ljubavi’, ali u trenutku kad sam ih vidio rekao sam, kao idiot kao što sam bio, ‘moj čas je došao.’ Ja sam hodao plank radosno za nju; stoga ne treba da budete iznenađeni čuti da je to bilo samo na njen račun, ja sam zauvijek odustao od moje nade za komisiju. Konačno, trebalo je da bude lopta na obali (’tvoja stvar se dogodila u Kalkuti, trebam vas obavijestiti) na koju sam bio pozvan, i na koju je ona odlazila. “Taj ‘ne’ znao sam da je nepromjenjiv kao da su ga izgovorili Medi i Perzijanci; tako da sam se stao na stranu broda i gledao suvo na prljavu rijeku, i razmišljao o tome da je moj otac bio časnik, a svi naši preci generacijama bili su točno ono što bi trebali biti, i razmišljao kako bi oni 231 pretrpjeli prazno odbijanje građanskog zahtjeva od velikog unuka pedala; i razmišljao sam da, ako bi bilo koji od njih mogao ustati iz svoje grobnice, on bi rekao: ‘Pokaži se dostojan svog imena i svog rođendana, i učini ono što želiš, uprkos svim kapetanima engleske mornarice.’ » I Idi, pusti samog neprijatelja da me spreči.” će "Ali ako su svi izveštaji o njegovoj sotonskoj veličini bili istiniti, on je prilično voljan da privlači bezumne mlade na uništenje tako što će im ponuditi sredstva da zadovolje njihove sklonosti. Imala sam mračnu ideju o plivanju na obalu kada je postalo malo mračno, jer je kapetan i neki od glavnih časnika otišli na večeru s jednim od velikih magnata na tom mjestu, a ja sam znala da mogu da izbegnem druge; ali odjednom mi se dogodilo da bi bilo lakše i sasvim udobnije da idem u čamac s njima, nešto što sam postigla zahvaljujući sumraku, i čitavu gomilu vrećica i paketa jedne i druge vrste, koje su mi gomilali 232sailori, koji su, naravno, bili Ona je bila tamo, i plesali smo i razgovarali, i zamislio sam da bi sa mnom otišla u Kamčatku, samo sam pogriješio, i sve je bilo veselo kao svadbeni zvon; i, u savršenoj ekstazi užitka, u dužini sam se razbio, i, sa njenim rečima razdvajanja koje su zvonile kao muzika u mojim ušima, počeo sam za čamac. “Jeste li spremni, momci?” rekao sam. “Dobro, gospodine”, bio je odgovor. "Da li biste trebali da pijete moje zdravlje, i zdravlje mog ujaka, lair Craigmayera?" "Kada je jedan Škot upitao, kako su se Škoti mogli odbiti? ukratko, Mina, da bih se brzo sreo s neprijatnom pričom, bio sam toliko liberalan da su postali naivni, postali nemoćni, svađali se s ljudima u kući i okrenuli majstora napolje. On je podigao gomilu domorodaca, koji su došli vičući kao demoni oko mjesta: u međuvremenu je vreme pritisnulo; bilo je potrebno da dođemo do broda nekim sredstvima, i svaki trenutak gomila se povećavala, din postajao veći. “‘Ako bih samo imao gude thorn cudgel’, reče jedan od mornara, ‘ja bih se ne bojao regiment o’ taj tawny suočio đavoli.’ "Dobro", odgovorio sam, "u zavisnosti od trnja, skini nogu s tog stola", ukazujući na jednu koja je sljedeći trenutak bila u komadićima; i tako veličanstveno naoružani, izbacivamo.Da smo čuli kukavice dok nas je vrata razdvojila, zamislili biste ubistvo, barem je to ono što su zamišljali; ali kada sam viknuo: 'Učinit ćemo da se sjetite Highlandera' i počeo, s mornarima, udarajući desno i lijevo, oni su pobjegli kao šah pred vjetrom, vrišteći užasno. “Mi smo tiho išli do broda, dok jedan pametan, 234 oprezan stari muškarac, iz Aberdeena, nije uzviknuo: ‘Dinna proučava manere o’ rinnin’, ali rin kao brownies, jer ovde dolaze wi’ chokadars, kao što ih c’ju, i biće engleske muzike ujutro ako dobiju grip o’ nas.” “Nismo ‘stali po redu’, možda zavisite, Mina, ali smo im te noći pokazali šta Highland noge, kao i Highland oružje mogu učiniti: trčali su, a mi smo trčali; to je bila neka druga afera Canobie Lea, samo bez konja; i, dok smo se povukli, nasmijali smo se njihovom izazovu nad vodama: ali sam znao da je sve gotovo sa mnom; osjećao sam to tako sigurno, da sam se oštetio za rezultat, koji, kao i svi zli događaji, nije dugo trebao doći. Ujutro je došla partija da pita koji od brodara i mornara Suncokreta je bio zainteresovan u I dok su se trljali, čamac, koji je bio poslan na obalu za kapetana, zagrlio se u vidu. To neuspeh U trenutku kada se pojavio, nestala je moja posljednja nada da ću pobjeći; nisam mogao dozvoliti da ljudi trpe zbog onoga što je zapravo bila moja glupost, i tako sam priznao da sam bio na obali, iako do ovog časa, vjerujem, on ima samo muku ideju kako sam stigao tamo. “Ne moram da vam kažem sve što je slijedilo. Ono što mi je rekao, i ono što sam mu rekao, zvučalo je mnogo bolje u to vrijeme nego što bi to učinilo na ponavljanju. On je bio grub, a ja – časnici su mislili – nesolventan: tako, kako bi spriječili da ikada prevrnem treći list u mornarici, i da se riješim vrlo neugodnog pojedinca, konačno su odlučili da mi odbace službu; i tako, Mina, na kraju svega, tu sam ja, dok se ona s sivim očima udala, četiri tjedna kasnije, zapovjednik baterije, ili nešto slično, s kojim nebo šalje može sretno živeti. “Sećaš se, Malcolm, on me je tako zvao kad sam bio dete.” "Pa, ali ti sada nisi dete, i ne volim to, Mina, i ne volim ga, i ne namjeravam više da podnosim njegove zbunjene pokroviteljske zrake." “Imali ste bolje, Malcolm”, rekla je. “Bolje! i zašto, molite se?” upitao je. "Zato što", odgovorila je ozbiljno, "može učiniti da moj ujak poveruje u sve i učini sve; 236 a vi znate koliko je razočaran zbog vašeg otpuštanja, i--" "Gledam na moje kršenje discipline sasvim tako ozbiljno kao da sam ubio svog višeg časnika, ili mu ukrao novac, ili počinio neki drugi strašan zločin.Da, vidim sve to; i kako divlje pogleda na mene, i kako rijetko govori silabu direktno svom dužnom nećaku kada to može pomoći; ali ne bojim se ni malo ujaka Ivana: doći će u pravo vrijeme i učiniti ono što je ispravno i pravedno, bez obzira ko ga pokušava uticati. "Dragi Malcolm, on neće umrijeti", rekla je Mina, kao da ju je sugestija i način na koji je napravljena povrijedila. “Sigurno se nadam da neću”, odgovorio je on; “jer ću reći toliko za ujaka Johna, da ljubazan i bolji čovek nikada nije disao; i to je upravo ono što me čini tako sigurnim da će nam on uvijek dati deo svog novca dok je živ, i kada umre – što, vjerujem, možda neće biti dok ne budemo sive kose, Mina – on će nam to prepustiti; i, budući da dobro poznajem njegovo srce, kažem da se ne bojim ni Westwooda ni bilo kojeg živog čoveka, i stoga ću uzeti prvu priliku da mu pokažem da se moja sestra neće udati za svakog unapređenog službenika koji misli da je pogodan da zamisli muža koji joj odgovara.” “Malcolm, zar ne voliš mene?” “Da, sestra moja; ali, kao posljedica toga, nadam se da mi nećete reći da vam se jako sviđa.” "Ne volim ga i preziram ga", odgovorila je, "ali u poslednje vrijeme sam se i ja bojala njega.Što bi to moglo biti, ne znam; ali ja sam pozitivna da negde nešto nije u redu: u posljednje vrijeme, gospodin Westwoodov način je potpuno promijenjen; on je bio pristojan, skoro do servilnosti, i oprezan i oprezan u određenoj mjeri; ali sada biste pomislili da je on gospodar naše sudbine. “Šta vam je stavilo tu ideju u glavu?”, upitao je. “Moja vlastita promatranja i –” “Mis Caldera”, upita Malcolm, “koji želi da te smiri kao i svaku drugu devojku u Londonu, ako može; ali ona u ovom slučaju, u svakom slučaju nije. Ne biram da se udaš za ovog čoveka, i odlučan sam da na neki način dovedem stvari u krizu. Otkad je moj ujak otišao u Holandiju, 238 I ja sam primetio promjenu u načinu gospodina Westwooda, od izvanredne civilnosti do neke vrste trijumfalne nesoljenosti. Nema smisla pitati majku da se izjasni protiv njegovih posjeta, jer joj se sviđaju, i on je zabavlja; i, osim toga, nije mogla da razumije: ali kad se ujak John vrati, moram da zaustavim pretpostavke svog partnera. Prije nego što uđem "Možete učiniti glupo da se svađate s ovim čovjekom", rekla je ona. "Želiš li da se udaš za njega?" žestoko je tražio; "jer, ako želiš da osramotiš sebe i svoje veze vjenčanjem bez porođaja, ili položaja, ili bilo čega, to mijenja pitanje." Gotovo po prvi put u životu, Mina je provjerila besan odgovor, koji joj je gotovo pobegao iz usana. "Ne dozvolite da se svađamo, Malcolm", rekla je ona; "ako mislite da bih se mogla brinuti o njemu, pogrešili ste; ali to, u ovom trenutku, nije stvar u pitanju: mislim da možemo pogrešno učiniti da ga uvredimo, a vi znate da ste trebali biti dvostruko oprezni u svom ponašanju sada, kao--" "Kao što sam u sramotu s moćima koje su", završio je Malcolm, videvši da je oklijeva; "hvala ti, Mina, za tvoju ljubaznu razmatranost." "Kao što si u sramotu", nastavila je hrabro, "trebalo bi da budeš vrlo oprezan; i moglo bi biti dobro za tebe, dragi brat, da razmisliš, kao što sam ja nedavno radila, da iako je moj ujak bogat i velikodušan i pola brata našoj majci, i da nas je odgajao i obrazovao, ipak, kada je sve rečeno, on nije obavezan da se brine za nas, i, Malcolm, on to ne može učiniti." "I iz tih razloga, to je izuzetno poželjno za vas da se 'uredi;' i gospodin Alfred Westwood je jedini prihvatljiv, ili ne, otvara vas i gospođica Caldera može videti u ovom trenutku, želite biti ljubazan prema njemu samom, i želim da i ja budem tako: nije li to, Mina?" Još jednom joj je krv ljutila po licu, a ona je žestoko pitala: "Jesi li ikada vidio da sam ljubazan prema njemu, otkako sam odrastao, otkako sam bio dijete, otkako sam počeo da razumem njegov karakter i ciljeve i poglede i želje? samo reci istinu, to je sve što tražim." "Pa, ne", priznao je Malcolm; "ali onda, vidiš, pristojnost nikada nije smatrana tvojom snagom, a tvoj način je za njega uvijek bio mnogo isti kao i za sve druge. “Ti si vrlo nepravedan, Malcolm”, vikala je. "Pa, možda jesam", smejao se, "ali obećaj mi jednu stvar, i neću više sumnjati u tebe.Nemoj biti pod utjecajem gospođice Caldera ili bilo koga drugog; ali, ako te ovaj čovek ikada zamoli da se udaš za njega, reći ćeš mu 'Ne' kao što možeš i često to kažeš drugima, odmah i odlučno; neka ne bude greške u vezi stvari: šta kažeš, sestre, hoćeš li obećati?" “Vjerodostojno”, odgovorila je, “i, s druge strane, hoćeš li biti oprezan kako ga vređaš; hoćeš li, barem, biti civil dok se moj ujak ne vrati kući?” "Slažem se", odgovorio je Malkolm, "i onda ću razgovarati s njim o tome, jer se nikada neće reći, nikada! da je moja sestra udala čoveka koji nije rođen." Nakon što je donio odlučujući udarac na bračne projekte Alfreda Westwooda, Esq., brodar, koji je nedavno stekao nekih 241 divnih i najpogrešnijih ideja o temi važnosti sebe i svoje porodice, stavio je šešir i otišao u Regent Street, pitajući se kada bi trebao biti dovoljno bogat da se prijavi u klub i ima konje i sluge i da bude nezavisan od svih; jer, u dužini i širini Engleske, nije bilo ponosnijeg, ni više ekstravagantnog, ni smiješnijeg mladog čoveka od pametnijeg, bezobzirnog, dobronamernog Malcolma Frazera, kasni H. M. S. Sunflower, koji je imao izuzetno tvrdoglavo sjećanje o svojim prednicima u Visokim zemljama, i jednako izuzetan način da zaboravi da je njegova majka bila jednostavno kći poslovnog čoveka, koji je Preduzetnik Datum objavljivanja: 14. februar 2026, iz https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Ova e-knjiga je za upotrebu od bilo koga, bilo gde, bez troškova i bez ikakvih ograničenja. Možete je kopirati, dati ili ponovno upotrijebiti pod uvjetima Licence Project Gutenberg uključene u ovu e-knjigu ili online na www.gutenberg.org, koji se nalazi na https://www.gutenberg.org/policy/license.html. O HackerNoon seriji knjiga: Donosimo vam najvažnije tehničke, naučne i uvidne knjige javnog domena. Datum izlaska: 14. februar 2026, od * Ova knjiga je deo javne domene. Astounding Stories. (2009). Astounding Stories of Super-Science, FEBRUARY 2026. USA. Project Gutenberg. https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99 Ova e-knjiga je za upotrebu od bilo koga, bilo gde, bez troškova i bez ikakvih ograničenja. Možete je kopirati, dati ili ponovno upotrijebiti pod uvjetima Licence Project Gutenberg uključene u ovu e-knjigu ili online na www.gutenberg.org, koji se nalazi na https://www.gutenberg.org/policy/license.html. Uslovi korišćenja www.gutenberg.org https://www.gutenberg.org/policy/license.html