Cómo crear flujos de trabajo de IA sin código usando Activepieces y Sevalla

La inteligencia artificial es ahora parte del trabajo diario de muchos equipos.La gente la utiliza para escribir contenido, analizar datos, responder a solicitudes de soporte y guiar las decisiones empresariales. Pero la construcción de flujos de trabajo de IA sigue siendo difícil para muchos usuarios.La mayoría de las herramientas necesitan código, una configuración compleja o una larga formación. Activepieces hace que esto sea mucho más fácil.Es una herramienta de código abierto que permite a cualquiera crear flujos de trabajo inteligentes con un simple constructor visual. Puedes mezclar modelos de IA, fuentes de datos y sistemas sin escribir código, lo que hace que la automatización sea más abierta a los equipos que quieran trabajar más rápido y reducir el esfuerzo manual. En esta guía, aprenderemos qué es ActivePieces, cómo trabajar con él y cómo implementar nuestra propia versión en la nube utilizando Sevalla. ¿Qué vamos a cubrir? \n \n \n \n \n \n \n \n ¿Qué es ActivePieces? Comprender el ecosistema de las piezas activas Crear un flujo de trabajo en ActivePieces Despliegue ActivePieces en la nube usando Sevalla Ejemplos del mundo real Limitaciones de activos Conclusión ¿Qué es ActivePieces? Es una plataforma de automatización de código abierto que se centra en la facilidad de uso. Actividades Puedes alojarlo en tu propio servidor o usarlo en la nube.La plataforma utiliza un constructor de flujo limpio donde cada bloque representa un paso. Una pieza puede llamar una API, conectarse a una herramienta como Google Sheets, ejecutar un modelo de IA o esperar la entrada humana. Pueden escuchar eventos, ejecutar análisis, crear contenido, evaluar datos o empujar los resultados a otras herramientas. Comprender el ecosistema de las piezas activas El objetivo principal de Activepieces es permitir que los usuarios técnicos y no técnicos construyan flujos de trabajo que incluyan la IA. Ofrece una interfaz visual simple pero también tiene una fuerte capa de desarrollador bajo el capó. Los desarrolladores pueden construir nuevas piezas en TypeScript. Estas piezas personalizadas luego aparecen en el constructor visual para que cualquiera pueda usar. Esto mantiene la lógica avanzada invisible detrás de una interfaz amigable. La plataforma tiene una creciente biblioteca de más de doscientas piezas. Incluyen herramientas comunes como el correo electrónico, Slack, Google Workspace, OpenAI y Notion. También hay piezas para leer enlaces, analizar texto, llamar webhooks o esperar eventos programados. La biblioteca crece rápidamente porque cualquiera puede contribuir con nuevas piezas. Cada pieza es un paquete npm, por lo que se adapta bien al ecosistema JavaScript más amplio. Activepieces también admite la entrada humana. por ejemplo, un flujo de trabajo puede pararse y esperar a que alguien revise un mensaje antes de enviarlo. Estas opciones permiten crear flujos que combinen la automatización con el juicio humano. Esto es útil en tareas donde importa el riesgo o la corrección, como los controles de cumplimiento o los flujos de aprobación. Una parte importante de la plataforma es su diseño AI-first. Incluye soporte nativo para proveedores populares de IA. Puedes construir agentes que analicen texto, reescriban mensajes, clasifiquen contenido, extraen campos o tomen decisiones. Incluso puedes pedir a la IA que limpie los datos dentro de un flujo, sin necesidad de código. Esto hace que sea fácil usar la IA para acelerar el trabajo y eliminar los pasos repetitivos. Crear un flujo de trabajo en ActivePieces Cada flujo de trabajo comienza con un trigger.Un trigger es una acción que inicia el flujo. Puede ser un nuevo mensaje, un nuevo archivo, una solicitud web o un horario programado. Después de que el gatillo se apague, el flujo se ejecuta paso a paso. El constructor muestra el flujo en un diseño vertical simple. Puede agregar ramas, loop, retries y mapeo de datos. El mapeo de datos es el proceso de decir al flujo cómo pasar la información de un paso a otro.Utiliza una interfaz simple donde se seleccionan campos de los pasos anteriores y se los conecta a los nuevos. Cuando se añaden piezas de IA, el flujo de trabajo se vuelve más potente. Por ejemplo, puede pasar texto de un formulario a un modelo de IA y obtener un resumen. Puedes pasar un enlace de documento y extraer los puntos principales. Puedes pedir a la IA que responda a una pregunta o decidir si un mensaje se ajusta a una categoría. Estos resultados luego pasan al siguiente paso, donde se pueden almacenar o enviar. Despliegue ActivePieces en la nube usando Sevalla Para usar Activepieces, puede instalarlo en su ordenador (no se recomienda debido a la configuración compleja), comprar una suscripción en la nube o auto-hostarlo. Si prefieres instalarlo en tu ordenador, . Aquí están las instrucciones El auto-hosting le da el control total y suele ser preferido por los equipos técnicos que desean mantener los datos sensibles en casa. Puede elegir cualquier proveedor de nube, como AWS, DigitalOcean o otros para configurar ActivePieces. es un proveedor de PaaS diseñado para desarrolladores y equipos de desarrolladores que envían funciones y actualizaciones constantemente de la manera más eficiente. ofrece alojamiento de aplicaciones, base de datos, almacenamiento de objetos y alojamiento de sitios estáticos para sus proyectos. Severo Estoy usando Sevalla por dos razones: \n \n \n Cada plataforma le cobrará por crear un recurso en la nube.Sevalla viene con un crédito de $50 para usar, por lo que no incurriremos en ningún costo para este ejemplo. Sevalla tiene una plantilla para ActivePieces, por lo que simplifica la instalación y configuración manual para cada recurso que necesite para la instalación. Inicia sesión en Sevalla y haz clic en Templates. Puedes ver ActivePieces como uno de los templates. Haga clic en el modelo “ActivePieces”.Verás los recursos necesarios para proporcionar la aplicación.Haga clic en “Desplazar el modelo”. Puede ver el recurso que se está proporcionando. Una vez que la implementación se haya completado, vaya a la aplicación ActivePieces y haga clic en “Visit app”. Introduce su nombre, correo electrónico y contraseña, y se le llevará al dashboard. Haga clic en "Nuevo flujo".Usted puede crear un flujo desde cero o elegir uno de los muchos modelos que ActivePieces ofrece. Seleccione el modelo "Generador de ideas de contenido de LinkedIn". Haga clic en “Usar plantilla”.Verá el flujo de trabajo generado para usted.También puede agregar/eliminar componentes en función de sus necesidades. Usted verá la opción de actualizar cada bloque del flujo de trabajo.Usted puede crear conexiones a su correo electrónico, Google Sheets, etc., para integrarlos en los bloques. En el bloque de noticias de clasificación, se le pedirá que elija un modelo y añada su clave api. . You will also see a pre-built prompt template ready for you to use with your workflow. OpenAI API key aquí Excelente! ahora tienes un servidor ActivePieces de nivel de producción que se ejecuta en la nube. Puedes usar esto para configurar todos tus flujos de trabajo. Ejemplos del mundo real Un equipo de ventas puede automatizar el enriquecimiento de lead al pasar nuevos leads a través de un modelo de IA. El AI extrae el tamaño de la empresa, la industria y la intención. Los resultados van a un CRM. El equipo ahorra horas de investigación manual. Un equipo de contenido puede crear un asistente de escritura. Recoge ideas de un formulario, genera esquinas usando un modelo de IA y almacena los diseños en Google Docs. Un equipo de cumplimiento puede procesar documentos largos. cargan un archivo, un modelo de IA extrae reglas clave y el flujo de trabajo envía un resumen a los revisores. Un equipo de operaciones puede vigilar nuevos boletos en un sistema de helpdesk. AI resume el boleto. El flujo de trabajo verifica la gravedad y lo envía al equipo correcto. Esto acelera los tiempos de respuesta. Limitations of ActivePieces Limitaciones de activos Activepieces es poderoso, pero tiene algunos límites. Dado que todavía está creciendo, no todas las herramientas o servicios que desee están disponibles todavía, por lo que es posible que necesite construir piezas personalizadas.El constructor visual es simple, pero la lógica compleja puede convertirse en confusa para gestionar. El auto-hosting también requiere esfuerzo técnico, especialmente para las actualizaciones, la escalación y la seguridad. Finalmente, mientras que las funciones de IA son útiles, dependen de proveedores externos, lo que significa que debe gestionar las claves de la API, los costes y la fiabilidad.Estos límites no impiden que sea valioso, pero los usuarios deben ser conscientes de ellos antes de confiar en él para cargas de trabajo críticas. Conclusión La idea detrás de Activepieces es simple. Automate el trabajo que te ralentiza. Mix AI con tus herramientas. Construya flujos visualmente. Deje que los usuarios técnicos y no técnicos creen automatización. Esto ayuda a los equipos a moverse más rápido, a reducir los errores y a permanecer enfocados en el trabajo significativo. El ascenso de la IA significa que los equipos usarán modelos más especializados y también necesitarán maneras suaves de conectar estos modelos con sus herramientas diarias. Las plataformas sin código como Activepieces dan control y velocidad a los equipos sin pedirles que aprendan a programar.La plataforma continúa mejorando con nuevas piezas y características de IA más fuertes.A medida que la comunidad crece, el número de integraciones disponibles aumentará.