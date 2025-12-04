How to Build No-Code AI Workflows გამოყენებით Activepieces და Sevalla

ამჟამად, ეს არის ნაწილი ყოველდღიური მუშაობის ბევრი გუნდი. ხალხი გამოიყენება, რათა დააყენოთ შინაარსი, ანალიზი მონაცემები, პასუხი მხარდაჭერა მოთხოვნები, და მიმოხილვა ბიზნეს გადაწყვეტილებები. რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში, თუ გსურთ გააკეთოთ ეს, თქვენ არ უნდა გააკეთოთ ეს, მაგრამ გააკეთოთ ეს, როგორც გსურთ. Activepieces გაძლევთ ეს ძალიან მარტივი. ეს არის Open Source ინსტრუმენტი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ნებისმიერ ადამიანი შექმნათ Smart Workflows ერთად მარტივი Visual Builder. თქვენ შეგიძლიათ შედუღოთ AI მოდელები, მონაცემთა წყაროები და სისტემები კოდი შეტყობინება გარეშე. ეს გაძლევთ ავტომატაცია უფრო ხელმისაწვდომი გუნდები, რომლებიც გსურთ მუშაობა უფრო სწრაფად და შეამციროს მექანიკური მოცულობა. ამ სახელმძღვანელოში, ჩვენ გაიგებთ, რა არის ActivePieces, როგორ მუშაობა მასთან და როგორ გააყენოთ ჩვენი საკუთარი ვერსია Cloud გამოყენებით Sevalla. რა უნდა შეიცავდეს? \n \n \n \n \n \n \n \n რა არის ActivePieces? იმიტომ, რომ ActivePieces ekosystem Workflow- ის შექმნა Activepieces- ში ActivePieces- ის გაფართოება Cloud- ში Sevalla- ს გამოყენებით რეალური მსოფლიოს მაგალითები ActivePieces შეზღუდვა კონტაქტი What is ActivePieces? არის open-source ავტომატაციო პლატფორმა, რომელიც განკუთვნილია ადვილი გამოყენება. საქმიანობა თქვენ შეგიძლიათ შენახვა იგი თქვენი საკუთარი სერვერზე ან გამოიყენოთ იგი cloud. პლატფორმა იყენებს Clean Flow Builder, სადაც თითოეული ბლოკი აჩვენებს ნაბიჯი. ეს ბლოკები გამოიყენება pieces. ფურცელი შეიძლება აირჩიოთ API, დაუკავშირდეთ ინსტრუმენტს, როგორიცაა Google Sheets, აწარმოებს AI მოდელი, ან დაველოდოთ ადამიანის ინტენსიას. მათ შეუძლიათ მოუსმინოთ მოვლენებს, აწარმოოს ანალიზი, შექმნათ შინაარსი, შეფასოთ მონაცემები ან შედეგებს სხვა ინსტრუმენტებს. იმიტომ, რომ ActivePieces ekosystem Activepieces- ის ძირითადი მიზნით არის, რომ ტექნიკური და არა ტექნიკური მომხმარებელს გაძლევთ მუშაობის ფართობი, რომელიც მოიცავს AI. იგი უზრუნველყოფს მარტივი ვიზუალური ინტერფეისი, მაგრამ ასევე აქვს ძლიერი Developer Layer ქვეშ კაბა. შემუშავებელი შეუძლია შექმნათ ახალი ნაწილები TypeScript- ში. ეს საბაჟო ნაწილები შემდეგ გამოიყურება Visual Builder- ში, რათა ყველას გამოიყენოთ. ეს ხელს უწყობს მოწინავე ლოგიკას მეგობრული ინტერფეისი შემდეგ. პლატფორმა აქვს ზრდასრული ბიბლიოთეკა, რომელიც შეიცავს მეტი 200 ნაწილს. ბევრი მოდის საზოგადოებაში. ისინი მოიცავს პოპულარული ინსტრუმენტები, როგორიცაა ელ, Slack, Google Workspace, OpenAI და Notion. არსებობს ასევე ნაწილები წაიკითხვის ბმულები, ტექსტის შეამოწმება, მოვუწოდოს webhooks, ან დაველოდოთ დროული მოვლენები. ბიბლიოთეკა სწრაფად იზრდება, რადგან ყველას შეუძლია ახალი ნაწილები. თითოეული ნაწილები არის npm პაკეტი, ასე რომ ეს კარგად შეესაბამება უფრო ფართო JavaScript ეკოსიზმი. Activepieces ასევე მხარს უჭერს ადამიანის შეტყობინებას. მაგალითად, სამუშაო ფართობი შეიძლება შეჩერდეს და დაველოდოთ, რომ ვინმეს შეამოწმოთ შეტყობინება, სანამ გაგზავნა. იგი ასევე შეუძლია მოკლე პასუხები ფორმით. ეს ვარიანტი საშუალებას გაძლევთ შექმნათ ფართობი, რომელიც შეიცავს ავტომატიზაციის და ადამიანის ცოდნა. ეს ეფექტურია საქმიანობაში, სადაც რისკის ან სიზუსტის მნიშვნელობა, როგორიცაა შეამოწმება კონფიდენციალურობის ან აღიარების ფართობი. პლატფორმა ძირითადი ნაწილი არის მისი AI-first დიზაინი. იგი მოიცავს პოპულარული AI მომწოდებლები. თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ ოპერაციები, რომლებიც ტექსტი ანალიზი, შეტყობინებები დარეგისტრირებას, კონფიდენციალურობის დაშორებას, ფართობი გაქირავებას, ან გადაწყვეტილებების მიღებას. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გთხოვთ, რომ AI გაქირავებს მონაცემებს ფლეიში, გარეშე კოდი. ეს ადვილად იყენებს AI- ის გამოყენებით, რათა გააუმჯობესოს მუშაობა და გააუმჯობესოს რეპუტაციის ნაბიჯები. Workflow- ის შექმნა Activepieces- ში რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ეს შეიძლება იყოს ახალი შეტყობინება, ახალი ფაილი, ვებ მოთხოვნა, ან დროული გრაფიკული. მას შემდეგ, რაც საღებავი იღებს, ფოსტის გაშვება ნაბიჯი შემდეგ. თითოეული ნაბიჯი არის კომპლექტი, რომელიც თქვენ აირჩიეთ ბიბლიოთეკაში. ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლადის ფოლ Data mapping არის პროცესი, რომელიც გვიჩვენებს, თუ როგორ უნდა გაგზავნას ინფორმაცია ერთი ნაბიჯზე სხვა. იგი იყენებს მარტივი ინტერფეისი, სადაც თქვენ აირჩიოთ ფართობი წინა ნაბიჯები და დაკავშირებით ახალი. როდესაც AI ნაწილები დაამატება, სამუშაო გაგრძელება უფრო ძლიერი. მაგალითად, შეგიძლიათ გაგზავნას ტექსტი ფორმაში AI მოდელი და მიიღოთ შეტყობინება. თქვენ შეგიძლიათ გაგზავნოთ დოკუმენტის კავშირი და ატვირთოთ ძირითადი ნაბიჯები. თქვენ შეგიძლიათ გთხოვთ, რომ AI პასუხს კითხვაზე ან აირჩიოთ, თუ შეტყობინება შეესაბამება კატეგორიაში. ეს შედეგები შემდეგ გადავიდა შემდეგი ნაბიჯზე, სადაც ისინი შეიძლება შეინახოს ან გადაცემა. ActivePieces- ის გაფართოება Cloud- ში Sevalla- ს გამოყენებით გამოიყენოთ Activepieces, შეგიძლიათ ან დააყენოთ იგი თქვენს კომპიუტერში (სურცელი არ არის, რადგან მოკლე ინსტალაცია), შეიძინოთ ქსელის რეგისტრაცია, ან თვითმმართველობის სასტუმრო. თუ გსურთ დააყენოთ იგი თქვენს კომპიუტერში, . აქ არის ინსტრუქციები Self-hosting უზრუნველყოფს სრული კონტროლი და ჩვეულებრივ preferred ტექნიკური გუნდი, რომელიც გსურთ შენარჩუნება სქესობრივი მონაცემები შიდა. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ნებისმიერი cloud მომწოდებელი, როგორიცაა AWS, DigitalOcean, ან სხვა, რათა დააყენოთ ActivePieces. მაგრამ მე ვიყენებ Sevalla. ეს არის PaaS მომწოდებელი, რომელიც განკუთვნილია განვითარებლები და developer გუნდი გადაცემის ფუნქციები და განახლებები მუდმივად ყველაზე ეფექტური გზა. ეს უზრუნველყოფს პროგრამული უზრუნველყოფა, მონაცემთა ბაზა, object storage, და სტატისტიკური საიტის სასტუმრო თქვენი პროექტები. SEVALLA მე გამოიყენება Sevalla ორი მიზეზით: \n \n \n თითოეული პლატფორმა გადაიხადოს თქვენ შექმნის cloud resource. Sevalla მოიცავს $ 50 კრედიტი, რომ ჩვენ უნდა გამოიყენოთ, ასე რომ ჩვენ არ გაქვთ ნებისმიერი ღირებულება ამ მაგალითად. Sevalla აქვს Template for ActivePieces, ასე რომ ეს ადვილად გააუმჯობესებს მექანიკური ინსტალაცია და ინსტალაცია თითოეული რესურსის თქვენ უნდა ინსტალაცია. დააწკაპუნეთ Sevalla და დააჭირეთ Templates. თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ ActivePieces როგორც ერთ-ერთი ნიმუშები. დააწკაპუნეთ “ActivePieces” ნიმუში. თქვენ ნახავთ ინსტრუმენტებს, რომლებიც საჭიროა პროგრამის უზრუნველყოფისთვის. დააწკაპუნეთ “Deploy Template”. თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ რესურსის უზრუნველყოფა. მას შემდეგ, რაც განლაგება დასრულდა, წავიდეთ ActivePieces განაცხადის და დააჭირეთ “Visit app”. დააწკაპუნეთ თქვენი სახელი, ელექტრონული ფოსტა და password, და თქვენ მიიღებთ dashboard. დააწკაპუნეთ “New Flow”. თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ Flow from scratch ან აირჩიოთ ერთ-ერთი ბევრი Templates ActivePieces გთავაზობთ. და აირჩიეთ “LinkedIn Content Idea Generator” მოდელი. დააწკაპუნეთ “მომხმარებლო ნიმუში”. თქვენ ხედავთ თქვენთვის შექმნილია სამუშაო თარგმანი. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაამატოთ / გადაიხადოთ კომპონენტები თქვენი მოთხოვნების მიხედვით. თქვენ ხედავთ ვარიანტი განახლება თითოეული ბლოკზე სამუშაო ქმნის. თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ კავშირები თქვენი ელ, Google Sheets და ა.შ., რათა მათ ინტეგრირებული ბლოკები. რეიტინგული ახალი ამბების ბლოკში, იგი გთხოვთ, რომ აირჩიოთ მოდელი და დაამატოთ თქვენი api key. მაგალითად, თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ თქვენი თქვენ ასევე იხილავთ წინასწარ აშენებული შეტყობინებები ნიმუში, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი სამუშაო თარიღი. OpenAI API Key აქ დიდი! ახლა თქვენ გაქვთ პროდუქციის დონეზე ActivePieces სერვერს, რომელიც იყენებს Cloud- ში. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს, რათა დააყენოთ ყველა თქვენი სამუშაო გზა. რეალური მსოფლიოს მაგალითები გაყიდვების გუნდი შეუძლია ავტომატურად გაფართოების გაფართოების მიერ ახალი leads მეშვეობით AI მოდელი. AI აღჭურვილობა კომპანიის ზომა, ინდუსტრია, და მიზნები. შედეგები წავიდეთ CRM. გუნდი შეინარჩუნებს საათის მექანიკური კვლევის. კონტაქტის გუნდი შეუძლია შექმნათ წერილის მხარდაჭერს. იგი მოკლე იდეები ფორმით, აწარმოებს კონტაქტები AI მოდელის გამოყენებით და შენახავს დიზაინები Google Docs- ში. რედაქტორები შემდეგ გაფართოებენ ტექსტი. კონფიდენციალურობის გუნდი შეუძლია ხანგრძლივი დოკუმენტების დამუშავება. ისინი ატვირთებენ ფაილი, AI მოდელი ატვირთებს ძირითადი წესები, და სამუშაო ფოსტის მიწოდება შეტყობინებები რეცეპტორებს. ეს ადვილად გააუმჯობესებს რეცეპტორებს. ოპერაციული გუნდი შეუძლია ახალი ბილეთების მიმოხილვა helpdesk სისტემაში. AI შეფასებს ბილეთებს. სამუშაო ფართობი შეამოწმებს სიზუსტით და გადასცემს სწორი გუნდი. ეს გააუმჯობესებს პასუხისმგებლობის დრო. Limitations of ActivePieces ActivePieces შეზღუდვა Activepieces არის ძლიერი, მაგრამ მას აქვს ზოგიერთი შეზღუდვა. მას შემდეგ, რაც ეს ჯერ კიდევ იზრდება, არ არის ყველა ინსტრუმენტი ან მომსახურება, რომელიც თქვენ გსურთ ხელმისაწვდომია, ასე რომ თქვენ შეიძლება უნდა შექმნათ საბაჟო ნაწილები. Visual Builder არის მარტივი, მაგრამ კომპლექსური ლოგიკა შეიძლება იყოს რთული მართვა. ფუნქციონირება შეიძლება იყოს მუდმივი. Self-hosting ასევე მოითხოვს ტექნიკური მოცულობა, განსაკუთრებით განახლებების, გაფართოების და უსაფრთხოების. საბოლოოდ, მიუხედავად იმისა, რომ AI ფუნქციები სასარგებლოა, ისინი დამოკიდებულია გარე მომწოდებლები, რაც ნიშნავს, რომ თქვენ უნდა მართოთ API კურსი, ღირებულება და საიმედოობა. ეს შეზღუდვა არ დაეხმარება, რომ ეს ღირებულება, მაგრამ მომხმარებელს უნდა იცოდეთ მათ, სანამ დამოკიდებულება მას ძირითადი სამუშაო სიჩქარით. კონტაქტი Activepieces- ის იდეა მარტივია. ავტომატური მუშაობა, რომელიც ხელს შეუზღუდავს თქვენ. AI- ის შეერთება თქვენი ინსტრუმენტებთან. ხასიათებლის გაფართოება. საშუალებას გაძლევთ ტექნიკური და არა ტექნიკური მომხმარებელს ავტომატიზაციის შექმნას. ეს საშუალებას გაძლევთ გუნდებს უფრო სწრაფად გააუმჯობესოს, შეამციროს შეცდომებს და გაგრძელდეს მნიშვნელოვანი მუშაობისთვის. AI- ის გამოწვევა ნიშნავს, რომ გუნდები უფრო სპეციალიზებული მოდელები გამოიყენებენ. მათ ასევე საჭიროებენ გლუვი გზა, რათა ამ მოდულებს მათი ყოველდღიური ინსტრუმენტებთან დაკავშირდეს. Activepieces- ის როგორიცაა კოდი გარეშე პლატფორმა საშუალებას გაძლევთ გუნდებს კონტროლი და სიჩქარე, არ მოითხოვოს მათ პროგრამირება. პლატფორმა ყოველთვის გაუმჯობესებს ახალი ნაწილები და უფრო ძლიერი AI ფუნქციები. კომუნიკაციის ზრდის დროს ხელმისაწვდომი ინტეგრიაციების რაოდენობა იზრდება.