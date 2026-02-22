Kuinka pudonnut silta järkytti koko seurakuntaa

Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories on osa HackerNoon's Book Blog Post -sarjaa. Voit hypätä mihin tahansa tämän kirjan lukuun täällä. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter XII: A Bone of Contention Hämmästyttävät tarinat supertieteestä helmikuussa 2026: Maurit ja fennit, kokoelma 1 (kolmannesta) - luku XII Yksi ristiriitainen luu By J. H. Riddell Ernest Ivraine oli juuri alkanut etsiä vastausta viimeisimpään intialaiseen lähetykseensä, kun hänen isänsä teki eräänlaisen lopullisen iskun sille epätavalliselle luottamukselle, jonka hän oli vähän aikaisemmin lohduttanut näennäisesti perillistään, lähettämällä tuon melankolisen yksilön Lontooseen neuvottelemaan asianajajan kanssa hänen oikeuksistaan, Sir Ernest Claude Ivraine, tietyn sillan suhteen, joka sijaitsee tietyllä tiellä, joka tie kulki yhden osan hänen paratiisimaansa kautta, ja joka oli ollut kärsimys köyhän baronetin lihassa, ja riidan luu häntä ja neljää hänen naapuriaan vuosia; aina siitä lähtien, itse asiassa, viimeisen pahan omistajansa kuoleman ansiosta, hän oli Sillä edellä mainitut yksilöt väittivät, että se oli julkinen tie, jonka he kulkivat, ei kiitos hänelle tai kenellekään muulle, kun taas Sir Ernest julisti, että se oli vain siksi, että asia ei ollut oikeudenkäynnin kustannuksella, että hän antoi heille luvan ajaa tai kävellä tai ratsastaa sen varrella lainkaan; mutta olipa se alun perin ollut julkinen tai yksityinen, yksi asia baronetti tiesi, ja hänen vastustajansa olivat tietoisia, nimittäin, että aika ja tapa oli ottanut entiseltä vallan, vaikka ei tahtoa, sulkea sen; ja että sen seurauksena yhteinen omaisuus se oli kaikille aikomuksille ja tarkoituksille tullut. Niinpä hänen ilonsa oli suuri, kun eräänä talvi-iltana jyrkkä joki, joka kerran vahvistui, sytytti sillan, joka levitti tien puolivälissä, jättäen aukon, jonka poikkeuksellisen hyvin asennettu mies olisi voinut ehkä tyhjentää, mutta joka tavallisille kuolevaisille, vaunuille, vaunuille ja ryöstöille esitti ylitsepääsemättömän esteen: vedet olivat tehneet sen, mitä hän oli rikkaudella ja järjellä ja lahjakkuudella voinut tehdä, pysäyttäneet vastustajiensa edistymisen maidensa läpi; ja baronetti, joka vaati tietä, mutta vähän itse, nauroi ja ravisteli ja hieroi käsiään suurimmassa ilossa, kun Ernest kertoi hänelle onnettomuudesta, ja lisäsi "Minulla on ne nyt", sanoi Sir Ernest, kaikki hänen kasvojensa ryppyjä kasvavat pidemmiksi ja syvemmiksi, ikään kuin auttaakseen ilmaisemaan paholaisen iloa, joka valaisi hänen silmänsä; "Minulla on ne nyt!" ja vaikka hänen poikansa oli niin harkinnanvarainen ja niin vähän uteliaisuutta, ettei koskaan kysynyt, miten hänen isänsä "käsitti" heitä, kuitenkin aika antoi Ernest Ivrainen ymmärtää täysin arvokkaan isänsä puheen merkityksen. Suuret olivat ne pohdinnat, jotka seuraavat sillan romahtamisen jälkeen Lortonin pienessä seurakunnassa ja monissa muissa seurakunnissa kilometrien ympäri: tie oli niin välttämätön monille maanomistajille; sen varrella oleva liikenne oli niin suuri, että postin pysäyttäminen tuskin olisi voinut aiheuttaa suurempaa julkista tunteita kuin kolmen muinaisen arkin kaataminen: levyjä heitettiin yli, tilapäisinä korvikkeina rehelliselle kivelle ja kalkkikivelle; mutta virta, joka ajoittain nauraa avainkiville ja säätiöille, halveksii puuta, ja lähes ikuisesti, tuon kovimman talven aikana, viestintä välitettiin Sir Ernest Ivraineille, "että silta oli jälleen kaatunut;" jonka vastaanotosta Squires piti myöhään asiakkaansa juhlallisen konklaven "mitä oli tehtävä", heidän satamansa yli ja heidän mahagoni-pöydänsä ympärillä; maanviljelijät puhuivat surullisesti markkinoilla "seitsemän mailia" heidät oli pakko ajaa ympäri, sen seurauksena, että "hehkuva voden silta" oli kuljetettu uudelleen; ja eräänlainen aristokraattinen ja demokraattinen vuokranantaja ja vuokranantaja-kokous kutsuttiin keskustelemaan asiasta luottamuksellisesti ystävälleen, kun hän ajatteli, että "vanha laskeutunut omistaja sanoi, että Sir Ernestin oli pakko rakentaa silta uudelleen; ja valtavan runsas mielipiteen monimuotoisuus sanoi, että hän "tietää, että bar ”Tunnustavatko he tietä yksityisomistukseksi?” vaati Sir Ernest, kun herra Medill oli päättänyt. Tämä herrasmies vastasi, hän uskoi, että se ei ollut kysymys, joka oli otettu huomioon. "No, sitten otetaan se huomioon, ja sitten annan vastaukseni", vastasi baroni, jonka vastaus oli, että kuukauden ajan hän piti vihollisensa väittämässä ja keskustelemassa siitä, pitäisikö hänen myöntää hänen oikeutensa vai säilyttää omansa; ja asia saatettiin vain pitkälti päätökseen baronin puheella, niin että "jos he tunnustivat sen yksityiseksi tieksi, hän ei rakentaisi siltaa uudelleen, ja jos he voisivat todistaa sen olevan julkinen, he voisivat tehdä sen itse." Sitten puhuttiin siitä, että Baronet antautui; mutta Sir Ernest rohkaisi heitä tekemään sen: sitten tuli toivo, että piirikunta korjaisi sillan; mutta koska kysymys oli pelkästään paikallista etua, piirikunta kieltäytyi puuttumasta. tekemällä "Anna heidän rakentaa pois", sanoi Sir Ernest; "tiet eivät tee minulle paljon haittaa, vain haluan, että he joutuvat maksamaan etuoikeudesta:" jota kristillinen puhe aiheutti äskettäin ostettu satoja hehtaareja maata, joka voitaisiin saavuttaa vain ylittämällä silta, jonka baronet aikoo naapureidensa rakentaa hänelle, ellei, totisesti, Matka, joka oli julkinen, lisäsi tämän, hänen viimeisen "kauppansa", arvoa, mutta vanha mies oli liian varovainen sanomaan niin kenellekään, paitsi pojalleen, jolle salaisuuden luovuttaminen oli - kuten hänen isänsä usein väitti - parempi kuin sen hautaaminen, koska se voisi olla kaivettu maasta, mutta ei koskaan Ernestistä. Lähtö "Minä en maksa sille penniäkään; he saattavat ajatella olevansa varmoja siitä, etten minä palvelisi heitä varoittamalla heitä rakentamasta tiloillani; he olisivat parempia olemaan kiduttamatta minua, tai voisin antaa heille vielä vaivaa. Kuitenkin, kun harvat miehet kiirehtivät laittamaan rahaa ulos, tuli kesän puoliväli, sen kukinta ja sen ruusut, ja silti "silta" oli vain matolla, ei joen yli.Jälkimmäinen juoksi hitaasti ja rauhallisesti, ei koskaan unelmoinut tuona polttavana vuodenaikana häiritsevänsä säikeitä ja laatikoita ja tukia, jotka se oli säännöllisin väliajoin pyyhkinyt pois edellisen talven aikana; ja "valittu komitea" maanomistajista ja muista omistajista, jotka olivat ottaneet aivoilleen ja taskuilleen sillan suunnittelun ja rakentamisen, pysähtyi miettimään, miten heidän esineensä voitaisiin onnellisesti toteuttaa, ja silti heidän lompakkonsa eivät saisi olla kevyempiä. Syksy kulunut; ei ollut mitään hyötyä alkaa rakentaa tuona ajankohtana vuodesta, joten he kesti kuukausi tai kaksi pidempään keskustella kysymyksestä, ja kun se olisi koskaan ratkaistu, tai kun silta olisi koskaan alkanut, on epävarmaa, ei ollut tuoreita tulvia pyyhkäisi puun korvike 222off joitakin tuntemattomia burne, ja jätti maanviljelijät valittamaan. He tulivat suurella voimalla ja kertoivat valiokunnalle, että Heille tehdään pysyväksi se hetki, jona kevät sallii työläisten aloittaa työn; ja kun taivas on lähettänyt valoa komiteaa muodostavien herrojen ymmärrykseen ja maalliset toimijat ovat tehneet tämän valon vieläkin kirkkaammaksi, he kaikki yhtäkkiä, kaikkien hämmästykseksi ja ekstaasiksi itsestään, törmäsivät ja tulostivat sarjan päätöslauselmia seuraavasti: Muuta 1. että herra Jonesin tarjous olisi hyväksyttävä; 2. että he, neljä omistajaa, korvaisivat kaikki liiketoimintaan liittyvät kulut; 3. että he pitäisivät itseään sillan ainoina omistajina; ja 4. että portti olisi rakennettava, ja jokaisesta ylittävän ajoneuvon omistajalta vaadittaisiin pieni maksu. Jotakin täysin demonista oli raivoissa, joka järkytti Sir Ernest Ivrainea, kun edellä mainitut päätöslauselmat toistettiin hänelle: hän kiristi ja vannoi voimakkuudella, joka järkytti jopa hänen sisartaan, vaikka myrsky ei liikuttanut Ernestia enempää kuin jos se olisi ollut kesän tuulen haju. Hän opettaisi heille, että he olivat kurjasti väärässä ajatuksissaan; hän tekisi heistä katumuksensa hänelle — joukko kerjäläisiä spekulaattoreita.Ei, hän ei neuvottelisi herra Medillin kanssa eikä sallisi hänen tulla lähetetyksi hänen luokseen; hän oli riittävän hyvä ja taitava, ja asianajajan kannalta hän saattoi olla rehellinen; mutta hän oli Sir Hugh Xiferin apulainen, ja hän ei saisi, ainakaan tässä tapauksessa, olla hänen, koska Sir Hugh (palttinen ritari) tiesi, että hän oli pitänyt pitkiä keskusteluja hänen kanssaan aiheesta. Silloin Ernest, ei mitään inhottavaa, lähti metropoliin, aseistettu pieniä rahaa ja papereita ja lukemattomia tekoja ja välineitä; ja heti saapuessaan sinne, erään kylmän iltapäivän tammikuussa, hän meni toimistoon herrasmiehiä, joille hänen isänsä oli antanut hänelle kirjeen, joka oli osoitettu kädessä niin raaputettu ja supistunut kuin temperamentti ja sielu kurja, rouva Scott ja Smeek, avustajat, 18, Arras Street, Belerma Square. Ja kuten eräs huomionarvoinen tapahtuma oli tapahtunut edellä mainitussa neliössä sijaitsevassa John Merapien talossa, siitä lähtien kun se viimeksi mainittiin tässä tarinassa, on varmasti hyvä, kun puhutaan Ernestin konferenssin tuloksesta, kun hän astuu asianajajan salakavalaiseen toimistoon kävelemään Arras Streetistä Belerma-aukiolle numeroon 12 ja katsomaan, mitä siellä oli tapahtunut väliaikaisesti. Se oli juuri aikaa, jolloin loistava Lortonin ajatus, joka oli niin herättänyt Paratiisin omistajan vihaa, kamppaili kypsymisen kanssa vannotun vihollisensa, Sir Hugh Xiferin, sumuisissa aivoissa, että John Merapie astui piirustukseensa omituisella, hirvittävällä ilmeellä, joka oli hyvin erilainen kuin hänen tav Rouva Frazer ei koskaan huomannut mitään, paitsi ehkä satinoitu mekko tai muodikas hame, paitsi jos se oli nimenomaisesti osoitettu hänelle, olisi ollut turhaa odottaa häntä näkemään varjon lepäävän veljensä kasvoilla; mutta Mina, hiljaisesta kulmastaan, näki sen välittömästi, ja epämääräinen ahdistus hyppäsi hänen mielessään, kun hän teki niin. ”Etkö ole kunnossa, setä?” hän kysyi, kun hän seisoi tuijottamassa tulta. Hän alkoi kysymyksestä, ja kiireesti ryöstäen pokerin, aloitti raa'an hyökkäyksen kivihiilille, kun hän vastasi: ”Hyvä asia, miksi sinä kysyit?” ”Koska luulin, että näytit sairaalta”, hän sanoi. ”Hei!” huusi rouva Frazer; ”oh, John ei ole koskaan sairas. ”Hyvää sopimusta on parempi tehdä kuin tehdä jotakin”, kauppiaat vastasivat, kääntymällä mieluummin miellyttävällä ilmaisulla sisarelleen. ”Haluan sielustani, Eliza, Suosikki lapsi oli puolet niin hyvä kuin tämä”, ja hän osoitti Mina, joka, kasvaa hyvin vaalea hänen sanojaan, nousi ja, laittaa kätensä hänen käsivartensa, sanoi vakavasti, Sinun ”Mitä Malcolm teki sen, setä?” on "Mitä hän ei ole tehnyt, paitsi velvollisuutensa viimeisten kahden vuoden aikana? jotka olivat lähempänä merkkiä! 226Hän on tottelematon käskyjä ja edistää tottelemattomuutta ja kuluttaa varallisuutta ja juoksee velkaa; hän on toiminut niin kuin, voitaisiin päätellä, päävoimainen, liioiteltu, intohimoinen poika järjettömän tyhmä äiti, niin hyvin, että hänet lopulta hylätään laivastolle;" ja, kuten hän päätteli, herra Merapie tarttui kiivaasti pokeriin jälleen kerran, kun taas rouva Frazer upposi puoliksi taaksepäin huimaavaan tuoliin, jonka hän tavallisesti miehitti. "Mitä se on?" kysyi herra Westwood, kun tämä kriisi tuli huoneeseen; ja John Merapie, joka oli saanut kirjeitä, jotka sisälsivät toivotonta tiedustelua juuri kun hän lähti toimistostaan, vastasi: "Vain veljenpoikani lopullinen suorituskyky - partaa virkamiehiään, olla epäkohtelias heitä kohtaan, tottelematta käskyjä, antamalla ahdistusta ja ärsytystä kaikille sukulaisilleen, ja lopulta heittelemällä itsensä ympäri maailmaa ilman ammattia tai shilling." ”Huonoa tarpeeksi”, huomautti herra Westwood, rohkeasti; ”mutta ei niin huonoa, toivotaan, kuten se kuulostaa. köyhä rouva Frazer! uutinen on järkyttänyt häntä.Anna minun auttaa sinua, Mina”, hän lisäsi; ja teeskennellessään, ettei huomannut hänen hiljaisuuttaan, ”kiitos – se ei ole välttämätöntä”, hän ruiskutti hieman enemmän vettä naisen kasvoille ja levisi muutaman hajuveden hänen otsaansa, kun hän hitaasti avasi silmänsä ja sanoi: Luulen, että he kertoivat minulle jotain kauheaa Malcolmista; hän ei ole kuollut, eikö? "Ei, rakas rouva, hän ei ole; rukoilkaa, että sävelet itseäsi", vastasi herra Westwood, kun hänen kumppaninsa muttered, luottavaisesti, tuleen, "Parempi, että hän oli; mitä me teemme hänen kanssaan elossa on mahdotonta minulle sanoa." "Mutta mitä tapahtui?" hän kysyi; "John sanoi jotain, mutta en muista tarkalleen." "Se ei ole mitään", vastasi herra Westwood; "poikasi on vain jättänyt laivaston, se on kaikki." "Hän on joutunut ulos siitä, Eliza, puhtaalla englanniksi", selitti hänen veljensä, liian suitsutettuna, että se olisi sulautunut katkeruuteen, joko hikoilemalla tai hienoilla tunteilla. "Olen odottanut tätä jo jonkin aikaa, vaikka en ole koskaan sanonut sinulle mitään, koska tiesin, että pidit hänestä ja ei ollut mitään järkeä, eikä ollut mitään syytä ärsyttää sinua; mutta rahat, jotka olen maksanut tälle pojalle, koska olen asentanut hänet merelle, olisivat melkein antaneet Minalle omaisuuden. varoitin, uhkailin, rukoilin, käskenyt, kaikki tarkoituksetta. "Minä en koskaan pitänyt ajatuksesta merestä", alkoi hänen äitinsä hiljaa. ”Hyvä taivas, rouva!” sanoi herra Merapie, ”et ole koskaan levännyt yötä päivää, ennen kuin olet antanut minulle lupauksen, että hän noudattaa omia ja omia taipumuksiasi täysimääräisesti. Halusin, että hän astuisi toimistooni ja pestä pois hänen absurdin korkean maan ylpeytensä muutamalla järkevällä englantilaisella liiketoimintatottumuksella; mutta sinä, jonka yhteydet ovat muinaisista ajoista lähtien olleet tavallisia kauppiaita, asetat kasvosi minun ehdotukselleni: jos on yksi asia maan päällä, jota vihaan enemmän kuin toinen, se on hulluutta. I "Minä niin inhoan paikan tuoksua", nainen selitti; mutta olipa tämä havainto viitattu laivastoon tai klassiseen paikkakuntaan, jossa hänen veljensä varasto sijaitsee, ei koskaan tarkasti selvitetty, herra Merapie ei kysynyt kysymyksiä, vaan vain julisti: "Maailmassa oli pahempia asioita kuin paikka", mikä epäselvä väite merkitsi määriä, kuten Mina tunsi. "Mutta mitä hän on tehnyt?" kysyi herra Westwood kaikkein rauhoittavimmin; "me emme saa tuomita häntä kiireellisesti tai ankarasti, varsinkin kun hän ei ole täällä puolustamaan itseään.Mitkä ovat tapauksen tosiasiat?" ja herra Merapien kumppani heitti itsensä takaisin tuoliin, jotta hän voisi kuulla mukavasti ja vapaa-ajallaan kaikki todisteet, jotka voitaisiin tuoda Malcolmia vastaan. "Katso, Mina", hän sanoi, "ei ole mitään hyötyä kieltää sitä; kävin läpi paljon rahaa ja olin hyvin ylimielinen, ja setäni kantoi kaiken ihmeellisesti, ja tuli ulos tarvitsevien kanssa kuin herra; ja ennen kuin lähdimme tähän viimeiseen hämmentyneeseen intialaiseen risteykseen, päätin - itse asiassa tein - kääntää uuden lehden ja olla taloudellinen, ja lopettaa tupakointi, ja pitää itseni rauhallisena, kun upseerit olivat tyrannisia, ja lyhyesti sanottuna tehdä mitä Englanti, setäni ja te kaikki odotitte minua tekemään - velvollisuuteni. "No, käänsin lehden, kuten olin aikonut; mutta valitettavasti se osoittautui pahemmaksi kuin sen edeltäjä, sillä noin kymmenen riviä ylhäältä, juuri kun tulin helppoon lukemiseen, löysin - eräänlaisena marginaalisena muistiinpanona - pari, mikä väri oli 230 silmää? harmaa, uskon; mutta mitä tahansa ne olisivat voineet olla, en ole koskaan nähnyt mitään tällaista ennen, ja rukoilen, etten voisi enää koskaan, koska he, yhdellä silmäyksellä, tehokkaasti selvittivät mahdollisuuteni merenkulun palkintorahalle. "En ollut koskaan ollut "rakastunut", mutta hetki, jolloin näin heidät, sanoin, kuten idiootti kuin olin, "minun aika on tullut." olisin käynyt lautasella iloisesti hänelle; joten sinun ei tarvitse olla yllättynyt kuullessasi, että se oli yksinomaan hänen tilillään, luovutin ikuisesti toivomukseni komissiosta. vihdoin oli oltava pallo rannalla ('kahden Calcuttassa asia tapahtui, minun pitäisi ilmoittaa teille), johon olin kutsuttu, ja johon hän oli menossa. "Tämä "ei" tiesin olevan yhtä muuttumaton kuin midialaiset ja persialaiset olisivat sanoneet; niin minä asetin itseni laivan puolelle ja tuijotin likaiselle joelle, ja ajattelin, että isäni oli ollut upseeri, ja kaikki esi-isämme sukupolvien ajan olivat juuri sitä, mitä heidän olisi pitänyt olla, ja mietin, miten he olisivat kantaneet tyhjän pisteen kieltäytymisen siviilikysymyksestä, jonka teki pedarilaisen suuri lapsenlapsi; ja mietin, että jos joku heistä olisi voinut nousta haudastaan, hän olisi sanonut: 'Osoita itsesi arvolliseksi nimestäsi ja syntymäpaikastasi, ja tee mitä haluat, huolimatta kaikista englantilaisten laivaston kapteeneista.' ”I Mene, anna itse arkkivihollisen yrittää estää minua.” tahtoo ”Mutta jos kaikki hänen saatanallisen majesteettinsa kertomukset olisivat totta, hän on melko mielissään houkutella ajattelemattomia nuoria tuhoon esittämällä heille keinoja tyydyttääkseen heidän taipumuksensa. Minulla oli hämärä ajatus uida rannalla, kun se tuli hieman pimeäksi, sillä kapteeni ja jotkut päälliköt menivät illalliselle erään paikan suurimpien magnaattien kanssa, ja tiesin, että voisin kiertää toiset; mutta yhtäkkiä minulle kävi ilmi, että heidän kanssaan olisi helpompaa ja täysin mukavampaa mennä veneeseen heidän kanssaan, tehtävä, jonka tein iltapäivän ansiosta, ja koko joukko laukkuja ja paketteja, jotka 232 merimiestä, jotka olivat tietysti tietämättömiä siitä, että kuka Hän oli siellä, ja tanssimme ja puhuimme, ja kuvittelin, että hän olisi mennyt minun kanssani Kamtschatkaan, vain olin väärässä, ja kaikki meni iloiseksi kuin hääkello; ja täydellisessä ilon ekstaasissa repäisin itseni pitkälle, ja hänen eronneiden sanojensa kanssa, jotka soivat kuin musiikkia korviini, aloitin veneen.Jos olisin vain mennyt suoraan siihen, olisin ollut H.M.S. Sunflowerissa tähän asti; mutta kohtalo heitti tieni yli joitakin miehistöstäni, omia kansalaisiani, pörröileviä kavereita selkänojaan, paha nero kuiskasi, että koska he olivat tehneet minulle paljon, oli minun tehtäväni tehdä heille vähän. ”Oletko valmis, poikani?” sanoin minä. ”Voi, herra”, oli vastaus "Pitäisikö sinun juoda minun terveyttäni ja minun setäni, Craigmayerin laidun, terveyttä?" "Kun skotlantilainen kysyi, miten skotlantilaiset voisivat kieltäytyä? lyhyesti, Mina, päästäkseen nopeasti epämiellyttävän tarinan yli, olin niin liberaali, että he tulivat oveliksi, tulivat hallitsemattomiksi, riitelivät talon ihmisten kanssa ja käänsivät mestarin ovesta. Hän nosti esiin joukon alkuperäiskansoja, jotka tulivat huutamaan paikalle kuin demonit: sillä välin aika painoi; meidän oli tarpeen päästä laivaan jollain tavalla, ja joka hetki väkijoukko kasvoi, tan tuli suuremmaksi. ”’Jos minulla olisi vain jumalaiskynttilä’, sanoi yksi merenkulkijoista, ‘en pelkäisi, että joukko ryhtyisi taistelemaan paholaisten kanssa.’ "No", vastasin minä, "väärin oletus, poista jalka siitä pöydästä", osoittaen sellaista, joka seuraavana hetkenä oli paloitettuna; ja niin loistavasti aseistettu, me huusimme. Kun olimme kuulleet pelkurit niin kauan kuin ovi erotti meidät, olisit kuvitellut murhan, ainakin, oli se, mitä he ajattelivat; mutta kun huusin: 'Me saamme sinut muistamaan Highlandersin', ja aloin, merimiehet, lyömällä oikealle ja vasemmalle, he pakenivat kuin tuulen edessä, huusivat kauheasti. ”Kävelimme hiljaa laivaan, kunnes viisas, 234 varovainen vanha kaveri, Aberdeenistä, huusi: ’Dinna opiskelee tapaa o’ rinnin’, mutta huutaa kuin brownies, koska täällä he tulevat wi’ chokadars, kuten he ca’ heitä, ja siellä on englantilaista musiikkia aamulla, jos he saavat tartunnan o’ us.” ”Me emme ’pysyneet menon järjestyksessä’, sinä saatat riippua, Mina, mutta näytimme heille sinä iltana, mitä Highland-jalat ja Highland-aseet voivat tehdä: he juoksivat, ja me juoksimme; se oli eräänlainen toinen Canobie Lean tapaus, vain ilman hevosia; ja kun vetäydyimme pois, nauroimme heille haasteen yli vesien: mutta tiesin, että kaikki oli minun kanssani; tunsin sen niin varmaksi, että painoin itseäni lopputulokseen, joka, kuten kaikki pahat tapahtumat, ei ollut kovin kauan tulossa. Aamulla eräs puolue lähti kyselemään, kumpi auringonkukan välittäjistä ja merimiehistä oli ollut Ja kun he vaelsivat, näkyi laiva, joka oli lähetetty maihin päällikölle. Tätä Epäonnistuminen Hetken kuluttua kun hän ilmestyi, viimeinen toivoni pakenemisesta katosi; en voinut antaa ihmisten kärsiä siitä, mikä oli itse asiassa ollut minun hulluuteni, ja niin tunnustanut olleensa rannalla, vaikka tähän aikaan, uskon, hänellä on vain hämärä käsitys siitä, miten päädyin sinne. ”Minun ei tarvitse kertoa teille kaikkea seuraavaa.Mitä hän minulle sanoi, ja mitä sanoin hänelle, kuulosti silloin paljon paremmalta kuin toistettaessa.Hän oli ruma, ja minä – virkamiehet ajattelivat – epäkohtelias: niin, estämällä minua kääntämästä kolmatta lehteä laivastossa ja päästäkseni eroon hyvin hankalasta henkilöstä, he lopulta päättivät hylätä minulle palvelun; ja niin, Mina, lopuksi kaikki, tässä olen, kun hän harmailla silmillä meni naimisiin, neljä viikkoa myöhemmin, akkujen komentaja, tai jotain sellaista, jonka kanssa taivas lähettää hän voi elää onnellisesti. "Muistatteko, Malcolm, hän kutsui minua niin, kun olin lapsi." "No, mutta sinä et ole lapsi nyt, enkä pidä siitä, Mina, enkä pidä hänestä, enkä aio enää kestää hänen hämmentynyttä suojelevaa ilmaa." ”Sinulla oli parempi, Malcolm”, hän sanoi. ”Parempi! ja miksi rukoilla?” hän vaati. ”Koska”, hän vastasi vakavasti, ”hän voi saada setäni uskomaan mitä tahansa ja tekemään mitä tahansa; ja sinä tiedät, kuinka pettynyt hän on siitä, että sinut hylättiin, ja—” ”Katson kurinpidon rikkomustani aivan yhtä ankarasti kuin olisin murhannut ylimmän upseerini tai varastanut häneltä rahaa tai tehnyt jotain muuta kauheaa rikosta. Kyllä, näen kaiken tämän; ja kuinka vilpittömästi hän katsoo minua, ja kuinka harvoin hän puhuu sananlaskua suoraan velvolliselle veljellensä, kun hän voi auttaa sitä; mutta en pelkää edes vähän Uncle Johnia: hän tulee ajoissa ympäriinsä ja tekee sitä, mikä on oikein ja oikeaa, riippumatta siitä, kuka yrittää vaikuttaa häneen. "Rakas Malcolm, hän ei kuole", sanoi Mina, ikään kuin ehdotus ja tapa, jolla se tehtiin, satuttaisi häntä. "Olen varma, että en", hän vastasi, "sillä sanon niin paljon Uncle Johnille, että lempeä ja parempi mies ei koskaan hengittänyt; ja juuri siksi minusta tuntuu niin varmalta, että hän antaa meille aina rahansa, niin kauan kuin hän elää, ja kun hän kuolee - mikä, uskon, ei ehkä ole, kunnes olemme harmaat hiukset, Mina - hän jättää sen meille; ja koska tunnen hänen sydämensä niin hyvin, sanon, etten pelkää Westwoodia enkä ketään elävää miestä, ja otan siksi aikaisin tilaisuuden näyttää hänelle, että sisareni ei aio mennä naimisiin jokaisen edistyneen työntekijän kanssa, joka ajattelee sopivan kuvitella itselleen sopivan aviomiehen hänelle." "Eikö Malcolm, etkö sinä pidä minusta kovin paljon?" "Kyllä, sisareni; mutta sen seurauksena toivon, että et aio kertoa minulle, että pidät hänestä." "Minä inhoan ja halveksun häntä", hän vastasi; "mutta viime aikoina olen myös kasvanut pelkäämään häntä.Mitä se voi olla, en tiedä; mutta olen myönteinen, että jossain on jotain vikaa: viime aikoina herra Westwoodin tapa on muuttunut kokonaan; hän oli kohtelias, melkein palvelijaksi, ja varovainen ja varovainen jossain määrin; mutta nyt luulisi hänen olevan kohtalomme herra. ”Mitä tämä ajatus on saanut mieleesi?” hän kysyi. ”Oma mielipiteeni ja... "Miss Caldera", sanoi Malcolm, "joka haluaa saada sinut rauhoittumaan kuten jokainen muu tyttö Lontoossa, jos hän voi; mutta hän ei ole tässä tapauksessa, joka tapauksessa. En valitse, että sinun pitäisi mennä naimisiin tämän miehen kanssa, ja olen päättänyt tuoda asiat kriisiin jollakin tavalla. Siitä lähtien kun setäni meni Hollantiin, 238Olen myös huomannut muutoksen herra Westwoodin tavassa, poikkeuksellisesta sivilisaatiosta eräänlaiseen voittomuuteen. Ei ole mitään hyötyä pyytää äitini ottamaan kantaa hänen vierailuihinsa, koska hän pitää niistä, ja hän viihdyttää häntä; ja lisäksi hän ei voinut ymmärtää: mutta kun setä John palaa, minulla on lopetettava kumppanin oletukset. Ennen kuin "Voit tehdä tyhmää riidellä tämän miehen kanssa", hän sanoi. "Haluatko mennä naimisiin hänen kanssaan?" hän vaati voimakkaasti; "koska, jos haluat hävetä itsesi ja yhteytesi avioliittoon ilman syntymää, tai asemaa, tai mitä tahansa, se muuttaa kysymystä." Lähes ensimmäistä kertaa elämässään, Mina tarkisti vihainen vastaus, joka oli melkein karannut hänen huulensa. "Älkäämme riitelkö, Malcolm", hän sanoi; "jos luulet, että voisin välittää hänestä, olet väärässä; mutta tämä ei tällä hetkellä ole kysymys: mielestäni voimme tehdä väärin loukata häntä, ja tiedät, että sinun piti olla kaksinkertaisesti varovainen käyttäytymisessäsi nyt, kuten--" ”Koska häpeän niitä voimia, jotka ovat”, Malcolm päättyi, nähdessään hänen epäröivän; ”kiitos, Mina, ystävällisestä huomioinnistasi.” "Koska sinä olet häpeässä", jatkoi hän rohkeasti, "sinun pitäisi olla varovainen; ja se voi olla hyvä sinulle, rakas veli, miettiä, kuten olen viime aikoina tehnyt, että vaikka setäni on rikas ja antelias ja puoli veli äidillemme, ja on kasvattanut meidät ja kasvattaa meitä, silti, kun kaikki on sanottu, hän ei ole velvollinen huolehtimaan meistä, ja, Malcolm, hän ei voi tehdä sitä." "Ja näistä syistä on erittäin toivottavaa, että sinut "asennetaan", ja herra Alfred Westwood on ainoa kelpoinen tai kelpaamaton, joka avaa sinut ja rouva Caldera voi nähdä tällä hetkellä, haluat olla kohtelias hänelle itsellesi ja toivoa, että minunkin pitäisi olla niin: eikö se ole, Mina?" Jälleen kerran vihainen veri laskeutui hänen kasvoilleen, ja hän kysyi voimakkaasti: "Oletko koskaan nähnyt minua kohteliaana hänelle, siitä lähtien, kun kasvoin, siitä lähtien, kun olin lapsi, aina siitä lähtien, kun aloin ymmärtää hänen luonteensa ja tavoitteensa ja näkemyksensä ja toiveensa? "No, ei", Malcolm myönsi; "mutta sitten, sinä näet, kohteliaisuutta ei koskaan pidetty vahvuutesi, ja tapaasi on aina ollut paljon sama hänelle kuin kaikille muille. ”Sinä olet hyvin epäoikeudenmukainen, Malcolm”, hän huusi. ”No, ehkä minä olen”, hän nauroi, ”mutta lupaa minulle yksi asia, niin en epäile sinua enää.Älä ole Miss Calderan tai kenenkään muun vaikutuksen alainen; mutta jos tämä mies ikinä pyytää sinua menemään naimisiin hänen kanssaan, sanot hänelle ’Ei’, niin kuin voit ja usein sanot muille ihmisille, välittömästi ja päättäväisesti; älä ole väärässä asiassa: mitä sanot, sisar, lupaat?” ”Uskollisesti”, hän vastasi; ”ja toisaalta olisit varovainen, miten loukkaat häntä; olisitko sinä ainakin siviili, kunnes setäni palaa kotiin?” "Sopii", vastasi Malcolm, "ja sitten puhun asiasta hänen kanssaan, sillä ei koskaan, ei koskaan! sanota, että sisareni meni naimisiin syntymättömän miehen kanssa." Kun Alfred Westwoodin avioliittoprojekteihin on kohdistunut ratkaiseva isku, Laivanvarustaja, joka oli viime aikoina hankkinut itselleen ja perheelleen suurta merkitystä koskevia ihmeellisiä ja harhaanjohtavia ideoita, otti hattuunsa ja lähti Regent Streetille miettimään, milloin hän olisi tarpeeksi rikas liittymään klubiin ja hankkimaan hevosia ja palvelijoita ja olemaan riippumaton kaikista; sillä Englannissa ei ollut ylpeämpiä, ylimielisiä eikä naurettavampia nuoria miehiä kuin älykäs, harkitsematon, hyvänlaatuinen Malcolm Frazer, H. M. S. Sunflowerin jälkeläinen, jolla oli huomattavan sitkeä muisti hänen esivanhemmistaan, ja yhtä merkittävä mahdollisuus unohtaa, että hänen äitinsä oli yksinkertaisesti liikemiehen tytär, joka teki edessä USA. Project Gutenberg. Julkaisupäivä: 14. helmikuuta 2026, alkaen https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Voit kopioida sen, antaa sen pois tai käyttää sitä uudelleen tämän Project Gutenberg -lisenssin ehtojen mukaisesti tai verkossa osoitteessa www.gutenberg.org osoitteessa https://www.gutenberg.org/policy/license.html. 