How a Fallen Bridge Shook an Entire Parish 落下した橋がどのように一つの教会全体を揺さぶったか

\n \n \n \n \n Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories is part of HackerNoon's Book Blog Post series. You can jump to any chapter in this book here. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter XII: A Bone of Contention スーパーサイエンスの驚くべき物語 2026年2月:ムーアとファンズ、第1巻(第3巻) - 第12章 A Bone of Contention(コンテストの骨) J. H. リデル Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories is part of HackerNoon's Book Blog Post series. You can jump to any chapter in this book here. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter XII: A Bone of Contention ここ スーパーサイエンスの驚くべき物語 2026年2月:ムーアとファンズ、第1巻(第3巻) - 第12章 A Bone of Contention(コンテストの骨) By J. H. Riddell エルネスト・イヴレインは、彼の最近のインディアン派遣に対する答えを探し始めたばかりでなく、彼の父は、彼が少し前に、彼の遺産の一部を通過したパラダイス領域の一部を通過した道の上で、ある特定の橋に関して、彼の権利について弁護士に相談するためにロンドンにあの憂鬱な個人を送り出し、彼は、サー・エルネスト・クロード・イヴレイン、彼と4人の隣人との間で何年にもわたって争いの骨となり、彼は、実際には、彼の叔父、最後の悪い飼い主の死によって、彼は、パラダイス領域の沼やポップラー、家や領域に成功しました。 上記に述べた人々は、これは彼らが彼や他の誰のせいでもなく、彼らが通った公共の道路であると主張した一方で、サー・アーネストは、それは単に訴訟の費用に値しないので、彼は彼らが車を運転するか、歩くか、それに沿って乗ることを許可しただけで、しかし、それがもともと公的であろうと私的であろうと、男爵が知っていたことの一つであり、彼の反対者は知っていた、すなわち、時間と慣習は、前者からそれを閉じる権限を奪ったが、意志ではない、そして、それに従って、それはすべての意図と目的に共通の財産となった。 したがって、彼の喜びは大きかった、ある冬の夜、一度強くなったの川が、道の真ん中を広げる橋を押し倒し、非常によく乗った男が、たぶん、きれいにするかもしれない穴を残したが、それは、普通の死者、トラック、トラック、ギャップに、乗り越えられない障壁を提示した:水は、彼が、富と感覚と巧みで、実行することができなかったことをした、彼の敵の進歩を彼の土地を通るのを止めた;そして、男爵は、道を要求したが、小さな自分は、笑い、笑い、そして彼の手を最大の喜びの状態で、エルネストが彼に事故を告げたとき、そして、トラックと217馬と歩行者、彼 「今、私はそれらを持っている」と、サー・エルネストは言った、彼の顔のすべてのが長くなり深くなり、まるで彼の目を照らす悪魔の喜びの表現を助けるように、「今、私はそれらを持っている!」と、彼の息子は、彼の父親がそれらをどのように「持っていた」のかを尋ねるほどの慎重さと好奇心を持っていたにもかかわらず、時間は、Ernest Ivraineが彼の尊い父親のスピーチの意味を完全に理解させた。 ロートンの小さな教会や他の多くの教会で橋が崩壊した後、それに続く議論は偉大であった:道路は多くの土地所有者にとって非常に重要であった;それに沿っての交通量は非常に大きかったので、郵便物の停止は、最も厳しい冬の過程で、最も厳しいもののために木を軽蔑し、時々鍵石や基礎を笑う流れは、鉄板は、正直な石とカリウムのための一時的な代わりに、板が投げ込まれ、「橋が再び落ちた」と、サー・エルネスト・イヴレーンに伝えた情報は、ほとんど永遠に、彼の最も厳しい冬の間、彼の隣人の不幸を喜ばれ、そして私たちは、すべて、喜ばしい知恵を信じ、確かに「勝利するかもしれない」 Squiresは、遅い顧客が「何をすべきか」について、彼らの港と彼らのマホガニーのテーブルの周りに「何をすべきか」について、厳なコンクラブを開催した;農民は、市場で最も悲しみながら「彼らは7マイルを回るべきだ」と話し、その結果、彼は「ウォーデンブリッジが再び運ばれた」と彼は「バロネットはそんなことをしないだろうと知っていた」と、一種の貴族的で民主的な土地所有者と賃貸人の会議が、彼の友人に秘密裏に話し合われたとき、彼は「古いスクリューは彼らが最初に橋を再建するべきだと言った」と考えた。 「彼らは道が私有財産であることを認めているのか」と、メディル氏が結論を出したとき、エルネスト卿は尋ねた。 その紳士が答えると、彼は検討された質問ではないと信じた。 「それでは、それを考慮に入れて、その後、私は私の答えを与えるだろう」とバロネットは答えました.その答えは、彼は彼の敵が彼の権利を承認するか、それとも彼自身の権利を維持するかどうかを議論し、議論し、一か月の間、彼の敵が議論し続けました.そしてこの主題は、バロネットのスピーチによって、長く結論づけられただけで、結果として、「彼らがそれを私的道路と認めたなら、彼は橋を再建しなかっただろう、そして彼らがそれを公的であることを証明できれば、彼らはそれ自身でできます。 その後、話し合いが続いた。 男爵は降伏したが、エルネスト卿は彼らにそれをすることに勇気を与えた:その後、郡が橋を修理するという希望が生じた;しかし220問題は単に地元の関心のひとつであるため、郡は干渉を拒否した。 作る 「彼らが建て去らせなさい」サー・エルネストは言った、「道路は私にあまり害を及ぼさないが、私は彼らが特権を支払わなければならないことを好む」キリスト教のスピーチは、近年の土地の数百ヘクタールの購入によって引き起こされ、彼の隣人たちが彼のために建てようとしていたバロネットの橋を渡ってしか手に入れられなかった。 いくつかのマイルが作られました。この道は、公の道であり、これ、彼の最後の「取引」の価値を増加させたが、老人は、息子を除いて、誰にでもそう言えるには慎重すぎたが、彼の父親がしばしば主張したように、秘密を信頼することは、それを埋葬するよりも、それは地上から掘り出されるかもしれないが、エルネストから決して掘り出されなかったので、唯一のことをメディル氏は、彼の最もコミュニケーション的な気分でさえ、不幸な者から得ることができたのは、 デトゥール 「わたしはそれに対して一銭も払わないが、彼らは、わたしがわたしの家を建てないように警告して彼らに仕えるのではないかと確信しているかもしれない。 しかし、多くの人々が急いで金を出すことに気をつけているので、真夏の真ん中がやって来たので、その花とバラとともに、それでも「橋」は地毯の上にしかなく、川の上にしかありませんでした。後者はゆっくりと静かにそのコースを走り、その燃え上がる季節に、前回の冬の間、定期的に取り除いた棒や板や支えに干渉することを夢見たことがなく、橋の計画と建設を自分の頭とポケットに取った土地所有者や他の所有者の「選ばれた委員会」は、彼らの目的がどのように幸せに達成され、それでも彼らの財布は誰にも軽くされないかを反省するために休憩しました。 二つの困難な点を結びつける;しかし、時間と思考の効果ができない、そして両方の確実にリンカーンシャーの賢者がこの問題に費やしたのは十分です. 秋が過ぎた; 建造を始めるのに役立たなかったその時期に、彼らは問題を議論するのに1か月か2時間がかかったので、それがいつ決められただろうか、あるいは橋がいつ始まっただろうかは不確かで、新鮮な洪水が木の置き換え 222offのいくつかの未知の bourneに、そして農民を嘆いたままにした。 彼らは大いなる力で来て、委員会に、一つの通過を告げた。 春が労働者に事業を始めることを許した瞬間、天は委員会を構成する紳士たちの理解に光を送り、地上の代理人がその光をさらに明確にした時、彼らは皆、皆の驚きと自分自身のエクスタシーに驚き、次のような結果として一連の決議を印刷した。 モス 「1番目に、ジョーンズ氏の申し出が受け入れられること、2番目に、4人の所有者がビジネスに関して生じたすべての費用を払うこと、3番目に、彼らが自分自身を橋の唯一の所有者とみなすこと、4番目に、ゲートが建てられること、そしてそれを通過する各車両の所有者から小さな手数料が請求されること」 上記の決議が彼に繰り返されるとき、エルネスト・イヴレーン卿に揺さぶられた怒りの中には、完全に悪魔的なものがありました:彼は彼の妹を警戒させるほどの強さで刺し、誓ったが、嵐は、夏の風の吹き響きだったかのようにエルネストを動かさなかった。 彼の財産に報酬を払い、彼の賃貸人たちに彼の生産物を彼らの混乱した橋の上に引っ張り出し、彼の財産の価値を減らす、彼の財産を彼のポケットから取ってお金を稼ぐ!彼は彼らに彼らのアイデアに悲惨な誤りがあったことを教え、彼は彼らに彼の不誠実さを悔い改めさせ、彼は、少なくともこの場合ではない、彼のための乞食の投機家のセットである、彼は、彼はメディル氏に相談し、または彼に送られることを許さない、彼は十分に優秀で賢い、そして、弁護士のために、十分に正直であるかもしれない、そして、彼は、彼は、彼のビジネスに半分を分けるための土地があった場合、 そこで、エルネストは、何の嫌悪もなく、小さなお金と書類と無数の行為と楽器と武装して、大都市に進み、そして、すぐに224彼がそこに到着したとき、1月の冷たい午後、彼は、彼の父親が彼に手紙を与えた紳士のオフィスへ行き、手のひらめきと不幸な人の心と魂のように締め込まれた手で、スコット夫人とスミーク夫人、弁護士、18、アラス街、ベレルマ広場へ。 そして、上記の広場に位置するジョン・メルペイ氏の家で注目に値する一つの出来事が起こったので、この物語で最後に言及されて以来、エルネストの会議の結果について話すと、彼が弁護士の汚れたオフィスに入るとき、アラス街から12番目のベレルマ広場まで歩いて、そこで何が起こったかを見るのは間違いなく良いことである。 フレーザー夫人は、たぶんサティンドレスやファッショナブルなクローゼットを除いて何も気付かなかったが、それらが特別に彼女に指摘されていない限り、彼女が彼女の兄弟の顔に影を置くのを見ることを期待することは無駄だっただろうが、ミナは、彼女の静かな隅からすぐにそれを見たし、彼女がそうしたとき、曖昧な不安が彼女の頭を覆った。 「おじさん、大丈夫ですか?」彼女は、彼が静かに火を見つめながら、尋ねた。 彼は質問から始まり、急いでポーカーを奪い、石炭に野蛮な攻撃を始めたが、彼は答えた。 「いいね、なんで尋ねたの?」 「お前が病気だと思っていたから」と彼女は言った。 「ああ!」とフレーザー夫人は叫んだ、「ああ、ジョンは決して病気ではありません。 「何らかの行為よりもはるかに優れた取引だ」と商人は言い返し、妹に対して喜ばしい表現ではなく何でも言い返した。 お気に入りの子供はこのくらいの優しさの半分だった」と、彼はミナに指摘し、彼の言葉に非常に薄くなり、立ち上がり、腕に手を置いて真剣に言った。 君の « 何 マルコムはやってたの?おじさん。 ハイ 彼は命令に従わずに不服従を推進し、財産を費やし、負債を負い、彼は、おそらく、頭が強く、過剰に寛容で、馬鹿げた母親の情熱的な息子が、ようやく海軍から追放されたように振る舞っているだろう」と、彼が結論付けたように、マーピー氏は再び熱心にポーカーを捕らえ、フラザー夫人は、彼女が普段占めていた簡単な椅子に半減して後退した。 「何の問題か?」と、この危機の時に部屋に入って来たウェストウッド氏は尋ねたが、オフィスを去った直後に、歓迎されない情報が入った手紙を受け取ったジョン・メルピエは答えた。 「私の甥の最後のパフォーマンスは、彼の将校たちをくこと、彼らに無礼であること、命令に従わないこと、彼のすべての親戚に不安と不安を与えること、そして、最後に、職業やシリングなしで世界に自分自身を投げ捨てることです。 ウエストウッド氏はひどく言った、「いい加減なことだよ」 「でも、そんなに悪いことではないよ」 「悪い夫人フレーザーさん!このニュースは彼女を怒らせたよ」 「ミナ、助けてあげてほしい」と彼は付け加えた。そして、彼女の静かに気付かなかったふりで、「ありがとう、必要ないよ」と、彼女の顔にもう少し水を注ぎ込んで、彼女がゆっくりと目を開いて言ったように、彼女の額に香水を塗った。 マルコムについて恐ろしいことを言ったのだろうか?彼は死んでいないのだろうか?」 「いや、わが親愛なる夫人よ、彼はそうではない、あなた自身を作ってください」と、ウェストウッド氏は答えた。 「彼が生きていたら、私たちが彼に何をするかは、私には言えません。 「何があったの?」彼女は尋ねた、「ジョンは何か言ったが、正確には覚えていない。 「何もない」とウェストウッド氏は答えた、「あなたの息子はただ海軍を去っただけだ。 「エリザ、純粋な英語で、彼はそこから抜け出された」と彼女の兄弟は説明し、悲しみに溶け込むためにあまりにも香を注ぎすぎて、もしくは沈むか、あるいは優しい気持ちでそれを期待してきた。「私はこれをしばらく前から待っていたが、私はあなたに何も言ったことがなかったが、私はあなたが彼を愛していたことを知っていたし、意味がなかったし、あなたを悩ませるのに何の役にも立たなかったが、私がその少年のために支払ったお金は、私が彼を海に出かけたので、ほぼミナに財産を与えたはずだった。 228 「私は海の考えが好きではなかった」と、母親は黙々と始めた。 「神よ、マダム!」とメルペイ氏は言った、「あなたは、自分の傾向とあなたの傾向を最大限に従うことを約束するまで、昼も夜も休まなかった。 彼は私のオフィスに入って、彼の馬鹿げた高地の誇りを、いくつかの合理的な英語のビジネス習慣で洗い流したが、あなたがたは、古くから一般的な商人であったが、あなたがたは、私の主張に反対して顔を立てた:もし地上に一つのものがあると私は他のものよりも憎むならば、それは愚かさです。 I 「あたしはあんなにおいが嫌いだよ」と女は説明したが、この観察が海軍か、兄の倉庫が置かれた古典的な地点に言及していたかどうかは、決して正確に明らかにならなかったが、メルペイ氏は質問をしなかったが、ただ「世界には、あたかもあたしよりもひどいものがあった」と宣言しただけで、ミナが感じたように、この曖昧な主張は量を意味していた。 「しかし、彼は何をしたのか」と、ウェストウッド氏は、最も落ち着いた口調で尋ねた、「私たちは、彼が自分を守るためにここにいない時、特に、彼を急いで、厳しく判断してはならない。事件の事実229は何ですか?」そしてメルピエ氏のパートナーは、彼自身の椅子に自分自身を投げ返したので、彼は彼の快適さとリラックスで、マルコムに対して提起される可能性のあるすべての証拠を聞くことができますが、しかし、その若い紳士の叔父は、それに関連して何かを語るのにあまりにも怒っていたので、それは彼自身の甥の言葉でそれを与えるのも良いかもしれません、彼はその後、彼の新しいキャリアの最後の取を容赦なく短く語り、そして、彼を正 「見よ、ミナ、」彼は言った、「それを否定するのに何の役にも立たない、私はお金の大騒ぎを乗り越え、私は非常にエキサイティングだったし、私の叔父はすべてを素晴らしく運び出し、私たちが必要な者たちを主のように連れ出し、そして、私たちがこの最後の混乱したインドのクルーズに出発する前に、私は、新しい葉を渡し、経済的で、タバコをやめ、官僚が暴君的なときの私の心を保ち、そして、簡潔に言えば、イングランド、私の叔父、そしてあなたがたが私に期待していたことを、私の義務として行うことに決めた。 「さて、わたしは意図したとおりに紙を振り回したが、残念なことに、前身よりもひどかったので、上から約10行ぐらいで、ただ読みやすいところに着くと、一種の限界のノートとして230eyes?grayのカラーを発見したが、それらが何であろうと、私はこれまでそれらのようなものを見たことがなかったし、もう二度と見ないように祈ったが、彼らは一目で、海軍賞金のチャンスを効果的に決めたからだ。 「私は決して「恋に落ちた」ことはなかったが、彼らを見た瞬間、私は彼らのようにバカのように、「私の時が来た」と言ったが、私は彼女のために喜んで板を歩いていたので、あなたは、それは彼女の口座だけで聞いたことに驚く必要はない、私は永遠にコマンドの私の希望を放棄した。 「あの『ノー』は、私がメディア人やペルシャ人が言ったように変わらぬものだと知っていたので、私は船の側に立って、汚れた川を見下ろし、私の父が将校であったこと、そして私たちの先祖が何世代にもわたって正確にそうであったことについて考え、彼らがどのようにして、イギリス海軍のすべての船長にもかかわらず、空白の拒否を負っただろうかを考え、そして私は、彼らのうちのいずれかが彼の墓から立ち上がることができたら、彼が言っただろう、『あなたの名前とあなたの生まれた場所にふさわしいことを証明し、あなたが望むことをするように、231彼らは市民の要望に白点を負っただろう。 『I』 行け、天敵自身がわたしを阻止しようとせよ」。 ウィル 「しかし、もし彼の悪魔的な偉大さのすべての記録が真実であるならば、彼は、彼の傾向を満足させるための手段を彼らに提示することによって、思慮のない若者たちを破壊へと誘惑するのを好むほどです。私は少し暗くなったとき、海岸に泳ぐという暗い考えを持っていたので、船長といくつかの主要な将校は、その場所の偉大な大将軍の一人と夕食を食べるつもりだったし、私は私が他の者たちに逃れることができると知っていたが、突然、私は彼らと一緒に船に乗るのがより簡単で、より快適なことになると気づいた。 彼女はそこにいたし、私たちは踊り、話し合ったし、私は彼女が私と一緒にカムツァッツァッカへ行くだろうと想像したが、ただ私が間違っていただけで、すべては結婚式の鐘のように喜び、そして、完璧な喜びのエクスタシーで、私は長い間自分自身を引き裂き、彼女の別れの言葉が私の耳に音楽のように鳴り響き、ボートに向かい始めた。 「準備はできていますか?」と僕は言った。 「いいね、先生」それが答えでした。 「あなたは、私の健康と、クレイグメイヤーの叔父の健康を飲むことを好むべきですか?」 あるスコットランド人が「どうしてスコットランド人は拒否できるのか?」と尋ねたとき、短く言えば、ミナは、不愉快な物語を素早く乗り越えるために、私はあまりにリベラルで、彼らは手抜きになり、管理ができなくなり、家の人々と喧嘩し、マスターをドアから引きずり出した。 「彼は地元の人々の群衆を呼び起こし、彼らは場所を悪魔のように叫んで来た:その間、時間は圧迫され、私たちは何らかの手段で船に到達する必要があり、群衆がどんどん増え、デンは大きくなりました。 「もし、わたしがたった一匹のクズゲルを持っていたら」と、一人の船乗りは言った、「わたしは、悪魔に直面する軍団を恐れないだろう」と。 「いいね」と私は答えた、「さすがに、そのテーブルから一本の足を引っ張りなさい」と、次の瞬間は断ち切られたものを見せて、そのように美しく武装して、私たちは叫びました。私たちを隔てたドアの間、臆病者の声を聞くと、あなたは少なくとも彼らが考えていたのは殺人だと思っていたでしょうが、私は「私たちはあなたをハイランド人たちに思い出させます」と叫んだとき、海兵隊が右と左を叩き始めて、彼らは風の前でひどく叫び叫びながら逃げ出しました。 「私たちは静かにボートに向かって歩き、アベルディーン出身の賢明で慎重な老人が『ディナは風習を勉強する』と叫んだが、ブラウニーのように流れ、ここにチョカダールがやってくるので、彼らが彼らを呼ぶように、そして彼らが私たちを捕らえるなら、朝には英語の音楽が来るだろう」 「わたしたちは行き先の順番に立ったのではなく、あなたが頼っているかもしれない、ミナ、しかし、その夜、ハイランドの足とハイランドの武器が何ができるかを彼らに示した:彼らは走った、そして我々は走った;それは馬がないだけの第二のカノビー・レアの物語の種だった;そして、我々が離れるとき、我々は水の上に彼らに挑戦することを笑った:しかし、私はすべてが私と共にあることを知っていた;私はそれをとても確実に感じた,私は結果のために自分自身を硬化させた,すべての悪い出来事と同様に,非常に長く来なかった。 朝、一団が来て、太陽花の仲間や船員のうち、どっちが関心を持っていたのか尋ねた。 そして、彼らが騒いでいると、船長のために岸に送られた船が目に浮かび上がった。 あの 失敗 「彼が現れた瞬間、逃げるための最後の希望は消え去った、私は本当に私の愚かさだったことのために、人々が苦しむことを許すことができず、私は海岸にいたことを告白したが、この時点まで、私は彼は私がどのようにそこに到達したかをわずかに知っていると信じている。 彼がわたしに言ったこと、わたしが彼に言ったことは、その時点で繰り返すことよりもはるかに優れているように聞こえた。彼は粗暴だったし、わたしは――将校たちは――無邪気だと思った:だから、わたしが海軍で3枚目の葉を振り回すのを防ぎ、非常に困難な人物を解放するために、彼らはようやくわたしの奉仕を拒否することに決めたので、それで、ミナ、結局、ここにいるのは、彼女が灰色の目で結婚した間、4週間後に、バッテリーの指揮官、あるいはそのようなもの、天国が送る彼女は幸せに暮らすかもしれない。 「マルコム、私が子供の頃、彼は私をそう呼んでいたの。 「いやいや、君はもう子供じゃないし、僕は気に入らないよ、ミナ、僕は彼が気に入らないし、もう彼の混乱した守護的な空気を耐えようとしないよ」 「マルコム、あなたはもっと良かった」と彼女は言った。 「もっと良い!そしてなぜ、祈るのですか?」彼は要求した。 「なぜなら」彼女は真剣に答えた、「彼は私の叔父に何でも信じ、何でもやらせることができるからだ、236そしてあなたは、彼があなたが捨てられたことにどれほど失望しているかを知っているからだ。 「わたしの規律違反を、まるで上司を殺したか、彼から金を盗んだか、あるいは他の恐ろしい犯罪を犯したかのように重く見ているが、そうだ、わたしはそれらすべてを見ているし、彼がわたしをどのように野蛮に眺めているか、また、彼がそれを助けることができるとき、義務ある甥に直接歌詞を話すことはめったにないが、わたしはジョン叔父を少しも恐れない。 「親愛なるマルコム、彼は死ぬつもりはない」とミナは、提案とその方法が彼女を傷つけたかのように言った。 「確かに私は望んでいない」と彼は答えた、「私はジョン叔父に、優しくて優しい男が決して息を吐かなかったと、これほど多く言うだろうから、そしてそれはまさに、彼が生きている間、彼がいつも彼の金の一部を与えてくれることを確信させるために、そして、彼が死んだとき、それは私たちが灰色の髪になるまで、私は信じないだろう、ミナ、彼は私たちにそれを残すだろう、そして、私は彼の心をとてもよく知っているので、私はウェストウッドも生きている男も恐れないと言います、そして私は、それゆえに、私の妹が彼女のための適切な夫を想像するのに適していると思っているすべての昇進した職員と結婚するつもりはないことを示す早い機会をとるだろう」 「マルコム、あなたは私をとても好きじゃないですか?」 「はい、妹よ、しかし、その結果として、あなたが彼をとても気に入っていることを私に知らせるつもりはないことを願っている」 「私は彼を嫌い、軽蔑している」と彼女は答えた、「しかし、最近、私は彼を恐れるようになってきた。何があろうか、私は知らないが、どこかで何かが間違っていると私は肯定している:最近、ウェストウッド氏の態度は完全に変わった;彼は礼儀正しく、ほぼ奴隷的で、ある程度は慎重で慎重だったが、今では彼が私たちの運命の主人だと考えるだろう。 「何がそのアイデアをあなたの頭に入れたのですか?」彼は尋ねた。 「自分の観察と・・・」 「ミス・カルデラ」とマルコムは言った、「もし彼女が出来るなら、ロンドンで他のすべての女の子と同じようにあなたを安定させたいと思っているが、彼女はこの場合、いずれにせよ、そうではない。私はあなたがこの男と結婚することを選びませんし、私は何らかの方法で事情を危機に陥らせることを決意しています。私の叔父がオランダに行った時から238私も、ウエストウッド先生の方法の変化に気付きましたが、彼の非凡な市民性から、何らかの勝利的な不誠実さへ。母に彼の訪問に反対するよう求めることは何の意味もありません、彼女はそれらを好み、そして彼は彼女を楽しませています。また、彼女は理解できませんでした:しかし、ジョン叔父 「この男と喧嘩するなんて馬鹿げたことかもしれない」と彼女は言った。 「あなたは彼と結婚したいですか?」彼は激しく要求した、「あなたが結婚することによって自分自身とあなたのつながりを恥じることを望むなら、出生や地位、あるいは何でもないアップスタートで、それは問題を変える」 彼女の人生でほぼ初めて、ミナは怒った答えを確認し、その答えは彼女の唇からほぼ脱出した。 「喧嘩してはいけない、マルコム」と彼女は言った。「もし私が彼のことを気にかけられると思っているなら、あなたは間違っているが、今、それは問題のポイントではない:私は、私たちが彼を侮辱するために間違っているかもしれないと感じる。 マルコムは、彼女が躊躇しているのを見ながら、終わりに、「ミナ、あなたの親切な考慮に感謝します」と言った。 「あなたが恥ずかしがっているように」彼女は大胆に続けた、「あなたは最も慎重でなければなりません、そして、あなたにとって、親愛なる兄弟は、最近私がやっているように、私の叔父が私たちの母親にとって裕福で寛大で半分の兄弟であり、私たちを育て、教育したにもかかわらず、すべてが言われる時、彼は私たちのために提供する義務を負っていません、そして、マルコム、彼はそれをすることはできません。 「これらの理由から、あなたが『安定する』ことが非常に望ましいのです」と、アルフレッド・ウェストウッド氏があなたを開いて、ミス・カルデラが今見ることができる唯一の適当な、または不適当な人であることから、あなたは彼自身に礼儀正しくなり、私もそうであることを望んでいます:それはそうではありませんか、ミナ?」 再び怒りの血が彼女の顔に浮かび上がり、彼女は猛烈に尋ねた。 「あなたは、私が大人になってから、子供の頃から、彼の性格や目的や見解や願望を理解し始めた時から、私に礼儀正しい姿を見たことがありますか?ただ真実を話すだけで、それだけが私の願いです。 「いいえ、いいえ」とマルコムは告白したが、「それでは、礼儀正しさは決してあなたの強みと見なされず、あなたの態度はいつも彼にとって、他の誰にとっても同じだった。 「あなたは非常に不公平だ、マルコム」彼女は叫んだ。 「おそらくそうだよ」と笑った彼は、「しかし、一つのことを約束しなさい、そして私はあなたを疑うことはないでしょう。カルデラ夫人や他の誰かの影響を受けないでください、しかし、この男があなたに彼と結婚するように頼むなら、あなたは彼に「ノー」と言うでしょう、あなたができるようにしばしば他の人々に言います、即座に決定的に、問題に関して間違いはありません:あなたは何を言いますか、姉妹、あなたは約束しますか?」 「忠実に」彼女は答えました;「そして、反対に、あなたは彼を侮辱する方法に気をつけますか? 少なくとも私の叔父が家に戻るまで、あなたは市民になるだろうか?」 「同意する」とマルコムは答えた、「その後、私は彼に話し合うだろう、それは決して、決して、私の姉が生まれていない男と結婚したとは言えないからだ。 アルフレッド・ウェストウッド(Alfred Westwood)の結婚計画に決定的な打撃を与えた後、 彼自身と家族の重要性について、最近241の素晴らしい、最も間違ったアイデアを手に入れたミッドシップマンは、帽子をかぶって、レジェント・ストリートに向かい、彼がクラブにサインアップし、馬や奴隷を持ち、すべての人から独立するのに十分な金持ちになろうと疑問に思ったので、イギリスの広さと長さでは、彼の祖先について驚くほど頑固な記憶を持っていた、H.M.S.サンフラワーの後半、賢く、無知で、善良なマルコム・フラザーよりも誇り高く、よりエクストラガントで、より笑える若い男の子は、彼の母親が単にビジネスマンの娘だったことを忘れ、誰も知らなかった、ど 正面 \n \n \n \n HackerNoon Book Series: 私たちはあなたに最も重要な技術的、科学的、洞察力のある公共のドメインの書籍をもたらします。 この本は公共の領域の一部です. 驚くべきストーリー. (2009). 驚くべきSUPER-SCIENCEのストーリー, FEBRUARY 2026. USA. Project Gutenberg. リリース日: 2026年2月14日, から https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* この電子書籍は、何のコストもなく、ほぼ一切の制限もなく、どこでも誰にでも使用できます。あなたは、この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスの条件下でそれをコピーしたり、それを譲渡したり、再利用したりすることができます。この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスは、www.gutenberg.org にあります。 HackerNoon Book Series: 私たちはあなたに最も重要な技術的、科学的、洞察力のある公共のドメインの書籍をもたらします。 リリース日: 2026年2月14日, from * Astounding Stories. (2009) Astounding Stories of Super-Science, FEBRUARY 2026. USA. プロジェクト・グーテンバーグ. https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99 この電子書籍は、何のコストもなく、ほぼ一切の制限もなく、どこでも誰にでも使用できます。あなたは、この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスの条件下でそれをコピーしたり、それを譲渡したり、再利用したりすることができます。この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスは、www.gutenberg.org にあります。 www.gutenberg.org について https://www.gutenberg.org/policy/license.html