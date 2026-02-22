Ako spadnutý most otriasol celou farnosťou

Astounding Stories of Super-Science február, 2026, by Astounding Stories je súčasťou série HackerNoon's Book Blog Post. Môžete skočiť na ľubovoľnú kapitolu v tejto knihe tu. Úžasné príbehy super-vedy február 2026: Maury a feny, zväzok 1 (z 3) - kapitola XII Kostra konštantín Napísal J. H. Riddell Riddell Ernest Ivraine práve začal hľadať odpoveď na svoju poslednú indickú expedíciu, keď jeho otec dal akýsi záverečný úder nezvyčajnej dôvere, ktorú mal pred chvíľou, odpočíval vo svojom zdanlivom dedičstve, tým, že poslal toho melancholického jednotlivca do Londýna, aby sa poradil s právnikom o jeho právach, sir Ernest Claude Ivraine, pokiaľ ide o určitý most, umiestnený na určitej ceste, ktorá cesta prechádzala jednou časťou jeho pozemku v raji, a bola trnkom v tele úbohého baróna, a kosťou hádky medzi ním a štyrmi jeho susedmi po celé roky; vždy od tej doby, v skutočnosti, v dôsledku smrti svojho strýka, posledného zlého majiteľa, sa mu podarilo Pre vyššie uvedených jednotlivcov tvrdil, že to bola verejná cesta, ktorú prešli, nie vďaka nemu ani nikomu inému, zatiaľ čo sir Ernest vyhlásil, že to bolo len preto, že vec nestála za cenu súdneho konania, že im dovolil riadiť alebo chodiť alebo jazdiť po nej vôbec; ale či to bolo pôvodne verejné alebo súkromné, jedna vec barón vedel, a jeho protivníci si boli vedomí, a to, že čas a zvyk vzal od prvého moc, hoci nie vôľu, aby ju uzavrel; a že, teda, spoločný majetok, ktorý mal pre všetky zámery a účely sa stal. Veľká bola teda jeho radosť, keď jedného zimného večera torpédová rieka, ktorá sa raz stala silnejšou, prevrátila most, ktorý sa rozprestieral na pol cesty a zanechal medzeru, ktorú mohol zvlášť dobre namontovaný muž vyčistiť, ale ktorá obyčajným smrteľníkom, kočiarom, kočiarom a družstvám predstavovala neprekonateľnú prekážku: vody urobili to, čo on, s bohatstvom a zmyslom a šikovnosťou, nebol schopný urobiť, zastavili pokrok svojich protivníkov cez jeho krajinu; a barón, ktorý si tú cestu vyžadoval, ale sám malý, sa zasmial a potriasol rukami v stave najväčšej radosti, keď ho Ernest informoval o nehode, a dodal príbeh o tom, ako „Mám ich teraz,“ povedal Sir Ernest, všetky vrásky na jeho tvári rastú dlhšie a hlbšie, akoby pomohli vyjadriť diabolskú radosť, ktorá mu rozžiarila oči; „Mám ich teraz!“ a hoci jeho syn bol tak posadnutý takou diskrétnosťou a takou malou zvedavosťou, že sa nikdy nepýtal, ako ich jeho otec „má“, ale čas dal Ernestovi Ivraineovi plne pochopiť význam jeho hodného otcovho prejavu. Veľké boli úvahy, ktoré nasledovali po zrútení mosta v malej farnosti Lorton, a v mnohých ďalších farnostiach na míle okolo: cesta bola tak nevyhnutná pre mnohých pozemkových majiteľov; objem dopravy pozdĺž nej bol taký veľký, že zastavenie pošty sotva mohlo spôsobiť väčšiu verejnú senzáciu ako rozháranie troch starých oblúkov: dosky boli prevrátené, ako dočasné náhrady za čestný kameň a vápno; ale potok, ktorý sa občas smeje na kľúčových kameňoch a základoch, pohŕda drevom, a takmer navždy, počas tej najťažšej zimy, bola Sir Ernestovi Ivraineovi prenesená informácia, „že most bol opäť spadnutý;“ na príjem, na ktorý sa Squires konštatoval, že neskorý klient konkláve o tom, čo sa má robiť, nad ich prístavom a okolo ich mahagónových stolov; poľnohospodári najsmutnejšie hovorili na trhoch o tom, že „siedmych kilometrov“ boli nútení jazdiť okolo, a v dôsledku toho, že „vexujúci vodný most“ bol „znal, že pán barón už nebude robiť takúto vec;“ a jeden z audítorov, dedinský majiteľ a nájomca, bol zvolaný, aby o tom hovoril, keď jeden z majiteľov pozemkov povedal, že sir Ernest by mal most prestavať; a nesmierne bohatý miláčik povedal, že pán barón nevedel, ako to urobiť; „a jeden z audítorov, dedinský čašník „Pripúšťajú cestu k súkromnému vlastníctvu?“ žiadal Sir Ernest, keď to pán Medill konštatoval. Ten pán odpovedal, veril, že to nebola otázka, ktorá bola zvážená. „No, potom to vezmime do úvahy, a potom dám svoju odpoveď,“ odpovedal barón. Výsledkom ktorej bola odpoveď, že po dobu jedného mesiaca držal svojich nepriateľov hádať a diskutovať o tom, či priznať svoje práva alebo udržať svoje vlastné; a predmet bol len v dlhom čase privedený k záveru rečou baróna, k tomu, že, „ak uznali, že je to súkromná cesta, on nebude prestavať most, a ak by dokázali, že je to verejné, mohli to urobiť sami.“ Potom nasledoval rozhovor o Barón sa vzdával; ale sir Ernest sa im odvážil urobiť to: potom prišla nádej, že okres opraví most; ale keďže otázka bola len miestneho záujmu, okres odmietol zasahovať.Takže, na dlho, squires a graziers prišli k melanchóznemu záveru, že ak sa má podnikanie vôbec uskutočniť, musí sa to urobiť sami; preto boli vypracované plány a ponuky boli inzerované, a ponuky boli prijaté, a stretnutia sa konali, a náklady boli odhadnuté, a návrhy boli navrhnuté, a architekti konzultovali. robiť „Nech budujú,“ povedal Sir Ernest; „cesta mi veľa neublíži, len chcem, aby museli platiť za privilégium,“ čo kresťanská reč vyvolala nedávna kúpa niekoľkých stoviek akrov pôdy, ku ktorej sa dalo dostať len cez most, ktorý mal barón postaviť pre neho jeho susedmi, pokiaľ, v skutočnosti, Cesta, keďže bola verejná, zväčšila akokoľvek hodnotu tohto, jeho posledného „dohovoru“, ale starec bol príliš múdry, aby to povedal komukoľvek, okrem svojho syna, ktorému zverenie tajomstva bolo – ako jeho otec často tvrdil – lepšie, než ho pochovať, ako by to mohlo byť vykopané zo zeme, ale nikdy z Ernesta. odcestovanie Nebudem za to dávať ani cent; možno si budú myslieť, že im nebudem slúžiť s varovaním, aby na mojich priestranstvách nevybudovali; radšej by ma netrápili, alebo by som im ešte mohol dať trápenie. Ale keďže málo mužov sa ponáhľalo vyložiť peniaze, prišlo stredné leto, s jeho kvitnutím a ružami, a napriek tomu „most“ bol len na koberci, nie cez rieku.Ten posledný bežal pomaly a ticho na svojom priebehu, nikdy nesníval, v tej horúcej sezóne, o zasahovaní do trámov a dosiek a podper, ktoré predchádzajúcu zimu pravidelne odstraňoval; a „vybraný výbor“ pozemkov a iných majiteľov, ktorí na svoje mozgy a vrecká prevzali plánovanie a výstavbu mosta, prestal premýšľať o tom, ako by sa ich cieľ mohol šťastne splniť, a napriek tomu ich peňaženky neboli o nič ľahšie. Jeseň prešla; nebolo užitočné začať stavať v tom období roka, takže trvalo mesiac alebo dva dlhšie, aby diskutovali o otázke, a kedy by sa to niekedy vyriešilo, alebo kedy by sa most niekedy začal, nie je isté, neboli čerstvé záplavy vyplienili drevenú náhradu 222off na nejakú neznámu burnu a zanechali poľnohospodárov s ľútosťou. prišli s veľkou silou a oznámili výboru, že A keď nebesá poslali svetlo na pochopenie pánov, ktorí tvorili výbor, a pozemskí činitelia to svetlo ešte jasnejšie urobili, všetci naraz, ku všetkému prekvapeniu a extáze seba samých, narazili a vytlačili sériu rezolúcií s týmto účinkom: Musí „Prvý, že ponuka pána Jonesa by mala byť prijatá; druhý, že oni, štyria majitelia, by odpovedali na všetky výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s podnikaním; tretí, že by sa považovali za jediných majiteľov mosta; a štvrtý, že by mala byť postavená brána a malý poplatok požadovaný od majiteľa každého vozidla, ktoré prechádza cez neho.“ V hneve bolo niečo úplne démonické, čo otriaslo sirom Ernestom Ivraineom, keď sa mu opakovali vyššie uvedené uznesenia: zakričal a prisahal s intenzitou, ktorá vystrašila aj jeho sestru, hoci búrka Ernesta nepohrdla viac, ako keby to bolo sanie letného vánku. Majte poplatok za jeho majetok; účtujte jeho nájomníkov za to, že vytiahli svoje výrobky cez ich zmätený most; znížte jeho majetok v hodnote; zarobte peniaze tým, že ho vytiahnete z jeho vrecka! On by ich učil, že boli vo svojich myšlienkach nešťastne omylom; on by ich spôsobil, aby ľutovali svoju nespravodlivosť voči nemu – súbor žobráckych špekulantov. Nie, on by nepočúval pána Medilla, ani by mu nedovolil byť poslaný; Ernest by mal ísť do Londýna a vziať si tú najlepšiu právnu radu, a pre právnika by mohol byť dostatočne úprimný; ale on bol sir Hughom Xiferom, ktorý bol obhajcom, a Potom Ernest, nič nenávidiac, odišiel do metropoly, vyzbrojený malými peniazmi a papiermi a nespočetnými skutkami a nástrojmi; a hneď po svojom príchode tam, jedného chladného januárového popoludnia, šiel do kancelárie pánov, ktorým mu jeho otec dal list, adresovaný v ruke tak drhnutý a zmiešaný ako temperament a duša chudobného, pánom Scottom a Smeekom, advokátom, 18, ulica Arras, námestie Belerma. A keďže sa jedna udalosť, hodná pozornosti, odohrala v dome pána Johna Merapieho, ktorý sa nachádza na vyššie uvedenom námestí, od tej doby, čo sa naposledy spomínala v tomto príbehu, môže byť určite dobre, keď sa hovorí o výsledku Ernestovej konferencie, keď vojde do žalobcovskej kancelárie, aby prechádzal z Arras Street, na 12. námestie Belerma, a videl, čo sa tam medzičasom stalo.Bolo to práve v období, keď nádherná Lortonova myšlienka, ktorá tak vzbudila hnev majiteľa raja, sa snažila dospieť do zrelosti v bláznivých mozgoch svojho sľubovaného nepriateľa, sira Hughho Xifera, že pán John Merapie vošiel do svojej šatne s zvlášt Pani Frazer si nikdy nič nevšimla, s výnimkou možno saténového šiat alebo módneho kabátu, pokiaľ na ňu neboli špeciálne poukázané, bolo by márne očakávať, že uvidí tieň, ktorý spočíva na tvári svojho brata; ale Mina, z jej tichého rohu, to videla hneď, a nejasná úzkosť sa vznášala nad jej mysľou, keď to urobila. „Nie si v poriadku, strýko?“ spýtala sa, keď stál a rozjímal o ohni. Začal na otázku, a ponáhľajúc sa chytiť poker, začal divoký útok na uhlie, zatiaľ čo on odpovedal, „Veľmi dobre, prečo si sa pýtal?“ „Pretože som si myslela, že vyzeráš zle,“ povedala. „Ill!“ zvolala pani Frazerová. „Oh, John nie je nikdy chorý. „Aké zvláštne veci hovoríš, Mina, vždy si niečo myslíš.“ „Duchovná dohoda je v každom prípade lepšia ako konanie niečoho,“ odpovedal obchodník, obracajúc sa na svoju sestru skôr ako na príjemný výraz. „Želám si od svojej duše, Elize, Moje najobľúbenejšie dieťa bolo o polovicu tak dobré ako toto,“ a poukázal na Minu, ktorá na jeho slová veľmi bledne, vstala a, položením ruky na ruku, povedala vážne: Váš „Čo Malcolm to robil, strýko?“ má „Čo neurobil okrem svojej povinnosti za posledné dva roky? to bolo bližšie k známke! 226Neposlúchal rozkazy a podporoval neposlušnosť a míňal bohatstvo a bežal v dlhoch; konal tak, ako by sa dalo konštatovať, že silný, nadmerne milostivý, vášnivý syn absurdnej hlúpej matky by to urobil, tak dobre, že je konečne odvolaný z námorníctva;“ a ako skončil, pán Merapie sa opäť horlivo chytil pokeru, zatiaľ čo pani Frazerová sa na polovici zhlboka potopila v ľahkej stoličke, ktorú zvyčajne obsadzovala. „Čo to je?“ pýtal sa pán Westwood, pri tejto kríze vstúpil do miestnosti; a John Merapie, ktorý dostal listy obsahujúce nevítanú inteligenciu práve keď opustil svoju kanceláriu, odpovedal: "Iba záverečné vystúpenie môjho synovca - brázdiť svojich dôstojníkov, byť k nim neslušný, neposlúchať rozkazy, dávať úzkosť a podráždenie všetkým svojim príbuzným a nakoniec sa hodiť na svet bez povolania alebo šiling." „Dostatočne zlé,“ uviedol pán Westwood, drsne; „ale nie tak zlé, dúfajme, ako to znie. Chudobná pani Frazerová! táto správa ju rozrušila. „Dovoľte mi, aby som vám pomohla, Mina,“ dodal; a predstierajúc, že si nevšimla jej ticho, „ďakujem vám, nie je to potrebné,“ postriekol trochu viac vody na tvár dámy a na jej čelo aplikoval nejaké parfumy, keď pomaly otvorila oči a povedala: Myslím, že mi povedali niečo hrozné o Malcolme; nie je mŕtvy, nie?“ „Nie, moja drahá pani, nie je; prosím, skladaj sám seba,“ odpovedal pán Westwood, zatiaľ čo jeho partner sa s dôverou zamotal k ohňu. „Lepšie by bolo, keby bol; čo s ním budeme robiť živí, je pre mňa nemožné povedať.“ „Ale čo sa stalo?“ spýtala sa. „John niečo povedal, ale presne si to nepamätám.“ „Nie je to nič,“ odpovedal pán Westwood. „Tvoj syn len odišiel z námorníctva, to je všetko.“ „Vyšiel z toho, Eliza, v jednoduchom angličtine,“ vysvetlil jej brat, príliš znecitlivený, aby sa roztopil do súcitu, či už zo zmätku alebo jemných pocitov. „Očakávala som to už nejaký čas, hoci som vám nikdy nič nepovedala, pretože som vedela, že ste sa mu páčili a nemali zmysel, a nebolo užitočné vás rozčuľovať; ale peniaze, ktoré som za toho chlapca zaplatila, pretože som ho vybavila na more, by takmer dali Mina šťastie. varovala som, vyhrážala som, prosila, rozkázala som, všetko bez účelu. „Nikdy som nemal rád myšlienku mora,“ začala jeho matka. „Dobrý nebesá, pani!“ prehovoril pán Merapie. „Nikdy si neodpočívala noc ani deň, kým si mi nesľúbila, že bude nasledovať svoj sklon a svoje sklony v plnom rozsahu. Chcel som, aby vstúpil do mojej kancelárie a umyl svoju absurdnú Highland hrdosť niektorými rozumnými anglickými obchodnými zvyklosťami; ale vy, ktorých spojenia, od nepamäti, boli bežnými obchodníkmi, postavili svoju tvár proti môjmu návrhu: ak je jedna vec na zemi, ktorú nenávidím viac ako inú, je to bláznovstvo. I „Neznášam vôňu špiny,“ vysvetlila dáma; ale či sa toto pozorovanie týkalo námorníctva alebo klasickej lokality, kde sa nachádzal sklad jej brata, nikdy nebolo presné, pán Merapie sa nepýtal na žiadne otázky, ale len vyhlásil: „Na svete boli horšie veci ako špina,“ čo nejednoznačné tvrdenie znamenalo množstvo, ako to cítila Mina. „Ale čo urobil?“ opýtal sa pán Westwood vo svojich najpokojnejších prízvukoch; „nemôžeme ho súdiť ponáhľavo alebo prísne, najmä keď nie je tu, aby sa bránil.Aké sú fakty prípadu?“ a pán Merapieho partner sa vrhol späť do stoličky, aby mohol počuť vo svojej ľahkosti a vo svojom voľnom čase všetky dôkazy, ktoré by sa mohli priviesť proti Malcolmu. „Vidíš, Mina,“ povedal, „nie je užitočné to popierať; išlo mi o veľa peňazí a ja som bol veľmi extravagantný, a môj strýko to robil nádherne, a prišiel s núdznymi ako pán; a predtým, ako sme sa vydali na túto poslednú zmätenú indickú plavbu, som sa rozhodol – naozaj som to urobil – odovzdať nový list a byť ekonomický, a prestať fajčiť, a udržať si svoj temperament, keď boli dôstojníci tyranskí, a, stručne povedané, robiť to, čo Anglicko, môj strýko a vy všetci očakávate, že budem robiť – moja povinnosť. „No, obrátil som list, ako som chcel; ale, bohužiaľ, to sa ukázalo horšie aj ako jeho predchodca, pretože asi desať čiar alebo tak zhora, práve keď som sa dostal do ľahkého čítania, našiel som – ako druh okrajovej poznámky – pár, čo farebné 230eyes? šedá, verím; ale nech to bolo čokoľvek, nikdy som nevidel nič podobné im predtým, a modlím sa, že nikdy nemôžem znova, pretože oni, s jedným pohľadom, účinne vyrovnal moje šance na námorné ceny peniaze. „Nikdy som nebol zamilovaný, ale v okamihu, keď som ich videl, povedal som, ako idiot, ako som bol, „môj čas prišiel.“ Chodil som pre ňu radostne na palubu, takže sa nemusíte prekvapiť, keď počujete, že to bolo len na jej účte, navždy som sa vzdal mojej nádeje na komisiu. Nakoniec tam mala byť lopta na brehu (‘v Kalkatte sa to stalo, mal by som vás informovať), na ktorú som bol pozvaný, a na ktorú sa chystala. Kapitán, ktorý sa vždy bavil, nenávidel, keď sme sa pozreli z lode, a v dôsledku toho som cítil, že je málo užitočné požiadať o jeho povolenie; stále, len pre formu, som to požiadal, a v odpovedi povedal: „Toto „nie“ som vedel, že je tak nezmeniteľné, ako keby to vyslovili Meďania a Peržania; tak som sa postavil na stranu lode a pozrel som sa na špinavú rieku a pomyslel som si, že môj otec bol dôstojníkom a všetci naši predkovia po generácie boli presne tým, čím by mali byť, a premýšľal, ako by trpeli prázdnym odmietnutím civilnej žiadosti od veľkého vnuka pedála; a rozmýšľal som, že ak by niektorý z nich mohol vystúpiť z jeho hrobu, povedal by: „Preukážte si, že ste hodní svojho mena a svojho miesta narodenia, a robte, čo chcete, napriek všetkým kapitánom anglického námorníctva.“ Okrem toho, oči, ktoré som vám „I Choď, nech sa mi archanděl sám pokúsi zabrániť.“ Willová „Ale keby všetky príbehy o jeho satanskej majestátnosti boli pravdivé, bol by skôr ochotný zviesť bezmyšlienkovú mládež k zničeniu tým, že im poskytne prostriedky na uspokojenie ich sklonov. Mal som nejasnú predstavu o plávaní na brehu, keď sa trochu zotmelo, pretože kapitán a niektorí z hlavných dôstojníkov sa chystali na večeru s jedným z veľkých magnátov miesta, a vedel som, že by som mohol ostatných ujsť; ale zrazu sa mi stalo, že by bolo ľahšie a celkom pohodlnejšie ísť s nimi do lode, čo som dosiahol vďaka súmraku, a celé množstvo tašiek a balíkov jedného a druhého druhu, ktoré mi hromadili 232sailori, ktorí boli samozrejme Bola tam, a tancovali sme a rozprávali sme sa, a predstavoval som si, že pôjde so mnou do Kamčatky, len som sa mýlil, a všetko sa rozveselilo ako svadobný zvon; a v dokonalom extaze potešenia som sa na dlhú dobu odtrhol a s jej rozlúčenými slovami, ktoré mi zazneli ako hudba v ušiach, začal za loďou. „Si pripravený, moji kamaráti?“ spýtal som sa. „Veľmi dobre, pane,“ bola odpoveď. "Mali by ste sa cítiť ochotní piť moje zdravie a zdravie môjho strýka, lord Craigmayer?" „Keď sa škótsky muž opýtal, ako môžu škótski ľudia odmietnuť? v skratke, Mina, aby som sa rýchlo dostala cez nepríjemný príbeh, bola som taká liberálna, že sa stali šikovnými, stali sa nezvládnuteľnými, pohádali sa s ľuďmi v dome a odvrátili majstra z dverí. "Vzbudil dav domorodcov, ktorí prišli kričať ako démoni okolo miesta: medzitým čas stlačil; bolo potrebné, aby sme sa dostali na loď nejakým spôsobom, a každú chvíľu dav sa zvýšil, din sa stal väčším. „Keby som mal len trblietavú čučoriedku,“ povedal jeden z námorníkov, „bála by som sa regimentov, čiže zlovestných démonov.“ „Dobre,“ odpovedal som, „za predpokladu, že tŕň, vytiahnite nohu z tohto stola,“ poukazujúc na ten, ktorý bol v ďalšom okamihu na kusy; a tak nádherne vyzbrojený, sme vystrelili. Počúvať zbabelcov tak dlho, ako nás oddeľuje dvere, by ste si predstavovali vraždu, aspoň to bolo to, čo uvažovali; ale keď som kričal, „Urobíme vám spomenúť na Highlanders,“ a začal, s námorníkmi, útočiace doprava a doľava, utiekli ako chaf pred vetrom, kričali hrozne. Kráčali sme potichu k lodi, kým jeden šikovný, 234 opatrný starý muž z Aberdeenu nezavolal: „Dinna študuje manery o’ rinnin“, ale riť sa ako brownies, pretože tu prichádzajú chokadary, ako sa im páči, a bude tam anglická hudba ráno, ak sa dostanú na nás.“ „Nestáli sme v poriadku, závisí to od vás, Mina, ale ukázali sme im v tú noc, čo dokážu vysokohorské nohy, ako aj vysokohorské zbrane: bežali, a bežali sme; to bol akýsi druhý prípad Canobie Lea, len bez koňa; a keď sme vytiahli, zasmiali sme sa im výzvu nad vodou: ale vedel som, že všetko je so mnou; cítil som to tak isté, že som sa zatvrdil pre výsledok, ktorý, ako všetky zlé udalosti, nebol veľmi dlhý. Ráno prišla strana, aby sa pýtala, ktorý z námorníkov a námorníkov Slnečnice bol v tejto oblasti zainteresovaný. A kým sa preháňali, videla sa loď, ktorá bola poslaná na breh pre kapitána. že zlyhania V okamihu, keď sa objavil, moja posledná nádej na útek zmizla; nemohol som nechať mužov trpieť za to, čo bolo v skutočnosti mojou hlúposťou, a tak som sa priznal, že som bol na brehu, hoci do tejto hodiny, verím, má len tmavú predstavu, ako som sa tam dostal. „Nepotrebujem vám povedať všetko, čo nasledovalo.To, čo mi povedal, a to, čo som mu povedal, znie v tej dobe oveľa lepšie, než by to urobilo na opakovaní.Bol hrubý a ja – dôstojníci si mysleli – neslušný: tak, aby som zabránil tomu, aby som kedykoľvek otočil tretí list v námorníctve, a aby sa zbavil veľmi nepríjemného jednotlivca, nakoniec sa rozhodli odmietnuť mi službu; a tak, Mina, na záver všetkého, tu som ja, zatiaľ čo ona so šedými očami sa oženila, o štyri týždne neskôr, veliteľ batérie, alebo niečo také, s ktorým nebesá posielajú, môže žiť šťastne. „Pamätáš si, Malcolm, keď som bol malý, tak ma volal.“ "No, ale teraz nie si dieťa, a nepáči sa mi to, Mina, a nepáči sa mi to, a už nechcem znášať jeho zmätený patronizačný vzduch." „Mala si to lepšie, Malcolm,“ povedala. „Lepšie! a prečo sa modliť?“ žiadal. „Pretože,“ odpovedala vážne, „môže môjho strýka prinútiť veriť čokoľvek a robiť čokoľvek; 236 a viete, ako je sklamaný z toho, že ste boli vyhodení, a —“ „Pozerám sa na moje porušenie disciplíny rovnako vážne, ako keby som zavraždil svojho vyššieho dôstojníka, alebo mu ukradol peniaze, alebo spáchal nejaký iný strašný zločin. Áno, vidím to všetko; a ako divoko sa na mňa pozerá, a ako zriedkavo hovorí syľavu priamo svojmu povinnému synovcovi, keď mu to môže pomôcť; ale ja sa ani trochu nebojím strýka Johna: príde v pravý čas a urobí to, čo je správne a spravodlivé, bez ohľadu na to, kto sa ho pokúša ovplyvniť. „Drahý Malcolm, nezomrie,“ povedala Mina, akoby ju bolel návrh a spôsob, akým sa to robilo. "Som si istý, že dúfam, že nie," odpovedal; "lebo toľko poviem o strýkovi Johne, že jemný a lepší človek nikdy nedýchal; a to je práve to, čo ma robí tak istým, že nám vždy dá časť svojich peňazí, kým žije, a keď zomrie - čo, verím, nemusí byť, kým nebudeme sivé vlasy, Mina - on nám to zanechá; a pretože poznám jeho srdce tak dobre, hovorím, že sa nebojím ani Westwooda, ani akéhokoľvek živého muža, a preto mu dám príležitosť ukázať, že moja sestra sa nebude ženiť s každým povýšeným zamestnávateľom, ktorý si myslí, že je vhodný na to, aby si predstavil vhodného manžela pre ňu." „Malcolm, či si ma nemiluješ?“ „Áno, moja sestra, ale v dôsledku toho dúfam, že mi nebudeš hovoriť, že sa mu veľmi páčiš.“ „Neznášam ho a pohŕdam ním,“ odpovedala, „ale v poslednej dobe som sa ho tiež bála. „Čo to môže byť, neviem; ale som pozitívna, že niekde je niečo zlé: v poslednej dobe sa správanie pána Westwooda úplne zmenilo; kedysi bol zdvorilý, takmer k služobnosti, a do istej miery opatrný a opatrný; ale teraz by ste si mysleli, že je pánom nášho osudu. „Čo vám do hlavy vložilo túto myšlienku?“ opýtal sa. „Môj vlastný pohľad a...“ „Panna Caldera,“ opýtal sa Malcolm, „ktorá ťa chce usadiť ako každú inú dievčinu v Londýne, ak by mohla; ale v tomto prípade v žiadnom prípade nie. Nevyberám si, aby si si sa oženil s týmto mužom, a som odhodlaný priniesť veci do krízy nejakým spôsobom. Odkedy môj strýko odišiel do Holandska, 238 Aj ja som si všimol zmenu v spôsobe pána Westwooda, od mimoriadneho občianstva k triumfálnemu neúspechu. Nemá zmysel žiadať moju matku, aby sa postavila proti jeho návštevám, pretože sa jej páčia, a on ju baví; a okrem toho nemohla pochopiť: ale vždy, keď sa strýko John vráti, budem mať "Môžete urobiť hlúposť, aby ste sa pohádali s týmto mužom," povedala. "Chceš sa s ním oženiť?" žiadal ostro; "pretože, ak chcete zahanbiť seba a svoje spojenia svadbou bez narodenia, alebo postavenia, alebo čokoľvek iné, čo mení otázku." Takmer prvýkrát v jej živote, Mina skontrolovala nahnevanú odpoveď, ktorá takmer unikla jej perám. „Nenechajme sa hádať, Malcolm,“ povedala. „Ak si myslíš, že by som sa o neho mohla starať, mýliš sa; ale to v súčasnosti nie je problém: cítim, že by sme mohli urobiť zle, aby sme ho urazili, a viete, že by ste teraz mali byť vo svojom správaní dvojnásobne opatrní, ako─“ „Ako sa hanbím za sily, ktoré sú,“ skončil Malcolm, keď videl, že váha; „ďakujem ti, Mina, za tvoju milú úvahu.“ „Keďže ste v hanbe,“ pokračovala odvážne, „mali by ste byť veľmi opatrní; a mohlo by byť pre vás dobré, drahý brat, premýšľať, ako som nedávno robil, že hoci môj strýko je bohatý a veľkorysý a polovičný brat našej matky, a vychoval nás a vychovával nás, napriek tomu, keď je všetko povedané, nie je povinný zabezpečiť pre nás, a, Malcolm, nemôže to urobiť.“ A z týchto dôvodov je pre vás veľmi žiaduce, aby ste sa „usadili“, a pán Alfred Westwood je jediný oprávnený, alebo nevhodný, ktorý vás otvorí a slečna Caldera môže vidieť v súčasnosti, chcete byť zdvorilý k nemu samému a chcete, aby som bol tak aj ja: nie je to, Mina?“ Opäť sa jej na tvár vrhla nahnevaná krv a ona sa zúfalo spýtala: „Videl si, že som k nemu zdvorilý, odkedy som vyrastal, odkedy som bol dieťaťom, odkedy som začal chápať jeho charakter a ciele, názory a túžby? „No, nie,“ priznal Malcolm, „ale potom, vidíš, zdvorilosť nebola nikdy považovaná za tvoju silnú stránku a tvoje správanie bolo pre neho vždy rovnaké ako pre všetkých ostatných. „Ty si veľmi nespravodlivý, Malcolm,“ kričala. „No, možno áno,“ zasmial sa, „ale sľub mi jednu vec a už o tebe nepochybujem. „Nenechaj sa ovplyvniť slečnou Calderou ani nikým iným; ale ak ťa tento muž niekedy požiada, aby si sa s ním oženil, povieš mu „nie“, ako to môžeš a často povieš iným ľuďom, rýchlo a rozhodne; nech nie je chyba v tejto veci: čo hovoríš, sestra, sľúbiš?“ „Vierne,“ odpovedala, „a na druhej strane budeš opatrný, ako ho urážaš; budeš aspoň civilistom, kým sa môj strýko nevráti domov?“ Malcolm odpovedal: „Súhlasím, a potom sa s ním o tom porozprávam, lebo sa nikdy, nikdy nepovie, že moja sestra si vzala nenarodeného muža.“ Po tom, čo priniesol rozhodujúci úder manželským projektom Alfreda Westwooda, Strojár, ktorý nedávno nadobudol 241 nádherných a najviac mylných myšlienok na tému jeho vlastného a jeho rodinného významu, položil si klobúk a odišiel na Regent Street, premýšľajúc, kedy by mohol byť dosť bohatý na to, aby sa prihlásil do klubu a mal kone a služobníkov a byť nezávislý od všetkých; lebo v celej Anglicku nebol žiaden pyšnejší, ani viac extravagantný, ani smiešnejší mladý muž ako chytrý, nerozmýšľavý, dobrosrdečný Malcolm Frazer, neskorý na H. M. S. Sunflower, ktorý mal mimoriadne vytrvalú pamäť na svojich predkov na Vysočine, a rovnako pozoruhodnú možnosť zabudnúť, že jeho matka bola Vpredu

O knižnej sérii HackerNoon: Prinášame vám najdôležitejšie technické, vedecké a vnímavé knihy verejnej domény. Táto kniha je súčasťou verejnej domény. Astounding Stories. (2009). ASTOUNDING STORIES OF SUPER-SCIENCE, FEBRUÁR 2026. USA. Projekt Gutenberg. Dátum vydania: 14. februára 2026, z https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Túto knihu môže používať ktokoľvek a kdekoľvek bezplatne a bez akýchkoľvek obmedzení. Môžete ju kopírovať, odovzdať alebo opätovne použiť v súlade s podmienkami licencie projektu Gutenberg, ktorá je súčasťou tejto knihy alebo online na adrese www.gutenberg.org, ktorá sa nachádza na adrese https://www.gutenberg.org/policy/license.html. 