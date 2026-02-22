Bagaimana Jambatan Terhempas Merosakkan Sepenuh Satu Paroki

Astounding Stories of Super-Science Februari, 2026, oleh Astounding Stories adalah sebahagian daripada HackerNoon's Book Blog Post siri. Anda boleh melompat ke mana-mana bab dalam buku ini di sini. The Moors and the Fens, volume 1 (dari 3) - Bab XII: A Bone of Contention By J. H. Riddell Ernest Ivraine baru sahaja mula mencari jawapan kepada perhimpunan India yang baru-baru ini, apabila bapanya memberi kesan kepada keyakinan yang tidak biasa yang telah beliau, untuk beberapa masa yang lalu, telah berpuasa dalam warisnya yang kelihatan, dengan menghantar individu melankolis itu ke London untuk berkonsultasi dengan seorang peguam mengenai hak-haknya, Sir Ernest Claude Ivraine, mengenai jambatan tertentu, terletak di jalan tertentu, jalan yang melewati satu bahagian daripada tanah surga beliau, dan telah menjadi tanduk dalam daging baron yang malang, dan tulang pertikaian mengganggu antara beliau dan empat tetangganya selama bertahun-tahun; sejak itu, sebenarnya, oleh sebab kematian pamannya, pemilik jahat terakhir, dia telah berjaya ke dalam tanah air dan rumah-rumah dan tanah surga. Bagi individu-individu yang disebutkan di atas berpendapat bahawa ia adalah jalan awam yang mereka lalui, tidak terima kasih kepada dia atau sesiapa pun, manakala Sir Ernest menyatakan bahawa ia hanya kerana perkara itu tidak bernilai kos tuntutan yang beliau membenarkan mereka untuk memandu atau berjalan atau menunggang di sepanjang itu sama sekali; tetapi sama ada ia pada asalnya telah menjadi awam atau swasta, satu perkara yang baron tahu, dan lawan-lawannya menyedari, iaitu bahawa masa dan kebiasaan telah mengambil daripada yang terdahulu kuasa, walaupun tidak kehendak, untuk menutupnya; dan bahawa, dengan demikian, harta bersama ia mempunyai untuk semua niat dan tujuan menjadi. Oleh itu, ia sangat gembira, apabila pada suatu malam musim sejuk, sungai-sungai yang bergelombang, yang semakin kuat sekali, meruntuhkan jambatan yang merentasi jalan di tengah-tengah, meninggalkan kesenjangan yang mungkin telah dibersihkan oleh seorang lelaki yang sangat baik, tetapi yang, kepada manusia biasa, kereta, kereta, dan gig, memberikan penghalang yang tidak boleh dilampaui: air telah melakukan apa yang beliau, dengan kekayaan dan akal dan kecerdikan, tidak dapat dilakukan, menghentikan kemajuan lawan-lawannya melalui tanahnya; dan baron, yang meminta jalan tetapi sedikit sendiri, tertawa dan menggelengkan dan menggosok tangannya dalam keadaan yang paling gembira apabila Ernest memberitahu beliau tentang kemalangan itu, dan menambah laporan tentang bagaimana kereta dan 217 lelaki dan pejalan kaki, apabila mereka sampai sejauh itu, telah dipaksa untuk berbalik "Saya mempunyai mereka sekarang," kata Sir Ernest, semua keriput di wajahnya tumbuh lebih panjang dan lebih dalam, seolah-olah untuk membantu ekspresi kegembiraan iblis yang menerangi matanya; "Saya mempunyai mereka sekarang!" dan walaupun anaknya mempunyai keizinan sedemikian, dan begitu sedikit keingintahuan, seperti tidak pernah bertanya bagaimana bapanya "mempunyai" mereka, namun masa membuat Ernest Ivraine sepenuhnya memahami makna ucapan bapanya yang layak. Pertimbangan-pertimbangan besar yang diikuti selepas jambatan runtuh di perkampungan kecil Lorton, dan di banyak perkampungan lain selama beribu-ribu kilometer: jalan itu sangat penting bagi banyak pemilik tanah; jumlah lalu lintas di sepanjangnya begitu besar bahawa berhenti surat-menyurat hampir tidak boleh menyebabkan sensasi awam yang lebih besar daripada menyapu tiga arca kuno: papan-papan dilemparkan, sebagai pengganti sementara untuk batu dan limau yang tulen; tetapi aliran, yang kadang-kadang tertawa pada batu-batu kunci dan asas-asas, mengabaikan kayu, dan hampir kekal, semasa musim sejuk yang paling teruk, maklumat telah dihantar kepada Sir Ernest Ivraine, " bahawa jambatan itu telah turun semula; "pada penerimaan yang menghiburkan maklumat 218 baronet tertawa dengan dahsyat, kerana dia tidak mempunyai apa-apa Squires menganjurkan klien yang terlambat untuk mengadakan konklawe mengenai "apa yang perlu dilakukan," di atas pelabuhan mereka dan di sekitar meja mahogany mereka; petani bercakap dengan sangat sedih di pasaran tentang "mereka telah tujuh batu" mereka telah dipaksa untuk membina semula jambatan, dan sebagai akibat daripada "jambatan voden yang menggelegak" itu, beliau berkata, "dia tahu bahawa Tuan tidak akan melakukan apa-apa lagi;" dan salah seorang daripada pengaudit, tuan rumah kampung dan penyewa kampung yang selesa, dikumpulkan untuk membincangkan perkara itu dengan rahsia kepada rakan-rakan mereka, dia berfikir bahawa "pemilik tanah tua akan melihat mereka semua tenggelam di dalamnya terlebih dahulu." “Adakah mereka mengakui bahawa jalan itu adalah milik peribadi?” meminta Sir Ernest, apabila Mr. Medill telah menyimpulkan. Lelaki itu menjawab, dia percaya bahawa ini bukan soalan yang telah diambil kira. “Namun, biarlah ia dipertimbangkan, dan kemudian saya akan memberikan jawapan saya,” jawab baron itu. hasil daripada jawapan itu ialah bahawa selama sebulan beliau mengekalkan musuh-musuhnya berdebat dan berdebat sama ada untuk mengakui hak-haknya atau mengekalkan mereka sendiri; dan subjek itu hanya dalam jangka panjang dibawa kepada kesimpulan dengan ucapan baron, sehingga, “jika mereka mengakui bahawa ia adalah jalan peribadi, dia tidak akan membina semula jambatan, dan jika mereka boleh membuktikan bahawa ia adalah jalan awam, mereka boleh melakukannya sendiri.” Kemudian beliau menyampaikan ucapan tentang Baronet menyerah; tetapi Sir Ernest berani mereka melakukannya: kemudian ada harapan bahawa daerah itu akan memperbaiki jambatan; tetapi kerana isu yang hanya kepentingan tempatan, daerah itu menolak untuk campur tangan. membuat "Biarkan mereka membina," kata Sir Ernest; "jalan tidak banyak menyakiti saya, hanya saya suka mereka perlu membayar untuk hak istimewa:" yang pidato Kristian telah menyebabkan pembelian baru-baru ini beberapa ratus ekar tanah yang hanya boleh dicapai dengan melintasi jambatan yang baron berhasrat tetangga-tetangganya harus membina untuknya, kecuali, sebenarnya, Jalan itu, kerana ia merupakan jalan awam, meningkatkan nilai ini, "perjanjian" terakhirnya, tetapi lelaki tua itu terlalu berhati-hati untuk mengatakan demikian kepada sesiapa sahaja, kecuali anaknya, kepada siapa mempercayai rahsia adalah - seperti yang bapa beliau sering mengesahkan - lebih baik daripada menguburkannya, kerana ia boleh digali daripada bumi, tetapi tidak pernah daripada Ernest. Pengangkutan “Aku tidak akan memberi apa-apa kepada mereka; mereka mungkin berfikir dengan sangat yakin bahawa aku tidak akan melayani mereka dengan peringatan untuk tidak membina di atas rumahku; lebih baik mereka tidak menyiksa aku, atau aku boleh memberi mereka masalah lagi. Tetapi, kerana ramai orang berhati-hati untuk membelanjakan wang dengan tergesa-gesa, pertengahan musim panas datang, dengan bunga dan mawarnya, dan masih "jambatan" hanya di atas karpet, bukan di atas sungai. yang terakhir berjalan perlahan-lahan dan diam-diam dalam perjalanan, tidak pernah bermimpi, pada musim terbakar itu, mengganggu balok-balok dan papan dan sokongan yang telah disingkirkan dengan kerap selama musim sejuk sebelumnya; dan "komite pilihan" pemilik tanah dan lain-lain, yang telah mengambil otak dan poket mereka perancangan dan pembinaan jambatan, berhenti untuk memikirkan bagaimana objek mereka boleh berjaya, dan masih dompet mereka tidak menjadi lebih ringan. Dua perkara yang sukar untuk disatukan; tetapi apa yang tidak boleh masa dan pemikiran kesan, dan cukup kedua-duanya pasti orang bijak Lincolnshire menghabiskan pada subjek. musim gugur berlalu; tidak ada faedah untuk mula membina pada tempoh tahun itu, jadi mereka mengambil satu bulan atau dua lebih lama untuk membincangkan soalan, dan apabila ia akan pernah diselesaikan, atau apabila jambatan akan pernah dimulakan, tidak pasti, tidak ada banjir segar telah merosakkan pengganti kayu 222off kepada sesetengah burne yang tidak diketahui, dan meninggalkan petani bersedih. Mereka datang dengan kuasa yang besar, dan memberitahu jawatankuasa bahawa untuk mereka secara kekal pada saat musim bunga membenarkan pekerja untuk memulakan usaha; dan, langit telah menghantar cahaya kepada pemahaman tuan-tuan yang membentuk jawatankuasa, dan agensi bumi telah membuat cahaya itu lebih jelas, mereka semua pada satu masa, kepada kejutan semua orang, dan kegembiraan diri mereka sendiri, tergelincir dan mencetak siri resolusi dengan kesan berikut: mesti "Pertama, bahawa tawaran Mr. Jones harus diterima; kedua, bahawa mereka, keempat pemilik, akan menebus semua kos yang timbul mengenai perniagaan; ketiga, bahawa mereka akan menganggap diri mereka sebagai pemilik tunggal jambatan; dan keempat, bahawa sebuah pintu gerbang harus dibina, dan bayaran yang kecil dikehendaki daripada pemilik setiap kenderaan yang melintas di atasnya." Terdapat sesuatu yang benar-benar iblis dalam kemarahan yang mengejutkan Sir Ernest Ivraine apabila resolusi di atas diulang kepadanya: dia mengetuk dan bersumpah dengan ketegangan yang mengkhawatirkan walaupun adiknya, walaupun badai tidak menggerakkan Ernest lebih daripada jika ia telah menghisap angin musim panas. Mempunyai cukai atas hartanya; mengenakan cukai kepada penyewa-penyewanya. Selepas itu, Ernest, tidak membenci apa-apa, melangkah ke metropolis, bersenjata dengan sedikit wang dan kertas dan perbuatan dan instrumen yang tidak terhitung jumlahnya; dan, segera pada ketibaan beliau di sana, satu petang sejuk pada bulan Januari, dia pergi ke pejabat tuan-tuan kepada siapa ayahnya telah memberinya surat, yang diarahkan dalam tangan seperti dipanggang dan berkontrak seperti temperamen dan jiwa orang miskin, kepada Miss Scott dan Smeek, solicitors, 18, Arras Street, Belerma Square. Dan, kerana satu peristiwa yang patut dicatat telah berlaku di rumah Mr. John Merapie, yang terletak di kawasan yang disebutkan di atas, sejak terakhir kali ia disebutkan dalam cerita ini, ia mungkin baik, berbicara tentang hasil persidangan Ernest, semasa dia memasuki pejabat pengacara yang kotor, untuk berjalan dari Arras Street, ke nombor 12, Belerma Square, dan melihat apa yang telah berlaku di sana sementara itu.Ia hanya kira-kira tempoh ketika idea Lorton yang indah, yang telah begitu membangkitkan kemarahan pemilik Paradise, berjuang untuk kematangan dalam otak kotor musuh bersumpah beliau, Sir Hugh Xifer, bahawa Mr. John Merapie memasuki biliknya dengan ekspresi wajah yang aneh, yang sangat berbeza daripada yang biasa dari sifat baiknya yang berat, yang sentiasa menyampaikan kepada minda mereka yang melihatnya bahawa kesan perniagaannya yang betul, apa pun yang mungkin, "ber Mrs. Frazer tidak pernah memperhatikan apa-apa, kecuali mungkin gaun satin atau seluar fesyen, kecuali yang sama secara khusus ditunjukkan kepadanya, ia akan menjadi sia-sia untuk mengharapkan dia untuk melihat bayang-bayang berbaring di wajah adiknya; tetapi Mina, dari sudut tenangnya, melihatnya segera, dan kecemasan yang tidak jelas melanda kepalanya ketika dia melakukannya. "Apakah anda tidak sihat, paman?" dia meminta, kerana dia berdiri dengan semangat memandang api. Beliau mula dengan soalan itu, dan, dengan terburu-buru merampas poker, memulakan serangan liar terhadap batu bara, manakala beliau menjawab, “Sangat baik, kenapa awak tanya?” “Karena saya fikir anda kelihatan sakit,” katanya. "Ill!" teriak Miss Frazer; "oh! John tidak pernah sakit. apa perkara yang pelik yang anda katakan, Mina: anda sentiasa berfikir sesuatu." “Sebuah kesepakatan yang baik lebih baik daripada bertindak apa-apa, bagaimanapun,” balas pedagang itu, berpaling dengan apa-apa daripada ekspresi yang menyenangkan kepada adiknya. kanak-kanak kegemaran adalah setengah seperti ini," dan dia menunjukkan kepada Mina, yang, menjadi sangat pucat pada kata-katanya, bangkit dan, meletakkan tangan pada lengan beliau, berkata dengan serius, awak » Apa Malcolm telah berbuat demikian, paman?” mempunyai “Apa yang beliau tidak lakukan selain tugasnya selama dua tahun yang lalu? yang lebih dekat kepada tanda! 226Dia telah tidak taat kepada perintah dan mempromosikan ketidaktahuan dan membelanjakan kekayaan dan berlari dalam hutang; dia telah bertindak seperti, seseorang boleh menyimpulkan, kepala kuat, berlebihan, anak bersemangat seorang ibu bodoh yang konyol akan, begitu baik bahawa dia akhirnya dikecualikan daripada tentera laut;” dan, seperti yang telah disimpulkan, Mr. Merapie dengan keras memegang poker sekali lagi, manakala Mrs. Frazer tenggelam setengah tenggelam di kerusi mudah yang dia biasa memegang. "Apa masalahnya?" tanya Mr. Westwood, pada krisis ini memasuki bilik; dan John Merapie, yang menerima surat-surat yang mengandungi intelijen yang tidak dialu-alukan ketika dia meninggalkan pejabatnya, menjawab, "Hanya prestasi akhir keponakan saya, - beruang kepada pegawai-pegawainya, menjadi tidak sopan kepada mereka, tidak mematuhi perintah, memberi kebimbangan dan ketakutan kepada semua kerabatnya, dan, akhirnya, melemparkan dirinya ke dunia tanpa profesi atau syiling." "Ini cukup buruk," kata Mr. Westwood, dengan tekun; "tetapi tidak begitu buruk, marilah kita berharap, seperti yang terdengar.Mr. Frazer miskin! berita itu telah mengganggunya.Biarkan saya membantu anda, Mina," katanya; dan, berpura-pura tidak memperhatikannya diam-diam, "terima kasih - ia tidak perlu," beliau menyemprotkan sedikit lebih banyak air di atas muka wanita itu, dan meletakkan beberapa parfum di dahi beliau, ketika dia perlahan-lahan membuka matanya dan berkata, Saya fikir mereka memberitahu saya sesuatu yang mengerikan tentang Malcolm; dia tidak mati, bukan? "Tidak, Nyonya yang terkasih, dia tidak; berdoalah untuk menyusun diri sendiri," kata Mr. Westwood, manakala pasangannya menggeleng, dalam keyakinan, kepada api, “Lebih baik jika dia; apa yang akan kita lakukan dengan dia hidup itu mustahil bagi saya untuk memberitahu.” “Tetapi apa yang berlaku?” beliau bertanya; “John berkata sesuatu, tetapi saya tidak ingat dengan tepat.” “Ini tiada apa-apa,” kata Mr. Westwood, “anak anda hanya telah meninggalkan tentera laut, itu sahaja.” "Dia telah diletakkan di luar sana, Eliza, dalam bahasa Inggeris biasa," kata abangnya, terlalu bercahaya untuk dimasukkan ke dalam kesedihan, sama ada dengan menyedut atau perasaan yang baik. "Saya telah mengharapkan ini untuk beberapa masa yang lalu, walaupun saya tidak pernah memberitahu anda apa-apa, kerana saya tahu bahawa anda suka dia dan tidak mempunyai makna, dan tidak ada gunanya menjengkelkan anda; tetapi wang yang saya telah membayar untuk kanak-kanak itu, kerana saya melengkapkannya ke laut, hampir akan memberi Mina sebuah kekayaan. 228 "Saya tidak pernah suka idea laut," ibu beliau mula lemah lembut. “Tuhan yang baik, Nyonya!” kata Mr. Merapie, “Anda tidak pernah beristirahat siang dan malam sehingga anda membuat saya berjanji bahawa dia akan mengikut kecenderungan beliau dan kecenderungan anda sepenuhnya. Saya mahu dia masuk ke pejabat saya dan membasuh kebanggaan Highland yang absurd dengan beberapa tabiat perniagaan Inggeris yang masuk akal; tetapi anda, yang hubungan, sejak zaman dahulu, adalah peniaga biasa, meletakkan muka anda terhadap proposisi saya: jika ada satu perkara di bumi yang saya benci lebih daripada yang lain, ia kebodohan. "Saya sangat tidak suka bau padang rumput," kata wanita itu, tetapi sama ada pengamatan ini merujuk kepada tentera laut atau ke lokasi klasik di mana gudang abangnya terletak, tidak pernah jelas, Mr. Merapie tidak mengajukan sebarang soalan, tetapi hanya menyatakan, "Ada perkara yang lebih buruk di dunia daripada padang rumput." "Tetapi apa yang telah beliau lakukan?" tanya Mr. Westwood, dengan aksen yang paling menenangkan; "kita tidak boleh menghakimi beliau dengan tergesa-gesa atau keras, terutamanya apabila dia tidak di sini untuk membela diri. Apakah fakta-fakta 229 kes ini?" dan rakan kongsi Mr. Merapie melemparkan dirinya kembali ke kerusi, sehingga dia boleh mendengar dengan mudah dan pada waktu luang semua bukti yang boleh dibawa terhadap Malcolm. Tetapi, kerana paman lelaki muda itu terlalu marah untuk dapat memberitahu apa-apa berkaitan, ia mungkin juga baik untuk memberikannya dalam kata-kata keponakannya sendiri, kerana beliau kemudian menceritakan penyalahgunaan akhir kerjaya barunya dengan singkat yang boleh diterima, dan, untuk membuatnya adil, dengan benar kepada adiknya apabila dia bertanya kepadanya mengenai hal itu. "Anda lihat, Mina," katanya, "tidak ada sedikit kegunaan untuk menyangkalnya; saya telah melalui banyak wang dan saya sangat ekstravagant, dan paman saya melahirkan semua yang indah, dan keluar dengan orang-orang yang memerlukan seperti tuan; dan, sebelum kami memulakan lawatan terakhir India yang membingungkan ini, saya memutuskan - sebenarnya saya telah - untuk memindahkan lembaran baru, dan menjadi ekonomi, dan berhenti merokok, dan menjaga ketenangan saya ketika pegawai-pegawai tirani, dan, singkatnya, melakukan apa yang England, paman saya, dan anda semua mengharapkan saya untuk lakukan - tugas saya. “Baiklah, saya membalikkan lembaran seperti yang saya maksudkan; tetapi, sayangnya, ia ternyata lebih buruk daripada pendahulunya, kerana kira-kira sepuluh baris dari atas, hanya ketika saya masuk ke dalam bacaan mudah, saya mendapati - sebagai sejenis nota marginal - sepasang, apa warna 230eyes? abu-abu, saya percaya; tetapi apa pun yang mungkin mereka telah, saya tidak pernah melihat apa-apa seperti mereka sebelum ini, dan berdoa saya tidak boleh lagi, kerana mereka, dengan satu pandangan, secara berkesan menyelesaikan peluang saya untuk hadiah wang laut. “Saya tidak pernah ‘mencinta’ tetapi pada saat saya melihat mereka, saya berkata, seperti orang bodoh seperti saya, ‘jam saya telah tiba.’ saya telah berjalan di papan dengan gembira untuknya; jadi anda tidak perlu terkejut mendengar bahawa ia adalah hanya atas akaun beliau, saya meninggalkan harapan saya untuk selamanya untuk komisen. Akhirnya, akan ada bola di tepi pantai (’twas di Calcutta perkara itu berlaku, saya harus memberitahu anda) yang saya telah diundang, dan ke mana dia akan pergi. Kapten, sentiasa bersenang-senang dengan dirinya sendiri, benci melihat kita bergeser keluar dari kapal, dan akibatnya saya merasa ada sedikit faedah dalam meminta izinnya; masih, hanya untuk bentuk, saya bertanya, dan dia dalam jawapan, ‘Tidak’, seperti permulaan bangsawan jamur seperti dia. “Saya tahu bahawa ‘tidak’ itu tidak dapat diubah seolah-olah dikatakan oleh orang Med dan orang Persia; jadi saya meletakkan diri saya di tepi kapal dan memandang ke bawah sungai kotor, dan berfikir bahawa ayah saya telah menjadi pegawai, dan semua nenek moyang kita selama bertahun-tahun telah menjadi persis seperti yang seharusnya mereka, dan berfikir bagaimana mereka akan menderita penolakan kosong kepada permintaan awam oleh cucu besar seorang pedal; dan saya berfikir bahawa jika mana-mana daripada mereka boleh bangkit dari kuburnya, dia akan berkata, ‘Buktikan diri anda layak nama anda dan tempat kelahiran anda, dan lakukan apa yang anda mahu, walaupun semua kapten dalam angkatan laut Inggeris.’Selain itu, mata saya memberitahu anda bahawa saya baru sahaja muncul di hadapan imajinasi saya; dan, untuk memotong semua ruminasi saya, saya berteriak pendek » I pergi, biarkanlah musuh-musuh itu sendiri cuba untuk menghalang saya." akan “Tetapi jika semua laporan tentang keagungan iblisnya benar, dia agak suka menjejaskan pemuda-pemuda yang tidak berfikir kepada kehancuran dengan memberi mereka cara untuk memuaskan kecenderungan mereka.Saya mempunyai idea yang gelap untuk berenang di darat apabila ia menjadi sedikit gelap, kerana kapten dan beberapa pegawai utama akan makan malam dengan salah satu daripada majikan-majikan besar di tempat itu, dan saya tahu saya boleh mengelak daripada yang lain; tetapi, tiba-tiba saya sedar bahawa ia akan menjadi lebih mudah dan lebih selesa untuk pergi ke dalam bot dengan mereka, sebuah prestasi yang saya lakukan, terima kasih kepada fajar, dan banyak beg dan bungkusan dari satu jenis dan lain-lain, yang telah dikumpulkan di atas saya oleh 232sailors, yang, tentu saja, tidak menyedari bahawa sesiapa yang kembali di bawah barang-barang ini. Beliau berada di sana, dan kami menari, dan kami bercakap, dan saya membayangkan dia akan pergi ke Kamtschatka dengan saya, hanya saya salah, dan semua berjalan dengan gembira seperti lonceng perkahwinan; dan, dalam ekspresi keseronokan yang sempurna, saya dalam jangka panjang mematahkan diri saya, dan, dengan kata-kata perpisahan beliau berbunyi seperti muzik di telinga saya, mula untuk perahu. “Apakah anda bersedia, kawan-kawan saya?” kata saya. “Sudah tentu, Tuan,” ialah jawapan beliau. "Adakah anda bersedia untuk minum kesihatan saya, dan kesihatan paman saya, lair Craigmayer?" "Ketika seorang Scotchman bertanya, bagaimana Scotchmen boleh menolak? dalam singkat, Mina, untuk mendapatkan dengan cepat atas cerita yang tidak menyenangkan, saya begitu liberal bahawa mereka menjadi bijak, menjadi tidak boleh dikendalikan, bertengkar dengan orang-orang di rumah, dan mengalihkan tuan dari pintu. "Dia membangkitkan kerumunan penduduk asli, yang datang berteriak seperti setan di sekeliling tempat itu: sementara itu masa tertekan; ia diperlukan bagi kita untuk mencapai kapal dengan beberapa cara, dan setiap saat kerumunan meningkat, din menjadi lebih besar. “‘Jika saya hanya mempunyai seekor gundah tanduk’, kata salah seorang pelaut, ‘saya tidak akan takut kepada sebuah regiment atau’ yang tawny menghadapi iblis.’ "Ya," saya menjawab, "dengan lalai tanduk, lepaskan kaki daripada meja itu," menunjuk kepada salah satu yang pada saat berikutnya telah dipotong; dan dengan cara itu bersenjata dengan cemerlang, kami berteriak keluar.Mengambil mendengar para pengecut selama pintu memisahkan kita, anda akan membayangkan pembunuhan, sekurang-kurangnya, itulah yang mereka fikirkan; tetapi apabila saya berteriak, "Kami akan membuat anda ingat Highlanders," dan mula, dengan pelaut, memukul kanan dan kiri, mereka melarikan diri seperti hantu di hadapan angin, berteriak mengerikan. “Kami berjalan dengan tenang ke perahu, sehingga seorang lelaki tua yang bijak, 234 hati-hati, dari Aberdeen, berteriak, ‘Dinna belajar cara o’ rinnin’, tetapi berlari seperti brownies, kerana di sini mereka datang wi’ chokadars, seperti mereka ca’ mereka, dan akan ada muzik Inggeris di pagi hari jika mereka mendapat grip o’ kami.” “Kami tidak ‘berdiri pada perintah untuk pergi’, anda mungkin bergantung, Mina, tetapi menunjukkan kepada mereka malam itu apa kaki Highland serta tangan Highland boleh lakukan: mereka berlari, dan kami berlari; ia adalah sejenis kes Canobie Lea kedua, hanya tanpa kuda; dan, ketika kami berlepas, kami menertawakan satu cabaran kepada mereka di atas air: tetapi saya tahu segala-galanya telah berakhir dengan saya; saya merasa begitu pasti, bahawa saya bertenaga untuk hasil, yang, seperti semua peristiwa jahat, tidak lama akan datang. Pagi-pagi, datanglah sekelompok orang untuk menyiasat mana-mana daripada penjaga-penjaga kapal dan pelaut Sunflower yang terlibat dalam peristiwa itu. Dan ketika mereka sedang berhijrah, sebuah perahu, yang telah dihantar ke darat untuk kapten, tergelincir dalam pandangan. yang kegagalan “Pada saat dia muncul, harapan terakhir saya untuk melarikan diri hilang; saya tidak boleh membiarkan orang-orang menderita kerana apa yang sebenarnya telah menjadi kegilaan saya, dan begitu mengakui telah berada di pantai, walaupun sehingga jam ini, saya percaya, dia hanya mempunyai idea yang buta bagaimana saya sampai ke sana. “Saya tidak perlu memberitahu anda semua yang berikut.Apa yang dia katakan kepada saya, dan apa yang saya katakan kepadanya, terdengar jauh lebih baik pada masa itu daripada yang akan dilakukan pada pengulangan.Dia adalah kasar, dan saya—pegawai-pegawai itu berfikir—tidak bersalah: jadi, dengan cara untuk mengelakkan saya daripada memutar lembaran ketiga dalam angkatan laut, dan untuk menyingkirkan individu yang sangat bermasalah, mereka akhirnya memutuskan untuk menolak perkhidmatan saya; dan jadi, Mina, untuk mengakhiri semua, di sini saya, manakala dia dengan mata abu-abu berkahwin, empat minggu selepas itu, seorang panglima bateri, atau sesuatu yang serupa, dengan yang syurga menghantar dia boleh hidup dengan gembira. “Kamu ingat, Malcolm, dia biasa memanggil saya seperti itu ketika saya masih kecil.” “Baiklah, tetapi anda bukan seorang kanak-kanak sekarang, dan saya tidak suka itu, Mina, dan saya tidak suka dia, dan saya tidak berniat untuk menanggung udara membela yang membingungkan lagi.” “Kau lebih baik, Malcolm,” katanya. “Lebih baik! dan mengapa, berdoa?” beliau meminta. "Karena," jawabnya dengan tulus, "dia boleh membuat paman saya percaya apa-apa dan melakukan apa-apa; 236dan anda tahu betapa kecewa dia kerana anda dikecualikan, dan--" “Lihat kepada pelanggaran disiplin saya dengan sangat keras seolah-olah saya telah membunuh pegawai kanan saya, atau mencuri wang daripadanya, atau melakukan apa-apa jenayah yang mengerikan.Ya, saya melihat semua itu; dan betapa liarnya dia memandang saya, dan betapa jarang dia bercakap silabus secara langsung kepada keponakannya yang bertanggungjawab apabila dia boleh membantunya; tetapi saya tidak sedikit takut kepada Paman John: dia akan datang ke sekeliling pada masanya dan melakukan apa yang betul dan benar, tidak kira siapa yang cuba mempengaruhi dia. "Kasih Malcolm, dia tidak akan mati," kata Mina, seolah-olah cadangan dan cara ia dibuat menyakitinya. "Saya yakin saya tidak berharap," katanya, "karena saya akan beritahu begitu banyak tentang Paman John, bahawa seorang lelaki yang baik hati dan lebih baik tidak pernah bernafas; dan itulah yang membuat saya merasa begitu yakin bahawa dia akan sentiasa memberi kita sebahagian daripada wangnya selama dia hidup, dan apabila dia mati - yang, saya percaya, mungkin tidak akan berlaku sehingga kita berambut abu-abu, Mina - dia akan membiarkannya kepada kita; dan, kerana saya tahu hati beliau begitu baik, saya berkata saya tidak takut Westwood atau mana-mana lelaki yang hidup, dan saya, oleh itu, akan mengambil peluang awal untuk menunjukkan kepadanya bahawa adik saya tidak akan berkahwin dengan setiap pegawai yang dipromosikan yang berfikir sesuai untuk membayangkan dirinya seorang suami yang sesuai untuknya." “Malcolm, adakah awak tak sayang saya?” “Ya, adik saya, tetapi, sebagai akibat daripada itu, saya harap anda tidak akan memberitahu saya bahawa anda sangat menyukainya.” “Saya tidak suka dan mengabaikan dia,” katanya, “tetapi pada akhir-akhir ini, saya juga telah bertambah takut kepadanya. apa yang mungkin, saya tidak tahu; tetapi saya positif bahawa ada sesuatu yang salah di suatu tempat: pada akhir-akhir ini, cara Mr. Westwood telah berubah sepenuhnya; dia pernah menjadi sopan, hampir kepada perbudakan, dan berhati-hati dan berhati-hati pada satu tahap; tetapi sekarang anda akan fikir dia adalah tuan nasib kita. “Apa yang telah membawa idea itu ke dalam fikiran anda?” beliau meminta. “Pengamatan saya sendiri dan ...” "Miss Caldera," kata Malcolm, "yang mahu menenangkan anda seperti setiap gadis lain di London, jika dia boleh; tetapi dia tidak dalam kes ini, bagaimanapun.Saya tidak memilih bahawa anda harus berkahwin dengan lelaki ini, dan saya bertekad untuk membawa perkara-perkara ke dalam krisis dengan beberapa cara.Sejak paman saya pergi ke Holland, 238Saya juga telah memperhatikan perubahan dalam cara Mr. Westwood, dari kewarganegaraan luar biasa kepada semacam kegagalan kemenangan.Tidak ada gunanya meminta ibu saya untuk membuat sikap menentang lawatan beliau, kerana dia suka mereka, dan dia menghiburkan dia; dan, di samping itu, dia tidak dapat memahami: tetapi, setiap kali Paman John kembali, saya akan mempunyai untuk menghentikan asumsi pasangannya. "Anda boleh bercakap bodoh dengan lelaki ini," katanya. "Apakah anda mahu berkahwin dengannya?" beliau menuntut dengan keras; "karena, jika anda mahu memalukan diri anda dan hubungan anda dengan perkahwinan sebuah upstart tanpa kelahiran, atau kedudukan, atau apa-apa, yang mengubah soalan." Hampir untuk kali pertama dalam hidupnya, Mina memeriksa jawapan marah, yang hampir melarikan diri daripada bibirnya. "Janganlah kita bertengkar, Malcolm," katanya, "jika anda fikir saya boleh peduli kepadanya, anda salah; tetapi itu, pada masa ini, bukan perkara yang penting: saya rasa kita mungkin salah untuk menyinggung dia, dan anda tahu anda perlu berhati-hati dalam tingkah laku anda sekarang, seperti--" "Sebagai saya malu dengan kuasa-kuasa yang ada," berakhir Malcolm, melihat beliau ragu-ragu; "terima kasih kepada anda, Mina, untuk pertimbangan anda yang mesra." "Karena anda malu," lanjutnya dengan berani, "Anda harus sangat berhati-hati; dan ia boleh menjadi baik bagi anda, saudaraku yang terkasih, untuk memikirkan, seperti yang saya telah lakukan baru-baru ini, bahawa walaupun paman saya adalah kaya dan murah hati dan separuh saudara kepada ibu kita, dan telah membesarkan dan mendidik kita, masih, apabila semua dikatakan, dia tidak perlu menyediakan untuk kita, dan, Malcolm, dia tidak boleh melakukannya." “Dan untuk sebab-sebab ini sangat diingini bagi anda untuk ‘diatur’; dan Tuan Alfred Westwood menjadi satu-satunya yang layak, atau tidak layak, membuka anda dan Miss Caldera boleh lihat pada masa ini, anda mahu menjadi sopan kepada dirinya sendiri, dan keinginan bahawa saya juga harus begitu: bukankah itu, Mina?” Sekali lagi darah marah mengalir ke wajahnya, dan dia dengan keras bertanya, "Adakah anda pernah melihat saya bersikap sopan kepada beliau, sejak saya dibesarkan, sejak saya masih kecil, sejak saya mula memahami watak dan matlamat dan pandangan dan keinginan beliau? “Baiklah, tidak,” Malcolm mengakui; “tetapi kemudian, anda lihat, kebajikan tidak pernah dianggap sebagai kekuatan anda, dan cara anda sentiasa sama kepada dia seperti kepada semua orang lain. “Anda sangat tidak adil, Malcolm,” dia menangis. "Tidak boleh dipengaruhi oleh Miss Caldera atau sesiapa pun; tetapi, jika lelaki ini pernah meminta anda untuk berkahwin dengannya, adakah anda akan mengatakan 'tidak' kepadanya, seperti yang anda boleh dan kerap katakan kepada orang lain, dengan segera dan tegas; jangan ada kesilapan mengenai perkara ini: apa yang anda katakan, kakak, adakah anda akan berjanji?" “Iman,” jawabnya, “dan sebaliknya, adakah anda berhati-hati bagaimana anda menghina dia; adakah anda, sekurang-kurangnya, akan menjadi awam sehingga paman saya pulang ke rumah?” “Setuju,” jawab Malcolm, “dan kemudian saya akan bercakap dengan dia, kerana tidak akan pernah dikatakan, tidak pernah! bahawa seorang saudara perempuan saya berkahwin dengan seorang lelaki yang belum lahir.” Selepas memberikan pukulan yang menentukan kepada projek perkahwinan Alfred Westwood, Esq., Pengurus kapal, yang baru-baru ini telah memperoleh kira-kira 241 idea yang indah dan paling salah mengenai isu pentingnya dirinya dan keluarganya, meletakkan topi dan pergi ke Regent Street, bertanya-tanya bila dia akan cukup kaya untuk mendaftar ke sebuah kelab dan mempunyai kuda dan pelayan dan menjadi bebas daripada semua orang; kerana, dalam panjang dan lebar England, tidak ada lelaki muda yang lebih bangga, tidak lebih ekstravagant, tidak lebih konyol daripada Malcolm Frazer yang bijak, tidak berfikir, dan baik-baik, yang telah lama dari H. M. S. Sunflower, yang mempunyai ingatan yang sangat ketat mengenai nenek moyangnya di Highland, dan kemudahan yang sama-sama luar biasa untuk melupakan bahawa ibunya hanyalah anak seorang lelaki perniagaan, yang membuat perdagangan wang - tidak ada yang tahu bagaimana - dan menghabiskan dengan cara yang sama. Serangkaian Buku HackerNoon: Kami membawa kepada anda buku-buku domain awam yang paling penting, teknikal, saintifik dan mendalam. Buku ini adalah sebahagian daripada domain awam. Astounding Stories. (2009). ASTOUNDING STORIES OF SUPER-SCIENCE, FEBRUARY 2026. USA. Projek Gutenberg. Tarikh pelepasan: Februari 14, 2026, dari https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Ebook ini boleh digunakan oleh sesiapa sahaja di mana-mana sahaja tanpa kos dan dengan hampir tiada sekatan apa-apa. Anda boleh menyalin, memberikan atau menggunakannya semula di bawah syarat-syarat lesen Projek Gutenberg yang dimasukkan dengan eBook ini atau dalam talian di www.gutenberg.org Laman web www.gutenberg.org https://www.gutenberg.org/policy/license.html