Làm thế nào để xây dựng không có mã AI dòng công việc bằng cách sử dụng Activepieces và Sevalla

Trí tuệ nhân tạo hiện nay là một phần của công việc hàng ngày của nhiều nhóm, mọi người sử dụng nó để viết nội dung, phân tích dữ liệu, trả lời yêu cầu hỗ trợ và hướng dẫn các quyết định kinh doanh. Nhưng việc xây dựng dòng công việc AI vẫn khó khăn đối với nhiều người dùng.Hầu hết các công cụ cần mã, cài đặt phức tạp hoặc đào tạo lâu dài. Activepieces làm cho điều này dễ dàng hơn nhiều. nó là một công cụ nguồn mở cho phép bất cứ ai tạo quy trình làm việc thông minh với một trình xây dựng hình ảnh đơn giản. Bạn có thể kết hợp các mô hình AI, nguồn dữ liệu và hệ thống mà không cần viết mã. Điều này làm cho tự động hóa mở hơn cho các nhóm muốn làm việc nhanh hơn và giảm nỗ lực thủ công. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ tìm hiểu ActivePieces là gì, làm thế nào để làm việc với nó và làm thế nào để triển khai phiên bản của riêng chúng tôi vào đám mây bằng cách sử dụng Sevalla. Chúng ta sẽ bao gồm những gì? \n \n \n \n \n \n \n \n ActivePieces là gì? Hiểu hệ sinh thái Activepieces Xây dựng một dòng công việc trong Activepieces Phát triển ActivePieces trên đám mây bằng cách sử dụng Sevalla Ví dụ thế giới thực Giới hạn của ActivePieces Conclusion ActivePieces là gì? là một nền tảng tự động hóa mã nguồn mở tập trung vào sự dễ sử dụng. hoạt động Bạn có thể lưu trữ nó trên máy chủ của riêng bạn hoặc sử dụng nó trong đám mây. nền tảng sử dụng một trình xây dựng dòng chảy sạch, nơi mỗi khối đại diện cho một bước. Một phần có thể gọi một API, kết nối với một công cụ như Google Sheets, chạy một mô hình AI, hoặc chờ đợi đầu vào của con người.Bằng cách liên kết các phần với nhau, bạn có thể xây dựng các dòng công việc hoạt động như các đại lý. Họ có thể nghe các sự kiện, chạy phân tích, tạo nội dung, đánh giá dữ liệu hoặc đẩy kết quả vào các công cụ khác. Hiểu hệ sinh thái Activepieces Mục tiêu chính của Activepieces là cho phép cả người dùng kỹ thuật và phi kỹ thuật xây dựng các dòng công việc bao gồm AI. Nó cung cấp một giao diện trực quan đơn giản nhưng cũng có một lớp nhà phát triển mạnh mẽ dưới nắp. Các nhà phát triển có thể xây dựng các mảnh mới trong TypeScript. Những mảnh tùy chỉnh này sau đó xuất hiện trong trình xây dựng hình ảnh cho bất cứ ai sử dụng. Điều này giữ cho logic tiên tiến vô hình đằng sau một giao diện thân thiện. Nền tảng có một thư viện đang phát triển với hơn hai trăm mảnh. Chúng bao gồm các công cụ phổ biến như email, Slack, Google Workspace, OpenAI và Notion. Ngoài ra còn có các phần để đọc liên kết, phân tích văn bản, gọi webhooks hoặc chờ đợi các sự kiện theo thời gian. Thư viện phát triển nhanh chóng vì bất cứ ai cũng có thể đóng góp những mảnh mới.Mỗi mảnh là một gói npm, vì vậy nó phù hợp tốt với hệ sinh thái JavaScript rộng lớn hơn. Activepieces cũng hỗ trợ đầu vào của con người. Ví dụ, một dòng công việc có thể tạm dừng và chờ đợi ai đó xem xét một thông điệp trước khi gửi nó. Các tùy chọn này cho phép xây dựng các luồng kết hợp tự động hóa với phán đoán của con người. Điều này hữu ích trong các nhiệm vụ mà rủi ro hoặc tính chính xác quan trọng, chẳng hạn như kiểm tra tuân thủ hoặc luồng phê duyệt. Một phần quan trọng của nền tảng là thiết kế AI đầu tiên của nó. Nó bao gồm hỗ trợ bản địa cho các nhà cung cấp AI phổ biến. Bạn có thể xây dựng các đại lý phân tích văn bản, viết lại tin nhắn, phân loại nội dung, trích xuất trường hoặc đưa ra quyết định. Bạn thậm chí có thể yêu cầu AI làm sạch dữ liệu bên trong một luồng, mà không cần mã.Điều này giúp dễ dàng sử dụng AI để tăng tốc công việc và loại bỏ các bước lặp đi lặp lại. Xây dựng một dòng công việc trong Activepieces Mỗi dòng công việc bắt đầu với một kích hoạt. Một kích hoạt là một hành động bắt đầu dòng công việc. Nó có thể là một tin nhắn mới, một tệp mới, một yêu cầu web, hoặc một lịch trình theo thời gian. Sau khi kích hoạt, luồng chạy từng bước. Builder hiển thị dòng chảy trong một bố trí dọc đơn giản. Bạn có thể thêm chi nhánh, vòng lặp, retries, và bản đồ dữ liệu. Data mapping is the process of telling the flow how to pass information from one step to another. It uses a simple interface where you pick fields from earlier steps and connect them to new ones. Khi các phần AI được thêm vào, quy trình làm việc trở nên mạnh mẽ hơn. Ví dụ, bạn có thể chuyển văn bản từ biểu mẫu sang mô hình AI và có được tóm tắt. Bạn có thể thông qua một liên kết tài liệu và trích xuất các điểm chính. Bạn có thể yêu cầu AI trả lời một câu hỏi hoặc quyết định nếu một thông điệp phù hợp với một thể loại. Phát triển ActivePieces trên đám mây bằng cách sử dụng Sevalla Để sử dụng Activepieces, bạn có thể cài đặt nó trên máy tính của bạn (không được khuyến cáo do cài đặt phức tạp), mua đăng ký đám mây hoặc tự lưu trữ nó. Nếu bạn muốn cài đặt nó trên máy tính của bạn, . Đây là những hướng dẫn Tự lưu trữ cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát và thường được ưu tiên bởi các nhóm kỹ thuật muốn giữ dữ liệu nhạy cảm trong nhà. Bạn có thể chọn bất kỳ nhà cung cấp điện toán đám mây nào, chẳng hạn như AWS, DigitalOcean hoặc những người khác để thiết lập ActivePieces. là một nhà cung cấp PaaS được thiết kế cho các nhà phát triển và các nhóm phát triển cung cấp các tính năng và cập nhật liên tục theo cách hiệu quả nhất. nó cung cấp lưu trữ ứng dụng, cơ sở dữ liệu, lưu trữ đối tượng và lưu trữ trang web tĩnh cho các dự án của bạn. Sevalla Tôi sử dụng Sevalla vì hai lý do: \n \n \n Every platform will charge you for creating a cloud resource. Sevalla comes with a $50 credit for us to use, so we won’t incur any costs for this example. Sevalla có một mẫu cho ActivePieces, vì vậy nó đơn giản hóa việc cài đặt và thiết lập thủ công cho mỗi tài nguyên bạn sẽ cần để cài đặt. Đăng nhập vào Sevalla và nhấp vào Templates.You can see ActivePieces as one of the templates. Nhấp vào mẫu “ActivePieces”. Bạn sẽ thấy các tài nguyên cần thiết để cung cấp ứng dụng. Nhấp vào “Develop Template”. Bạn có thể thấy tài nguyên đang được cung cấp. Sau khi triển khai hoàn tất, hãy vào ứng dụng ActivePieces và nhấp vào “Visit app”. Nhập tên, email và mật khẩu của bạn và bạn sẽ được đưa đến bảng điều khiển. Bạn có thể tạo một luồng từ đầu hoặc chọn một trong nhiều mẫu mà ActivePieces cung cấp. Hãy chọn mẫu “LinkedIn content idea generator”. Nhấp vào “Use template”. Bạn sẽ thấy dòng công việc được tạo cho bạn. Bạn cũng có thể thêm / loại bỏ các thành phần dựa trên yêu cầu của bạn. You will see the option to update each block of the workflow. You can create connections to your email, Google Sheets, etc., to integrate them into the blocks. Trong khối tin tức xếp hạng, nó sẽ yêu cầu bạn chọn một mô hình và thêm phím api của bạn. Bạn cũng sẽ thấy một mẫu nhắc sẵn sàng sẵn sàng cho bạn để sử dụng với dòng công việc của bạn. OpenAI API key tại đây Tuyệt vời! Bây giờ bạn có một máy chủ ActivePieces cấp sản xuất chạy trên đám mây. Bạn có thể sử dụng điều này để thiết lập tất cả các dòng công việc của bạn. Ví dụ thế giới thực Một nhóm bán hàng có thể tự động hóa việc làm giàu dẫn bằng cách truyền dẫn mới thông qua mô hình AI. AI trích xuất kích thước công ty, ngành công nghiệp và ý định. Kết quả đi đến một CRM. Nhóm tiết kiệm hàng giờ nghiên cứu thủ công. Một nhóm nội dung có thể tạo một trợ lý viết. nó thu thập ý tưởng từ một biểu mẫu, tạo sơ đồ bằng cách sử dụng một mô hình AI, và lưu trữ các bản phác thảo trong Google Docs. Một nhóm tuân thủ có thể xử lý các tài liệu dài.Họ tải lên một tệp, một mô hình AI trích xuất các quy tắc chính và quy trình làm việc gửi một bản tóm tắt cho các nhà đánh giá.Điều này giúp dễ dàng theo dõi các thay đổi trong các quy định. Một nhóm hoạt động có thể theo dõi cho vé mới trong một hệ thống helpdesk. AI tóm tắt vé. dòng công việc kiểm tra mức độ nghiêm trọng và gửi nó cho nhóm phù hợp. Điều này tăng tốc độ thời gian phản hồi. Limitations of ActivePieces Giới hạn của ActivePieces Activepieces là mạnh mẽ, nhưng nó có một số giới hạn. Vì nó vẫn đang phát triển, không phải tất cả các công cụ hoặc dịch vụ bạn có thể muốn có sẵn, vì vậy bạn có thể cần phải xây dựng các phần tùy chỉnh. Dòng công việc lớn có thể cần điều chỉnh để duy trì ổn định. tự lưu trữ cũng đòi hỏi nỗ lực kỹ thuật, đặc biệt là cho các bản cập nhật, mở rộng và bảo mật. Cuối cùng, trong khi các tính năng AI hữu ích, chúng phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài, có nghĩa là bạn phải quản lý các phím API, chi phí và độ tin cậy. Những giới hạn này không ngăn nó trở nên có giá trị, nhưng người dùng nên biết về chúng trước khi dựa vào nó cho tải trọng công việc quan trọng. Kết luận Ý tưởng đằng sau Activepieces rất đơn giản. Tự động hóa công việc làm chậm bạn. Kết hợp AI với các công cụ của bạn. Xây dựng dòng chảy trực quan. Cho phép cả người dùng kỹ thuật và phi kỹ thuật tạo ra tự động hóa. Điều này giúp các nhóm di chuyển nhanh hơn, giảm lỗi và tập trung vào công việc có ý nghĩa. Sự gia tăng của AI có nghĩa là các nhóm sẽ sử dụng các mô hình chuyên biệt hơn. họ cũng sẽ cần những cách dễ dàng để kết nối các mô hình này với các công cụ hàng ngày của họ. Các nền tảng không có mã như Activepieces cung cấp cho các nhóm quyền kiểm soát và tốc độ mà không yêu cầu họ học lập trình. nền tảng tiếp tục cải thiện với các phần mới và các tính năng AI mạnh mẽ hơn. Khi cộng đồng phát triển, số lượng tích hợp có sẵn sẽ tăng lên. 
 
Hy vọng bạn thích bài viết này. tìm tôi trên Linkedin hoặc truy cập trang web của tôi.