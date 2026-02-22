如何一座倒塌的桥梁震撼了整个教区

\n \n \n \n \n Astounding Stories of Super-Science 2月, 2026 由 Astounding Stories 是 HackerNoon 的书籍博客帖子系列的一部分. 你可以跳到本书的任何一章在这里. 摩尔人和壁垒,卷 1 (三) - 十二章: 一个阻碍的骨头 超级科学的惊人故事2026年2月:摩尔人和木匠,第1卷(三) - 第十二章 一个骨头的矛盾 作者: J. H. Riddell 摩尔人和木匠,第1卷(第3卷) - 第十二章:一种阻碍的骨头 Astounding Stories of Super-Science 2月, 2026 由 Astounding Stories 是 HackerNoon 的书籍博客文章系列的一部分. 你可以跳到本书的任何章节在这里。 这里 超级科学的惊人故事2026年2月:摩尔人和木匠,第1卷(三) - 第十二章 一个骨头的矛盾 By J. H. Riddell 厄内斯特·伊弗雷恩刚刚开始寻找对他最近的印第安派遣的答案,他父亲刚刚开始寻找一个不寻常的盼望,当他的父亲在他之前的一段时间里,在他显然的继承人中安置的不寻常的信心中给出了最后一次打击时,他把那个忧郁的个人送到伦敦咨询律师,他和他的四个邻居的权利,厄内斯特·克劳德·伊弗雷恩爵士,关于某个桥梁,位于某个道路上,这条路穿过了他天堂的领地的一部分,并成为了可怜的男爵的肉体的,和争论的骨头在他和他的四个邻居之间多年;从那时起,事实上,由于他的叔叔,最后一个坏主人, 对于上述提到的个人认为,这是一条公共道路,他们穿过,没有感谢他或其他任何人,而Ernest爵士声称,仅仅是因为这个问题不值得诉讼的代价,他允许他们开车或走路或骑行沿着它;但无论它最初是公共或私人,男爵知道一件事,他的对手都知道,即时间和习俗已经从前者夺走了权力,虽然不是意志,以关闭它;因此,它对所有意图和目的的共同财产成为。 因此,他的欢乐是伟大的,当一个冬天的夜晚,一片暴风雨的河流,变得强壮一次,扫了一座桥,它延伸了道路的中间,留下了一个差距,一个非常好的人也许可以清理,但这对普通的死人,马车,马车,和比赛,呈现了一个不可逾越的障碍:水已经做了他,财富和理智和狡,无能为力,阻止他的对手通过他的土地的进展;而男爵,谁要求道路,但他自己很少,笑了笑,摇晃,和他的手在最快乐的状态里,当埃尔内斯特告诉他事故,并补充了一篇关于马车和217马车和行人,当他们到达这么远时,被迫转。 “我现在有它们了,”Ernest爵士说,他的脸上的所有皱纹都越来越长,越来越深,好像为了帮助他眼睛的恶魔喜悦的表达;“我现在有它们了!”尽管他的儿子拥有如此的谨慎,很少好奇,从来没有问他的父亲“如何”他们,但时间让Ernest Ivraine完全理解了他尊敬的父亲的演讲的意义。 在洛顿的小教区和许多其他教区的几英里左右的桥梁崩溃后,所发生的讨论是如此之大:这条道路对许多土地所有者来说是如此的必不可少的;沿着这条路的交通量如此之大,以至于邮件的停止几乎无法引起比三座古老方舟的破坏更大的公众感觉:板块被扔到一边,作为诚实石头和的临时替代品;但是一条河流,偶尔嘲笑钥匙石和基础,鄙视木材,几乎永远地,在最严峻的冬天中,情报传递给埃尔内斯特·伊弗雷恩爵士,“桥梁再次倒塌了;”接到这份令人欣慰的情报218男爵大笑得可怕,因为他没有什么要支付报纸,并 斯克维尔斯(Squires)在他们的港口和马戈尼桌子周围举行了“要做什么”的庄严会议;农民在市场上最悲伤地谈到“他们已经七英里了”,他们被迫开车,因为“摇晃的伏地桥”再次被带走了;一个贵族和民主的房东和租户会议上的一种审计员被召集来讨论这个问题,当一个绅士登陆的业主说,厄内斯特爵士应该重建桥时;而一个非常富有的人说,他“不知道男爵会不会再做这样的事情;”和一个审计员,一个村庄的黑人和租户会议,向他的朋友保密地召集,他认为“老螺丝将把他们全部沉没在那里。 “他们是否承认道路是私有财产?”厄内斯特爵士要求,当梅德尔先生得出结论时。 那位绅士回答说,他认为这不是一个被考虑的问题。 “好吧,那就考虑一下吧,然后我会给出我的答案,”男爵回答说,结果是,一个月时间里,他让他的敌人争论和争论是否承认他的权利或维持自己的权利;而这个话题只有在男爵的演讲中得出结论,因此,“如果他们承认这是私人道路,他不会重建桥梁,如果他们可以证明它是公共的,他们可以自己做。 随后,一场关于 男爵屈服了;但是Ernest爵士敢于这样做:然后出现了希望,县会修理桥;但由于这个问题只是当地的利益,县拒绝干预。 制作 “让他们拆除,”Ernest爵士说,“这条路对我没有太大的伤害,但我喜欢他们不得不支付特权:“这是基督教讲话最近购买了几百英亩的土地所引起的,而这块土地只能通过男爵为他的邻居建造的桥梁来抵达,除非,事实上,他想为他建造一座大桥。 道路,作为一个公共的,增加了他的价值,他的最后一个“交易;”但老人过于谨慎地告诉任何人,除了他的儿子,谁信任一个秘密是 - 他的父亲经常声称 - 比埋葬它,因为它可能被挖出地面,但从来没有从厄内斯特。 走路 “我不会为此付一分钱;他们可能会觉得自己很安全,我不会警告他们不要在我的房屋上建造;他们最好不要折磨我,否则我可能会给他们带来麻烦。 但是,由于很少有人在急忙地花钱,中夏来了,它的花朵和玫瑰花,而“桥”仍然只是在地毯上,而不是在河边。后者缓慢而安静地奔跑,从来没有梦想过,在那个燃烧的季节,干扰了它在前一个冬天定期扫除的树枝和板块和支撑;而土地和其他所有者的“选择委员会”,他们已经把桥的规划和建造放在脑袋和口袋上,停下来思考他们的目标如何可以幸福地完成,但他们的钱包不会变得更轻。 秋天过去了;没有用来开始建造在那一时期,所以他们花了一个月或两个时间来讨论这个问题,什么时候它会得到解决,或者桥梁什么时候会开始,是不确定的,没有新鲜的洪水把木材替代品22分散到一些未知的暴风雨中,并让农民抱怨。 他们以极大的力量来,并告诉委员会,一个通过 春天允许工人开始这项事业的那一刻,天空给组成委员会的绅士们的理解带来了光明,而地上的代理人使这一光明变得更加清晰,他们都立即,对所有人感到惊讶和自豪,碰撞了,打印了一系列决议,以以下效果: 必须 “第一,琼斯先生的报价应该被接受;第二,他们,四个业主,会消除有关业务的所有费用;第三,他们会认为自己是桥梁的唯一所有者;第四,应该建造一扇门,并向每辆穿过桥梁的车辆的所有者征收一小笔费用。 愤怒中有一种完全恶魔性的东西震撼了Ernest Ivraine爵士,当上述决议被重复给他时:他敲打和起誓,甚至他的妹妹也感到惊讶,尽管风暴没有动摇Ernest,除非它是夏季风吹。 收取他的财产;收取他的租户,因为他们把他们的产品拖过他们的混乱的桥;减少他的财产的价值;赚钱,把它从他的口袋里拿出来!他会教他们他们在他们的想法中遭到可怜的错误;他会让他们悔改他们的无情对他 - 一组乞丐投机者。不,他不会咨询梅德尔先生,或允许他被送到那里;他足够好和聪明,并且,作为一名律师,可能足够诚实;但他是休希弗爵士的律师,而且他不应该,至少在这种情况下,是他的,因为休爵士(一个愚蠢的骑士)知道他已经与他进行了长时间的对话。 随后,厄内斯特毫不厌恶地向大都市前进,拿着一小笔钱和无数的文件和行为和仪器;224他到达那里时,一月的一个凉爽的下午,他去了那位先生的办公室,他的父亲给了他一封信,他的手被打碎和收缩,就像恶人的气质和灵魂一样,给斯科特和斯米克夫人,求助人,18岁,阿拉斯街,贝勒玛广场。 而且,既然一个值得注意的事件发生在约翰·梅拉皮先生的房子里,位于上面提到的广场上,自从上次在这个故事中提到以来,在谈到厄内斯特的会议的结果时,当他进入律师的脏的办公室时,可以从阿拉斯街走到12号贝勒玛广场,看看发生了什么,就在此期间。 弗雷泽夫人从来没有注意到任何东西,也许除了一件撒丁裙子或一件时尚的衣裙之外,除非这件衣服特别向她指明,否则她可以期望看到她在弟弟的脸上留下阴影;但米娜从她安静的角落看见了它,而在她这样做时,一个模糊的焦虑涌入她的头脑。 “你没事吗,叔叔?”她问,正当他静静地望着火。 他开始问问题,匆忙抓住扑克,开始对煤炭进行野蛮的攻击,同时回答说: “很好,你为什么问?” “因为我以为你看起来很生病,”她说。 “他!”弗雷泽女士喊道,“哦!约翰从来没有生病过!你说些什么奇怪的事情,米娜,你总是在想些什么。 “一个礼貌的交易比做某事更好,无论如何,”商人回应说,转向他的姐姐,而不是一个愉快的表达。 最喜欢的孩子是这样的一半好,“他指向米娜,他对他的话变得非常苍白,站起来,把手放在他的胳膊上,严肃地说, 你的 “什么 马尔科姆在做,叔叔?” 有 “他过去两年没有做过什么,除了他的职责吗?这更接近标志!226他一直不服从命令,推动不服从,花费财富和债务;他一直在行动,可以结论,一个荒谬的愚蠢母亲的头强,过度宽容,热情的儿子,所以他终于被海军抛弃了;”他总结说,梅尔皮先生再次猛烈地抓住了扑克,而弗拉泽女士在她平时所占的轻椅子上半昏倒。 “问题是什么?”韦斯特伍德先生在这个危机中进入房间时问道;约翰·梅尔比(John Merapie)在他离开办公室时收到信件中包含了不受欢迎的情报,他回答说: “只有我的侄子最后的表演,胡须他的官员,对他们无礼,不服从命令,给他的所有亲属的焦虑和烦恼,最后,在没有职业或一块钱的情况下投身世界。 “太糟糕了,”韦斯特伍德先生大胆地说,“但不是那么糟糕,让我们希望,就像它听起来一样。可怜的弗雷泽小姐!这个消息使她沮丧了。让我帮你,米娜,“他补充道;并假装没有注意到她的安静,“谢谢你,这不是必要的,“他冲了一点水在女士的脸上,并将一些香水应用到她的额头上,当她慢慢睁开眼睛并说, “哦!是你吗?我想他们对我说了一些关于马尔科姆的可怕的事;他不是死的,不是吗?” “不,我亲爱的夫人,他不是;请你自己作曲,”韦斯特伍德先生回答,而他的伴侣在信心中哮着火, “最好是他;我们活着跟他做什么,我无法说。 “但是发生了什么事?”她问道,“约翰说了一些话,但我不记得。 “什么都不是,”韦斯特伍德先生回答说,“你的儿子只是离开了海军,仅此而已。 “他已经被放弃了,伊丽莎,简单的英语,”她的哥哥解释说,太热烈了,以至于会被融化为怜,无论是因为昏迷或美好的感觉,“我一直在等待这一点,虽然我从来没有对你说过什么,因为我知道你喜欢他,没有意义,没有用来打扰你;但我为那个男孩支付的钱,因为我把他放到海上,几乎会给米娜一个财富。 “我从来不喜欢海洋的想法,”他的母亲轻轻地开始了。 “天啊,夫人!”Merapie先生说,“你从来没有休息过,昼夜,直到你让我承诺他应该遵循他的倾向和你的倾向。 我希望他走进我的办公室,用一些明智的英语商业习惯清洗他荒谬的高地骄傲;但你,从不久的时代,你的联系是普通的商人,你把你的脸反对我的提议:如果地球上有一件事我比另一件事更讨厌,这是愚蠢的。 I “我真的很讨厌田野的气味,”女士解释说;但是,无论这个观察是指海军还是她哥哥的仓库所在的经典地方,从来没有准确地透露过,梅尔皮先生没有问任何问题,只是声明:“世界上比田野更糟糕的事情,”这模糊的说法暗示了卷,正如米娜所感觉的那样。 “但他做了什么?”韦斯特伍德先生以最安慰的口音问道:“我们不应该急于或严厉地审判他,特别是当他没有来这里为自己辩护时。案件的事实是什么?”梅拉皮先生的伴侣把自己扔回椅子上,以至于他可以轻松地听到所有可以针对马尔科姆提出的证据。 “你看,米娜,”他说,“否认这一点一点也没有用;我确实经历了一大笔钱,我非常奢侈,我的叔叔做得很棒,和一个主人一样带着需要的人出来;在我们离开这个最后的混乱的印度巡航之前,我决心 - 事实上我 - 转过一张新叶子,和经济,和戒烟,并保持我的气氛,当官员是暴君的,简而言之,做什么英国,我的叔叔,和你所有人期待我做 - 我的职责。 “好吧,我正如我打算的那样翻过纸张;但不幸的是,它比它的前辈更糟糕,因为从顶部大约十行左右,正当我进入轻松的阅读时,我发现 - 作为一种边缘笔记 - 一对,什么颜色的230眼?灰色,我相信;但不管他们是什么样子,我从来没有见过这样的东西,并祈祷我永远不会再见,因为他们,一眼,有效地解决了我的海军奖金的机会。 “我从来没有‘恋爱’过,但在我看到他们的那一刻,我说,像个傻瓜一样,‘我的时刻到了’,我为她开心地走过板子;所以你不必惊讶地听到它只是在她的账户上,我永远放弃了我对佣金的希望。 “那‘不’我知道是不可改变的,就好像被美德人和波斯人发出一样;所以我把自己放在船边,凝视着脏的河流,想起我的父亲曾经是军官,以及我们所有的祖先几代人已经完全是他们应该的,并考虑如何他们会承受一个空白的拒绝一个民事请求,从一个子的大孙子;我反思说,如果他们中的任何一个可以从他的坟墓中崛起,他会说,‘证明自己值得你的名字和你的出生地,并做你想要的任何事情,尽管所有英国海军的船长。 ””我 去吧,让大敌自己试图阻止我。 威尔 “但是,如果他撒旦陛下的一切报道都是真的,他很喜欢诱惑无情的年轻人去毁灭,为他们提供手段来满足他们的倾向。我有一种模糊的想法,当天黑的时候游泳,因为船长和一些主要军官要和当地的伟大大巨人一起吃饭,我知道我可以欺骗其他人;但是,突然间,我意识到与他们一起上船会更容易,更舒适,这是我所做的一项功劳,由于天黑,船长和一些主要军官要和地方的一些伟大巨人一起吃饭,我知道我可以避开其他232船员,他们当然不知道任何人会回到这些物品之下。 她在那里,我们跳舞,我们聊天,我想她会和我一起去喀姆茨哈特,只有我错了,一切都像一个婚礼钟一样欢乐;在完美的喜悦的狂欢中,我彻底撕裂自己,和她的分手词语在我的耳朵里像音乐一样响起,开始去船上。 “你准备好了,我的孩子们?”我说。 “太好了,先生,”这是答案。 “你应该倾向于喝我的健康,以及我的叔叔,克雷格迈尔的奶奶的健康吗?” “当一个苏格兰人问我,苏格兰人怎么能拒绝?简而言之,米娜,为了快速找到一个不愉快的故事,我如此自由,以至于他们变得狡,变得无法管理,与房屋的人吵架,把大师赶出门。 “他举起了一群土著人,他们像恶魔一样在那里喊叫;与此同时,时间紧张;我们需要以某种方式抵达船只,每一个时刻,人群增加了,沙滩变得越来越大。 “‘如果我只有一颗神仙的刺,‘水手之一说,‘我不会害怕一支军团或‘小鬼面对恶魔’。 “‘好吧’,我回答说,‘在门口,把一只腿从那张桌子上拿走’,指向一个,下一刻是碎片的;因此精彩武装,我们敲响了。听到懦夫,只要一扇门分开了我们,你会想象杀人,至少,这是他们想象的;但是当我喊叫‘我们会让你记住高地人’时,开始了,船员,打击右边和左边,他们在风前逃跑,尖叫得很可怕。 “我们安静地走到船上,直到一个聪明的,234谨慎的老伙子,从阿伯丁,喊道,“迪娜学习风俗的“Rinnin”,但流浪像棕鱼,因为在这里他们来我们“chokadars,他们喜欢他们,和有英语音乐的早晨,如果他们得到一个抓我们。 “我们没有“站起来”,你可能依赖,米娜,但那天晚上向他们展示了高地腿和高地武器能做什么:他们跑了,我们跑了;这是第二个Canobie Lea事件,只有没有马;当我们离开时,我们嘲笑他们在水面上的挑战:但我知道一切都结束了;我感到如此肯定,以至于我对结果感到硬,就像所有邪恶事件一样,没有太久的时间来临。 那天早上,一群人来询问太阳花的中间人和水手是谁。 他们在哮的时候,一艘被派往船长岸边的船在眼前摇晃。 这个 失败 “在他出现的那一刻,我逃脱的最后希望消失了;我不能让男人为实际上我的愚蠢而受苦,所以承认自己在岸上,尽管到这个时候,我相信,他只有一个模糊的想法,我如何到达那里。 “我不需要告诉你接下来的一切。他对我说的话,我对他说的话,在那个时候听起来比重复时要好得多。他很粗鲁,而我――官员们认为――很粗鲁:所以,为了防止我在海军中转过第三张叶子,并摆脱一个非常麻烦的个人,他们最终决定放弃我的服务;所以,米娜,最后,我在这里,而她用灰色的眼睛结婚了,四周后,一个电池指挥官,或者类似的东西,与谁天派她可以幸福地生活。 “你记得,马尔科姆,当我还是个孩子的时候,他曾经这样称呼我。 “好吧,但你现在还不是个孩子,我不喜欢它,米娜,我不喜欢他,我也不打算再承受他的混乱的赞助气息了。 “你做得更好,马尔科姆,”她说。 “更好!为什么,祷告?”他要求。 “因为,”她严肃地回答,“他可以让我的叔叔相信任何事,做任何事;236你知道他对你被抛弃是多么失望,而且――” “看我的违纪,就像我杀了我的上级官员,或者从他那里偷了钱,或者犯了其他可怕的罪行一样严厉;是的,我看到这一切;以及他多么野蛮地看着我,以及他多么罕见地直接对他义务的侄子说一句话,当他可以帮助时;但我一点也不害怕叔叔约翰:他会及时回来做正确和正义的事情,无论谁试图影响他。 “亲爱的马尔科姆,他不会死,”米娜说,仿佛这个建议和它是如何做的伤害了她。 “我确信我不会,”他回答,“因为我会对约翰叔叔说这么多,一个温柔和善良的人从来没有呼吸过;这正是让我感到如此肯定,他会一直在他活着的时候给我们一部分他的钱,而当他死了 - 我相信,直到我们灰头发,米娜 - 他会把它留给我们;而且,因为我知道他的心,我说我既不害怕韦斯特伍德,也不害怕任何活着的人,因此,我会抓住一个早期的机会向他展示,我的妹妹不会嫁给每一个认为适合她想象一个合适的丈夫的人。 “马尔科姆,你不太喜欢我吗?” “是的,我的妹妹;但是,作为结果,我希望你不会告诉我你非常喜欢他。 “我讨厌和鄙视他,”她回答,“但最近,我也长大了,害怕他,我不知道,这可能是什么;但我认为某个地方有什么不对劲:最近,韦斯特伍德先生的风格完全改变了;他以前是礼貌的,几乎是奴役的,而且在某种程度上是谨慎和谨慎的;但现在你会认为他是我们的命运的主人。 “是什么把这个想法放在你的脑海里?”他问。 “我的观察和――” “卡尔德拉小姐,”马尔科姆说,“她想像伦敦的其他女孩一样安定你,如果她能这样做;但她不是在这种情况下,无论如何。我不选择你嫁给这个男人,我决心以某种方式把事情带到危机之中。自从我的叔叔去荷兰以来,238我也注意到威斯伍德先生的方式发生了变化,从非凡的文明到某种胜利的无情。我没有用来要求我的母亲反对他的访问,因为她喜欢他们,他娱乐她;此外,她也无法理解:但是,当约翰叔叔回来时,我会停止他的伴侣的假设。在我进入海军之前,我记得他认为他是一个愉快的好朋友;但我向你宣称,在我的荣誉上,我可以让他在最后一周的 “你可以愚蠢地和这个人吵架,”她说。 “你想嫁给他吗?”他强烈要求,“因为,如果你想用婚姻来羞辱自己和你的联系,没有出生,没有地位,或者任何东西,这改变了问题。 几乎是她一生中第一次,米娜检查了一个愤怒的答案,几乎从她的嘴唇中逃脱了。 “不要吵架,马尔科姆,”她说,“如果你认为我可以照顾他,你是错的;但是,目前,这不是问题:我觉得我们可能做错了侮辱他,你知道你现在在你的行为中需要双重小心,因为――” “因为我对那些力量感到羞耻,”马尔科姆结束了,看到她犹豫了; “谢谢你,米娜,你的友善考虑。 “因为你很尴尬,”她大胆地继续说,“你应该非常谨慎;也许对你来说,亲爱的兄弟,可以考虑,正如我最近所做的那样,虽然我的叔叔是富有和慷慨,对我们的母亲是半兄弟,并培养了我们,教育了我们,但是,当一切都说了,他没有义务为我们提供,而马尔科姆,他可能不会这样做。 “这就是为什么你非常希望被‘安定’;而阿尔弗雷德·韦斯特伍德先生是唯一有资格或不合格的,打开你,卡尔德拉小姐现在可以看到,你想对他自己有礼貌,并希望我也是这样:不是这样吗,米娜?” 又一次愤怒的血在她的脸上,她猛烈地问, “你见过我对他有礼貌吗?自从我长大以来,自从我还是个孩子,自从我开始理解他的性格和目标和观点和愿望?只要说实话,这就是我所要求的。 “好吧,不行,”马尔科姆承认,“但是,你看,礼貌从未被认为是你的强项,你的方式对他来说总是和其他人一样。 “你太不公平了,马尔科姆,“她哭了。 “好吧,也许是的,”他笑了,“但答应我一件事,我不会再怀疑你了,不要被卡尔德拉小姐或其他任何人影响;但是,如果这个男人要求你嫁给他,你会对他说“不”,就像你可以和经常对其他人说的那样,立即和坚决地;不要在这个问题上犯错误:你说什么,姐姐,你会答应吗?” “忠实地,”她回答,“另一方面,你会小心如何侮辱他;至少,你会是平民,直到我的叔叔回家吗?” ”““同意,“马尔科姆回答说,“然后我会和他谈谈这个问题,因为永远不会说,永远不会说,我的姐姐嫁给了一个未出生的男人。 在给阿尔弗雷德·韦斯特伍德(Alfred Westwood)的婚姻计划带来了决定性的打击之后, 那位近来对自己和家人的重要性产生了241个奇妙和最错误的想法的船员,戴上帽子,往里根特街走去,想知道什么时候他应该足够富有才能加入俱乐部,拥有马匹和仆人,并独立于每个人;因为在英格兰的广阔和广阔中,没有比聪明、无情、善良的马尔科姆·弗雷泽(Malcolm Frazer)更骄傲,更奢侈,更荒谬,更可笑的年轻人,他跟H.M.S. Sunflower(H.S. Sunflower)晚了,他对他的高地祖先有着令人难以置信的记忆,他同样难以置信地忘记他的母亲只是一个商人的女儿,他做了一笔钱 - 没有人知道如何 - 花 向前 \n \n \n \n 关于HackerNoon书籍系列:我们为您带来最重要的技术,科学和洞察性的公共领域书籍。 這本書是公共領域的一部分. 驚人的故事. (2009). 驚人的故事超級科學, 2 月 2026. 美國. 項目 古滕貝格. 發行日期: 2 月 14, 2026, 從 https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* 此电子书可供任何人在任何地方免费使用,几乎没有任何限制. 您可以根据该电子书所包含的 Project Gutenberg 许可证条款复制、赠送或重复使用,或在线在 www.gutenberg.org,位于 https://www.gutenberg.org/policy/license.html。 关于HackerNoon书籍系列:我们为您带来最重要的技术,科学和洞察性的公共领域书籍。 這本書是公共領域的一部分. 驚人的故事. (2009). 驚人的故事超級科學, 2 月 2026. 美國. 項目 古滕貝格. 發行日期: 2 月 14, 2026, 從 https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* 此电子书可供任何人在任何地方免费使用,几乎没有任何限制. 您可以根据该电子书所包含的 Project Gutenberg 许可证条款复制、赠送或重复使用,或在线在 www.gutenberg.org,位于 https://www.gutenberg.org/policy/license.html。 网站: gutenberg.org https://www.gutenberg.org/policy/license.html