Activepieces болон Sevalla ашиглан No-Code AI Workflows бий болгох вэ

Гэсэн хэдий ч олон хэрэглэгчдэд AI ажлын үйл явцыг бий болгох нь хэцүү байдаг. Ихэнх хэрэгсэл нь код, комплексны суулгах, эсвэл урт сургалт шаардлагатай. Activepieces нь энэ нь илүү хялбар болгодог. Энэ нь хялбар визуал буудлагч ашиглан уян хатан ажлын үйл явц үүсгэх боломжийг олгодог нээлттэй эх сурвалж хэрэгсэл юм. АИ-ийн загварууд, өгөгдлийн эх үүсвэр, системийг код бичэхгүйгээр хослолж болно. Энэ нь автоматжуулалт илүү хурдан ажиллах, мануаль үйл явцыг багасгахын тулд багтаамжтай болгодог. Энэ гарын авлагад бид ActivePieces гэж юу вэ, үүнийг хэрхэн ажиллуулах вэ, Sevalla ашиглан Cloud дээр бидний өөрийн хувилбар суулгах вэ. Бид шилжүүлэх вэ? \n \n \n \n \n \n \n \n ActivePieces нь юу вэ? Activepieces экосистемийн мэдрэмж Building a workflow in Activepieces Sevalla ашиглан Cloud дээр ActivePieces-ийг суулгах Real-world examples ActivePieces-ийн хязгаарлалт Баримтлал ActivePieces нь юу вэ? Энэ нь хэрэглээний хялбар байдал дээр төвлөрсөн open-source автоматжуулалтын платформ юм. Бүтээгдэхүүн Та өөрийн сервер дээр хост болно, эсвэл хөнгөн дээр ашиглаж болно. Платформ нь clean flow builder ашигладаг бөгөөд бүр блок нэг шатанд санал болгож байна. Эдгээр блокүүд нь хэсгүүд гэж нэрлэдэг. Хувцаслалт нь API-ийг зочилж, Google Sheets гэх мэт хэрэгсэлтэй холбох, AI загваргыг ажиллуулах, эсвэл хүний давуу талбарыг хүлээж болно. Хувцаслалт нь нэгтгэсэн тусламжтайгаар, та агент шиг ажилладаг үйл явцыг үүсгэх болно. Тэд үйл явдлыг дуудлага, анализ хийх, агуулгыг үүсгэх, өгөгдлийн үнэлгээ хийх, эсвэл үр дүнд бусад хэрэгслүүдд дамжуулах боломжтой. Activepieces экосистемийн мэдрэмж Activepieces-ийн гол зорилго нь техникийн болон бус техникийн хэрэглэгчдэд AI-ийг агуулсан ажлын үйл явцыг бий болгох боломжийг олгодог. Энэ нь хялбар визуал интерфэйс санал болгож байгаа боловч хавтгай дэх хүчтэй хөгжүүлэгч бүтэцтэй байдаг. Загварлагчид TypeScript-д шинэ хэсгүүд үүсгэх боломжтой. Эдгээр өөрчлөн хэсгүүд дараа нь Visual Builder-д ашиглаж болно. Энэ нь дэвшилтэт логик нь найдвартай интерфэйсэд хамардаг. платформ нь 200-аас дээш хэсгүүдтэй хөгжилтэй библиотекаар байдаг. Ихэнх нь нийгмийн орнууд. Эдгээр нь e-мэйл, Slack, Google Workspace, OpenAI, Notion зэрэг нийтлэг хэрэгслүүдтэй байдаг. Үүнээс гадна хуудсууд унших, текст анхаарах, вэб хавтан зовох, эсвэл цаг хугацааны үйл явдлыг хүлээж байна. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Зохиогчийн эрх © 2018 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Activepieces ч бас хүний өгөгдлийн дэмждэг. Жишээ нь, ажлын үйл явцыг тавтай морилно уу, хэн нэг нь хуваалцах өмнө хуваалцах. Энэ нь хэлбэрийн хариу цуглуулж болно. Эдгээр сонголт нь автоматжуулалт, хүний судлах холимог бий болгох боломжийг олгодог. Энэ нь ризик, тохиргоо, тохиргоог хяналт, зөвшөөрөл холимог гэх мэт асуултуудд ашигтай байдаг. Платформыйн гол хэсэг нь AI-ийн анхны загвар юм. Энэ нь алдартай AI ханган нийлүүлэгчдийн анхны дэмжлэгийг агуулдаг. Та текстийг анализ, хуваалцах, агуулгыг хуваалцах, салбарт олж авах, эсвэл шийдлийг хийх агентыг бий болгох боломжтой. Та ч байтугай AI-ийг код хэрэгтэйгүйгээр дамжуулан өгөгдлийг очиж болно. Энэ нь AI-ийг ашиглаж, ажлын хурдтай болгох, туршилтын үйл явдлыг эвдэх боломжийг олгодог. Activepieces-д ажлын үйл явцыг бий болгох Бүх ажлын үйл явц нь зайлсхийх нь эхэлнэ. Зайлсхийх нь үйл явц юм. Энэ нь шинэ өгөгдөл, шинэ файл, вэб хүсэл, эсвэл цаг хугацааны график байж болох юм. Хэвлэх дараа, үйл явц нь шагцтай ажиллуулж болно. Бүх шагцтай библиотекаас сонгосон хэсэг юм. Builder нь хялбар уян хатан байршуулалттай дамжуулан дамжуулалтыг харуулж байна. Та гадаргуу, дугуй, retries, өгөгдлийн картографийг нэмж болно. Data mapping нь өгөгдөл нэг шатанд дараах мэдээллийг дамжуулах талаар дамжуулах үйл явцад юм. Энэ нь та Өмнөх шатанд газрын тосны сонгох, шинэ нь холбох нь хялбар интерфэйс ашигладаг. АИ-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд нэмж байгаа бол ажлын үйл явц илүү хүчтэй байх болно. Жишээ нь, та хэлбэрийн текст нь АИ-ийн загваруудад дамжуулан хуваалцах боломжтой. Та өгөгдлийн холболт дамжуулан гол зүйлсийг олж болно. Та AI-ийг асуултанд хариулахыг хүсэж болно, эсвэл хуваалцсан уу. Эдгээр үр дүнг дараа нь дараагийн шатанд дамжуулан хадгалах эсвэл илгээх боломжтой. Sevalla ашиглан Cloud дээр ActivePieces-ийг суулгах To use Activepieces, you can either install it on your computer (not recommended due to the complex setup), buy a cloud subscription, or self-host it. Хэрэв та өөрийн компьютер дээр суулгахыг хүсэж байгаа бол, . Энд зааврыг байна Self-hosting танд бүрэн хяналтыг өгдөг бөгөөд шинжлэх ухааны баг нь ихэвчлэн мэдрэгчдэд өгөгдлийг дотоод хадгалахыг хүсдэг. Та ActivePieces суулгахын тулд AWS, DigitalOcean, эсвэл бусад гэх мэт ямар ч хөндий ханган нийлүүлэгч сонгож болно. Гэхдээ би Sevalla ашиглах болно. PaaS-ийн ханган нийлүүлэгч нь хөгжүүлэгчид, хөгжүүлэгчид баг нь хамгийн үр ашигтай арга замыг үргэлжлүүлэн шинж чанарыг, шинэчлэхэд зориулсан юм. Энэ нь програмуудын хостинг, мэдээллийн сан, объектын хадгалах, таны төсөлд статик сайт хостинг санал болгож байна. Өргөтгөл Би хоёр шалтгаан нь Sevalla ашиглаж байна: \n \n \n Бүх платформ нь танд хөнгөн ресурсын үүсгэхийн тулд төлбөртэй болно. Sevalla биднийг ашиглах боломжтой $ 50 кредиттэй байна, Тиймээс бид энэ жишээ нь ямар ч төлбөртэй байх болно. Sevalla нь ActivePieces-ийн шаблонтай бөгөөд энэ нь суулгахын тулд хэрэгтэй бүх эх сурвалжаас гарын авлага, суулгах нь хялбар болгодог. Sevalla-д бүртгүүлэх, Шаблон дээр дарна уу. Та ActivePieces шаблон нэг гэж үзнэ үү. “ActivePieces” шаблон дээр дарна уу. Та програм хангамжийг хангахын тулд шаардлагатай эх үүсвэрийг харах болно. “Deploy Template” дээр дарна уу. Та эх үүсвэрийг хангахын тулд үзнэ үү. Загварын бүрэн дараа, ActivePieces-ийн хэрэглээнд ирдэг, "Visit app" дээр дарна уу. Идэвхжүүлэхийн тулд таны нэр, и-мэйл, нууц үг, танд танд оруулсан болно. "New Flow" -ийг дарна уу. Та нунтаг эхлэн дамжуулан дамжуулан үүсгэх болно, эсвэл ActivePieces-ийн санал болгож буй олон шаблонүүдийн нэг сонгож болно. Бид "LinkedIn Content Idea Generator" шаблон сонгоно уу. Та өөрийн хувьд үүсгэсэн ажлын үйл явцыг үзнэ үү. Та өөрийн шаардлагад суурилсан бүрэлдэхүүн хэсгүүд нэмж / илгээж болно. Та workflow-ийн бүх блок шинэчлэх боломжийг үзнэ үү. Та email, Google Sheets гэх мэт холболт үүсгэх болно. Ранг мэдээ блокд, энэ нь загварыг сонгох, таны api ключ нэмэхыг хүсч болно. Жишээ нь, та өөрийн Мөн та өөрийн ажлын үйл явцыг ашиглан ашиглахын тулд тохиромжтой зориулалттай шаблон үзнэ үү. OpenAI API ключ энд Сайн байна! Та одоо үйлдвэрлэлийн түвшний ActivePieces сервер нь хөнгөн дээр ажиллаж байна. Та бүх ажлын үйл явцыг тохируулахыг ашиглаж болно. Эдүүлбэр Real World Худалдах баг нь AI-ийн загвар дамжуулан шинэ хайлш дамжуулан ололтын тоног төхөөрөмж автоматжуулах боломжтой. AI-ийн компанийн хэмжээ, аж ахуйн нэгж, санааг олж авах. Эдгээр үр дүнд CRM-ийг олж авах боломжтой. Нийлүүлэгч баг нь цаг хугацааны судалгааг хадгалах болно. A content team can create a writing assistant. It gathers ideas from a form, generates outlines using an AI model, and stores drafts in Google Docs. Editors then refine the text. Удгаламжийн баг нь урт өгөгдлийг боловсруулах боломжтой. Тэд файлыг хуваалцах, АИ-ийн загварууд нь гол дүгнээг олж авах, ажлын үйл явцыг үзүүлэгчдэд нийтлэл илгээх болно. Энэ нь зохицуулалтын өөрчлөлтийг харьцуулахад хялбар болгодог. Аж үйлдлийн баг нь тав тусламжтай системд шинэ тав тусалдаг. AI тавтай морилно уу тав тусалдаг. Ажлын үйл явцыг хатуу шалгах, зөв баг руу илгээж байна. Энэ нь хариу хугацааг хурдан болгодог. Limitations of ActivePieces ActivePieces-ийн хязгаарлалт Activepieces хүчтэй байдаг боловч энэ нь зарим хязгаарлалттай байдаг. Энэ нь хэзээ ч нэмэгдэж байгаа тул та хүсэж байгаа бүх хэрэгсэл, үйлчилгээ ямар ч байдаг биш юм, Тиймээс та өөрчилсөн эд анги бий болгох хэрэгтэй болно. Визуал буудлагч нь хялбар байдаг, гэхдээ комплексны логик удирдах нь хязгааргүй байж болно. Өндөр ажлын үйл явц нь тогтвортой байхын тулд тохиргоог шаардлагатай байж болох юм. Self-hosting нь техникийн хүчин чадалтай байдаг, ялангуяа шинэчлэл, масштаб, аюулгүй байдал. Өнгөрсөн ч, AI-ийн шинж чанарыг ашигтай боловч тэд оффисын ханган нийлүүлэгчдэд суурилсан бөгөөд энэ нь API-ийн түлхүүр, зардал, найдвартай байдлыг удирдах хэрэгтэй. Эдгээр хязгаарлалт нь үнэ цэнэтэй байхыг хязгаарлахгүй боловч хэрэглэгчид критик ажлын ачаалалтай байх өмнө тэднийг мэдэж байх ёстой. Баримтлал Activepieces-ийн санаа нь хялбар юм. Аутгах үйл ажиллагаа нь танд хялбар болгодог. АИ-ийг таны хэрэгслүүдтэй хуваалцах. Визуалтыг үүсгэх. Техникийн болон не-техникийн хэрэглэгчдэд автоматжуулалт үүсгэх боломжийг олгодог. Энэ нь екипын хурдан дамжуулахад туслах, алдааг багасгахад тусалдаг. AI-ийн өсөлтийн үр дүнд бүлэгүүд илүү мэргэшсэн загварууд ашиглах болно. Тэд мөн эдгээр загварууд нь өдөр тутмын хэрэгсэлтэй холбох хялбар арга хэрэгтэй болно. No-code platforms like Activepieces give teams control and speed without asking them to learn programming. The platform keeps improving with new pieces and stronger AI features. As the community grows, the number of available integrations will rise.